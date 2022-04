ŽĎÁR. Barevné Velikonoce nachystali na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Bílá sobota bude ve znamení velikonočních tradic, veselých her i jarních ateliérů. Součástí bude od devíti do čtyř odpoledne také řemeslný jarmark. „Lidé se zabaví zdobením kraslic, pletením pomlázek, velikonočním drátováním, otloukáním píšťalek nebo výrobou dřevěných klapaček či pouštění lodiček z kůry. Součástí budou také svatodušní holubičky nebo výroba jarních papírových dekorací. Se sklárnou Karlov mohou zájemci vyzkoušet malování skleněných vajíček,“ vyjmenovala některé z činností Martina Sedláková z propagace zámku. S některými činnostmi lidem pomohou opravdoví odborníci, kteří ukážou, jak uplést obří pomlázku, jak drátovat či točit keramikou na kopacím kruhu. Součástí bude jarmark s velikonočním a jarním sortimentem. „K jídlu si mohou návštěvníci dát grilované speciality, jarní pochoutky a třeba i zelené pivo,“ dodala Sedláková. Akce se koná na zámecké terase pod Zelenou horou. Vstupné je dobrovolné. V zámeckém areálu mohou rodiny s dětmi hrát dobrodružnou hru až do pondělí. Organizátoři ji nazvali Záhada Velikonoc. Od čtvrtka do pondělí se v areálu celého zámku hraje také Jarní šťouchaná, hra na motivy minigolfu.

KÁMEN. O svátcích se hrad pro návštěvníky otevře od pátku do pondělí vždy od deseti dopoledne do pěti odpoledne. Kromě expozice motocyklů mohou lidé zhlédnout krásné interiéry hradu, které doplní velikonoční výzdoba a jarní květinové aranžmá. „Pro návštěvníky jsme připravili speciální prohlídky zaměřené na velikonoční zvyky a tradice, které budou začínat po celé Velikonoce vždy v půl jedenácté, půl jedné a půl třetí. Doporučujeme předem rezervovat,“ poznamenal Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov. Součástí svátečního programu bude tematický kvíz a zdobení velikonočních perníčků. Klasické prohlídky začínají v každou celou, poslední ve čtyři odpoledne.

POLNÁ. V neděli se mohou lidé pobavit na polenském hradě. Od jedné do čtyř odpoledne tam návštěvníci přivítají jaro, nasají velikonoční atmosféru a zakoulí si vejci. Půjde o jubilejní desátý ročník oblíbeného Koulení vajec. Na nádvoří i v zámeckých prostorech se budou hrát hry a kvízy, plést pomlázky nebo zdobit kraslice. Nachystané je i drobné občerstvení.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Jarmark na Zelený čtvrtek

KDY: čtvrtek od 10.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Smetanovy sady

Velikonoční jarmark na Zelený čtvrtek pořádá v Jihlavě organizace Brána Jihlavy. Na programu bude řemeslný jarmark, tvůrčí dílny, folklorní soubor Pramínek nebo Divadlo 100 opic. Akce začíná ve čtvrtek v deset dopoledne a končí v šest večer ve Smetanových sadech.

Zapíjení Julinky s Pohoupáním

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Pístovské mokřady

Tradiční poježdění v Pístovských mokřadech, tentokrát dvoudenní. Už v pátek 15. dubna se bude zapíjet holčička Julinka hlavního organizátora Tomáše Kratochvíla. V sobotu přes den se budou konat tradiční vyjížďky v terénu Pístovských mokřadů. Připraveno bude občerstvení a různé sranda soutěže.

Velikonoční Pré

KDY: neděle od 10.00

KDE: Luka nad Jihlavou

V Lukách nad Jihlavou zvou na nedělní akci Velikonoční Pré ke zdravotnímu středisku od deseti dopoledne. Celý den se lidé mohou těšit na loutky v nadživotní velikosti, chůdaře, velikonoční trhy a vystoupení dětí ze základní umělecké školy. Pro děti je připraveno malování na obličej, kašpar Kuba, kuličková dráha, dřevěný kolotoč a mnoho dalšího. Jídlo bude zajištěno od republikových prodejců italských špaget, burgerů, palačinek a zmrzliny. V doprovodném programu vystoupí kapely Bee Band a PoZemi.

Velikonoční hra

KDY: do 19. dubna

KDE: Telč

Velikonoční Telčí provede návštěvníky putovací hra. V informačním centru na náměstí Zachariáše z Hradce získají zájemci kartičku a pak musí vyhledat deset stanovišť a splnit úkoly. S sebou potřebují také zelenou, žlutou, modrou a červenou pastelku. Za úspěšné absolvování hry si do 25. dubna mohou vyzvednout odměnu v kanceláři domu děti.

Postel pro Anděla

KDY: sobota od 18.00

KDE: Batelov, sál hasičské zbrojnice

Divadelní soubor Jana Lišky uvede v Batelově lechtivou komedii s názvem Postel pro Anděla. Vystoupení se uskuteční v sále hasičské zbrojnice v Batelově. Vstupné osmdesát korun.

Alkehol v Jihlavě

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jihlava, D club

Česká rocková skupina Alkehol vyrazila na tour a fanoušci songů s hospodskou tématikou si přijdou na své. Ti jihlavští se mohou těšit v sobotu v osm hodin večer v jihlavském D clubu. Vstupné 290 korun.

Obchůzka s Podjavořičanem

KDY: pondělí 18. dubna od ranních hodin

KDE: po celé Telči

Velikonoční obchůzka s folklorním souborem Podjavořičan na Velikonoční pondělí 18. dubna. Členové folklorního souboru si upletou pomlázky, oblečou se do svých krojů a vyrazí na obchůzku za svými děvčaty z Podjavořičanu.

Třebíčsko

Běh na Hrádku

KDY: sobota od 9.00

KDE: Třebíč, na Hrádku

Prvním závodem jubilejního desátého ročníku McRAI CUP bude tradičně Běh na Hrádku v Třebíči. Letos se poběží pro Ukrajinu. Prezence závodníků bude u Základní školy Týnská od devíti ráno. První závod startuje v sobotu o půl jedenácté dopoledne a poslední o půl jedné. Vyhlášení výsledků chystají organizátoři do třiceti minut po doběhu posledního závodníka. Startovné pro děti je zdarma, pro ostatní kategorie dvě stě korun na místě.

Za větrník na větrník

KDY: pátek až neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Třebíč, větrný mlýn

Se začátkem hlavní turistické sezony se do kaváren a cukráren v Třebíči vrací oblíbený zákusek. Tím je větrník. Již druhým rokem čeká na návštěvníky města, kteří zavítají do místních cukráren a kaváren, v jejich vitrínách speciálně vytvořený zákusek – větrník s hruškovými povidly a griláží. K němu dostanou návštěvníci vlaječku, za její odevzdání obdrží volný vstup do větrného mlýna.

Skečmen s Romanem Zachem

KDY: čtvrtek od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, konferenční sál Habitat

Komedie psaná ve skečích s Romanem Zachem nabídne představení o chlapíkovi, kterému jednoho dne řekli, že ztratil humor. Což je katastrofa, protože tenhle člověk se humorem živil. Co se stalo? Bez humoru se mu zasekla nejen kariéra, ale čím dál víc se ukazuje, že to drhne i v normálním životě. Bere se příliš vážně jako všichni ti lidé bez nadhledu, ironie a vtipu, a stejně tak se rozleptává a rozkližuje. A čím víc nemůže humor a smích najít, tím je vtipnější. Vstupné od 290 korun.

Auto – Moto – trhy

KDY: neděle od 8.00

KDE: Studenec

Zájemci mohou přijet prodat, nakoupit nebo se jen podívat na první letošní Auto moto trhy do Studence u Třebíče v areálu za sokolovnou. Začátek je v osm hodin ráno. Vstup pro držitele průkazu ZTP a děti do dvanácti let je zdarma.

Africké trhy

KDY: neděle od 10.00 do 15.00

KDE: Třebíč, zámek

Do Třebíče se již tuto neděli vypraví to nejlepší přímo z Afriky. Návštěvníci v areálu zámku v čase od deseti do tří hodin odpoledne ochutnají skvělé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno bude tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Lidé na zde nakoupí také sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího.

Mandarínková izba

KDY: úterý 19. dubna od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Zájemci se mohou těšit na francouzskou komedii Roberta Thomase Mandarínková izba. Představení plné francouzského šarmu nabízí vtipné jednoaktové příběhy s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Čtyři herci – Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková, se v nich převtělují do několika postav a osudů. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotelu a v záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní příběh.

Bezejmenní – beseda s Milanem Krčmářem

KDY: středa 20. dubna od 17.00

KDE: Hrotovice, Malý sál ZUŠ

Ve středu 20. dubna mohou přijít zájemci na besedu s třebíčským autorem Milanem Krčmářem o jeho historickém románu do Malého sálu Základní umělecké školy v Hrotovicích. Začátek je od pěti hodin odpoledne.

Žďársko

Velikonoce na Edenu

KDY: pátek až pondělí

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem nabízí pestrý velikonoční program od pátku až do pondělí. Každý den budou pro příchozí připravené zážitky, představení i zajímavé stánky pro nákupy. Kromě speciálního programu budou přístupné i všechny expozice, pro děti herna, na návštěvu se těší i zvířátka v Horácké vesnici a mnoho dalšího. V pátek a pondělí platí základní vstupné 150 korun, o víkendu 170 korun.

Velikonoční jarmark

KDY: čtvrtek od 9.00 do 16.30

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Návštěvníci velikonočního jarmarku v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě se seznámí ve čtvrtek s výrobou tradičních velikonočních dekorací. Své umění předvedou například košíkáři či řezbáři, bude možné nakupovat rozličně zdobené kraslice i obdivovat, jak vznikají.

Velikonoční farmářský trh

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Také na bílou sobotu budou moci milovníci regionálních produktů vyrazit nakupovat na farmářský trh. Naleznou jej v parku u Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě od osmi ráno do jedenácti dopoledne. Nabídka bude tentokrát velikonoční, k mání budou například uzeniny ve tvaru vajíček a zajíčků, velikonoční perníčky, mazance a mnoho dalších produktů.

Strašidelný zámek

KDY: do 15. května

KDE: Velké Meziříčí, muzeum

V minulosti se napříč stoletími vyskytovala řada temných postav budících hrůzu. Výstava Strašidelný zámek, která je otevřená v prostorách velkomeziříčského muzea, návštěvníkům některé z nich představí. Do pochmurných dějin mohou zájemci nahlédnout až do 15. května, kdy budou výstavní prostory na zámku zaplněny věrohodnými figurínami jednotlivých postav. Nechybí ani rakve, náhrobky, vana Čachtické paní a další .Dospělí zaplatí stokorunové vstupné, děti od šesti let polovinu.

Princezna na hrášku

KDY: sobota od 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, K club

V sobotu se děti v Novém Městě vydají do divadla. Připravené pro ně bude Loutkové divadlo z dílny Honzy Hrubce. Příběh pohádky o Princezně na hrášku doplní nevole maminky královny oženit svého syna. Po představení se malí diváci seznámí s jednoduchými loutkami a vyzkouší si jejich vodění. Vstupné šedesát korun.

Unique Quartet

KDY: úterý 19. dubna od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Kruh přátel hudby a Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem zvou na koncert uskupení Unique Quartet. Na housle budou hrát Anton Čonka a Vladan Malinjak, na violu Ilia Chernoklinov, na violoncello je doprovodí Šimon Marek.

KDY: od úterý 19. dubna

KDE: Nové Město na Moravě, nemocnice

Foyer chirurgického pavilonu v novoměstské nemocnici bude od úterý zdobit výstava fotografií. K vidění zde bude série snímků žďárského fotografa Milana Šustra nazvaná Souznění I. Autor zachytil vztah dětí a seniorů, radost i vážnost v jejich tvářích i vzájemnou podobu a odlišnost.

Havlíčkobrodsko

Městem Jarmily Kratochvílové

KDY: neděle od 10.00

KDE: Golčův Jeníkov

O víkendu se do Golčova Jeníkova sjedou opět běžci. Po dvouleté koronavirové přestávce se zde opět uskuteční silniční běh na patnáct kilometrů Městem Jarmily Kratochvílové a pro méně zdatné sportovce, děti nebo maminky s kočárky, si organizátoři připravili takzvaný Běh pro zdraví. Jeho šestatřicátý ročník odstartuje v deset hodin dopoledne na náměstí T. G. Masaryka na velikonoční neděli. O pět minut později pak odstartuje právě doplňkový závod Běháme pro zdraví na 1234 metrů.

Koncert Stamicova kvarteta

KDY: pátek od 17.30

KDE: Úsobí, kostel sv. Petra a Pavla

Na Velký pátek v Úsobí v kostele svatého Petra a Pavla si mohou lidé přijít poslechnout liturgický koncert Haydnových Sedmi posledních slov Kristových. Vystoupí Stamicovo kvarteto, mluvené slovo pronese Jan Kačer. Vstupné 250 korun.

Charitativní koncert: Popelka Nazaretská

KDY: neděle od 17.00

KDE: Krucemburk, kostel sv. Mikuláše

Na neděli připravili v Krucemburku Velikonoční koncert v kostele svatého Mikuláše od pěti hodin odpoledne. Vystoupí Giocoso, Chrámový pěvecký sbor Krucemburk, Chalupářský komorní orchestr a recitovat bude Lukáš Křivský. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude zaslán na podporu Ukrajiny.

Setkání sběratelů

KDY: sobota od 8.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov, velký sál

Klub sběratelů pořádá v sobotu od osmi hodin ráno celostátní veřejné setkání sběratelů všech sběratelských oborů. Lidé zde najdou mince, medaile, známky, pohlednice, odznaky, nálepky, starožitnosti, obaly, sklo, porcelán, gramodesky, knihy a jiné. Vstupné je dvacet korun.

Pelhřimovsko

Mig 21: Jarní tour

KDY: čtvrtek od 20.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Hudební skupina Mig 21 oznamuje pokračování koncertní série z loňského podzimu a během své jarní tour zavítá i do Pelhřimova. Vystoupí ve čtvrtek v kulturním domě Máj od osmi hodin večer. Vstupné je 420 korun.

Velikonoce na zámku

KDY: neděle, od 14.00 do 17.00

KDE: Žirovnice, zámek

Tradiční akce Velikonoce na zámku v Žirovnici nabídne návštěvníkům volný vstup na velikonočně vyzdobený zámek. Na příchozí budou čekat na nádvoří stánky a trhovci, pohádky pro děti, hudba, zábava. Dobrovolné vstupné věnují pořadatelé Nadaci Občanské společnosti NROS.

Velikonoční trhy

KDY: neděle od 9.00

KDE: Pacov, skatepark

Město Pacov otevírá novou sezónu místních trhů. Ta letos startuje trhem Velikonočním, který se koná již v neděli od devíti ráno do jedné odpoledne v areálu místního skateparku naproti zámku. Přítomno bude více jak pětadvacet trhovců s různorodým sortimentem. Trhy jsou zaměřeny především na prodejce z nejbližšího okolí. Celý čas bude rovněž zpestřen živou hudbou, nebude chybět ani možnost posezení.

Hra pro děti

KDY: do konce května

KDE: Počátky

Zábavnou hru pro děti připravili v Počátkách. V Infocentru si vyzvednou kartičku s instrukcemi a pak už jen plní jednoduché i záludné úkoly skřítka Počátka. Čeká je obcházení pramenů, potůčků a studánek, kde najdou schránky s razítky a úkolem, který budou plnit. Vyplněné kartičky opět odevzdají v Infocentru. A za vyplněnou kartičku dostanou odměnu.

