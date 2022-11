Komunální volby si v Horní Myslové zopakují kvůli těsnému výsledku. Rozdíl mezi první a druhou stranou nebyl ani půl procentní. „O vítězi rozhodlo jen pár hlasů. Bylo to opravdu těsné. Některé hlasy byly navíc neplatné. Ty mohly udělat úplně jiný výsledek. Doufáme, že v březnu se poměr sil změní. Proto jsme se rozhodli složit mandát včetně náhradníků,“ uvedl lídr uskupení Pro Horní Myslovou Tomáš Novák.

Funkci starosty do dalších voleb zastane Miroslav Nosek. „Takovou situaci si u nás nepamatuji. Mají na takové rozhodnutí právo. Tím to končí. My teď budeme jen udržovat provoz. Nic zásadního totiž nemůžeme udělat. Rozhodovat se bude v obci až po volbách,“ řekl nynější starosta.

V Hojanovicích do následujících voleb zůstane starostou Jaroslav Němeček. „Volby vyhrála strana, která měla čtyři mandáty. Chtěla získat pozici starosty i místostarosty. My jsme s tím nesouhlasili. Nedokázali jsme se dohodnout. Proto jsme se svých tří mandátů vzdali. To samé udělali i naši náhradníci. Tím pádem nebylo možné zaplnit pětičlenné zastupitelstvo,“ vysvětlil Němeček. Ten prozatím ve funkci starosty zůstal.

Takovou situaci zažili v Hojanovicích poprvé. „Opozdí se schvalování rozpočtu. Odložit se bude muset i schvalování smluv, ke kterému je potřeba zastupitelstvo. Naštěstí se toho přes zimu příliš neděje. Teď budeme mít provizorium. Doufám, že se situace na jaře vyjasní a budeme už fungovat normálně,“ sdělil Němeček. Ten v úterý navštívil odbor ministerstva vnitra v Jihlavě. „Řekli mi tam, že se musíme po volbách domluvit. Ale donucovací právní nástroj není,“ dodal.