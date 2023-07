O víkendu si na své v Čejově přijdou milovníci rybaření. V sobotu budou soutěži dospělí a v neděli děti. V želivském klášteře se lidé zase mohou těšit oceněné představení Santiniho zázrak.

PELHŘIMOVSKO

Čejov Cup 2023

Kdy: sobota 8. července od 6.00

Kde: Čejov, Plíhalovský rybník

Za kolik: startovné 450 korun

Proč přijít: V Čejově na Plíhalovském rybníku se konají v sobotu rybářské závody pro dospělé. Může se přihlásit maximálně 26 závodníků. Prezentace a los je mezi šestou a sedmou ranní, první kolo závodu bude dopoledne od sedmi do dvanácti a po přestávce se od jedné do šesti jede kolo druhé. V půl sedmé večer organizátoři vyhlásí výsledky. Počítají se kapr, amur a lín. Nutná registrace předem na rybari@cejov.cz. O den později se budou konat dětské závody.

Santiniho zázrak

Kdy: sobota 8. července od 13.00, 15.15, 17.30 a 19.45 a neděle 9. července od 13.00, 15.15 a 17.30

Kde: Želiv, klášter

Za kolik: vstupné 240/180 korun

Proč přijít: Obnovená premiéra hraných prohlídek Santiniho zázrak v želivském klášteře opět láká návštěvníky. Santiniho zázrak je cesta časem, která vtáhne do příběhu geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Hrané prohlídky byly oceněné také v soutěži Zlatá jeřabina. Délka představení je devadesát minut. Hraná prohlídka nabízí nejen poutavý příběh, ale i umělecký zážitek. Kostýmy navrhl výtvarník Roman Šolc. Autorská hudba Víta Tůmy dokonale dotváří atmosféru dobového dramatu.

JIHLAVSKO

Vysočina Fest

Kdy: pátek 7. a sobota 8. července

Kde: Jihlava, amfiteátr

Za kolik: jednodenní vstupenka za 850 korun

Proč přijít: Třídenní rodinná zábava v amfiteátru v Jihlavě s hvězdami českého a slovenského hudebního nebe začala už ve čtvrtek s kapelami No Name, Chinaski a finskými The Rasmus. Ale ani další dny nepřijdou lidé o pořádnou porci popových a rockových hitů známých z rádií. V pátek budou na programu kapely UDG, Mirai, Michal Hrůza nebo Rybičky 48. V sobotu se lidé mohou těšit na Olympic, kapelu Jelen nebo Mig 21. Areál se otevírá v pátek ve dvě odpoledne v sobotu o půl hodiny dříve.

Zahradní slavnost na Sile

Kdy: neděle 9. července od 13.30

Kde: Jihlava, Silo, Chlumova 35

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Oživené Silo v centru Jihlavy zve na zahradní slavnost. Brány se otevírají v půl druhé odpoledne a lidé si mohou vyzkoušet sázet a upravit zahrádku, stezka zahradou povede pro děti a také nebude chybět keramická dílna s hrčířským kruhem. Organizátoři poví něco o přírodní zahradě a včelách a uskuteční se také výměna rostlin. Od půl šesté budou na programu básně, hudba, oheň a opékání. Lidé mohou donést rostliny na výměnu, buchtu a něco na oheň. Pro fungování místní zahrady organizátoři z komunitního centra Silo Jihlava shání nářadí, hlínu, nádoby na vodu ale i finance.

Nové příběhy polenského hradu

Kdy: pátek 7. července od 20.30 a od 22.00

Kde: Polná, areál hradu

Proč přijít: Pověsti z Polné a okolí ožijí v kostýmovaných scénkách v hradních sálech, na nádvoří i na parkánu. Kdo má rád tajemno, ten si přijde na své a možná přijdou i nadpozemské bytosti. Noční prohlídky jsou v časech 20.30 a od 22.00 v areálu polenského hradu. Pořádá Novus Origo ve spolupráci Městským muzeem Polná. Počet osob na prohlídku je omezený. Další díl polenských prohlídek je připravený na 18. srpna.

Mezi dvěma branami

Kdy: sobota 8. července od 9.00

Kde: Telč, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Závod historických vozů Mezi dvěma branami opět zavítá do Telče. Vozy se svými majiteli se sjedou na registraci do Hotelu Antoň už v pátek, dodatečná registrace pak v sobotu od 8.30 na telčském náměstí. Veřejnost se bude moci pokochat historickými vozy od devíti hodin dopoledne. Komentovaný start závodu začíná v 10.30, návrat do Telče ve čtyři odpoledne. V šest večer vyhlášení výsledků. Auta budou na náměstí k vidění i v neděli 9. července od 9.30 do 10.30.

ŽĎÁRSKO

Fajtfest na kopci ve Velkém Meziříčí

Kdy: pátek 7. a sobota 8. července

Kde: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Za kolik: jednodenní vstupné na pátek nebo sobotu v prodeji za 1 700 korun

Proč přijít: Festival na Fajtově kopci začal sice už ve středu, ale potrvá až do nedělních ranních hodin. Hudební festival zaměřený na hardcore, metal nebo metalcore nabízí v lyžařském areálu na Fajtově kopci české i zahraniční hvězdy. V pátek vystoupí například Born of Osiris, Distant nebo Zardonic. V sobotu přijedou Polar, Attila nebo slovenští Korn SK. V pátek i v sobotu se brány festivalu otevírají v jedenáct dopoledne.

Den s rodinou v Meziříčku

Kdy: sobota 8. července od 11.00 do 18.00

Kde: Meziříčko, Kaktus Aréna

Za kolik: na místě: rodinná vstupenka 500 korun, dospělá od 15 let 250 korun, děti od 5 do 15 let 150 korun, děti do pěti let zdarma

Proč přijít: Den s rodinou začíná v Kaktus aréně Meziříčko v sobotu v jedecnát dopoledne. V pravé poledne začíná cesta za odměnou s Tomem a Jerym, hudební šou Hula šou je na programu od dvou hodin odpoledne s Gábinou a Katkou, od tří odpoledne začíná bublinová párty s Mickey Mausem, ve čtyři přijedou děti pobavit Maxíci a v pět začíná dětská diskotéka s maskoty. Na návštěvníky čeká vodní válec, nafukovací stěna, šlapací motokáry nebo maxiskluzavka.

HAVLÍČKOBRODSKO

Kování na hradě

Kdy: sobota 8. července od 9.00 do 21.00, neděle 9. července od 9.00 do 14.00

Kde: Lipnice nad Sázavou, hrad

Proč přijít: Kovářské setkání na lipnickém hradě nabídne o víkendu prezentaci volného kování, soutěžní kování na téma Světlo a stín, kování s dětmi a výstavu kovářských prací. V areálu hradu se lidé mohou těšit na drobný stánkový prodej řemeslných výrobků a občerstvení. Sobotní program doplní vystoupení šermířské skupiny a přehlídka podkování tažných koní. Přístupné bude i Kamenosochařské středisko Lipnice nad Sázavou s komentovanou prohlídkou kovářských a kamenických dílen, ateliérů a expozicí žákovských prací.

Posezení s písničkou

Kdy: sobota 8. července od 16.00

Kde: Kohoutov, areál SDH, část Ždírce nad Doubravou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Senior klub kohoutovských hasičů pořádá v sobotu opět po roce Letní posezení s písničkou. K tanci a zpěvu budou hrát Kohoutovští kohouti: Ota Fousek na harmoniku, Víťa Rak zazpívá a zahraje na basu a varhany. Josef Holub bude hrát na bicí a hostujícím harmonikářem bude Jaroslav Procházka. Budou připravené dobroty z napajedla a krmelce.

TŘEBÍČSKO

Velká prohlídka baziliky

Kdy: neděle 9. července od 13.00 a od 15.00

Kde: Třebíč, bazilika svatého Prokopa

Za kolik: vstupné 350 korun, nutná rezervace

Proč přijít: Od krypty až po půdu, tak se jmenují velké prohlídky baziliky svatého Prokopa v Třebíči, které jsou naplánované na neděli. Prohlídka zahrnuje baziliku včetně krypty, další běžně nepřístupné prostory, trpasličí galerii, varhany se zvukovou ukázkou. Omezená kapacita, proto je nutná předchozí rezervace na 777746982 nebo infobazilika@mkstrebic.cz.

Začínají hudební neděle 2023

Kdy: neděle 9. července od 19.00

Kde: Třebíč, dvorek Hotelu Kocour

Za kolik: vstupné 250 korun

Proč přijít: Nedělní koncerty na dvorku restaurace Kocour začínají tento týden koncertem Honzy Křížka a Akustik Bandu. Honza Křížek je zakladatel a bývalý frontman Walk Choc Ice. Lidé se mohou těšit na Honzovy aktuální písně a cover verze od sedmi hodin večer. Příští týden pokračují neděle s kapelou Ty Syčáci a Peterem Vášou. Kapela je na hudební scéně už dvacet let. Už ve středu ale lidé mohou přijít na kapelu HangOver z Velkého Meziříčí, která zahraje od sedmi večer.

