Pro místní je politické soupeření v rodině zpestřením blížících se voleb. „Jako občan je sleduji. Oba mi připadají skvělí. Nemyslím si, že proti sobě něco mají. Připadají mi normální,“ vyjádřila se k nim Markéta Hovorková. Kdo získá její hlas, ale říci nechtěla. „Nemohu nic prozradit, protože sama to totiž nevím. Ještě se budu rozhodovat,“ přiznala místní žena.

Nad povoláním kandidátů srdce občas zaplesá

Podle politologa Jakuba Němce není běžné, aby ve se volbách potkávali otec se synem. „Ve vrcholné politice se něco takového nestává často. Jde spíše o zajímavost. Nejznámější případem asi jsou Tomio a Hayato Okamurovi. Jenže to jsou bratři,“ uvedl. Zároveň soudí, že to vztahy a vazby příbuzných musí zákonitě ovlivňovat. „Politika je soutěživé prostřední a každý chce uspět. Bude to hrát roli. Ale to nutně neznamená, že škodlivou,“ zamyslel se Němec.

Není to poprvé, co se oba muži potkají ve volbách na odlišných kandidátkách. Takovou zkušenost zažili už v minulých komunálních volbách před čtyřmi lety.

Bývalý starosta i kastelánka

Za zmínku stojí i dění v nedalekém Humpolci, kde se do boje o zastupitelstvo připojil i bývalý starosta Jiří Kučera. Uspět chce jako kandidát pod hlavičkou ODS. „Pamatuji si, jak to vypadalo v Humpolci před dvaceti lety, když jsem nastoupil. Byli jsme rozhádanější než dnes, ale společně jsme se i tak dokázali domluvit a dvacet let dělat na lepším životě pro místní. Opět ale pozoruji snahy Humpolec rozdělit a rozhádat. S tím se musí něco dělat. Proto se chci vrátit do zastupitelstva a přiložit ruku k dílu. Šlo to předtím, půjde to i teď,“ vyjádřil své přesvědčení.

Kandidovat znovu bude i kastelánka hradu Kámen a místostarostka obce Kámen Zlata Vobinušková. Ta byla poprvé do zastupitelstva zvolena v roce 2014. Ve volbách v roce 2018 dostala od voličů podporu znovu, takže se stala i místostarostkou. „Když tehdejší starosta František Hofman ohlásil, že končí, bylo jasné, že se budeme muset o chod obce starat my mladší,“ řekla tehdy Deníku o nové roli v komunálním politice sama Vobinušková.

A i letos se do voleb o vedení měst a obcí hlásí na Pelhřimovsku na jedné straně studenti, na druhé důchodci. Suverénně nejstarším kandidátem je devadesátiletý Karel Jirsa, na posledním místě pelhřimovské kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy.

Komunisté mají shodou okolností i jednu z nejmladších kandidátek. Je jí osmnáctiletá studentka Eliška Hodáčová, kandidující na desátém místě taktéž v pelhřimovské kandidátce.

Další osmnáctiletí, kterých je celkem pět, jsou k nalezení na kandidátkách Pirátů, Starostů a nezávislých, nebo třeba sdružení nezávislých kandidátů HumpolecGo. V neposlední řadě se o místo ve vedení obcí uchází i dva čistě nezávislí studentští kandidáti.