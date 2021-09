Jada se spřátelila se skupinkou rodičů, kteří se rozhodli pro home-schooling, a společně s nimi začala učit i své děti. Will věří, že našli ideální způsob, který propaguje veřejně při svých rozhovorech v médiích.

Will Smith Známý americký herec a hudebník, který získal několik ocenění Grammy je v současnosti jedním z nejvýdělečnějších hollywoodských herců. Podobně jako Angelina Jolie i on se s manželkou Jadou rozhodl učit své tři děti doma.

Barack Obama První afroamerický prezident Spojených států amerických byl ve funkci v letech 2009–2017. Tento charizmatický právník se věnoval obhajobě lidských práv a zároveň 11 let přednášel ústavní právo na Chicagské univerzitě.

Přednáší online v rámci lekcí Masterclass, kde se do kurzu 30 lekcí můžou přihlásit diváci i budoucí filmaři. Jedinou chybičkou je, že lekce jsou předtočené.

Kde je můžete potkat? A co vás můžou naučit?

O učitelkách básní už kluci v první třídě. Holčičky v nich často vidí svůj vzor. Učitelé na střední škole se dělí na cool a ty ostatní. Napsalo se o nich mnoho knih a článků, natočil nejeden film. Mít známého učitele je pro děti jistě zajímavé, neznamená to však, že to bude lepší pedagog než jeho neslavní kolegové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.