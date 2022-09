ANKETA: Co byste rádi, aby se po volbách v Pelhřimově zlepšilo?

/ANKETA, CO ROZHODNE VOLBY/ Odložení očekávané opravy bazénu i další plánované investice za stamiliony korun spolu s přáním přinést do města více volnočasových aktivit a příležitostí. To všechno jsou témata, která rezonují společností v Pelhřimově a která mohou rozhodnout zářijové komunální volby.