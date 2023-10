Do pelhřimovského kulturního domu přijede zahrát legendární kapela Slade. Jako hosta si přiveze kapelu Turbo. Do Černovic dorazí herec Ladislav Županič popovídat do Fanda clubu s Tomášem Tintěrou a tradiční výlov čeká rybník v Hříběcí.

Takto vypadal výlov rybníka u Pelhřimova. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

PELHŘIMOVSKO

Výlov rybníka v Hříběcí

Kdy: sobota 21. října od 8.00

Kde: Hříběcí, rybářství Martínkův mlýn

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Už od brzkého rána se na hrázi rybníka v Hříběcí, místní části Horní Cerekve, koná tradiční výlov. Návštěvníci si mohou na místě koupit živé ryby. V nabídce budou marény, kapr, amur nebo lín. Komu se nechce chystat oběd doma, může si na místě dát smaženého pstruha, kapra nebo kapří proužky. Kromě smaženého, budou i uzené ryby a rybí polévka a další drobné občerstvení. K poslechu a zpříjemnění nálady hraje šumařské duo Karel a já.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Herec Županič v Černovicích

Kdy: sobota 21. října od 19.00

Kde: Černovice, Fanda klub

Za kolik: vstupné 120 korun

Proč přijít: Český herec Ladislav Županič je známý z celé řady filmů a pohádek. Letos oslavil osmdesáté narozeniny. Z nejznámějších filmů lze vybrat napříkad Vesničko má středisková, Kamráda do deště, Kameňáky. V pohádce Princezna ze mlejna ztvárnil protivného žána. O své historky se podělí v sobotu od sedmi večer v pořadu Tomáše Tintěry Jednou za čas ve Fanda clubu.

Slade + Turbo v Pelhřimově

Kdy: sobota 21. října od 20.00

Kde: Kulturní dům Máj, Pelhřimov

Za kolik: vstupné 1190 korun

Proč přijít: Přijďte si přijít připomenout legendární písně kapely Slade, navíc se speciálním hostem, kapelou Turbo. Půjde o koncert plný energie a legendárních hitů. Slade je ikona britské rockové hudby, která přenese zpět do éry gram rocku. Návštěvníci se mohou těšit na nezapomenutelné hity jako Cum On Feel the Noize, Mama Weer All Crazee Now nebo Far Far Away. Kapelu Turbo ani není třeba přestavovat, jejich hity jako Hráč, Chtěl jsem mít a spoustu dalších zná snad každý.

Zdroj: Youtube

JIHLAVSKO

Dušičkové strašení

Kdy: sobota 21. října od 16.00

Kde: Polná, pivovar a hrad

Za kolik: vstupné 60 korun za kartičku na strašidelnou stezku

Proč přijít: Dušičkové strašení chystá Společenstvo meče a ohně Novus Origo v Polné. V sobotu se zájemci sejdou ve čtyři hodiny odpoledne v měšťanském pivovaru, kde budou na zájemce čekat členové Krampus Vysočina. Od půl páté vyjde Krampus průvod na hrad. Na polenském hradě začíná v půl páté strašidelná stezka se soutěžemi a sladkými odměnami, vyřezávání dýní do soutěže a v půl šesté také vyhlášení nejlepšího kostýmu a nejhezčí dýně. V půl osmé vše vyvrcholí ohňovou show v režii Novus Origo.

Podzimní výlov v Sedlejově

Kdy: sobota 21. října od 9.00

Kde: Sedlejov, náves

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Velké stany, nespočet stánků, rybí dobroty. Takový bývá každoročně výlov návesního rybníka v Sedlejově. Akce každoročně přiláká několik stovek návštěvníků, fronty se tradičně stojí na smažený rybí řízek, ale i jiné speciality. Budou například také pstruzi na roštu, burčák a pro ty, kteří třeba rybám neholdují, je připravené také pečené vepřové. Zájemci si budou moci domů odnést živou rybu. K tanci a poslechu zahraje živá hudba.

Zdroj: Jindřich Kružík

Halloweenské odpoledne

Kdy: sobota 21. října od 14.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Český mlýn u dětského hřiště

Za kolik: vstupné od 2 let 100 korun

Proč přijít: U dětského hřiště v Českém mlýně v Jihlavě se příští sobotu uskuteční halloweenské odpoledne. Zájemci se mohou těšit na tvořivé dílničky, stezku, dlabání dýní, lampionový průvod, malování na obličej, na prodejní stánky i na stánky s občerstvením. Stánek s občerstvením nabídne něco teplého, sladkého i slaného. Pro odvážné bude i zmrzlina.

III. ročník Divadelního liškohraní

Kdy: sobota 21. října od 14.30

Kde: Třešť, sokolský dům

Za kolik: pohádka 50 korun, komedie 100 korun

Proč přijít: Sokolský dům nabídne třetí ročník Divadelního liškohraní. Jde o festival Divadelního souboru Jana Lišky při TJ Sokol Třešť. V sobotu jsou na programu od 14.30 veselá pohádka pro děti a dospělé s názvem O Čarovné flétně v režii Anny Fencíkové a v půl sedmé večer přijde na řadu komedie, pařížská humoreska s názvem Boum, boum Pierre! Tu zrežíroval Vítězslav Procházka. Ochotnická jednota slaví sto let od založení. Součástí bude v sokolském domě fotovýstava o historii souboru. Akce vyvrcholí v pátek 27. října v sedm večer komedií Vrány.

Zdroj: Karolína Buchtelová

HAVLÍČKOBRODSKO

Bramborářské dny v Brodě

Kdy: pátek 20. října od 9.00 a sobota 21. října od 8.00 do 12.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům a náměstí

Za kolik: vstupné na náměstí zdarma

Proč přijít: V pátek čeká odborníky a zájemce v kulturním domě ostrov seminář Brambory 2023 s výstavou vzorků odrůd spojené s ochutnávkou. V sobotu program pokračuje na Havlíčkově náměstí, kde se koná drobný prodej konzumních a sadbových brambor, výrobků z brambor, prodej ovoce, zeleniny, květin, ryb či potřeb pro pěstitele a zahrádkáře. I zde bude výstava brambor, poradenská služba zajištěná poradci z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě či různé soutěže pro veřejnost.

Štrůdlobraní

Kdy: sobota 21. října od 16.00

Kde: Meziklasí, stodola u Štukavců (část obce Dolní Město)

Proč přijít: Milovníci štrúdlů si přijdou na své v Meziklasí u Dolního Města na Havlíčkobrodsku. Koná se tam další ročník štrůdlobraní aneb soutěž o putovní meziklaský štrůdlák. Zváni jsou soutěžící se štrúdlem, návštěvníci i kolemjdoucí bez štrúdlu, přátelé a milovníci Meziklas. Kromě soutěže čeká na návštěvníky hudba a bohaté občerstvení. Akce se koná za každého počasí.

Zdroj: Štěpánka Saadouni

Tublatanka v Brodě

Kdy: sobota 21. října od 19.30

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: 890 korun, děti do 12 let 445 korun

Proč přijít: Čtyřicet roků na scéně slaví kapela Tublatanka, která přijede s Dobrí priatelia Tour 2023 do Havlíčkova Brodu. V kulturním domě Ostrov sehraje koncert, na který si jako hosta pozvala kapelu Argema. Slovenská kapela Tublatanka má bohatou historii, fanoušci znají hity jako Pravda víťazí, Láska, drž ma nad hladinou nebo Šlabikár. Kapela vydala jedenáct řadových alb a nyní po jedenácti letech přichází s další deskou. V současné době hraje ve složení Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser.

Zdroj: Youtube

TŘEBÍČSKO

Podzimní slavnosti

Kdy: neděle 22. října od 14.00 do 18.00

Kde: Třebíč, Lesní MŠ, Družstevní ulice za Alzheimer centrem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Podzimní rodinné odpoledne na oslavu úrody čeká na návštěvníky Podzimních slavností v lesní mateřince v Třebíči. Součástí bude Dýňobraní s naučnou stezkou a hrami pro děti a ochutnávkou podzimních plodů. Kdo chce, bude si moci dát bramborové placky, užít si jablečný piknik i moštování.

Výlov rybníka Na Pilce

Kdy: sobota 21. října od 8.30

Kde: Okříšky, rybník Na Pilce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční výlovy se nevyhýbají ani rybníkům na Třebíčsku. Zájemci se mohou těšit na výlov rybníka Na Pilce, na programu bude prodej živých ryb. Návštěvníci si přímo na místě mohou dát lahodné pokrmy z ryb. V nabídce bude rybí polévka, kapří hranolky, kapří řízek a různé druhy uzených ryb.

Zdroj: Deník/ Hana Jakubcová

Den otevřených skříní

Kdy: sobota 21. října od 10.00 do 17.00

Kde: Dalešice, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V sokolovně v Dalešicích se koná podzimní burza oblečení nazvaná Den otevřených skříní. Kdo má zájem levně nakoupit a obnovit si šatník, tak může přijít během dne něco nakoupit, kdo chtěl i něco prodat, ten se musel včas zaregistrovat. Prodávající mohou část svého výdělku na konto Sokola Dalešice. V nabídce bude dětské, dámské i pánské oblečení. Na místě bude možno nakoupit drobné občerstvení.

Ukázka dravců na náměstí

Kdy: sobota 21. října od 10.00 do 12.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sokolnická společnost Falconia pořádá ukázku dravých ptáků na Karlově náměstí v Třebíči. Na programu bude od půl jedenácté první ukázka létání, od půl dvanácté potom druhá ukázka létání. Zájemci si budou moci prohlédnout celou řadu dravců a seznámit se s jejich životem. Dravci a jejich sokolníci budou na náměstí od deseti do pravého poledne.

Zdroj: Marie Ovčáčková

ŽĎÁRSKO

Festival Malý Svět

Kdy: sobota 21. října od 9.00 do 16.45

Kde: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné, zpoplatněna jsou divadla, výrobní stanoviště a laserové bludiště

Proč přijít: Úžasný zábavně-vzdělávací den čeká na návštěvníky kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Zájemci si užijí den plný poznání, her, divadla, hraček a spousty dalšího. Součástí bude UV koutek, kolesové lodičky, loďky na elektrický pohon nebo laserové bludiště. Od deseti budou divadla pro děti, od samého ráno minitržiště nebo akce recykluj svoje oblečení. Lidé se dozví, jak fungují školy na Žďársku, jaký je výběr. V herně si děti pohrají se stavebnicemi, společnskými hrami nebo vkládačkou Makura.

Výlov v Novém Veselí

Kdy: sobota 21. října od 8.00

Kde: Nové Veselí, Veselský rybník

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční výlov Veselského rybníka v Novém Veselí se koná od brzkých ranních hodin, jde o druhý největší rybník po Velkém Dářku na Žďársku. Lidé se mohou těšit na velkolepou podívanou, bohatou a pestrou nabídku ryb. Během výlovu se budou prodávat vylovené ryby. Na místě bude k dostání lahodná rybí polévka, uzená ryba z rybárny a další speciality. Samozřejmostí bude i pivo nebo limo.

Zdroj: Deník/ Helena Zelená Křížová

Slavnosti brambor a zdraví

Kdy: neděle 22. října od 14.00

Kde: Cyrilov, hasička

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnosti brambor si připravili v Cyrilově, místní části Borů na Žďársku. Ve dvě hodiny odpoledne začne přednáška Cukrovka a život s ní se zdravotní sestrou Janou Kocourkovou. Součástí akce bude měření tlaku, cukru a cholesterolu, bude i ochutnávka brambor a ukázka vaření halušek nebo část zvaná zdraví do vašich košíků. Organizátoři připravili program pro děti, bohaté bramborové dobroty, pití a také kvíz s odměnou.