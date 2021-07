Denisina výzva: Vyrobte z kartonu postýlku pro plyšáka

Svět je plný věcí, které už z různých důvodů neslouží původnímu účelu. Vyhodit je by ale byla škoda, a tak Denisa Bartošová pro časopis Kreativ vymýšlí, co by se z nich dalo vykouzlit hezkého a užitečného. Přidejte se a zkuste podle Denisy vyrábět doma s dětmi!

Postýlka pro plyšáka | Foto: Petr Karšulín

Karton je vynikající materiál pro spoustu věcí, tentokrát jsem se rozhodla vyrobit nějaký dárek pro děti. Postýlek se dá udělat, kolik jen máte doma plyšových kamarádů – a třeba jim z kartonu vytvořit i patrové palandy, pokud u vás žije početná populace. K výrobě jsem použila tavnou pistoli, křídový sprej Pinty Plus a bavlněnou kroucenou šňůru. Na povlečení a matraci jsem si potom doma ještě našla kousek slabšího molitanu, levnou fleecovou deku a na peřinku a polštářek dva polštářky. Pro radost si rozestavte v domě domečky Přečíst článek › Nejprve jsem si na karton narýsovala všechny tři části postýlky, tedy její dno a dvě různě velké pelesti, které zároveň slouží jako nohy. (Je k tomu potřeba pevný nezohýbaný karton nebo ten tenčí dejte ve dvou vrstvách). Vše jsem vystřihla, složila a spasovala k sobě pomocí tavné pistole a nastříkala křídovým sprejem. Ráda ho používám, protože je nádherně matný a hedvábný a suchý cobydup. Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity. Když bylo hotovo, ještě jsem okraje postýlky postupně oblepila šňůrou, abych karton začistila a zároveň ozdobila. Z tenkého molitanu jsem potom ustřihla matraci odpovídající velikosti a potáhla ji kouskem fleecové deky. Vyrobila jsem z ní vlastně natahovací prostěradlo. Předšila jsem rohy, odstřihla přebytky, prošila tunýlek na okraji, navlékla gumu, zapošila a tunýlek došila. Peřinku a polštářek jsem ustřihla z koupených hotových polštářků a náš plyšáček mohl zalézt do hajan. „Nějaké krabice se časem dostanou ke každému z nás, a kdyby náhodou ne, v obchodech vám je rádi dají a ještě šťastně zamávají,“ říká Denisa (najdete ji na desina.cz). „Nábytek z kartonu se už běžně dělá i pro dospělé lidi, tak proč ne pro plyšáky?“

