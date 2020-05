Romantická zřícenina hradu Orlík nad Humpolcem je opět pro návštěvníky přístupná včetně rozhledny na věži. Prohlídka hradu je volná bez průvodce. V pokladně si lze zakoupit průvodce hradem, který podle jednoduché navigace navede na ta nejzajímavější místa a seznámí s jejich historií.

Zřícenina hradu Orlík, ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Do konce června je otevřeno od čtvrtka do neděle v čase od deseti do pěti hodin odpoledne, v úterý a ve středu pouze po předchozí domluvě. Plné vstupné je 40 korun, platit lze pouze hotově.