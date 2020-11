Festival dokumentárních filmů Jihlava

V Jihlavě běží alespoň virtuálně 24. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Soutěžní dokumenty mohou akreditovaní sledovat online na festivalovém webu www.ji-hlava.cz/casovy-program. V nabídce je deset filmových sekcí. V online verzi festivalu budou filmy zveřejňovány postupně, přístupné budou vždy sedm dní. Proto se dokumentární Ji.hlava prodlužuje do 8. listopadu. Diváci se mohou těšit na víc než dvě stovky filmů: to nejnovější z českého i světového dokumentu, retrospektivu jihokorejského filmu, velkou přehlídku afroamerického dokumentu i navýsost aktuální témata – pandemie koronaviru, Čína, Hongkong, klimatická krize i zamyšlení nad tím, kde je člověk vlastně doma. Program přinese i diskuze s tvůrci vysílané živě z festivalového studia v Jihlavě. I tradiční součásti festivalu jako je Inspirační fórum a program Ji.hlava dětem nabídnou divákům živé streamy. Akreditace stojí 350 korun.

Výstava - Slavnosti republiky

28. října si připomínáme sto dva let staré události a oslavu vzniku republiky. Původně plánované oslavy v Novém Městě na Moravě nebudou, laserová projekce musí počkat. O co ale lidé nepřijdou, je výstava v parku, do které se zapojily téměř všechny organizace města. Přes všemožné překážky se podařilo se žáky ZUŠ, s klienty Zdislavy a Pečovatelského domu dát dohromady tolik krásných prací, které právě budou k vidění v novoměstském parku. Horácké muzeum doplní výstavu o odbornou část.

Beseda zve na 14. ročník výstavy fotofandů

Čtrnáctý ročník výstavy fotografií fotonadšenců z Moravských Budějovic a okolí se koná pouze on-line na webovém portálu www.besedamb.cz/fotofandi-2020. Výstavu je možné shlédnout do 20. prosince 2020.

Prohlídka města Náměšť nad Oslavou

Na interaktivní mapě volně sledující okruh kulturní promenády mohou zájemci navštívit kulturní dominanty a přírodní zajímavosti města včetně interiéru hrobky Haugwitzů, kaple sv. Anny a kostela sv. Jana Křtitele. Význačná místa jsou představena pomocí panoramat s rozsahem 360x180 stupňů, klasických fotografií a videosekvencí. Více na http://www.geotrips.eu/hd/cs/mapa/obce-mesta/namest-nad-oslavou. Krásnou filmovou pozvánku města je možné shlédnout na youtube kanálu https://www.youtube.com/watch?v=7tDH3v6qGA0&feature=youtu.be

Výstava Milujeme Jihlavu

Až do 7. listopadu si mohou zájemci prohlédnout výstavu vybraných fotografií s názvem Milujeme Jihlavu, která je umístěná na horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Do fotosoutěže se sešlo na šest set krásných fotografií, ze kterých porota vybrala třicet. Tak návštěvníci mohou spatřit to nejlepší z letošního čtvrtého ročníku fotosoutěže Milujeme Jihlavu.

Virtuální Halloween v brněnské ZOO

Pro příznivce podzimní atmosféry a strašidelně nasvícených dýní připravila na víkend virtuální akci Zoo Brno. V sobotu v jedenáct hodin dopoledne zažijí milovníci zvířat obývákové krmení papouška lori horského a v jednu hodinu dokonce uvidí, jak si na obědě pochutnává bizon. Přenos bude dostupný na facebooku nebo instagramu Zoo. Chybět nebude ani soutěž o nejhezčí dýni. Stačí, když zájemci zveřejní na sociálních sítích fotku vydlabané, ozdobené a nasvícené dýně a doplní ji o hashtagy #virtualnihalloween a #zoobrno. Ty nejlepší soutěžící pořadatelé odmění. Uzávěrka soutěže je v neděli 1. listopadu v 11 hodin a 11 minut.

To nejlepší z opery a operety z Brna na YouTube

Herci Národního divadla v Brně si připravili pro své příznivce výběr toho nejlepšího ze známých oper. Lidé se mohou těšit na Nedbalovu Polskou krev nebo Donizettiho Nápoj lásky. Diváci uvidí výběr ve videu umístěném na YouTube zdarma vždy na jeden den. Polská krev bude k vidění od sedm hodin večer v pátek 30. října a Nápoj lásky 3. listopadu ve stejný čas.

Boskovické kino promítne Otrlé pohádky doma

Ani v době vládních omezení diváci o své filmy nepřijdou. Boskovické kino je nabídne díky projektu Moje kino LIVE. Například v sobotu se příznivci hororů mohou těšit na trojici hororových příběhů o Satanově náhrdelníku, zhrzeném manželovi na vražedné stopě a potrápí je i tajemství jednadvacáté úrovně jedné fantasy videohry. Snímek Špalíček otrlých pohádek začíná o půl deváté a vstupné je od sta korun.

4 Tentoři vystoupí v neděli online

Čtveřice talentovaných muzikálových herců – Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž, dva držitelé ceny Thálie, pop-muzikálová legenda a sólista Národního divadla v Praze zvou své příznivce na koncert plný filmových a muzikálových hitů. Ten bude možné sledovat z pohodlí obývacích pokojů díky přenosu přes internet v neděli 1. listopadu od sedmi večer. Vstupenky na koncert uskupení 4 Tenoři jsou v prodeji na inviton.cz, po zakoupení lístku přijde zájemci na e-mail odkaz a heslo, které platí jen pro jeden počítač či tablet. Záznam koncertu nebude po jeho skončení dále dostupný.

Virtuální procházka ZooParkem

Pro milovníky zvířat je připravená prohlídka ZooParku ve Vyškově na kanálu youtube včetně poutavého komentáře. Diváci zjistí, které zvíře je domovem na jakém kontinentu, a společně s komentátorkou je navštíví. Zejména děti se mohou těšit, že si po skončení vládních opatření vyzkouší na vlastní kůži práci farmáře na Babiččině dvorečku.

Videoportál Dramobox roztáhne doma oponu

Zájemci si mohou zpříjemnit víkend v pohodlí domova výběrem divadelních představení. Pomůže jim k tomu videoportál Dramox, první česká služba, která za měsíční poplatek poskytuje sledování záznamů divadelních představení on-line. Spolupracuje se třiceti divadly z celé České republiky. Diváci se mohou podívat na Gazdinu robu v podání Národního divadla Brno, hru Jakub a jeho pán Divadla bez zábradlí nebo Příběhy obyčejného šílenství Dejvického divadla. Mohou si připomenout svá oblíbená představení nebo objevit nová.

Virtuální prohlídka Květné zahrady v Kroměříži

Pohled z kolonády slavné Květné zahrady v Kroměříži i nahlédnutí také do Holandské, Pomerančové a edukační zahrady oblíbené památky UNESCO nabízí i nyní virtuální prohlídka na http://zamek-kromeriz.pamatky3d.cz/. Právě 244 metrů dlouhá kolonáda sloužila dříve jako hlavní vstup. Galerie je vyzdobena 44 sochami antických bohů, historických a mýtických postav v atikách a stejným počtem bust nad pilíři. Přímo v kolonádě původně byly i funkční fontány zasvěcené římským bohům Neptunovi a Venuši. Nad původním hlavním vchodem do zahrady ve středu kolonády je umístěna bysta biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu.