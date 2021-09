Grafika - Dotazník DeníkZdroj: Deník.cz V dotazníku našeho listu se pro zrušení inkluze na školách vyslovilo 70 procent z 13 300 respondentů. Bude konzervativně naladěná rodičovská veřejnost přát změnám ve školství, jak je popisuje Strategie vzdělávací politiky 2030+? I to bude obsahem středeční debaty.

Jeho hodnocení příliš neodpovídá aktuální anketa Deníku, v níž se dvě třetiny čtenářů vyjádřily proti tomu, aby se dané téma stalo součástí výuky. Možná to souvisí s postojem české společnosti k odlišnostem obecně.

V odpovědi je do jisté míry obsažena i citlivá problematika vztahu k sexuálním menšinám. Dopis proti diskriminaci na základě příslušnosti k LGBT+ komunitě podepsalo 17 unijních premiérů, Andrej Babiš mezi nimi nebyl. Zdůvodnil to tím, že maďarský zákon není zaměřený proti homosexuálům, ale má chránit práva rodičů a dětí. Babiš přitom dodává, že v ČR jsme v tomto ohledu velmi liberální.

Ve středeční debatě Deníku s kandidáty na premiéra ČR, Andrejem Babišem (ANO), Ivanem Bartošem (Piráti, STAN) a Petrem Fialou (ODS, SPOLU), se na tuto věc ptáme proto, že do určité míry zrcadlí spor o budoucí podobu českého vzdělávacího systému. Mají se české děti především učit psát, číst, počítat, fyzikální a chemické vzorečky, základy programování, cizí jazyky, dějepisná data, nebo dostávat odborný pedagogický návod, jak se orientovat v současném světě, porozumět textu, odlišit pravdivé a nepravdivé informace? Jaký mix obou přístupů zvolit?

Zákon, který maďarským učitelům zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví, vzbudil mezi lídry zemí EU obrovskou nevoli. Nizozemský premiér Rutte dokonce kvůli němu volal po odchodu Orbánova Maďarska z unijní rodiny.

Vztah k sexuálním menšinám se odráží i v zásazích státu do obsahu výuky.

