- Číslo na celostátní nonstop infolinku 1212 pracovní dny: 08:00 - 19:00, víkendy: 9:00 - 16:30

- Číslo na krajskou hygienu: regionální COVID linka KHS Jihlava +420 567 564 551, 566 650 866 (po - pá 7.00 - 15.00), určena pro mimořádnou, úzce regionální a odbornou problematiku

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ÚŘADY

MěÚ Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov otevřen pro veřejnost od 12.10.2020 do 25.10.2020 v omezeném provozu Pondělí – 08.00 – 11.00 hodin; 13.00-15.00 hodin Středa – 09.00 – 11.00 hodin; 14.00-17.00 hodin

Další úřady



Finanční úřad

V nouzovém stavu je na finannčích úřadech omezen rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pět hodin v daném dni, zpravidla v pondělí a středu od 8.00 do 13.00 hodin. Pracoviště v režimu 2+2 jsou uzavřena. Lidé mají s úřadem komunikovat elektronicky nebo telefonicky.

Úřad práce

Úřední hodiny pracovišť úřadu práce jsou v nouzoém stavu v pondělí a ve středu 8.00 - 13.00 hodin, v další dny na objednání. Lidé mají s úřadem komunikovat především online a telefonicky. Osobní jednání v uvedených hodinách jsou možná jen po předchozí telefonické nebo emailové dohodě a s ochrannými pomůckami.

POŠTA

Pošta zachovává stadardní provoz. Případné změny uvádí na svých stránkách https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Většina obchodů a služeb je na základě nařízení vlády zavřená nejméně do 3. listopadu. Výjimku mají podle usnensení vlády rodejny potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejen zdravotnických prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, prodejny novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny a čistírny, provozovny servisu a oprav silničních vozidel, poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem, prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladny prodeje jízdenek, květinářství, provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost, provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, myčky automobilů, prodejen domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren.

Restaurace smí prodávat pouze přes okénko do 20.00 hodin, je zakázáno pití alkoholu na veřejnosti.

DOPRAVA



Z důvodu plošného omezení provozu škol a školských zařízení a utlumení volnočasových aktivit přistupuje Kraj Vysočina po dohodě s jednotlivými smluvním dopravci k dílčí redukci veřejné dopravy. Od pondělí 19. října JSOU na dobu 14 dní jízdní řády spojů pod objednávkou Kraje Vysočina v systému Veřejné dopravy Vysočiny nastaveny na režim jarních prázdnin, od 19. října došlo také k zásadnější redukci víkendové dopravy. Krajská opatření v autobusové dopravě se může měnit podle aktuálních informací, kdy a jaké školy se znovu otevřou.

ODBĚROVÁ MÍSTA



HAVLÍČKŮV BROD

Hlavní nemocniční parkoviště na Rozkošské ulici ulici, Husova 2624, 58001 Havlíčkův Brod

Pro osoby se žádankou i samoplátce, drive in pro samoplátce

Rezervace: https://odbery.kr-vysocina.cz/objednat-odber-krok1/?misto=1

Pracovní doba: pondělí – pátek, neděle 7.00 – 11.00

TŘEBÍČ

Areál nemocnice, parkoviště u budovy N, vjezd do areálu zadní branou z ulice Janáčkovo Stromořadí, Purkyňovo nám. 133/2 67401 Třebíč

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Rezervace: https://odbery.kr-vysocina.cz/objednat-odber-krok1/?misto=5

Pracovní doba: pondělí 9.00 – 10.30 a 12.00 – 14.00, úterý a středa 12.00 – 14.00, čtvrtek 9.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00, pátek 9.00 – 10.30 a 12.00 – 13.30, neděle 9.00 – 10.30

JIHLAVA

Parkoviště před hlavním vchodem do nemocnice, ulice Vrchlického 59, 58601 Jihlava

Pro osoby se žádankou i samoplátce

rezervace: telefonicky na: 564 602 604 nebo e-mailem: odbery@kr-vysocina.cz

https://odbery.kr-vysocina.cz/objednat-odber-krok1/?misto=2

Pracovní doba: pondělí – neděle 7.00 – 12.00

PELHŘIMOV

Parkoviště před hlavní lůžkovou budovou, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

Pro osoby se žádankou i samoplátce, drive in pro samoplátce i indikované osoby telefon: 565 355 102

Rezervace: https://odbery.kr-vysocina.cz/objednat-odber-krok1/?misto=12

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 – 15.30, neděle 7.00 – 15.00

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Rovně od hlavní brány, parkoviště před infekční ambulancí, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

Pro osoby se žádánkou (od lékaře/KHS)

Rezervace: https://www.nnm.cz/2020062601

Pracovní doba: pondělí – čtvrtek 12.00 – 14.30, neděle 8.00 – 10.30

ROZVOZ JÍDLA

Pelhřimov: Pro seniory nad 65 let, zdravotně postižené, nemocné a matky samoživitelky.

Oběd s rozvozem pečovatelskou službou – 89,- Kč

Objednávka pondělí až pátek od 9.00 do 12.00 hodin

na telefonních číslech: 770 111 783 nebo 777 724 480

Zajištění nákupu (dobrovolnická služba FOKUS Vysočina – středisko

Pelhřimov, služba bezplatná)

Zajištění vyzvednutí léků (dobrovolnická služba FOKUS Vysočina –

středisko Pelhřimov, služba bezplatná)

Objednávka pondělí až pátek od 9.00 do 12.00 hodin

na telefonních číslech: 774 724 014, nebo 773 792 911



Dáme jídlo.

Rozvoz jídel, pizzy, hamburgerů a denního menu z vybraných restaurací

10.00 – 23.00

www.damejidlo.cz

Pohřebiště Pelhřimov

Pohřebiště je místo veřejně přístupné:

v měsíci – listopad, prosinec, leden, únor od 7.00 do 18.00 hodin

v měsíci – březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen od 6.00 do 20.00 hodin

v den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 7.00 do 19.00 hodin

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

