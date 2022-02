Nová série chytrých telefonů Samsung bude prodávána ve třech variantách. Nejmenší a nejlevnější model ponese označení S22, o něco výkonnější bude S22 Plus a pro nejnáročnější uživatele vyjde S22 Ultra.

Všechna tři zařízení mají rychlejší čipy, nejnovější operační systém Android 12 a ultrasonický snímač otisků prstů pod 120 hertzovým OLED displejem, který dostal tvrdší verzi skla Gorilla Glass Victus+. Modely jsou také odolnější, mají pevnější hliníkové rámy a vnitřní komponenty vyrobené z dvaceti procent z recyklovaných rybářských sítí nebo plastových lahví od vody a obalů na CD.

Největší z neskládacích telefonů Samsung má jasnější 6,8palcový displej s rozlišením QHD+, který je na okrajích zakřivený. Telefon je vybaven velkou baterií a slotem pro uložení a nabíjení stylusu S Pen, který má sníženou latenci, lepší rozpoznávání rukopisu a pokročilé funkce převzaté přímo z řady Note.

Na své si přijdou i milovníci fotografování. Vylepšený čtyřnásobný fotoaprát má na zadní straně štíhlejší profil, ale zachovává si samostatné 3x a 10x optické přiblížení. Díky tomu je Samsung o krok před konkurencí. Foťák má taky výrazně vylepšenou citlivost na světlo a mnohem větší pixely pro lepší a ostřejší snímky v noci a při horších světelných podmínkách.

The rules have been broken. Welcome to the epic standard of smartphones. #GalaxyS22 Ultra #SamsungUnpacked

Modely S22 a S22 Plus mají 6,1palcový, respektive 6,6palcový displej s rozlišením FHD+, což z nich dělá menší, levnější a nejspíš lépe ovladatelné špičkové telefony od Samsungu. Pouze varianta Plus pak disponuje stejnou technologií jasnějšího displeje jako model Ultra. Obě verze mají na zadní straně trojitý fotoaparát s 3x optickým zoomem.

Cenově jde o dražší modely. Za základní S22 se 128 gigabajtovým úložištěm zájemci zaplatí 21 990 Kč, verze Plus bude stát 26 990 Kč a Ultra edice vyjde na 31 990 Kč. Dostupné budou ještě dražší verze s větším úložištěm. Prodávany budou v bílé, černé, zelené a růžové barvě.

V prodeji se jako první objeví S22 Ultra, a to už 25. února. Další dvě provedení budou dostupné od 11. března.

Technické parametry Samsung Galaxy S22 Ultra

- Displej: 6,8 palce v rozlišení QHD+

- Zabezpečení: ultrasonická čtečka prstů

- Zadní kamera: 108MPx + 12MPx + 10MPx + 10MPx, zoom 3x a 10x

- Přední kamera: 40 MPx

- Paměť: 8GB základní verze, 12GB s větším úložištěm

- Interní úložiště: 128GB až 1TB

- Baterie: 5000 mAh

- Operační systém: Android 12

Úhlavní konkurent jihokorejského Samsungu, americký Apple, zatím oficiálně neodhalil vlajkovou čtrnáctou řadu chytrých telefonů iPhone, místo toho se v březnu objeví nový model menší série, zvaný SE.

Apple iPhone SE 3 dostane design staršího iPhonu 8, který byl použit i na současné modely SE 2 (2020). Oproti předchozím verzím bude ale o poznání výkonnější díky novějšímu procesoru, pravděpodobně se použije moderní A15 Bionic, kterým je osazen iPhone 13.

Fotoaparát bude mít pouze jeden snímač s dvanácti megapixelovým objektivem, což je poněkud zastaralá varianta, ale díky novému procesoru nabídne více možností, a tím i zvýší kvalitu fotografií. Postaru zůstane také 4,7palcový IPS displej. Hlavní novinkou tak bezesporu bude podpora sítě 5G. Cena by se měla pohybovat kolem dvanácti tisíc korun.

Čínská společnost Xiaomi slibovala, že uvede první telefony s čipsetem Snapdragon 8 Gen 1. V ambiciózním plánu je ale už nečekaně předběhla Motorola. I přesto si model Xiaomi 12 připisuje druhé místo. Někteří experti odhadují, že by mohlo jít o jeden z nejlepších telefonů letošního roku. Na prodejních pultech by se měly objevit koncem února nebo března.

Xiaomi 12 je vybaven 6,28palcovým OLED displejem s rozlišením FHD+, který dokáže vykreslit až miliardu barevných odstínů. Na trhu se objeví také o něco výkonnější verze Xiaomi 12 Pro. Ta má 6,73palcový displej s QHD rozlišením. Displeje jsou v obou případech chráněny odolným sklem Gorilla Glass Victus, pod kterým se nachází čtečka otisků prstů.

Nový procesor Snapdragon 8 Gen 1 opravdu výrazně zvýší rychlost a funkčnost telefonu oproti minulým sériím, například grafický výkon poskočí až o 30 procent.

Kapacita baterií se nijak nevymyká průměru současných smartphonů, zato rychlost drátového nabíjení se extrémně navýší. Z nuly na sto procent se dokáže nabít za pouhých dvacet minut.

Xiaomi 12 má tři fotoaparáty. Základní disponuje optickou stabilizací a padesáti megapixelovým objektivem, doplňuje ho ultraširokoúhlý foťák s rozlišením třináct megapixelů a ještě pěti megapixelové telemakro. Přední kamera má rozlišení 32 megapixelů.

Cena by se měla odhadem pohybovat mezi sedmnácti až dvaceti tisíci korunami.

Huawei je aktuálně jediným výrobcem, jehož novinka P50 Pro se už prodává na českém trhu. Jeho cena se pohybuje od 29 999 Kč, takže se rozhodně jedná o luxusnější model pro náročné uživatele.

Čínská společnost sází na zálibu lidí ve fotografování, a proto je letošní model vybaven špičkovým fotoaparátem s 64 megapixelovým teleobjektivem a 3,5x optickým zoomem. Druhý foťák má rozlišení padesát megapixelů. Širokoúhlý a přední objektiv má třináct megapixelů.

Buy #HUAWEIP50Pro now for AED 3999 & get gifts. https://t.co/oO0YWVRboj

The large 4,360 mAh battery lets you enjoy more episodes & games or lengthy calls. Meanwhile, the 66W wired & 50W wireless HUAWEI SuperCharge provides you with a surprising amount of power that lasts on & on. pic.twitter.com/ncbnm4n4IL