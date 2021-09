„Očekáváme, že to bude stačit na realizaci jedné až tří misí, podle toho, jak dopadne hodnocení konkrétních studií proveditelnosti jednotlivých misí,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Nitro asteroidů vědci prozkoumají pomocí metody spektroskopie. „Jde o sledování úlomků asteroidů. Když úlomek prochází obrovskou rychlostí atmosférou, třením o vzduch se ohřívá a vypařuje – to je vlastně podobné hoření. Družice hoření zaznamená a pečlivě ho prozkoumá,“ popsal Václav Havlíček ze SAB Aerospace.

Slavia má položit základní kámen pro pozdější kosmickou těžbu na asteroidech. A to pomocí dvojice dvacetikilogramových družic, z nichž každá ponese trojici přístrojů určených zejména k průzkumu úlomků asteroidů, respektive meziplanetární hmoty vstupující do atmosféry.

Průzkum úlomků asteroidů. To je první unikátní projekt z Národního kosmického plánu, který dostal zelenou. Na misi označené zkratkou Slavia se podílí čeští vědci a firmy. „Má odhalit jaké minerály a další zdroje mohou skrývat stovky tisíc asteroidů v blízkosti Země,“ potvrdili nedávno zástupci SAB Aerospace, brněnské společnosti zaměřující se na kosmický průmysl. Firma projekt vede.

