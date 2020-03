- Krajská hygienická stanice 567 564 551 (Po - Čt: 8.00 - 15.00, Pá: 8.00 - 14.30)

Krizová linka: telefon 566 650 866, e-mail koronavirus@khsjih.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Divadlo Za komínem Humpolec

Martin Dvořák a hosté (původní termín 13. 3.) - uskuteční se v novém termínu

Lazer Viking (původní termín 20. 3.) - hledá se nový termín

Hurá na pohádky (původní termín 22. 3.) - zrušeno

Divadelní představení Můžem i s mužem (původní termín 25. 3.) - hledá se nový termín, možná v červnu

Kapela Zrní (původní termín 27. 3.) - hledá se nový termín

Městské kulturní a informační středisko Humpolec

Kino: veškerá filmová představení do odvolání zrušena.

Vstupné na akce (kina, divadla, koncerty), které z tohoto důvodu neproběhnou, vám vrátíme v infocentru Humpolec. Vstupenky můžete vracet do 1 týdne po plánovaném termínu představení.

Kino Vesmír Pelhřimov

Od odvolání všechna představení zrušena / přeložena. Vstupenky zakoupené v TIC, vám budou proplaceny v TIC. Vstupenky zakoupené online Vám budou automaticky proplaceny na účet, ze kterého platba přišla.

Divadlo Lubomíra Lipského Pelhřimov

- Ochotníci Rieger všechna neuskutečněná představení ochotníků z Riegeru, po konzultaci s režisérkou Marií Steinhauserovou, budou proplacena na TIC nejpozději do 30. dubna. Zároveň budou vypsány nové termíny v září, na které si již brzy budete moci vstupenky koupit.

- Kryštof – JenomPísničkyTour (původně 26. 3.) - hledá se náhradní termín

KD Máj Pelhřimov

- Folkování nad Lucernou (12. 3.) - tato akce je zrušena. Vstupenky zakoupené v TIC, vám budou proplaceny v TIC. Vstupenky zakoupené online Vám budou automaticky proplaceny na účet, ze kterého platba přišla.

- Pelhřimovská tančírna (21. 3.) - tato akce je zrušena. Vstupenky zakoupené v TIC, vám budou proplaceny v TIC. Vstupenky zakoupené online Vám budou automaticky proplaceny na účet, ze kterého platba přišla.

- Pekař a Děkan - Po dohodě s managementem budeme pro tento koncert hledat náhradní termín. Vstupenky na toto představení zůstávají v platnosti, v případě že se vám náhradní termín nebude hodit, bude vám vstupné vráceno.

- Mig 21 (4.4.) - tato akce je zrušena. Vstupenky zakoupené v TIC, vám budou proplaceny v TIC. Vstupenky zakoupené online Vám budou automaticky proplaceny na účet, ze kterého platba přišla. S kapelou jsme se dohodli, že zkusíme uspořádat koncert příští jaro.

- Trautenberk (9. 4.) - Po dohodě s managementem proběhne koncert v termínu, pokud nebudou již bezpečnostní opatření, pokud budou, budeme pro tento koncert hledat náhradní termín. Vstupenky na toto představení zůstávají v platnosti, v případě že se vám náhradní termín nebude hodit, bude vám vstupné vráceno.

Kostel sv. Víta Pelhřimov

- Jiří Stivín - Barokní hudba jako inspirace - - budeme jednat o novém termínu vystoupení. Vstupenky zakoupené v TIC, vám budou proplaceny v TIC. Vstupenky zakoupené online Vám budou automaticky proplaceny na účet, ze kterého platba přišla.

Komunitní centrum Pacov

- Koncert ZUŠ (24. 3.) - bude uskutečněno v náhradním termínu

Zámecký sál Pacov

- Přednáška - Marie Tušilová: Pověsti z Pacovska (19. 3.) - bude uskutečněno v náhradním termínu

- Cestovatelské večery (20. 3.) – o uskutečnění přednášky pořadatel rozhodne do 20. 3. 2020, v případě že se neuskuteční, bude přeložena na náhradní termín.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Zrušeny akce pro veřejnost, muzeum uzavřené.

Zahájení jarní turistické sezony v Pelhřimově

- Masarykovo náměstí (původně 21. 3.) - zatím odloženo

Den otevřených dveří na observatoři ČHMÚ Košetice

- plánováno na 21. 3. - chtějí nalézt náhradní termín (platí pro všechna pracoviště ČHMÚ)

ZÁKAZY VE STAVU NOUZE

Pelhřimov

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 vyzývá Městský úřad Pelhřimov občany, aby zvážili osobní návštěvu na úřadě. Městský úřad Pelhřimov doporučuje občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou a e-mailovou. Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, doporučujeme se dopředu objednat prostřednictvím rezervačního systému, aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí v čekacích halách.

V Pelhřimově se od pondělí 16. března dočasně uzavírají mateřská škola, základní umělecká škola a dům dětí a mládeže. Přerušení provozu se týká i školní jídelny.

Od čtvrtka 12. března je uzavřen provoz kontaktního Family Pointu Pelhřimov do odvolání a zrušeny všechny akce Family Pointu do konce března. Jak řekla vedoucí Rodinného centra Krteček a Family Pointu Zuzana Havlová, bylo tak rozhodnuto v reakci na časté dotazy rodin a obavy, i když v posledním týdnu zaznamenalo centrum hojnou návštěvnost.

Pacov

- V pátek bude rada města a bezpečnostní rada města jednat o uzavření mateřských škol.

- Pro seniory a osoby bez možnosti hlídání dětí budeme hledat pomocná opatření.

- Informace pro snoubence. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to vč. oddávajícího a matrikářky.

Počátky

Daňové přiznání podáte i v Počátkách – ZRUŠENO

Želiv

Mateřská škola Paraplíčko Želiv - od 16. 3. od 6:15 do odvolání uzavřena.

Klášter - Veřejné mše svaté do odvolání zrušeny! Drazí přátelé želivského kláštera, milí farníci, kvůli mimořádné situaci v naší zemi a nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR jsou všechny veřejné bohoslužby v naší farnosti až do odvolání zrušeny. Mše svaté budeme sloužit v avizovaném čase bez účasti veřejnosti za úmysly, které byly domluveny. Při každé mši svaté se budeme modlit za vás za všechny. Pokud se to technicky povede, odloužíme mše svaté v živém přenosu z naší klášterní kaple přes náš Facebookový profil: https://www.facebook.com/P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-%C5%BEelivsk%C3%A9ho-kl%C3%A1%C5%A1tera-135702756567545/

Nová Cerekev

- Vedení ZŠ a MŠ Nová Cerekev ve spolupráci se zřizovatelem ruší s platností od 16.3.2020 výuku v mateřské školce a dále přerušuje provoz školní jídelny. Tato omezení platí do odvolání.

- V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR ze dne 12.3.2020 proti šíření nákazy Covid-19 jsou od pátku 13.3.2020 do odvolání zrušeny veškeré bohoslužby v kostele Sv. T.Becketa v Nové Cerekvi.

Lukavec

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ HEJTMANA KRAJE VYSOČINA MUDr. JIŘÍHO BĚHOUNKA VYHLAŠUJÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LUKAVEC. ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ

DOPRAVA

Vzhledem k šířícímu se koronaviru a opatření, k nimž patří i uzavření školských zařízení v celé republice na dobu neurčitou, bude prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen do 13. června. Ve chvíli, kdy bude uzavření škol odvoláno, vysočinské jízdní řády se vzápětí „překlopí“ do běžného režimu, aby se školáci dostali na vyučování. Lidé by si proto na základě doporučení Kraje Vysočina měli odjezdy a příjezdy linkových autobusů předem ověřit přes web www.idos.cz. Zachování prázdninových jízdních řádů platících do 13. června, respektive až do odvolání preventivních opatření, se netýká železniční dopravy.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU