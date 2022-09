Jak současný starosta Karel Kratochvíl, tak i opoziční lídr Petr Machek se přitom shodují, že spory na radnici nemají vliv na Humpolec jako takový. A že město splňuje všechny předpoklady pro to, aby se v něm žilo dobře. „Napjatá atmosféra ve městě, hra na válku mezi podnikateli, to jsou z dost velké části i věci, které neodpovídají skutečnosti,“ je přesvědčený Kratochvíl. Podle něj rozruch kolem nepřispívá dobrému jménu města. Odmítá i tvrzení, že je Humpolec spálené město, ve kterém se nedá žít. „Jsme velice úspěšné město,“ tvrdí naopak. „Máme i přírůstek obyvatel a nízkou nezaměstnanost,“ poukazuje Kratochvíl.

S ním souhlasí i opoziční Petr Machek. „Humpolec má předpoklady k tomu stát se ještě lepším městem, než teď je. Určitě se tu žije dobře. Je dobře položený, je tu pěkně rozvinutý podnikatelský sektor a maličká nezaměstnanost. Ale pořád je co zlepšovat. Není dobré říkat, jsme městem pro byznys, jak to dělá vedení,“ domnívá se.

Na humpolecké radnici to vře. Audit zastupitelstvo odmítlo

Podle něj se i na napětí mezi jednotlivými stranami dá nahlížet jinak. „Popravdě řečeno, my to jako opozice nevnímáme jako napětí, ale jako práci opozice. Když před čtyřmi lety dopadly volby jak dopadly, a my se ocitli v opozici, začali jsme plnit úkoly, které jsme plnit měli – hlídat, co vládní koalice dělá, jak nakládá s rozpočtem, jak řeší různé investiční akce. Děláme to pro město a jeho obyvatele, což by měl dělat každý zastupitel, jak opoziční, tak i koaliční. A to, že někomu ty názory a kritika vadí, je jeho věc a neměl by to bát osobně,“ říká.

Humpolec je město v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina, 23 km severozápadně od Jihlavy, přibližně v polovině cesty po dálnici D1 mezi Brnem a Prahou. Žije zde přibližně 11 tisíc obyvatel. V roce 2017 město získalo ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost v kategorii veřejný sektor – obce. V roce 2018 získalo město Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, 3. místo v kategorii veřejný sektor – obce. Město také již poosmé za posledních deset let vyhrálo krajské ocenění Město pro byznys.

Karel Kratochvíl je ve svém vyjádření více obecný. „Dá se říct, že demokratické principy počítají s tím, že je nějaká koalice a opozice, a že jsou zde mnohdy rozdílné názory na určité věci. Jaké, už záleží i například na té opozici, do jak velkých rozměrů se potom diskuse dostanou. Jestli to bude v konstruktivní rovině, to znamená souboj argumentů, což je vždycky nejlepší cesta, anebo jestli se to dostane až do roviny osobního napadání. To vše už je ale doopravdy na těch konkrétních lidech,“ přidává.

Podle humpoleckého starosty navíc nemusí být příčina sporů nutně jen lokální. „Společnost celkově je v poslední době trochu víc rozhádaná a rozdělená, ať už to je způsobené vnějšími vlivy jako covid, teď obrovská nejistota mimo jiné způsobená kvůli válce na Ukrajině. Tyhle věci rozhodně nepřispívají k jednotě celé společnosti, ale naopak k tomu, že se neustále hledají nějací viníci a mnohdy tam, kde nejsou,“ zamýšlí se.

Problémy na radnici ale vnímají i místní, nicméně, spolu s jejich řešením jsou pro ně často důležitá i jiná, někdy vzájemně související témata. „Podstatné bude, aby budoucí vládnoucí koalice dokázala spolupracovat s opozicí. V uplynulých letech se to moc nedařilo. Mohly by tak vzniknout i vhodné podmínky pro sport a pro práci s mládeží. Jenže takový úkol přesáhne více volebních období a musí se na něm podílet odborníci,“ domnívá se například Ondřej Dygrýn, předseda TJ Jiskra Humpolec.

Kateřina Rychecká se zase zamýšlí nad financováním a veřejnými zakázkami. „Vše asi nebylo úplně průhledné. To vnímám jako hlavní téma. Pak roli může hrát i bezpečnost. S dětmi nerada chodím po sedmé večer ven,“ přidává svůj názor.

Podle starosty Karla Kratochvíla udělalo město v transparentnosti krok směrem kupředu. „Myslím si, že třeba pod mým vedením se situace s informovaností zlepšila. Jsou tady komunikační kanály jako sociální sítě, kde se velice pečlivě snažíme informovat o všech věcech,“ dodává.

Petr Machek má na věc jiný názor. „Město není příliš transparentní. Na několika posledních zastupitelstvech jsem například přišel s návrhem, abychom se zařadili do té skupiny měst, které mají aplikaci CityVisor, což znamená, že máte detailnější a rozklikávací rozpočet města. Vidíte tam jednotlivé dodavatele a faktury a také historie dodavatelů. Město má rozklikávací rozpočet primitivní, z toho se nedozvíte, kam jednotlivé peníze tečou. Neuspěl jsem. Prý o to lidé nemají zájem. Přece to ale není nic proti ničemu, jenom dáte lidem přístup k těm datům,“ zdůrazňuje.

Jak celá situace dopadne a zda se spory povede vyřešit, závisí na jedné věci. „Všechno mají v rukách voliči, ti rozdají karty a poté tam bude jednadvacet lidí, kteří by měli najít nějakou společnou řeč, alespoň většina z nich. To je celé,“ uzavírá humpolecký starosta.

Dobře položené, úspěšné město v Pelhřimovském okrese s jednou z nejnižších nezaměstnaností, a i přírůstkem obyvatel. Spory na radnici mezi koalicí a opozicí, podezření na netransparentní chování města, to vše začalo trochu za funkčního období předchozího starosty Jiřího Kučery a pokračuje i nyní, v době, kdy je starostou Karel Kratochvíl. Spory občas přerůstají i do úrovně osobních ataků a dále. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jak situace na radnici ovlivní volební uspořádání a jak do něj dokáží promluvit některé z dalších kandidujících subjektů.



Tomáš Beránek, redaktor Pelhřimovského Deníku