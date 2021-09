Přitom i Fiala připouští, že elektromobilita je nevyhnutelnou cestou. „Změna nastává, protože automobilky se pro to rozhodly. Pokud vývoj probíhá na základě ekonomického rozhodnutí, je to v pořádku, ale ve chvíli, kdy se to začne urychlovat tím, že se zakážou auta se spalovacími motory, je to špatné,“ řekl.

Zákazy odmítá i předseda vlády Babiš: „Je třeba říct, kdo si to vymyslel. Ne automobilky, ale zelení fanatici v Evropském parlamentu. Ti si myslí, že zachráníme celý svět, když budeme kupovat elektroauta a pít papírovými brčky.“ Připomněl, že Evropská unie se na emisích kysličníku uhličitého podílí jen devíti procenty. Do roku 2050 chce být uhlíkově neutrální. „Čína to slíbila udělat do roku 2060, ale to je nesmysl,“ dodal.

Cesta k elektromobilitě otevřená

Podle Ivana Bartoše je reálné to, co slibují Piráti a STAN, tedy vybudovat 80 tisíc nabíjecích stanic pro milion elektromobilů. „Jsou na to peníze jak z evropských, tak soukromých zdrojů. Infrastruktura je zásadní. Překvapuje mě, že pan Babiš mluví o ekofanaticích, když se pod Green Deal podepsal. Mrzí mě, že při tom nevyjednal specifika pro ČR. Možná ten čas nastal teď a bylo by to lepší než křičet do světa něco o tom, že změna klimatu neexistuje a že je snad dobře, že ČR je co do kvality ovzduší sedmá nejhorší v EU. Musíme dělat konkrétní kroky. Elektromobilita je jen jednou z těch větví,“ řekl.

Babiš se proti tomu ohradil: „Hlavní problém jsou emisní povolenky, což je dopad Green Dealu, který se bude ještě dlouho projednávat. Jsem přesvědčen, že se musí zásadně změnit, protože likviduje automobilky. My jsme s návrhem pana Timmermanse, že se nebudou prodávat auta se spalovacími motory v roce 2035, nesouhlasili, to se nikdy na úrovni předsedů vlád neprojednávalo. Čeká nás těžká debata, příští vláda bude muset bojovat proti těmto absurdním nesmyslům. Nemůžeme přece vnucovat lidem, jaké auto si mají koupit a zlikvidovat klasická auta.“

O čem Babiš snil před čtyřmi lety

Před volbami v roce 2017 ovšem Andrej Babiš v knize O čem sním, když náhodou spím, napsal: „Náměstek německého ministr hospodářství Rainer Baake prohlásil, že po roce 2030 by se měly prodávat už jenom elektromobily. U nás to určitě nebude o moc jinak. A pokud navíc budete mít doma solární zdroje a baterii, určitě tuhle rallye jednou musí vyhrát elektromobil. Podpoří to stát? To je bez debaty. Tak jako v Německu, kde na nákup elektromobilu dostává každý 4000 euro jako dotaci od státu a výrobců. Od loňska už dotujeme elektromobily i my - obcím, krajům a podnikatelům. Brzy dojde i na všechny obyvatele.“

Andrej Babiš na to v debatě reagoval: „Člověk musí měnit názory podle vývoje situace. Ano, asi jsem to napsal, ale my jsme si neuměli představit, že přijde Evropský parlament s návrhy, které by měly zásadní negativní dopad na náš automobilový průmysl a prodej aut. Proto dnes mám takovou pozici, jakou mám. Na Evropské radě jsme se nikdy o autech nebavili. My jsme vyjednali, že ČR nemá závazek snížit emise o 55 procent. A dohodli jsme spolu s Poláky obrovské peníze, 150 miliard pro devět zemí. Pokud argumentujete nějakou knížkou, kterou jsem napsal před pěti lety, tak situace se změnila a já nevím, proč řešíme moje knížky. Bavme se o současnosti.“

Jádro je klíč

I Petr Fiala soudí, že důležitá je především budoucnost. „My jsme kritizovali, že Česká republika bez jakýchkoliv výhod pro nás odsouhlasila základní parametry Green Dealu. Polsko si dokázalo vyjednat určité výjimky. Nám se nepovedlo ani dohodnout, že jádro bude bráno jako čistý zdroj energie, což je pro ČR hrozně důležité. Netrápí mě, co napsal pan premiér před čtyřmi lety, ale to, co budeme dělat dál. Když se podíváme na ceny energií, tak hrozí, že pro řadu lidí to začne být vážný problém. Myslím si, že příští vláda se musí soustředit na ceny emisních povolenek, neboť za tunu CO2 se nyní platí nějakých 59 euro, přičemž v lednu to byla polovina. Upozorňuji, že dostavbou Dukovan nám nepřibude nová energie, ale jen nahradíme to, co budeme muset vypnout. Chce to tedy i aktivní evropskou politiku, abychom dokázali hájit naše zájmy a ceny energií neletěly do výšin, kde si to lidé nebudou moci dovolit.“

Kompenzace za drahou elektřinu

Ivan Bartoš v té souvislosti zmínil pojem energetická chudoba. „To je reálný problém a vláda to neřeší. Ať se lidé podívají, kolik vynakládají na energie. Silová elektřina tvoří jen 50 procent částky, platí za distribuci, jsou tam poplatky za obnovitelné zdroje. Je třeba podívat se na energetický zákon, podpořit komunitní řešení, teplou energii v obcích, liberalizovat trh. To je dlouhodobá záležitost, ale krátkodobě se pojďme bavit o tom, z čeho je složena cena, kterou platí jednotlivé domácnosti.“

VIDEO: Babiš popřel vyjádření Havlíčka. Tendr na Dukovany:

Zdroj: Deník

Andrej Babiš připomněl, že kromě jednání o cenách emisních povolenek, s nimiž se spekuluje bez jakékoliv kontroly EU, chce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navrhnout kompenzace za rostoucí náklady za energie. Odmítl ale jeho slova o tom, že ještě tato vláda by mohla odstartovat dostavbu Dukovan. „Žádný tendr nebudeme vypisovat, máme 16 dní do voleb,“ řekl kategoricky.

Na poznámku moderátorky, že po nich ještě může Babišův tým vládnout třeba půl roku, takže čas by byl, Petr Fiala utrousil: „Paní redaktorko, nestrašte.“ A šéf Pirátů Ivan Bartoš doplnil: „Vláda stále nechává otevřenou cestu Rosatomu, aby se do tendru vrátil, když nám se z něj podařilo dostat Rusko a Čínu.“