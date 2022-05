Vetřelec s vystřelující čelistí

Když zaútočí na svou kořist – většinou malé korýše – vystřelí slizký sosák opatřený čtyřmi zuby podobnými tesákům, jimiž vpraví do těla kořisti paralyzující jed. Kousnutí se prý podobá bodnutí včely nebo vosy jako u člověka, píše britský Independent.

Není to však jen způsob lovu, co tyto čtyřzubé masožravce charakterizuje. Velmi neobvyklé jsou také jejich zuby, protože obsahují zdaleka největší množství mědi, jaké se kdy v živočišné říši podařilo nalézt.

Jak ve skutečnosti vypadal megalodon? Podle vědců jde o pravěkou záhadu

Jejich stisk tak připomíná železný svěrák, což z nich dělá velmi působivé dravce, schopné prokousat se tvrdými exoskelety měkkýšů.

Vědci z Kalifornské univerzity nyní prozkoumali proces, díky němuž krvaví červi získávají a využívají měď, která se nachází v jejich jedinečných čelistech. Výsledky své studie zveřejnili v titulu Matter.

Podle ní se čelisti červů utvoří pouze jednou, proto musí být dostatečně silné a houževnaté, aby vydržely po celých pět let, jichž se tito živočichové zpravidla dožívají. A právě to je důvod, proč je potřeba měď.

Přírodní manifaktura na měď

Chemický proces, jímž se zuby utvářejí, se podařilo vědcům prozkoumat v celé šiři teprve nedávno, sdělil novinářům vedoucí výzkumného týmu Herbert Waite. Kdyby se měl stejný materiál, jaký syntetizují červi, vyrobit v laboratoři, vyžadovalo by to podle něj "mnoho různých zařízení, rozpouštědel a teplot zapojených do velmi komplikovaného procesu".

Červi, kteří mohou dorůstat délky až 35 cm, začínají své zuby tvořit pomocí prekurzorové tekutiny na bázi bílkovin, která přitahuje měď získanou z mořských usazenin. Výsledek se koncetruje do viskózní kapaliny bohaté na bílkoviny s vysokým obsahem mědi.

Vědce překvapila končetina dinosaura. Tvor zřejmě zemřel při dopadu asteroidu

Bílkovinám pak měď slouží jako katalyzátor při tělesné reakci, jež přemění derivát aminokyseliny DOPA (chemicky 3,4-dihydroxyfenylalanin) na melanin, tedy polymer, který v kombinaci s bílkovinami dodá čelistem vlastnosti podobající se vlastnostem uměle vyrobených kovů.

"Nikdy jsme nečekali, že protein s tak jednoduchým složením, tedy tvořený většinou glycinem a histidinem, bude vykonávat tolik funkcí a nesouvisejících činností," uvedl Waite.

Červi přitom svých tesáků neužívají jen při lovu kořisti, ale nebojí se útočit jimi i jeden na druhého. "Jsou to velmi nepříjemní červi, protože jsou agresivní a snadno vyprovokovatelní," uzavřel Waite.