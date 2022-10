„V jedenáct dopoledne projde obcí za doprovodu Podhorácké muziky krojovaný průvod s chasou, písařem, rychtářem s rychtářkou a nebude chybět ani servus s policisty,“ uvedl za organizátory Josef Bartošek.

Ve tři hodiny pokračuje hodový program na vsi pod májou. Malá chasa zatančí Českou besedu a chasa velká zase Československou a Moravskou besedu. V sedm večer vypukne hodová zábava v místní sokolovně s kapelou Podhorácká muzika. „Na programu je chytání zvonu, dobré jídlo a pití,“ dodal Bartošek. V neděli od půl desáté začíná mše svatá v kostelu svatého Petra a Pavla. Hodové dozvuky budou pokračovat ještě ve středu 5. října kácení májky.

Hody v Hodicích. Vepřové hody v Hodicích vypuknou už v pátek od šesti večer zábavou s kapelami Pod Tlakem a Terestial. To pravé hodování se všemi vepřovými dobrotami je na programu v sobotu od půl desáté dopoledne. „Budeme mít v nabídce opět jitrnice, jelita, grilované prase, zabijačkovou polévku, tlačenku, prejt, stejky, klobásy a nebo zabijačkový guláš,“ vyjmenoval tradiční dobroty za pořadatele z Moto klubu Hodice Zdeněk Hink.

V půl desáté dopoledne začne hrát k tanci a zábavě country kapela JCS Salavice, po ní ve dvě odpoledne vystoupí dechová kapela Poličanka a od sedmi večer je vystřídá rocková kapela Kalybr. Na své si přijdou milovníci různých hudebních žánrů. „Součástí celého dne budou doprovodné soutěže pro děti a dospělé a večer vylosujeme tombolu o hezké ceny,“ dodal závěrem Hink.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Kaskadéři v Jihlavě

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jihlava, amfiteátr Březinovy sady

Návštěvníci se mohou těšit na klasické autorodeo se vším, co k němu patří, ale také na pyrotechnické efekty, silnou muziku, precizní jízdy po dvou kolech, synchronizované rychlé jízdy, drift a také akrobacii na autech. Hladinu adrenalinu zvednou freestyle jezdci, kteří skáčou dobře a rádi a ve svém repertoáru mají pestrou škálu skoků v mnoha variacích.

Rybí hody

KDY: sobota od 13.00

KDE: Roštejn, hrad

Na hradě Roštejn se uskuteční rybí hody. Návštěvníci se mohou těšit na rybí pochoutky, bramborové placky, na ukázku vaření piva, burčák a další lahůdky. Od 13 hodin bude hrát k tanci a poslechu Jarda Hypochondr.

Výstava Krampus

KDY: sobota a neděle

KDE: Polná, měšťanský pivovar

Největší výstava krampus masek na Vysočině se koná v Polné. O víkendu je vystaví měšťanský pivovar v Polné. K vidění budou masky skupin z celé České republiky i zahraničí. V sobotu bude výstava k vidění od deseti do sedmi večer, poté vystoupí se svou fire-show Novus Origo a od osmi hodin vystoupí skupina Nádech. V neděli bude výstava k vidění od deseti do pěti hodin.

Derniéra Postel pro Anděla

KDY: sobota od 19.00

KDE: Třešť, Sokolský dům

Lechtivá komedie Postel pro Anděla bude mít v sobotu 1. října svou derniéru. V Sokolském domě se naposledy odehraje v sedm večer. Ve hře v režii Anny Fencíkové exceluje Divadelní soubor Jana Lišky. Součástí akce bude i krátké připomenutí patnácti let souboru od změny názvu souboru.

Rybářské závody

KDY: sobota od 7.00

KDE: Třešť, rybník Obora

Na rybníku Obora u odbočky k bowlingu se uskuteční rybářské závody. První kolo začíná v osm a trvá do jedenácti, druhé od dvanácti do třetí hodiny. Vyhlášení výsledků od čtvrt na čtyři. Startovné bude 400 korun. Soutěžící musí mít platný rybářský lístek.

Mozaiky a obrazy v mlýně

KDY: sobota a neděle

KDE: Telč, Parní mlýn

Otevřené ateliéry na Vysočině nabídnou například mozaiky a obrazy Táni Piechowiczové. Návštěvníci se mohou těšit na mozaikové obrazy, mozaikové obaly na květináče a obrazy převážně koní malované olejem a pastelem. Lidé se budou moci podívat na tvorbu mozaiky na květináč. V sobotu i v neděli bude na parním mlýně otevřeno od deseti do dvanácti a od dvou do pěti hodin odpoledne.

XII. výstava hub

KDY: pátek a sobota, od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00

KDE: Jihlava, výstavní sál Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí

V pátek a sobotu se v jihlavském muzeu koná tradiční podzimní výstava hub pořádaná ve spolupráci s Mykologickým klubem Jihlava. Součástí výstavy je bezplatná mykologická poradna. Vstupné třicet korun, snížené dvacet korun.

Divadlo: Veselé Velikonoce

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

Situační komedie Veselé Velikonoce vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Jedná se o českou divadelní premiéru. V hlavních rolích hraje Martin Hofmann a Michaela Badinková. Vstupenky budou k dostání na místě za 490 korun.

Třebíčsko

Třebíčská flérparáda

KDY: neděle od 10.00 do 16.00

KDE: Třebíč, hotel Atom

Tradiční Třebíčskou flérparádu mohou zájemci navštívit v neděli od deseti do čtyř hodin odpoledne v prostorách hotelu Atom v Třebíči. Na stáncích najdou návštěvníci originální módu, šperky, keramiku, dekorace, hračky, deskové hry, dobroty a mnoho dalšího. Pro ty, kteří přijdou s dětmi, mají pořadatelé připraveny různé dílničky, do kterých dítko odloží a v klidu nakoupí. Děti si procvičí jemnou motoriku u sypaní, malování, razítkování či vystřihování. Vstup je zdarma.

Michal Nesvadba: Michal na hraní

KDY: pátek od 17.00

KDE: Třebíč, hotel Atom

V pátek vystoupí v Třebíči v Hotelu Atom Michal Nesvadba se svým představením pro děti. Začátek je od pěti hodin odpoledne, program potrvá přibližně jednu hodinu bez přestávky. Představení je o tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Vstupné 250 a 270 korun.

Lollipopz- Lízátková párty

KDY: neděle od 15.00

KDE: Třebíč, Fórum

Rok 2022 je ve znamení barev a radosti. I na podzim vyráží dívčí skupina Lollipopz na dlouhou cestu Českem, aby se svou novou Lízátkovou párty roztančila Lollyteam! Anet, Amy, Neli a Annie si pro své fanoušky připravily zcela nový program, ve kterém nebudou chybět nové písničky z připravovaného alba, ale samozřejmě i staré a oblíbené, jako například První láska, Mezi hvězdy, Lollyškola nebo O prázdninách je fajn! Nebude chybět soutěž o merch a hlavně pořádná nálož zábavy a radosti.

Písně, šansony a další harampádí

KDY: pondělí 3. října, od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Písně, šansony a další harampádí. Koncert zpěváka Ondřeje Rumla za doprovodu Mateje Benka na piano se uskuteční v pondělí 3. října v Národním domě v Třebíči od sedmi hodin večer. Jedna z nejvýraznějších osobností tuzemské pěvecké scény přichází s recitálem, který volně navazuje na spolupráci s textařem Michalem Horáčkem. V programu zazní ale i písně, které tvořil s pianistou Matejem Benkem. Vstupné od 230 korun.

Divadlo: Úča musí pryč

KDY: pátek od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámecká jízdárna

Divadelní představení Úča musí pryč mohou lidé navštívit v pátek v zámecké jízdárně v Náměšti nad Oslavou. Hrají Igor Chmela, Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Petra Špalková, Kristýna Frejová. Vstupné činí 420 a 370 korun.

Žďársko

Ozvěny baroka

KDY: neděle od 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého

Oslavy třístého výročí vysvěcení kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou jsou i po pouti aktuální. Tuto neděli bude možné vyslechnout koncert s názvem Ozvěny baroka, na němž vystoupí žáci a pedagogové žďárské Základní umělecké školy Františka Drdly. Koncert se koná od čtyř hodin odpoledne přímo v kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Dny otevřených ateliérů

KDY: sobota a neděle

KDE: Žďársko

Řada umělců na Žďársku ukáže svoji tvorbu široké veřejnosti při příležitosti Dnů otevřených ateliérů. Přímo ve Žďáře nad Sázavou bude možné v sobotu navštívit zámek, kde se od devíti do osmnácti hodin příchozí dozví o tvorbě mistrů řemesel působících na zámku v rámci projektu Chytrá ruka. V sobotu i v neděli, vždy od devíti do sedmnácti hodin, bude možné navštívit Hasičskou zbrojnici ve Velkém Meziříčí, kde bude své dílo prezentovat řada kreativních lidí, ať už půjde o malbu, vyšívání, šití, pletení a podobně. V Dolních Radslavicích představí Tomáš Dufek svoji výrobu netradičních hudebních nástrojů. Na Karlově bude možné zhlédnout výrobu ručně tvarovaného hutního skla ve sklárně, v Krásném v Chalupě pod lípou bude návštěvníci uvidí zase ateliér s textilní tvorbou. V Jámách představí Johana Mierva svoji keramickou dílnu, na Moravci Mirka Špačková sochařskou tvorbu. Kompletní seznam zapojených umělců je možné nalézt na webu www.doavysocina.cz.

70. výročí založení Centra Kociánka

KDY: pátek od 13.00

KDE: Březejc, areál Centra Kociánka

Centrum Kociánka se věnuje dětem i dospělým se zdravotním postižením a pracoviště v Březejci v pátek slaví sedmdesát let svého působení. V jedenáct hodin dopoledne začíná děkovná mše svatá, v jednu hodinu odpoledne oslavy oficiálně začnou. Vystoupí písničkář Pavel Helan, kapela Stetson i uživatelé centra. Chybět nebude jarmark výrobků, aktivity pro děti, prohlídka zrekonstruovaných prostor zařízení. Občerstvení zajištěno.

Není vinyl jako vinyl

KDY: od pondělí 3. října

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

Část rozsáhlé sbírky obalů vinylových desek Vladimíra Trojánka a Víta-Bohumila Homolky bude možné prohlédnout si na výstavě v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Vernisáž se koná v pondělí 3. října od pěti hodin odpoledne. Otevřeno je vždy hodinu před představením a během představení.

Jefis Duo: Criss Cross

KDY: úterý 4. října od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Criss Cross, křížem krážem hudebním světem se vydá v úterý 4. října Jefis Duo. Na akordeon zahraje Jakub Jedlinský, s houslemi vystoupí Pavel Fischer Muzikanti propojují world music, klasickou hudbu i jazz, k rozeznání bude vliv hudby balkánské, židovské, irské, skotské, romské a mnohé další. Koncert se koná v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem od sedmi hodin večer. Vstupné činí sto padesát korun, snížené sto, platí permanentky Klubu přátel hudby.

Havlíčkobrodsko

Antonín Dvořák: Biblické písně

KDY: pátek od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě zve na páteční koncert Biblických písní (op. 99) Antonína Dvořáka na Schodech. Zazpívá Jadviga Kubátová a na klavír ji doprovodí Martin Kubát. Biblické písně jsou cyklem deseti písní pro alt s doprovodem klavíru na slova z Davidovy Knihy žalmů. V rámci celého Dvořákova díla se jedná o nejzásadnější projev skladatelovy víry v Boha, oproštěné od jakéhokoli patosu. Vstupné je sto korun.

Posvícenské roládování

KDY: sobota od 14.30 do 23.30

KDE: Jeřišno

Obec Jeřišno zve všechny na Posvícenské roládování tuto sobotu. Návštěvníky čeká soutěž o nejlepší roládu, disco pro děti a večer zábava v Hospodě U Doubravky.

Dětské rybářské závody

KDY: sobota od 8.00 do 14.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, koupaliště Horní Studenec

Sbor dobrovolných hasičů Studenec zve na třetí ročník rybářských závodů pro děti tuto sobotu. Místem konání bude koupaliště Horní Studenec. Prezentace od osmi hodin ráno a losování míst k chytání, zahájení bude v devět hodin. Chytat mohou pouze děti od tří do patnácti let. Soutěžící nepotřebují rybářský lístek.

Cyklistická časovka

KDY: sobota od 12.00 do 18.00

KDE: Sloupno, start od autobusové zastávky na křižovatce

Obec Sloupno společně s Klubem přátel cyklistiky Ždírec nad Doubravou pořádají již patnáctý ročník cyklistické časovky Sloupno – Horní Vestec 2022. Jsou připraveny trasy pro silniční i horská kola. Samozřejmě i zkrácená trasa pro děti ve věku pět až devět let. Startovné padesát korun, děti do patnácti let zdarma.

Nevšední podzimní koncert

KDY: neděle od 14.00

KDE: Golčův Jeníkov, sokolovna

Golčův Jeníkov, sokolovnaProč přijít: Klub seniorů v Golčově Jeníkově pořádá v neděli od dvou hodin odpoledne v místní sokolovně Nevšední podzimní koncert, na kterém se představí populární a oblíbená zpěvačka Olinka Baričičová s kamarády v pořadu krásných a smysluplných písniček z vlastního repertoáru. Menší občerstvení zajištěno.

O princezně, která ráčkovala

KDY: sobota od 15.00

KDE: Chotěboř, kino Družba

Premiéru pohádky podle filmové předlohy režiséra Vladimíra Karlíka O princezně, která ráčkovala budou moci zhlédnout malí i velcí v sobotu v kině Družba v Chotěboři od tří hodin odpoledne. Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, která si zakládala na své urozenosti, je plná humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království, ale opak je pravdou. Vstupné je 120 korun, předprodej vstupenek v Informačním centru Chotěboř nebo online na CEKUS Chotěboř.

Pelhřimovsko

Pouťový trh

KDY: neděle od 9.00

KDE: Pacov

Do města Pacova se tento rok vrací tradiční pouť, která letos připadá na první říjnový víkend. Kromě atrakcí a běžně rozestavěných stánků se zde ale bude konat i předposlední pacovský trh této sezóny, který letos připadá na tuto neděli. Ten se uskuteční, stejně jako trhy předešlé, v areálu místního skateparku naproti zámku, tentokrát však v prodlouženém čase, a to od devíti ráno až do čtyř hodin odpoledne. K zpříjemnění nedělního dne nebude chybět ani živá hudba, posezení či vyžití pro děti.

Vinobraní

KDY: sobota od 20.00

KDE: Počátky, sokolovna

Sbor dobrovolných hasičů Počátky zve na tradiční Vinobraní v sobotu v místní sokolovně od osmi hodin večer. Vstupné v předprodeji 180 korun, na místě 220 korun. K tanci a poslechu zahraje skupina Wajt.

Pavel Talich: Krajina mého dětství

KDY: 1. až 30. října

KDE: Humpolec, Muzeum dr. A. Hrdličky výstavní sál na Dolním náměstí

Výstava fotografií humpoleckého rodáka Pavla Talicha bude zahájena vernisáží v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Úvodní slovo pronese Lenka Zajícová. V kulturním programu vystoupí pěvecký sbor Čech a Lech. Pavel Talich.

14. Podzimní cyklistická vyjížďka

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kamenice nad Lipou, sraz v restauraci U nádraží

Pro všechny příznivce cyklistiky připravili pořadatelé v Kamenici nad Lipou tradiční podzimní vyjížďku. Čekají na ně značené trasy o délce deset, jednadvacet a sedmačtyřicet kilometrů. Malý dárek a občerstvení v cíli zajištěno.

Calin – Popstar tour

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, KD Máj

Čtyřiadvacetiletý rapper a zpěvák Calin s moldavskými kořeny letos vydal své druhé studiové album Popstar, které tento pátek představí v Pelhřimově. Vstupné je 400 korun.

CO SE CHYSTÁ

Přehlídka mažoretek

KDY: sobota 8. října od 10.00

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

Mažoretky Cheerladies Třebíč zvou všechny příznivce na přehlídku mažoretek, která se uskuteční v sobotu 8. října v deset hodin dopoledne na Karlově náměstí v Třebíči. Představí zde vítězné choreografie z Mistrovství světa v chorvatském Zagrebu a zároveň oslaví třicet let od založení souboru Mažoretky Cheerladies Třebíč.

Na kus řeči s Miroslavem Donutilem

KDY: středa 12. října od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, se mohou těšit na opravdovou lahůdku. Dvanáctého října zavítá do Pelhřimova populární český bavič a herec Miroslav Donutil. Přijede představit jednu ze svých one man show, které mají vždy velký úspěch. Tentokrát to bude nejoblíbenější pořad Na kus řeči. Představení se uskuteční v Divadle Lubomíra Lipského od sedmi hodin večer. Talk show Na kus řeči je vyprávění zážitků a příběhů z jeho bohatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových humorných příběhů, tak se mají návštěvníci na co těšit. Vstupné na představení je 450 korun.

Císařské posvícení

KDY: pátek 14. až neděle 16. října

KDE: Moravské Budějovice

Císařské posvícení oživí ve dnech 14. až 16. října Moravské Budějovice. Hlavní program je připravený na sobotu. Od osmi hodin mohou zájemci navštívit trhy v Purcnerově ulici a zámeckém nádvoří. Centrem města projde ve dvě odpoledne průvod v kostýmech. Následovat bude program na zámeckém nádvoří. Místní ochotníci zahrají dobovou scénku, hrát bude dechová hudba, kytarová škola, vystoupí Profi Aerobic Team MB, skupina Crédo, PS Band, chybět nebudou pouťové atrakce a stánky trhovců. Za zhlédnutí stojí také výstava obcí mikroregionu v zámeckých konírnách a věž kostela svatého Jiljí.

Hudební slavnosti

KDY: sobota 15. října až čtvrtek 1. prosince

KDE: Vilémov

Čtrnáctý ročník hudebního festivalu s názvem Hudební slavnosti Vladimíra Reiského de Dubnic se koná ve dnech od 15. října do 1. prosince na Zámku ve Vilémově v zrcadlovém sále. Na prvním koncertě se posluchačům představí skotská dudácká skupina The rebel Pipers v sobotu 15. října od šesti hodin večer. Další vystoupení je naplánované na 11. listopadu, zahraje uskupení cellistů s názvem Prague Cello Quartet. Třetím a zároveň posledním koncertem bude vystoupení saxofonového dua s klavírem Covert Ensemble ve čtvrtek 1. prosince. Rezervovat vstupenky na tyto koncerty je možné na office@vilemovcastle.cz nebo na telefonu 725 910 408.

Farmářské a bleší trhy na Edenu

KDY: sobota 15. října od 10.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem pořádá v sobotu 15. října farmářské a bleší trhy. Tento den návštěvníkům představí své originální a s láskou tvořené kousky prvovýrobci kabelek, batohů a oblečení. Zároveň se budou moci zájemci podívat na westernové hobby závody v jezdeckém areálu centra Eden.