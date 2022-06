Keltský skanzen Nasavrky

Říká se, že skoro každý Čech má v sobě kapku keltské krve. Jestli se ta vaše probudí, to můžete vyzkoušet v keltském skanzenu v Nasavrkách u Chrudimi. Projdete branou opevněného hradiště, nakouknete do dílny kováře, k náčelníkovi i do domu obyčejných obyvatel obce. Rázem se tak propadnete do minulosti a vězte, že si tenhle zážitek zapamatujete. A pokud by to nestačilo, můžete vyrazit do okolí na místa, kde skutečné keltské oppidum stálo.