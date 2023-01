„Je to první takový projektu středoškoláků z Nového Města na Moravě a okolí, kteří se rozhodli vyzkoušet své manažerské a organizační schopnosti v praxi a zorganizovali akci pro širokou veřejnost,“ uvedla Marie Hauptmannová z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Celý den bude nabitý bohatým programem.

Součástí akce bude módní přehlídka společenských šatů. Ty předvedou samy studentky zapojených škol. Organizátoři pozvali zpěvačku Veroniku Konvičkovou, finalistku Miss Reneta, která během celého dne zazpívá. Pozvaní hosté se zase s přítomnými postupně podělí o své nelehké životní příběhy.

„V dopoledním bloku se představí moderátor Vladimír Kořen a mistryně v kickboxu Martina Ptáčková, po obědě přijde historik a politolog Martin Nekola a na závěr Muž roku 2009 Martin Zach, kterého osud upoutal na invalidní vozík,“ popsala Hauptmanová. Organizátoři slibují prožít neobyčejný den se skvělými hosty.

KDY: sobota od 12.00 do 18.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Že v zimě houby nerostou? O opaku přesvědčí výstava zimních hub, kterou pořádá Panský dvůr ve spolupráci s certifikovanou mykoložkou Irynou Kliestovou. Během akce budou mít zájemci možnost na vlastní oči vidět jedlé i nejedlé čerstvé houby, které rostou v zimě. Lidé se dozví, kde je mohou hledat, jak je rozlišovat a jak je využít. Na místě bude možné si zakoupit sušené houby a koření, ale i využít mykologickou poradnu. Vstupné je zdarma.

Astronomické úkazy

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, Muzeum Vysočiny v Jihlavě

V pátek se v muzejním Malovaném sále od pěti hodin odpoledne koná přednáška Jakuba Hraníčka. Tradiční lednová přednáška bude zaměřena na řádné i mimořádné astronomické úkazy, které se odehrají v roce 2023 na noční hvězdné obloze.

Diskotéka v Robinsonu

KDY: pátek od 15.00 do 16.00

KDE: Jihlava, Rodinný park Robinson

V Robinsonu se bude opět tančit. Zábavný program pro děti tu nachystal moderátor Milan Řezníček. Roztančený rodinný park si děti i se svými rodiči užijí v rámci běžného vstupného.

Zlatý věk Hollywoodu

KDY: sobota od 19.00

KDE: Telč, sál orlovny

Velký sál orlovny v Telči přivítá ples s názvem Zlatý věk Hollywoodu. Ples se uskuteční v sobotu 28. ledna od sedmi hodin večer. K tanci a poslechu bude hrát kapela Sebranka Jazz Orchestra. Ples se přenese do 30. až 60. let minulého století do dalekého Hollywoodu. Na návštěvníky čeká dobová móda, neony, červené koberce a všudypřítomné blesky fotoaparátů. Organizátoři připomenou spoustu lesku a slávu dané doby. Bude i fotokoutek. Už jsou pouze lístky na stání, na místě za 250 korun.

Hasičský ples v Předíně

KDY: sobota od 20.00

KDE: Předín, kulturní dům

Po dvouleté pauze se koná hasičský ples v Předíně s brtnickou kapelou Kalybr. Zatančí Bajdyš a v tombole bude spousta hodnotných cen. Organizátoři slibují také bohaté občerstvení a oblíbený fotokoutek. Vstupné vyjde na 150 korun v předprodeji a 200 korun na místě.

Funkin´Your Soul

KDY: 28. ledna od 19.30

KDE: Jihlava, Cafe bar Sokolovna

Po letech klubového hraní přijede formace Funkin´ Your Soul ověřit taneční schopnosti na scénu v Cafe Bar Sokolovna. Přijďte se nechat rozhýbat bluesem, soulem a funkem a užit si večer v dobrém vibu. Vstupné je dobrovolné.

Ples v Čenkově

KDY: pátek od 20.00

KDE: Třešť – Čenkov, kulturní dům

V kulturním domě v Čenkově se v pátek 27. ledna od osmi večer uskuteční jedenáctý ročník hasičského plesu. K tanci a poslechu hraje kapela Preston. Součástí bude velké plesové štěstí, vstupné vyjde na 100 korun.

Myslivecký ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Velký Beranov, kulturní dům

V pátek se návštěvníci kulturního domu ve Velkém Beranově mohou těšit na myslivecký ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Fontána. Nebude chybět bohatá zvěřinová tombola a myslivecká jídla. Vstupné vychází na 200 korun. Po skončení pojede autobus do Jihlavy.

Cestou do Albánie

KDY: neděle od 17.00

KDE: Velký Beranov, hospůdka u Dejva

Ve Velkém Beranově se uskuteční přednáška s názvem Cestou do Albánie. Povyprávět o cestě na jedinečný Balkán přijede Jeník Mráz. Ten se mu vryl hluboko pod kůži, protože pohledy do horské divočiny a do nádherných průzračných tyrkysových řek jsou jedinečným zážitkem.

Třpytivý ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Dolní Cerekev, kulturní dům

V Dolní Cerekvi pořádají v sobotu 28. ledna desátý obecní ples. Od osmi večer bude v místním kulturním domě hrát kapela Melodikum. Předtančení obstará skupina Z káry. V tombole jsou připravené hodnotné ceny. Vstupné vychází na 150 korun. Přívlastkem letošního plesu je třpytivý, takže je vhodné přijít s nějaký třpytivým doplňkem či rovnou ve třpytivých šatech.

XXX. reprezentační hasičský ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Katov, kulturní dům

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Velká Bíteš pořádá třicátý reprezentační ples. Koná se v kulturním domě v Katově v pátek od osmi hodin večer. Návštěvníci se mohou těšit na bohatou tombolu, domácí kuchyni, vystoupení taneční skupiny Stream Dance z Dolních Louček a vystoupení tanečního páru z Brna v latinsko-amerických tancích. Hrát bude skupina Pikárdi z Pikárce. Vstupenky za sto padesát korun lze zakoupit na požární stanici ve Velké Bíteši. Je také možné využít dopravu z Velké Bíteše, odjezd je od radnice na Masarykově náměstí v 19.35.

Házenkářský ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Velké Meziříčí, hasičská zbrojnice

Oddíl Házené Tělovýchovné jednoty Sokol Velké Meziříčí zve na Házenkářský ples. Hrát bude kapela Adriana. Tančit se bude v hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí v sobotu od půl osmé večer. Vstupné na místě je tři sta korun.

Zlatá šedesátá: Charitativní ples

KDY: sobota od 20.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Kulturní dům

Pátý Charitativní ples ve Žďáře nad Sázavou se ponese ve znamení zlatých šedesátých let. Návštěvníci si užijí velkolepou scénu a večer plný hudby a zábavy. Vystoupí Eremy a Pangea – The Beatles Revival Band. Vstupné činí 390 korun, výtěžek plesu poputuje Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina. Tato organizace poskytuje odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům a jejich blízkým.

Průzkum tečkou

KDY: neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Studio UPUPAEPOP zve k prožití nedělního odpoledne tvůrčí činností v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Od dvou do pěti hodin bude otevřená grafická dílna především pro děti a dospělé, ale přijít může kdokoli. Hlavním tématem bude příběh tečky, která objevuje prostor kolem sebe. Účastníci se seznámí s různými druhy tisku, například monotypem, materiálotiskem či linorytem. Vstupné je padesát korun, doporučené je staré oblečení, co se může umazat od barvy. Dílna je součástí projektu Sochy pro každého.

Anděl Páně 2

KDY: neděle od 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Bystřické Divadlo Beze Jména zve na divadelní představení. Divákům zpříjemní nedělní večer pohádka Anděl Páně 2 v jejich podání. Režie se ujala Martina Podsedník Olivová. Nedělní představení v šest hodin večer bude premiérou, reprízy se uskuteční 30. a 31. ledna.

Mladí brněnští symfonikové

KDY: neděle od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, konvent zámku

Za kulturou se budou moci vydat milovníci hudby v neděli v podvečer. Od šesti hodin zahájí koncertní sezonu v konventu žďárského zámku Mladí brněnští symfonikové, skvělý orchestr Základní umělecké školy Města Brna. Jako dirigenti vystoupí Gabriela Tardonová a Tomáš Krejčí. Vstupné na místě bude stát čtyři sta padesát korun, pro studenty či seniory tři sta padesát korun.

Retrohrátky

KDY: od úterý 31. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum

Od úterý bude vládnout Regionálnímu muzeu ve Žďáře nad Sázavou hravá výstava Retrohrátky. Návštěvníci uvidí hračky, postavičky, stolní hry i stavebnice ze sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Velcí i malí si budou moci zařádit také v herně na třech místech výstavy. Poučná budou i videa a panely s informacemi o výrobě hraček. Vstupné je padesát korun, snížené třicet předškolní děti zaplatí patnáct korun. Výstavu je možné navštívit až do třiadvacátého dubna.

Václav Mach Koláčný - Obrazy

KDY: úterý 31. ledna od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Galerie Stará radnice

Obrazy na téma Tak šel čas bude vystavovat Václav Mach Koláčný, žďárský malíř, výtvarník a grafik, v Galerii Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Vernisáž zahájí výstavu v úterý jednatřicátého ledna od pěti hodin odpoledne, poté bude otevřená až do šestadvacátého února. Vstupné je dvacet korun, pro studenty a seniory deset korun.

XIII. farní ples v Krucemburku

KDY: sobota od 19.30

KDE: Krucemburk, sokolovna

Třináctý farní ples pořádá v sobotu římskokatolická farnost Krucemburk. Koná se od půl osmé večer sokolovně v Krucemburku. Hned v osm hodin uvidí návštěvníci předtančení. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Grande. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý výběr občerstvení včetně dobrého jídla, bohatou tombolu i půlnoční překvapení.

Školní a obecní ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Havlíčkova Borová, sokolovna

Městys Havlíčkova Borová a rodiče žáků první třídy zvou na společný školní a obecní ples v sobotu 28. ledna do místní sokolovny. Začátek je od osmi hodin večer. K poslechu a tanci zahraje skupina Styl. Na programu předtančení dětí ze základní školy a závodních týmů z M-Aerobic clubu Přibyslav, vystoupí mažoretky Chotěboř, nebude chybět bohatá tombola – každý los vyhrává. Vstupné je 120 korun, senioři mají vstup zdarma.

Tvořivá dílna v knihovně

KDY: pátek od 14.30

KDE: Přibyslav, městská knihovna, Kurfürstův dům

Kulturní zařízení města Přibyslav zve rodiče s dětmi na tvořivou dílnu v pátek od půl třetí odpoledne do městské knihovny v Kurfürstově domě.

Koncert Ondřeje a Štěpána Škochových

KDY: sobota od 15.00

KDE: Petrkov, zámek

V sobotu od tří hodin odpoledne se mohou zájemci těšit na koncert Ondřeje a Štěpána Škochových se zhudebněnými básněmi Suzanne Renaudové v překladu Alice Škochové. Vstupné je třicet a sto korun. Vstupenky na kulturní program je možné rezervovat na emailu steinerova@pamatnik-np.cz

Artery a Zakopenej pes

KDY: pátek od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům, Tančírna

Chotěbořská kapela Artery zahraje s kapelou Zakopanej pes v pátek v Panském domě od osmi hodin večer. Kapela byla založena v roce 1999 a od roku 2019 hraje v aktuálním složení. Předprodej vstupenek v Panském domě za 200 korun. Na místě vstupné činí 250 korun.

Hasičský bál s kapelou Vysočinka

KDY: pátek od 20.00

KDE: Vepříkov, kulturní dům

Sbor dobrovolných hasičů Vepříkov pořádá Hasičský bál. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu Vysočinka. Ples se koná v sále kulturního domu ve Vepříkově v pátek od osmi hodin večer.

O pejskovi a kočičce

KDY: sobota od 10.00

KDE: Chotěboř, Kosmonautů 1665, COOP HB Club

Divadelní spolek Frištěnský a Divadlo Úsměv Ludmily Frištěnské uvede v sobotu maňáskovou pohádku O pejskovi a kočičce od deseti hodin dopoledne. Vstupné je padesát korun.

Dětský karneval

KDY: sobota od 14.00

KDE: Vepříkov, kulturní dům

Sbor dobrovolných hasičů Vepříkov pořádá dětský karneval v neděli od dvou hodin odpoledne.

Karneval pro děti

KDY: neděle od 15.00 do 17.00

KDE: Chotěboř, DDM Junior

Junior Dům dětí a mládeže, Středisko volného času Chotěboř zve na dětský karneval, který se uskuteční v neděli ve velkém sále Junioru od tří hodin odpoledne. Malé návštěvníky čeká výtvarná dílna, zábava, tanec, soutěže a hry. Vstupné je padesát korun.

Veteránský turnaj trojic v nohejbale

KDY: sobota od 8.00 do 17.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, Sportovní hala ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Nohejbalový oddíl Tatran Ždírec nad Doubravou zve příznivce na Veteránský turnaj v nohejbale v sobotu od osmi hodin ráno v hale tělocvičny. Turnaj je určen pro hráče od pětačtyřiceti let.

Sirény na cestách

KDY: pondělí 30. ledna od 19.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, sál gymnázia

Zábavná talk show Sirény na cestách ženské trojice hereček a zpěvaček Sandry Pagodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové se uskuteční v pondělí 30. ledna v sále gymnázia v Ledči nad Sázavou. Začátek představení je od sedmi hodin večer. Vstupné činí 390 korun a lístky lze zakoupit v předprodeji v infocentru v Ledči nad Sázavou.

Muzikál: Sněhová královna

KDY: sobota od 15.00

KDE: Světlá nad Sázavou, Společenský dům

Malí i velcí diváci se mohou těšit na muzikálovou pohádku z repertoáru Metropolitního divadla Praha v sobotu 28. ledna. Představení začne od tří hodin odpoledne v divadelním sále Společenského domu ve Světlé nad Sázavou. V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna. Jednoho dne zahlédne prince Kryštofa a unese ho do svého království. Jeho náhlé zmizení trápí obě jeho sestřičky, Ellu a Annu, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými bytostmi, jaké nikdy předtím neviděly. Vstupné v předprodeji 100 korun, na místě 120 korun.

Beseda se Štěpánem Javůrkem

KDY: pondělí 30. ledna od 16.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna

Beseda s krušnohorským spisovatelem Štěpánem Javůrkem se uskuteční v pondělí 30. ledna v podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna od čtyř hodin odpoledne. Český autor úspěšných knih Chaloupky, Nebe nad Perninkem a Sudetský dům přijde povyprávět nejen o knihách, ale i o Krušných horách a o životě v pohraničí. Vstupné je sedmdesát korun.

LiStOVáNí: Když Panda tančí

KDY: neděle od 16.00

KDE: Třebíč, Městská knihovna

Městská knihovna v Třebíči zve na další představení z oblíbeného cyklu LiStOVáNí v neděli od čtyř odpoledne s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem nazvané Když Panda tančí. Čekat pobavení od příběhu, v němž hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčitele psů? Ano, začne totiž v parku tančit jako panda. Vstupné sto korun.

Dětský pohádkový ples

KDY: pátek od 17.00 do 22.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda

Mateřská škola Jabula, Jednota Orel a Městské kulturní středisko Beseda v Moravských Budějovicích společně pořádají dětský pohádkový ples v pátek od pěti hodin odpoledne. Vstup ve společenském oděvu, je připravený program pro děti, nebude chybět hudba a tombola, občerstvení a možná přijde i kouzelník. Vstupné je dobrovolné.

Novoroční koncert ZUŠ

KDY: pátek od 17.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, sokolovna

Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou pořádá druhý Novoroční koncert, na kterém vystoupí žáci z hudebního oboru tento pátek od pěti hodin odpoledne v místní sokolovně. Vstupné je dobrovolné.

Turistický pochod

KDY: sobota, odjezd v 8.20

KDE: Třebíč, autobusové nádraží

Klub českých turistů Třebíč pořádá v sobotu pochod v okolí Brtnice. Odjezd všech účastníků z autobusového nádraží z nástupiště číslo čtyři v 8.20 hodin ráno. Trasa povede z Brtnice směr údolí Brtnice, dále Komárovice, Příseka, Uhřínovice a Brtnice (16 km), možnost zkrácení trasy při vynechání Příseky (12 km). V Přísece bude možné navštívit Muzeum autíček. Občerstvení v Brtnici. Návrat zpět z Brtnice autobusem v 14.58 odpoledne.

Ledová plocha Na Hvězdě

KDY: denně 8.00 až 18.45

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

Oblíbenou venkovní ledovou plochu Na Hvězdě v Třebíči si mohou bruslaři letos opět užít až do konce února. Ledová dráha je pro zájemce otevřená denně mezi osmou hodinou ranní až do tři čtvrtě na sedm večer v rozepsaných blocích, v závislosti na počasí. Aktuální rozpis lidé najdou na www.na-hvezde.cz. Vstupné jednotné sedmdesát korun za blok.

Společenský ples SRPŠ

KDY: sobota od 20.00

KDE: Březník, sokolovna

Spolek rodičů a přátel školy Březník při Základní škole a mateřské škole Březník zve v sobotu od osmi hodin večer Společenský ples v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Q-STYL. Vstupné činí 150 korun, místenka pak dvacet korun.

Divadlo MALÉhRY Brno: Pohádky a MALÉhRY

KDY: neděle od 16.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Pohádky a MALÉhRY, to je deset veselých pohádek plných podivných pohádkových bytostí, spousta barevných obrázků, a taky malé kartonové divadlo s loutkami, se kterými si každý může zahrát vlastní divadelní představení. Při autorském čtení hereček Daniely Zbytovské, Barbory Seidlové a Nikol Zbytovské čeká posluchače pohodová hodinka čtení a vyprávění, doplněná projekcí krásných ilustrací Karolíny Strykové, posezení s humorem, písničkami a výtečným voňavým čajem ze samovaru. Celý program se bude odehrávat pod pódiem ve velkém sále Národního domu v Třebíči v neděli od čtyř hodin odpoledne. Vstupné pro děti 100 korun, dospělí zaplatí 120 korun.

Daniel Hůlka a smyčcové trio Eterea

KDY: pátek od 19.30

KDE: Humpolec, sál kina

Na divadelní scéně kina v Humpolci vystoupí v pátek od půl osmé večer operní a muzikálový zpěvák a herec Daniel Hůlka a smyčcové trio Eterea. Členkami uskupení jsou zkušené hudebnice Barbora Vychodilová, Viktoria Englberth a Veronika Linhartová. A na co se mohou posluchači těšit během večera? Zazní hudební díla různých žánrů od Antonia Vivaldiho po Billie Eilish v neotřelých aranžích. Vstupné je 400 korun.

Hudební večer v klášterní restauraci

KDY: sobota od 18.30

KDE: Želiv, klášterní restaurace

V rámci hudebních večerů v restauraci želivského kláštera se v sobotu od půl sedmé uskuteční další koncert nazvaný V + W prvorepubliková hudba. Tentokrát se posluchači přenesou do dvacátých a třicátých let dvacátého století a připomenou si hudbu Jaroslava Ježka komponovanou pro Osvobozené divadlo. Klavírním večerem návštěvníky provede želivský varhaník Petr Žák.

Karneval pro děti

KDY: sobota od 13.30 do 16.00

KDE: Počátky, sokolovna

Spolek SRPDŠ při Základní škole Otokara Březiny v Počátkách zve na karneval v sobotu od půl druhé odpoledne v sokolovně v Počátkách. Vstupné na karneval je dobrovolné.

Výstava RC modelů letadel

KDY: do 29. ledna

KDE: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky, výstavní sál na Dolním náměstí

Výstavu RC modelů letadel mohou lidé navštívit ve výstavním sále na Dolním náměstí Muzea dr. A. Hrdličky v Humpolci. Přístupná bude v pátek od osmi do dvanácti a od jedné do čtyř odpoledne, v sobotu od deseti do čtyř odpoledne a poslední den v neděli bude výstava otevřená od deseti do dvanácti hodin.

Ples SRPDŠ

KDY: pátek od 20.00

KDE: Počátky, sokolovna

Spolek SRPDŠ při Základní škole Otokara Březiny v Počátkách zve na svůj ples, který se uskuteční v pátek od osmi hodin večer v místní sokolovně. Během večera dojde na šerpování žáků devátých tříd. Hrát bude kapela Globus. Cena vstupenek je 150 korun, na místě je možné zakoupit vstupné na stání za sto korun.

Putování za rodáky

KDY: do 30. ledna

KDE: Humpolec

Každý měsíc se mohou zájemci seznámit s jedním výjimečným humpoleckým rodákem, projít si místa spjatá s jeho jménem. Hra nazvaná Putování za rodáky potrvá celý rok a je samoobslužná. V humpoleckém infocentru si lidé vyzvednou soutěžní kartičku, do které jim zde každý měsíc zaznamenají absolvovanou procházku. Na konci roku pak čeká všechny úspěšné znalce Humpolce odměna. Do třicátého ledna se mohou malí i velcí zájemci vydat na putování a seznámit se s rodákem, dr. Alešem Hrdličkou. Podrobnosti ke hře najdou zájemci na webu města Humpolec v sekci Humpolec si hraje.

Vztahy na úrovni

KDY: středa 1. února od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Divadelní společnost Háta uvede anglickou komedii Edwarda Taylora v režii Antonína Procházky nazvanou Vztahy na úrovni ve středu 1. února v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově. Začátek představení je v sedm večer. Do apartmá, kde Sir Partridge očekává významného hosta, který má rozhodnout o vyvrcholení jeho kariéry, se začnou proti jeho očekávání trousit ženy. Jeho milenka, potom jeho manželka a nakonec úplně neznámá dáma. Je to zkrátka nic dobrého nevěstící kombinace, která nám dopřeje řetězec záměn, situací a gagů. Hrají Lukáš Vaculík, Monika Absolonová, Mahulena Bočanová a další.