V opozici naopak skončí ANO, Za zdravý Pelhřimov a Změna pro Pelhřimov. „Vypadá to, že post starosty obhájím. Koalici jsme mohli mít ještě s ČSSD a ANO, jenže to jsme odmítli. Spolupráce předchozí koalice totiž byla výborná a chtěli bychom na ni navázat,“ vysvětlil Deníku Ladislav Med. Křesla místostarosty by měl získat Zdeněk Jaroš z TOP 09 a lidovec Karel Kratochvíl. Celkem bude mít nové vedení města dvanáct zastupitelů.

V následujících dnech ještě koalice vydá programové prohlášení. S jednáním je spokojená Pirátka Iva Babincová. „Na to, že jsme získali jediný mandát, tak máme místo v radě. To je skvělý a zajímavý výsledek. Navíc většinu mají zbývající tři strany i bez nás, neměli jsme rozhodující hlas,“ přiznala Babincová s tím, že o programových bodech bude čtyřkoalice jednat příští pondělí.

Pelhřimovská povolební jednání pokračují: na investicích se strany shodly

O koalici jednal také Jiří Běhounek starší Za zdravý Pelhřimov s podporou ČSSD. Nakonec však jeho strana skončí v opozici. „Trochu se to po volebním výsledcích dalo čekat. Jednání jsme nabídli spolu s ANO, všichni si s námi popovídali a tím to zvadlo. Nenastal ani bod, kvůli kterému by to padlo,“ řekl Běhounek. Přesto doufá, že opoziční strany budou mít sílu podávat návrhy. „Teď počkáme, jaké bude mít vedení představy ohledně investic. Otázky máme ohledně bazénu, energetiky města nebo dopravní situace. Vyčkáme s tím přijdou. Nebudeme dopředu odkrývat karty,“ dodal.

Lídr KDU-ČSL Karel Kratochvíl pokračování minulého vedení vítá. „Předchozí čtyři roky ukázaly, že spolupráce mezi KDU, ODS a TOP 09 funguje a že se shodujeme na hlavních projektech a investicích, které město čekají. Proto naše strana našla jasnou shodu na tom, že bychom tuto podobu koalice chtěli zachovat. A že bychom ji případně rozšířili o Českou pirátskou stranu,“ informoval.