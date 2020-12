Po téměř třiceti letech nečinnosti se obávané Kaspické mořské monstrum dalo znovu do pohybu. Jeden z nejbizarnějších létajících strojů, jaký kdy lidská ruka vyrobila, totiž právě dokončuje svojí poslední cestu, upozornil server americké televize CNN.

Jediný ruský ekranoplán, který byl vyzbrojen raketami, se na poslední plavbu vydal letos v červenci. Během čtrnácti hodin plavby ho doprovázela flotila skládající se ze tří remorkérů a dvojice dalších plavidel, jejíž úkolem bylo doručit objemný náklad do starobylého města Derbent, které se nachází v Dagestánské republice Ruské federace.

Právě zde našel 380tunový ekranoplán třídy Lun svůj nový - a pravděpodobně i poslední - domov.

Rychlý a nenápadný

Ekranoplány jsou stroje na pomezí letadla, vznášedla a lodě. Jejich specifikem je, že se dokáží pohybovat po vodě, aniž by se jí skutečně dotkly, a to díky principu takzvaného dynamického přízemního efektu. Přes výše uvedené je ale Mezinárodní námořní organizace (IMO) klasifikuje jako lodě.

Stroje, které se pohybovaly ve výši jednoho až pěti metrů nad vodní hladinou, dokázaly dosáhnout maximální rychlosti až 500 kilometrů v hodině. Právě jejich rychlost a nenápadnost - blízkost vodní hladiny totiž ztěžuje jejich detekci radarem - je předurčovala k službě v sovětské armádě.

Zdroj: Youtube

Ta pak během studené války (cca 1947 až 1991) experimentovala s několika variantami konceptu.

Skutečnost, že ekranoplány často operovaly na obrovské vodní ploše mezi Sovětským svazem a Íránem, jim časem získala přezdívku "Kaspické mořské monstrum", připomněl server CNN. V dobovém sovětském tisku byly ekranoplány zpravidla představovány jako ničitelé letadlových lodí.

Ekranoplán třídy Lun byl jedním z posledních návrhů tohoto programu, po rozpadu Sovětského svazu totiž vyschly zdroje. Impozantní stroj byl delší než Airbus A380 superjumbo a pokud by byl řazen mezi letadla, byl by nejtěžším letounem své doby.

Navzdory své velikosti a hmotnosti byl však díky osmi proudovým motorům schopen dosáhnout rychlosti 550 kilometrů za hodinu a vzlétnout či přistát i ve značně nepříznivých podmínkách, kdy vlny dosahovaly výšky dvou a půl metrů.

Hvězdná atrakce

Obří ekranoplán Lun, který byl nyní přesunut do Derbentu, je jediným zcela dokončeným zástupcem svého typu, když do aktivní služby vstoupil v roce 1987. Vyrábět se začal i druhý stroj, který měl sloužit pro zásobovací a záchranné mise, na počátku 90. let minulého století byl však celý program zrušen a i první Lun byl vyřazen ze služby.

Jak upozornil server americké televize CNN, rozpohybovat obří stroj po bezmála třiceti letech nečinnosti nebylo rozhodně snadnou záležitostí. Námaha všech zúčastněných však přinesla sladké ovoce.

Po nezbytné údržbě se stroj totiž stane hlavní atrakcí Patriot Parku, jehož výstavba by měla v Derbentu začít ještě letos. Zábavní park by měl zároveň sloužit jako muzeum, v němž budou vystaveny různé exempláře sovětské a ruské vojenské techniky.