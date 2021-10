Velká oxidační událost: vědci poodhalili jedno tajemství evoluce na Země

Podstatou, ba přímo synonymem pozemského života je možnost dýchat kyslík. Přesto ho v prvních dvou miliardách let existence naší planety nebylo v ovzduší mnoho. K takzvané Velké oxidační události došlo až poté, co se na Zemi objevilo dost sinic schopných provádět fotosyntézu, tedy přeměňovat sluneční svit na energii. Ale kdy k tomu došlo a jakým způsobem to proběhlo?

Země, jediná obyvatelná planeta ve sluneční soustavě | Foto: Shutterstock