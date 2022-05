U památníku Adolfa Opálky v Ořechově u Telče se v sobotu 30. dubna uskuteční vzpomínková akce na operaci Out Distance. Letos uplynulo osmdesát let od paravýsadku z pera exilové vlády v Londýně se sabotážním úkolem a zároveň půjde o připomínku 77. výročí o konce 2. světové války. V případě příznivého počasí se návštěvníci mohou těšit na seskok parašutistů ze 43. výsadkového praporu v Chrudimi.

„Už se moc těšíme, že si tuto událost opět připomeneme v tradiční podobě. V jednu odpoledne se uskuteční pietní akt u pomníku velitele akce Adolfa Opálky a pokud počasí a situace na východě Evropy dovolí, tak se lidé dočkají i seskoku parašutistů,“ přiblížila akci starostka Ořechova Jana Divišová. Část výsadkářů z Chrudimi je totiž kvůli válce na Ukrajině v pohotovosti u sousedů na Slovensku.

Jedinečný hon na zvěř. Místo kulovnice míří na muflony objektivem

Během pietního aktu vystoupí hosté s proslovy, vojenský kaplan pronese modlitbu, nebude chybět kladení květin nebo věnců a hymny. U pomníku Adolfa Opálky stojí zvon svatého Michaela, patrona všech vojáků. I ten se rozezní na počest akce.

„Kulturní doprovodný program obstarají skotští dudáci The Rebel Pipers a později zahraje k tanci a poslechu zpívající hasič Jiří Juřič Pařil,“ dodala k programu Divišová. Zájemci budou moci v místním kulturním domě zhlédnout výstavu k Adolfu Opálkovi, dále budou k vidění vojenská vyznamenání, odznaky, nášivky, současná výzbroj Armády České republiky, ale i historická výstroj a výzbroj.

Divácky atraktivní jsou vždy ukázky z výcviku armády. Na místě bude stát vojenský vrtulník a další technika, kterou si zájemci budou moci prohlédnout. Pro děti si organizátoři připravili opět malé padáčky s bonbonky, které se snesou z vrtulníku.

A co to byla operace Out Distance? V březnu 1942 se uskutečnil výsadek, který se ovšem minul cílem. Původně měla být skupina vedená Adolfem Opálkou vysazena u Jičína. Místo toho přistáli u Telče. I s pomocí místních se jim podařilo odsud dostat. Velitel výsadku Opálka po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zemřel v červnu 1942 při ukrývaní v pražském kostele svatého Cyrila a Metoděje. Další člen Ivan Kolařík se z bezvýchodné situace otrávil a třetí z parašutistů Karel Čurda se stal konfidentem gestapa a po válce byl popraven.

Akci v Ořechově pořádá obec ve spolupráci s 43. výsadkovým praporem Chrudim, s Československou legionářskou obcí a s Kluby vojenské historie. O občerstvení se starají dobrovolní hasiči z Ořechova.

Úchvatné záběry. Komíny kouří, Reindlerův dvůr chátrá a v centru je klid

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Myslivecký den

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: hrad Roštejn

Návštěvníci společně s myslivci zahájí novou návštěvnickou sezonu na hradě Roštejn. Na zájemce čeká v sobotu v čase od deseti dopoledne do čtyř hodin odpoledne povídání o mysliveckých zvycích a tradicích, ukázky loveckého troubení i vábení zvěře, sokolníci a kynologové a další. Pro zvídavé návštěvníky všeho věku budou připraveny ukázky lesní a myslivecké pedagogiky. Vstup na předhradí s programem je zdarma.

Telčské čarování 2022

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telč, U Roštěnky

Po dvou letech obnovují U Roštěnky v Telči tradici setkání u ohně, pivka, grilu a dobré muziky. Od deseti hodin dopoledne je na programu turnaj dětské roštejnské fotbalové ligy, od tří odpoledne naváže program pro děti se soutěžemi, skákacím hradem a přehlídkou záchranných složek. Od šesti večer začne zábava s kapelami DoSrdce, Komár a dalšími. V sedm vzplane vatra a bude vyhlášena soutěž o nejhezčí masku čarodějnice. V osm večer tombola o krásné ceny.

Pálení čarodějnic

KDY: sobota od 17.00

KDE: Třešť, bývalý zimní stadion

V Třešti budou pálit čarodějnice na bývalém zimním stadionu. Od pěti hodin večer jsou připravené soutěže pro děti na házenkářském hřišti, od sedmi večer zahraje k tanci a poslechu kapela Terestial, v osm se zapálí vatra a bude možnost opéct si špekáčky nad ohňovými koši. V devět večer začne ohňovo-světelená show Umělecké agentury Kašpaři z Polné a v jedenáct večer vše vyvrcholí ohňovými fontánami a rotujícím sluncem.

Čarodějnice v Polné

KDY: sobota od 18.00

KDE: Polná, zámek, letní scéna

Zámek v Polné zve na letní scénu. Od šesti hodin večer vystoupí kouzelník Karel Pomahač a Čaroděj Kubaba se svými kouzly, kejkli a soutěžemi. Od čtvrt na devět akce pokračuje lampionovým průvodem se zapálením vatry. Vystoupí Walda s country kapelou Walda Nerušil Band s písněmi z repertoáru Waldemara Matušky. K dispozici bude ohniště, na programu je malování na obličej, taneční rej i občerstvení.

Farmářský trh

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Telč, náměstí

V Telči se v sobotu na náměstí Zachariáše z Hradce uskuteční farmářský a řemeslný trh. Lidé si přijdou na své a seženou domácí produkty, výrobky a potraviny. V odpoledních hodinách na náměstí bude folklorní soubor Podjavořičan stavět májku.

Slavnostní stavění májky

KDY: neděle od 13.00

KDE: Luka nad Jihlavou, náměstí

V Lukách budou na prvního máje slavnostně stavět májku. Od jedné hodiny budou celým odpolednem provázet kapely: Devět životů, Líchbend, Hairy Groupies, Jordan II. a od čtyř hodin odpoledne zahraje kapela Turbo.

Stavění máje a čarodějnice

KDY: sobota od 17.00

KDE: Dolní Cerekev, kulturní dům

V Dolní Cerekvi spojí pálení čarodějnic se stavěním máje. Akce se koná na louce za kulturním domem. Máji budu stavět v pět hodin večer, od sedmi zahraje v kulturním domě skupina Šestý gumy. Oheň vzplane v osm večer.

Čarodějnický běh

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, Heulos

Čarodějnický běh v Jihlavě startuje v deset hodin dopoledne od Heuloského hrádku. Délka trasy je necelých osm kilometrů, poběží se na popraviště na Krkavčím vrchu. Výlet je možné zakončit pálením čarodějnic na různých místech Jihlavy. Akce se koná v souvislosti s akcí Deset tisíc kroků a má vyzvat lidi ke každodenní chůzi či běhu.

Prohlídka Brány Matky Boží

KDY: sobota od 13.30

KDE: Jihlava, Brána Matky Boží

Komentovaná prohlídka na Bráně Matky Boží v Jihlavě se koná v sobotu od půl druhé odpoledne. Kapacita je patnáct osob, doba trvání je půl hodiny. Základní vstupné činí šedesát korun, snížené čtyřicet korun.

Myslivecký ples Dobronín

KDY: pátek od 20.00

KDE: Dobronín, kulturní dům

Myslivecký spolek Dobronín zve ve spolupráci s obcí na Myslivecký ples. Ten se uskuteční v pátek od osmi večer v místním kulturním domě. Organizátoři připravili bohatou zvěřinovou tombolu, k poslechu a tanci zahraje kapela Akord a v nabídce bude vynikající zvěřinový guláš. Vstupné je 150 korun.

Poutníci

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, Zborná, U lípy

Skupina Poutníci, legenda české country hudby, bude mít v pátek od sedmi večer koncert s názvem Přes 50 let v country v Jihlavě Zborné v hostinci U lípy. Během programu zazní poutnické hity, jako jsou písničky Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, ale i skladby z oblasti americké country hudby. Kapela zahraje také songy z nového CD, jež se jmenuje Stíny na střechách. Jako předkapela vystoupí Jak chceš od pěti hodin odpoledne. Vstupné 190 korun.

Za pokladem Lízinky

KDY: pátek od 15.30

KDE: Třešť, zámecký park

Děti se svými rodiči mohou přijít v pátek v půl čtvrté do zámeckého parku, kde začíná čarodějnická stezka Za pokladem čarodějnice Lízinky. Na stezce se budou plnit čarodějnické úkoly s opékáním špekáčků. Zájemci mohou přijít v kostýmu čarodějnice, čaroděje či kostlivce.

Pálení u Kubičáku

KDY: sobota od 17.00

KDE: Hodice, rybník Kubičák

Letošní pálení čarodějnic v Hodicích začíná v pět hodin odpoledne a pořádá ho místní sbor dobrovolných hasičů. Občerstvení v podobě párků v rohlíku, klobás nebo opečení buřta na ohni. Oheň vzplane po soumraku.

Kde najdete Morlora ze slavné pohádky? Přece u Pocoucova

Třebíčsko

Halahoj Třebíčský půlmaraton

KDY: sobota od 11.00

KDE: Třebíč, ZŠ Horka-Domky

Čarodějnice budou letos běžecké, v sobotu se totiž koná už devátý Halahoj Třebíčský půlmaraton. Závodníci startují od Základní školy Horka-Domky v Třebíči od jedenácti hodin dopoledne. Po uběhnutí půlmaratonu bude pokračovat Půlmaratonský festiválek na Trumpetce. Vstupné je dobrovolné, zájemci se mohou těšit na kapelu TCAS Climbers od půl sedmé a Vasilův Rubáš od půl deváté večer.

Čarodějnický večer

KDY: sobota od 17.00

KDE: Třebíč, sokolský stadion

Tělocvičná jednota Sokol Třebíč pořádá čarodějnický večer v sobotu od pěti odpoledne na Sokolském stadionu pod Kostelíčkem. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na soutěže, ohňovou show Magnis, Bubble show, hudební skupinu Dioptric Band, závěrečný ohňostroj, skákací hrad, trampolíny. Vstupné dospělí sto korun, děti padesát korun, hrací karta dvacet korun.

Čarodějnická plavba na Dalešické přehradě

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kramolín, přístaviště

Na čarodějnickou plavbu lodí Horácko po Dalešické přehradě se mohou zájemci vydat v sobotu od jedné hodiny z přístaviště Kramolín. Lodní lístky zakoupí přímo na lodi.

Běh Okříšky

KDY: neděle od 8.30

KDE: Okříšky, areál firmy Fraenkische

Na neděli prvního máje připravili organizátoři již sedmatřicátý ročník závodu Běh Okříšky se startem v areálu firmy Fraenkische. Poběží se malý okruh pět kilometrů v okruhu Loudilka, velký okruh deset kilometrů směr Heraltice, trať pro děti a dorost je připravená v areálu firmy. Hlavní závod startuje v jedenáct dopoledne. Startovné sto korun, děti do patnácti let zdarma.

Čarodějnická sobota

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třebíč, expozice Cesty časem

V sobotu se slétnou čarodějnice k oslavě Filipojakubské noci. Čarodějný rej započne úderem druhé hodiny odpoledne také v expozici Cesty časem v třebíčském Předzámčí, kde bude pro nadpřirozené bytosti připraven kurz létání, čarování, tvoření a poznávání bylin. Otevře se také salón, ve kterém budou dvě šikovné ruce zkrášlovat zájemce malováním na obličej. V pět hodin se čarodějný rej přemístí do farní zahrady, kde si všichni mohou opéct špekáčky, které si s sebou přinesou. Vstupné dospělí čtyřicet korun, děti třicet korun, děti do dvou let zdarma.

#clanek|6614126#

Žďársko

Rytíři na Edenu

KDY: neděle od 9.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

První májová neděle bude v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem patřit koním a rytířům. Na programu od půl desáté dopoledne do šesti hodin večer čeká na návštěvníky vystoupení jezdecké skupiny Štvanci a Velký rytířský turnaj. Diváci uvidí také ukázky jezdeckých disciplín. Chystá se i bohatý doprovodný program. Vstupné je sto sedmdesát korun, snížené pro děti od tří let, studenty, seniory, ZTP a doprovod sto dvacet korun.

Rej čarodějnic

KDY: sobota od 14.00

KDE: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí v sobotu obsadí rej čarodějnic. Vypukne ve dvě hodiny odpoledne. Na děti čekají tematické hry a soutěže a stezka plná čarodějnic, na kterou bude možné se zaregistrovat mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední u Skibaru. Od pěti hodin bude hrát místní country kapela Stetson. K vidění bude následně i šermířské vystoupení Tas. Slavnostní zapálení hranice uvede divadelní scénka.

Čarodějnice

KDY: sobota od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, u přírodního koupaliště

V Novém Městě na Moravě bude sobotní čarodějnický večer pod taktovkou tamějšího Domu dětí a mládeže. Doprovodný program je naplánován od šesti hodin večer, v osm večer bude následovat slavnostní zapálení čarodějnické vatry.

Žďárský farmářský trh

KDY: sobota od 8.30 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Žďárské farmářské trhy v sobotu zahajují sezonu. Na náměstí Republiky bude možné od osmi do půl dvanácté dopoledne nakupovat produkty od regionálních prodejců i od těch, kteří neváhali vážit cestu z větší dálky. Atmosféru podtrhne živá hudba.

Žďárská Filipojakubská noc

KDY: sobota od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, areál na sídlišti Libušín

Ve Žďáře se bude Filipojakubská noc slavit v areálu na sídlišti Libušín. Od půl šesté začínají soutěže a hry pro děti, od šesti hodin kulturní program. Bude se volit také MISS Čarodějnice. V osm hodin se bude zapalovat vatra a hrát bude DJ Hejtmánek. Po setmění se mohou návštěvníci těšit na ohňovou show Novus Origo.

Žďárské interference – Three for Silver Silver

KDY: pátek od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Rebel na Farských

Světová hudba ve Žďáře nad Sázavou. Projekt Žďárské interference nabízí další koncert. Tentokrát zahraje kapela z Portlandu v Oregonu. Zpěv doprovodí kytara, kontrabas, akordeon, housle, bude možné zaposlouchat se do směsi folku, blues, country, americany, klezmeru a roots music. Koncert se koná v podniku Rebel na Farských, vstupné na místě je 300 korun, snížené 250 korun.

Dymytry

KDY: pátek od 19.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter Club

Jupiter Club zve na páteční koncert skupiny Dymytry ve Velkém Meziříčí. Začátek koncertu je od půl osmé večer.

Otvírání studánek

KDY: neděle od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno přednese v neděli na zámku ve Žďáře nad Sázavou Otvírání studánek. Dílo Bohuslava Martinů a Miloslava Bureše, které je pevně spjato s Vysočinou, se rozezní v oválném sále Prelatury od šesti hodin večer. Na místě bude možné zakoupit vstupenky za čtyři sta korun, cena sníženého vstupného je tři sta korun.

#clanek|6616249#

Havlíčkobrodsko

Ochutnávka vína

KDY: sobota od 11.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Tuto sobotu bude Havlíčkovo náměstí patřit milovníkům dobrých vín a všelijakých pochoutek. Jednotlivá česká i moravská vinařství představí svá vína účastníkům akce v srdci starobylého města Havlíčkův Brod od jedenácti hodin dopoledne. Na akci nebude chybět dobré jídlo a celodenní hudební program. K prodeji bude festivalová sklenička za sto korun, nebo si návštěvníci mohou vzít skleničku vlastní, na kterou si na místě zakoupí degustační nálepku.

Koncert kapely Walda Gang a Alkehol

KDY: pátek od 19.00

KDE: Chotěboř, sokolovna

Koncert kapely Walda Gang a Alkehol se uskuteční v pátek od sedmi hodin večer v Chotěboři. Walda Gang je česká rocková skupina, kterou založil zpěvák skupiny Harlej Vláďa Šafránek po smrti Waldemara Matušky. Je zaměřená na rockové předělávky skladeb Waldemara Matušky. Alkehol je česká rocková hudební skupina. Po koncertech následuje rocková afterparty s DJ’s. Vstupné je 550 korun.

#clanek|6613936#

Pelhřimovsko

Čarodějné prohlídky pro děti

KDY: sobota a neděle od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: Hrad Kámen

O víkendu se na hrad Kámen, který se tyčí uprostřed stejnojmenné obce na Pelhřimovsku, slétnou čarodějnice z blízkého i vzdálenějšího okolí a zahalí ho do čarovného hávu. Čarodějnice pro děti připravily zapeklité čarodějné úkoly. Po splnění všech disciplín účastníci obdrží čarodějnický průkaz a malou upomínku. Prohlídky budou začínat v sobotu a neděli vždy o půl jedenácté, půl jedné a půl třetí odpoledne. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609, 721 846 931.

7. ročník Valchovského cákání

KDY: neděle od 13.00 do 18.00

KDE: Počátky

První máj oslaví v Počátkách na koupališti Valcha. Jsou zváni všichni otužilci na sedmý ročník Valchovského cákání, který se koná v neděli od jedné hodiny odpoledne. S sebou koupací oblek, čepice, teplé ponožky. Občerstvení zajištěno.

#clanek|6613894#

CO SE CHYSTÁ

Luboš Pospíšil a 5P

KDY: 13. května od 20.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

V pátek 13. května vystoupí v Tančírně Panského domu v Chotěboři Luboš Pospíšil a 5P. Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart, klávesista Ondřej Fencl, bubeník Jakub Nývlt, baskytarista Jakub Červinka. Vstupné v předprodeji 300 korun, na místě 400 korun.

Koncert Olympic

KDY: 14. května od 20.00

KDE: Pelhřimov, venkovní scéna KD Máj

Staňte se prvními návštěvníky nové venkovní scény v Pelhřimově. V sobotu 14. května u kulturního domu Máj slavnostně otevřou novou venkovní scénu. A kdo jiný by ji měl otevřít, než největší české legendy, které se na výsluní vyhřívají již šedesát let. Od osmi hodin večer zde vystoupí kapela Olympic s frontmanem Petrem Jandou. Posluchači si budou moci vychutnat hity jako Želva, Osmý den a další. Vstupné v předprodeji 390 korun, na místě 500 korun.

Beerhouse Třebíč 2022

KDY: 20. až 21. května

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

Milovníci pěnivého moku se mohou těšit na pivní slavnosti v Třebíči o víkendu 20. až 21. května. Největší událost roku nejen pro každého štamgasta. Návštěvníky čekají dvě podia, místní i nemístní pivovary, krytý prostor pro čtyři tisíce návštěvníků, gurmánský i kulturní zážitek, bohatý doprovodný program, soutěže.

Zahrady vyprávějí

KDY: 28. až 29. května, od 10.00 do 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Tradiční otevření soukromé zahrady rodiny Kinských na žďárském zámku s doprovodných programem se uskuteční ve dnech 28. a 29. května v čase od deseti ráno do šesti hodin večer. Tentokrát na téma Zrcadlení. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční procházku zahradou, umělecká zastavení, květinovou instalaci, koncert Janáčkova kvarteta, zrcadlení Zelené hory – vyprávění o poutním kostele sv. Jana Nepomuckého k příležitosti tři sta let od jeho posvěcení,výrobu kaleidoskopů, floristicko-farmářský trh, MINT Market, piknik v zahradách. Plné vstupné sto korun, snížené šedesát, rodinné dvě stě korun.