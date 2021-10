"Koalice Spolu vás nereprezentuje, hlas pro Spolu je hlas pro ODS," uvedl dva dny před hlasováním Hamáček. Lidovci se sociálními demokraty podle něj hájili rodinné hodnoty, přičemž ODS byla proti. "Máme hodně společného a jsem přesvědčen, že kdyby byl Josef Lux v této situaci, volil by sociální demokracii," uvedl.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky Hamáček postupoval neférově a měl by se omluvit.

Vdova po bývalém lidoveckém předsedovi Věra Luxová se po Hamáčkově výroku postavila za koalici Spolu. "Důrazně odmítám tvrzení pana Hamáčka, že by můj manžel Josef Lux volil ČSSD. Já i moje rodina aktivně podporujeme koalici Spolu a jako hrdí členové KDU-ČSL vyzýváme všechny lidovce k volbě koalice Spolu. Program koalice Spolu je postaven na modelu sociálně tržního hospodářství, který můj manžel vždy podporoval," uvedla v tiskové zprávě KDU-ČSL.

Za hranou férové diskuze

Podle Jurečky byla Hamáčkova argumentace hodně za hranou férové diskuse. Poukázal na postoj Luxové a vyzval předsedu ČSSD k omluvě. Na twitteru připomenul, že Lux nesouhlasil s takzvanou opoziční smlouvou mezi sociálními demokraty vedenými tehdy současným prezidentem Milošem Zemanem a ODS Václava Klause a inicioval vznik Čtyřkoalice.

To co jsi dnes použil Honzo @jhamacek v debatě za argumentaci je hodně za hranou férové diskuse!



Po tvém vyjádření mi volala Věra Luxová a teď i napsala za sebe i svou rodinu jasnou reakci!



Omluva by myslím byla na místě. pic.twitter.com/20q4XmL5mq — Marian Jurečka (@MJureka) October 6, 2021

Určitě by podle něj ČSSD nevolil a už vůbec ne tu, která ničí Česko ve vládě s hnutím ANO Andreje Babiše, kterou podporují komunisté.

Lux stál v čele KDU-ČSL osm let v dekádě po listopadu 1989. Dlouholetý místopředseda vlády a ministr zemědělství dovedl lidovou stranu na pozice, z nichž řadu let výrazně ovlivňovala či ovlivňuje politické dění v Česku. Jeden z nejrespektovanějších českých politiků 90. let minulého století zemřel ve věku 43 let v listopadu 1999.

Odborníci i politici se shodují v tom, že díky Josefu Luxovi se z lidové strany po roce 1989 podařilo vytvořit důležitou politickou sílu.