Už v sobotu 12. února vypluje z přístaviště v Kramolíně na Dalešické přehradě speciální valentýnská loď. „Vyplouváme v jednu hodinu odpoledne, lístky budou ke koupi přímo na lodi a co bude obsahem plavby, ponecháme zahalené tajemstvím. Páry se mohou těšit na hodinovou plavbu po Dalešicích s dárkem,“ informovali pořadatelé z Lodní dopravy na Dalešické přehradě. A protože přehrada nezamrzá tak se pluje za každého počasí.

Kdo má rád teplo i v zimě, toho potěší speciální valentýnské saunové rituály. Na ně zvou Městské lázně v Novém Městě na Moravě v sobotu 12. února a v pondělí 14. února. V sobotu budou moci zájemci z řad nejen zamilovaných navštívit od pěti odpoledne parní saunu s medovým peelingem s lístky růží, od sedmi večer potom finská sauna s vůní růže, mandlí a koření lásky. Na pondělí je potom nachystaná od pěti finská sauna s vůní klementinky, zázvoru a růže od semi večer s vůní růže, kafrovníku a koření lásky.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Postřižiny

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

ZA KOLIK: 200, 220, 230 korun



Komediální klasiku jednoho z nejosobitějších českých prozaiků v dramatizaci Jiřího Janků a Petra Svojtky a režii Michala Skočovského lidé uvidí v pátek na prknech Horáckého divadla. Bohumil Hrabal, proslulý vypravěč „pábitel“, který nachází kouzlo a poezii v každodennostech života, dal Postřižinám punc autobiografického vzpomínání. Postřižiny jsou neodmyslitelně spjaty s Vysočinou – nejen natáčením nezapomenutelného Menzelova filmu v Dalešickém pivovaru a v Počátkách, ale také raným dětstvím spisovatele Bohumila Hrabala v Polné.

Slečna Julie v divadle

KDY: neděle od 17.00

KDE: Dobronín, kulturní dům

ZA KOLIK: 80 korun



Festival Dobronínské chumelení pokračuje v neděli 13. února představením od Augusta Strindberga Slečna Julie Divadelního studia V. Jde o drama s milostným trojúhelníkem, přístupné divákům od patnácti let.

Jarní prázdniny v zoo

KDY: 14., 16. a 18. února

KDE: Jihlava, zoo

ZA KOLIK: 250 korun



Po stopách zvířat se mohou vydat všechny děti, které hledají zábavný i poučný program pro blížící se jarní prázdniny. Program v jihlavské zoo je pro ně připravený na 14., 16. a 18. února. Vždy od osmé hodiny čekají na účastníky hry, soutěže, výtvarné tvoření a dokonce i prohlídka zoo s průvodcem. O děti bude postaráno do půl čtvrté odpoledne. Cena je dvě stě padesát korun a více informací získají zájemci na e-mailové adrese jarosova@zoojihlava.cz. Místa lze rezervovat prostřednictvím webu zoo, kde je také kompletní přehled všech chystaných akcí.

Párty v D clubu

KDY: pátek a sobota od 22.00

KDE: Jihlava, D club



V pátek se v jihlavském D clubu koná Valentýnská párty, kde budou mít možnost lidé potkat lásku. V sobotu navazuje akce s názvem Let´s rock, aneb je čas to rozjet.

Třicet let v UNESCO

KDY: až do 31. března

KDE: Telč, prostory Univerzitního centra Masarykovy univerzity

Místa UNESCO objektivem Věry Zadinové, tak se jmenuje výstava k třicetiletému výročí zapsání Telče na Seznam světového dědictví UNESCO.

Hledání krásy v Telči

KDY: do 28. února, od 10.30 do 17.00

KDE: Telč, Panský dvůr



V prostorách turistického informačního centra v Panském dvoře se koná výstava s názvem Hledání krásy. Autorkou fotografií přírody je fotografka Anny Procházková.

Mladý průvodce Jihlavou

KDY: úterý 15. února, od 8.00

KDE: Jihlava, Dům Gustava Mahlera

Mladý průvodce Jihlavou aneb den plný tvoření, zajímavých informací, her a odměn je připravený pro děti o jarních prázdninách. Sraz je v osm hodin ráno v Domě Gustava Mahlera v úterý 15. února a program potrvá do tří odpoledne. Je určený dětem ve věku od devíti do dvanácti let. Účastníci se naučí, že grafická tvorba může vzniknout pomocí čehokoli, co mají po ruce. Dozví se zajímavé informace o práci průvodce a sami si ji budou moci během procházky městem vyzkoušet. Program bude zakončený hledáním pokladu v jihlavském podzemí. Zájemci mohou psát na martina.dolezalova@branajihlavy.cz.

O Pejskovi a Kočičce

KDY: středa 16. února od 10.30

KDE: Jihlava, malá scéna Horáckého divadla Jihlava

ZA KOLIK: 70 korun



V jihlavském Horáckém divadle se zabydlel Maxipes Fík a teď k němu pořídili ještě jednoho pejska a jednu kočičku. Tato dvě domácí zvířátka budou společně s panem Josefem Čapkem vymýšlet, vyprávět a hrát příběhy o tom, co všechno spolu jako kamarádi prožili. Divadelní představení O Pejskovi a Kočičce mohou rodiče se svými dětmi navštívit ve středu 16. února od půl jedenácté dopoledne. Vstupné je sedmdesát korun.

Třebíčsko

Masopustní veselí

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

KDE: Třebíč, Centrum tradiční lidové kultury

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Muzeum Vysočiny Třebíč zve malé i velké návštěvníky na Masopustní veselí, přehlídku masek z Vysočiny a Dolního Rakouska. Ta se uskuteční v sobotu 12. února od deseti ráno do pěti hodin odpoledne. Vstupné je zdarma. Únor je období masopustu, veselí, masek, průvodů, dobrého jídla a tance. Tradice obchůzky masek je dodržována zejména v malých obcích. Muzeum Vysočiny Třebíč chce ukázat lidem, jak to při takové obchůzce chodilo a chodí. Na co se mohou návštěvníci těšit? Na tvůrčí dílny, které se budou konat průběžně po celou dobu akce. Dále na masopustní dovádění a přehlídku tradičních masek v podání divadelního spolku Ampulka. Také na ochutnávku smažených koblih připravovaných dle českého i rakouského receptu. To vše za doprovodu místní kapely Horanka. Součástí Masopustního veselí budou i krátké přednášky, komentované vstupy o masopustu na Vysočině a v Dolním Rakousku. A kdo přijde v masce, bude odměněný.

Život s gigabajty pohledem Zdeňka Netopila

KDY: do 27. března

KDE: Třebíč, Malovaný dům



Výstavu malíře, ilustrátora a grafika Zdeňka Netopila mohou lidé navštívit v Galerii Malovaný dům. Zdeněk Netopil se věnuje malbě, grafice, typografii, kaligrafii, knižní i časopisecké ilustraci. Cyklus obrazů vystavených v Malovaném domě je inspirovaný autorovou fascinací novými technologiemi. Výstava bude přístupná do 27. března denně kromě pondělí od deseti do dvanácti a od jedné do čtyř hodin odpoledne.

Prázdninový týden

KDY: pondělí 14. února - pátek 18. února

KDE: Třebíč, DDM

ZA KOLIK: od 200 korun



Dům dětí a mládeže v Třebíči připravil na jarní prázdniny týden plný her, tvoření, procházek a dalších činností pro děti. V pondělí 14. února na ně čeká výtvarná dílna, v úterý sportmánie, ve středu střelecká liga, ve čtvrtek prázdninová superherna a v pátek lesní výprava. Program začíná každý den od půl osmé ráno a končí o půl čtvrté odpoledne. Rodiče mohou své potomky hlásit na www.ddmtrebic.cz. Poplatek na jeden je dvě stě korun nebo devět set korun za celý týden.

Žďársko

Němá princezna

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



Loutkoherecký soubor Loutky VM si tentokrát pro malé i velké diváky připravil pohádku Němá princezna. Představí ji v sobotu odpoledne od tří hodin na malé scéně velkomeziříčského Jupiter clubu.

Tvořivý zámek: Masopustní tradice I

KDY: sobota 12. února od 14.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160 korun



Zábavně-vzdělávací program pro děti od 4 do 12 let se zaměří na téma masopustního veselí. Cena zahrnuje odpolední program, pitný režim, výtvarný ateliér a zábavně-vzdělávací program v Muzeu nové generace a v areálu zámku. Doprovod má vstup zdarma. Dítě je možné přihlásit pomocí e-mailu sobotkova@zamekzdar.cz s uvedením jména, věku dítěte a kontaktu.

Městská hledačka

KDY: 12. – 20. února

KDE: Žďár nad Sázavou, Active club

ZA KOLIK: 50 korun



Středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou připravilo na jarní prázdniny městskou hledačku. Hra je určená pro děti i dospělé. Hrací kartu za padesát korun si zájemci vyzvednou od 12. února v Active clubu. Hráči projdou devět stanovišť blízko centra. Po vyřešení úkolů a odhalení tajenky odnesou vyplněnou kartu zpět na recepci Active clubu. Každý účastník obdrží odměnu, všechny karty pak postupují do slosování. Hlavní cena je powerbanka, další ceny jsou vstupenky do Kina Vysočina. Losování se uskuteční 21. února v pět hodin v Active clubu.

Výstava fotografií Vojtěcha Zikmunda

KDY: pátek od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum



V pátek 11. února začíná výstava nazvaná Vcházení do krajiny ve výstavním sále novoměstského Horáckého muzea. Lidé si budou moci prohlédnout fotografie Vysočiny Vojtěcha Zikmunda – Novoměšťana, bývalého knihkupce, držitele ocenění Pečovatel roku 2019. Výstavu uvede evangelický farář z Mělníka Mgr. Miroslav Erdinger, poté zazpívá dámské vokální kvarteto z Nového Města na Moravě ZEVL.

Marek Orko Vácha – Chuť žít

KDY: pátek od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Café u tety Hany

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Besedu římskokatolického kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta Marka Orko Váchy bude možné zažít jak osobně v pátek večer v Café u tety Hany, tak prostřednictvím online přenosu. Odkaz na něj naleznou zájemci na webových stránkách žďárského kulturního domu.

Slzy ošlehaných mužů

KDY: pondělí 14. února od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 250 a 200 korun



Příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty loutkoherecky ztvární Divadlo Vosto5. Lyžaři zahynuli během závodu na hřebenech Krkonoš, když se extrémně zhoršilo počasí. Představení se bude hrát v novoměstském kulturním domě.

Anglie, Skotsko a Wales

KDY: pondělí 14. února od 17.00

KDE: Velká Bíteš, muzeum

Cestovat po Velké Británii budou moci návštěvníci přednášky manželů Márových, kteří představí své zážitky v pondělí od pěti hodin ve velkém výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši.

Technická herna aneb Fyzika hrou

KDY: do 31. března

KDE: Žďár nad Sázavou, Tvrz – Regionální muzeum

ZA KOLIK: 50 a 30 korun



Zažít fyziku na vlastní kůži a ještě si u toho pohrát a pobavit se mohou návštěvníci po celé jarní prázdniny (a nejen o nich) v Regionálním muzeu na Tvrzi ve Žďáře nad Sázavou. Technická herna na cestách – interaktivní výstava Technického muzea v Brně – seznamuje se základními fyzikálními jevy, jako je například magnetismus, elektromagnetická indukce, mechanika či jevy optické, nechává vyzkoušet si výrobu elektřiny taháním či točením. Zájemci zjistí, jak funguje transformátor, magnetická levitace, polní telefon, plazmová koule, skládání barev a mnoho dalšího. Výstava slibuje zaujmout všechny generace. Za vstup zaplatí dospělí 50 korun, důchodci, studenti, děti a ZTP 30 korun, předškolní děti, pedagogický dozor a držitelé průkazu AMG neplatí.

Jak rozvonět jaro I.

KDY: od soboty 12. do neděle 20. února

KDE: Krátká (u Sněžného), Dům přírody Žďárských vrchů

V Domě přírody Žďárských vrchů, v Krátké u Sněžného, je pro děti po celý týden připravena doprovodná hra s jarní tematikou, která děti provede krásami probouzející se přírody. „Aby přišlo jaro, budou děti muset probrat ze spánku vílu Bledulku. Jediné, co ji zaručeně probudí, je silná jarní vůně. Někde na Krátké je prý schovaná kouzelná truhla plná jarní síly. Jsou v ní ukryta různá semínka a když se zasejí, jaro propukne v plné síle. Bude tedy na dětech, aby kouzelnou truhlu s jarem našly, zasely semínka a probudily jarní vílu,“ zvou pořadatelé. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 734 523 758.

Havlíčkobrodsko

Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo

KDY: pátek od 17.00

KDE: Chotěboř, sokolovna



Na páteční odpoledne připravili pro rodiče s dětmi v Chotěboři pohádkové představení Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo. Začátek je od pěti hodin.

Duhové hrátky

KDY: pondělí 14. února od 14.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

ZA KOLIK: zdarma



Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravila o jarních prázdninách, a to hned v pondělí 14. února odpoledne tvoření nazvané Duhové hrátky. Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i ostatní hraví nadšenci. Zábavné odpoledne se koná v čase od dvou do půl čtvrté odpoledne. Veškerý materiál je pro děti na dětském oddělení připravený, množství je však omezené. Vstup je zdarma.

Jarní prázdniny v AZ Centru

KDY: pondělí 14. února od 8.00

KDE: Havlíčkův Brod, AZ Centrum

ZA KOLIK: 200 korun



AZ Centrum Havlíčkův Brod, Středisko volného času připravilo na jarní prázdniny týden plný akcí. V pondělí 14. února se mohou děti těšit na hry, soutěže a střílení ze vzduchovky. Program začíná v osm hodin ráno a končí ve čtyři odpoledne. S sebou mají mít svačinu a pití, oběd je pro děti zajištěný. Vstupné je dvě stě korun. Rezervace je možná na webových stránkách střediska v sekci akce.

Pelhřimovsko

Putování za masopustním koblížkem

KDY: pátek 11. února – 1. března

KDE: Humpolec

Středisko volného času v Humpolci připravilo pro rodiče s dětmi akci Putování za masopustním koblížkem od pátku 11. února až do 1. března. Při procházce městem na stanovištích získají účastníci informace o tradičních masopustních zvycích a také jedno písmeno potřebné k vyluštění tajenky. Mapku i tajenku získají zájemci v budově střediska, vchod A. Vyluštěnou tajenku je možné přinést ke kontrole 1. března od půl třetí do půl čtvrté – odměnou jim bude s láskou upečený a nazdobený masopustní koblížek. Celá akce je vzhledem k epidemické situaci samoobslužná.

Vernisáž výstavy v želivském klášteře

KDY: neděle 13. února od 15.00

KDE: Klášter Želiv



Vernisáž expozice československých motocyklů a historie včelařství a otevření Klášterního muzea se uskuteční v neděli 13. února od tří hodin odpoledne v klášteře Želiv. Výstavu realizoval pan Šika ve spolupráci s Želivským klášterem. První prohlídky budou spuštěny pro obě trasy Psychiatrická léčebna a motocykly od úterý 15. února vždy po předchozí domluvě s návštěvnickým centrem Želiv. Návštěvníci zdejšího kláštera mohou též zavítat i do místní Klášterní restaurace.

Jarní prázdniny v knohovně

KDY: pondělí 14. února - pátek 18. února

KDE: Pelhřimov, Městská knihovna

Na jarní prázdniny v knihovně zve děti pelhřimovská knihovna. V dětském či hudebním oddělení mohou příjemně strávit prázdninové dny. A na co se mohou těšit? V pondělí 14. února na tvůrčí dílnu nazvanou Skládání z papíru od osmi ráno, v úterý na karetní hry s Vaškem od devíti ráno, ve středu na tvůrčí dílnu s názvem indiánské čelenky od osmi ráno, ve čtvrtek na puzzliádu od devíti hodin a v pátek na Veselé prázdninové tvoření od osmi ráno. Více informací získají zájemci na e-mailu beletrie@knih-pe.cz nebo na telefonu 565 321 093.

NA JIŽNÍ MORAVĚ

Olympijský festival

KDY: denně od 9.00, až do 20. února

KDE: Brno, Nová Zbrojovka

ZA KOLIK: 50 korun



Zájemci si mohou vyzkoušet až dvacet nejrůznějších sportů a užít si olympijskou atmosféru u přenosů z her. Nebude chybět curling, snowpark, skokanský můstek, nebo běžkařská dráha a kluziště. Vstup na Olympijský festival je padesát korun. Otevřeno je vždy od devíti ráno, vstupenky je vhodné rezervovat na webu festivalu. Součástí areálu bude stejně jako v létě Olympijská zóna EDA.

Lužánecká zabijačka

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, areál lužáneckého tenisového klubu

ZA KOLIK: zdarma



Zabijačkové speciality i ledacos chutného na spláchnutí mastnoty nabídnou v sobotu pořadatelé při Lužánecké zabijačce v areálu tenisového klubu v brněnských Lužánkách. „Chystáme naše jelítka, jitrnice, tlačenku, ovárek a další dobroty. K ochutnání bude také domácí bábovka a buchty,“ lákali pořadatelé. K zapití, na spláchnutí a pro zahřátí budou v prodeji slivovičky, meruňkovice, svařák a několik druhů piv. Lužánecká zabijačka začne v sobotu v deset hodin dopoledne. Vstupné do areálu je zdarma.

Putování po dobšických sklípcích

KDY: sobota, od 11.00 do 19.30

KDE: Dobšice

ZA KOLIK: 100 korun



Už po sedmnácté lákají vinaři v Dobšicích u Znojma na oblíbené zimní putování po sklípcích. Letos jich pro milovníky dobrých vín otevřou šestadvacet. Mezi sklepy potkají návštěvníci muzikanty, masopustní maškary i stánky s chutným občerstvením. Sklepy otevřou hodinu před polednem, vstupné je sto korun.

Chutnání mladého vína

KDY: sobota od 12.00 do 18.00

KDE: Jaroslavice

Po roční epidemickými omezeními vynucené přestávce chystají vinaři v Jaroslavicích na Znojemsku zimní chutnání mladých vín. „Otevřeme pro milovníky dobrých vín rekordních šestnáct sklepů a budeme doufat, že počasí vyjde stejně skvěle, jako vyšla naše vína,“ lákali pořadatelé. Vstup je letos volný, degustační skleničku si návštěvníci zakoupí v kterémkoliv ze sklepů, hotově budou platit i za vzorky.

Co se chystá

Když byli dětmi…dílna pro děti

KDY: pátek 18. února od 8.30

KDE: Jihlava, OGV, Masarykovo náměstí 24

ZA KOLIK: zdarma



Hravé, kreativní odpoledne pro děti v jihlavské oblastní galerii, které bude inspirované umělci, jejichž díla jsou pilířem stále expozice galerie. Povídaní o jejich dětství, hrách a snech bude zároveň inspirací pro tvoření v ateliéru. Délka dílny tři hodiny, svačinu s sebou, určena pro děti, které už nepotřebují doprovod rodičů. Nutné přihlásit se předem přes ogv.cz/kdyz-byli-detmi-1.

Farmářský trh

KDY: sobota 19. února od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 19. února se koná letošní druhý farmářský trh v Novém Městě na Moravě. Je to již dvanáctý ročník novoměstských farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Zájemci zde nakoupí masné výrobky a speciality, vejce a drůbež, křupavé pečivo, mléčné výrobky, med a medové produkty, slovenské sýry, sušené houby, rakytníkové výrobky a spoustu dalších dobrot.

Život, sex a smrt u indiánů

KDY: středa 23. února od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, Městské divadlo



S představením Život, sex a smrt u indiánů zavítá Jaroslav Dušek a Mnislav Zelený Atapana do Havlíčkova Brodu. Akce se uskuteční v Městském divadle ve středu 23. února 2022 od sedmi hodin večer. Jaroslav Dušek se svými spirituálními znalostmi z kultur celého světa komentuje s jeho typickým humorem a nadsázkou osobní zkušenosti Mnislava Zeleného Atapany z jeho spolužití s amazonskými indiány. Přiblíží tak divákům. tajemné schopnosti šamanů, jejich způsob výchovy dětí, spirituální a fyzické zkoušky dospělosti i veselé pohřby, kdy život a smrt jedno jest a to vše v kontrastu s naší sebedestruktivní, úřednickou, zpohodlnělou civilizací.Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit na www.mdko.cz.