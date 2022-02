Přitom nejde o žádný vědecký experiment. Automobil byl vyslán do vesmíru v rámci zkušebního testu raketoplánu Falcon Heavy, když byla potřeba atrapa pro zatížení. Elon Musk dříve prohlásil, že chtěl, aby to byla “nejhloupější věc, jakou si dokážeme představit”. Proto si vybral svůj vlastní sportovní roadster značky Tesla.

Podle sledovacího webu whereisroadster.com, který využívá údaje NASA a sleduje vůz, byl roadster v pondělí 7. února asi 377 milionů kilometrů od Země a asi 322 kilometrů od Marsu, což se označuje za vesmírnou zemi nikoho.

Neznámý technický stav

Lidé si kladou otázku, jak automobil asi vypadá po tolika letech volného pohybu ve vesmíru? Podle Jonathana McDowella, astronoma z Harvard-Smithsonova centra pro astrofyziku, je roadster s největší pravděpodobností stále vcelku, ale během cesty už nejspíš muselo dojít ke střetu s meteority.

Za poslední čtyři roky automobil urazil téměř 3,2 miliardy kilometrů a absolvoval asi 2,6 smyček kolem Slunce, většinou v pustém, prázdném vakuu, uvádí se na webových stránkách.

Občas se však dostane poměrně blízko k jiným nebeským objektům. V roce 2020 se poprvé přiblížil k Marsu a proletěl ve vzdálenosti osmi milionů kilometrů od planety, což je přibližně dvacetinásobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Podle údajů vesmírné agentury NASA, roadster pravděpodobně neproletí v blízkosti jiné planety až do roku 2035, kdy se opět “otře” o Mars. Poté by se měl dvakrát přiblížit k Zemi na vzdálenost několika milionů kilometrů v letech 2047 a 2050.

Teorie srážky se Zemí

Existuje akademická práce odhadující šanci, že se vůz během příštích 15 milionů let srazí se Zemí. Je to ale pouhých 22 procent. Šance, že se srazí s Venuší nebo Sluncem, činí vždy 12 procent. Tudíž to nejsou příliš velké pravděpodobnosti, sděluje pro CNN Hanno Rein, profesor astrofyziky na University of Toronto.

Vzhledem ke složité a nepředvídatelné realitě cestování vesmírem je obtížné přesně předpovědět, jakou cestou se Tesla vydá. Profesor Rein uvádí, že astronomové nemají příliš velký zájem mířit svým velice výkonným teleskopem na vůz, aby získali více dat, vzhledem k nepříliš velké vědecké hodnotě studie jeho trajektorie. “Automobil byl naposledy pozorován v březnu 2018, tedy měsíc po svém startu,” dodává Rein.

Pokud vůz skutečně narazí do Země, tak budeme muset doufat, že se roztrhá na kusy během pádu v husté zemské atmosféře. Vesmírné objekty narážející do Země jsou totiž ve skutečnosti poměrně časté a obvykle shoří. Zřídkakdy pak dopadají na obydlené oblasti.

Konečný osud roadsteru bude pravděpodobně známý až za mnoho milionů let. Elon Musk však od roku 2018 doufá, že lidé již založí kolonie na jiných planetách sluneční soustavy a jeho “potomci budou moci vůz odtáhnout do muzea”.

Zkušební let raketoplánu Falcon Heavy



Dne 6. února 2018 ve 21:45 středoevropského času se uskutečnil první pokus společnosti SpaceX o start rakety Falcon Heavy. Test dopadl úspěšně a z ní se tak stala nejvýkonnější nosná raketa současnosti, která má tah 15 214 kilonewtonů a více než dvojnásobnou nosnost oproti raketě Delta IV Heavy společnosti United Launch Alliance.