O víkendu si na Pelhřimovsku dají sraz Ameriky a veteráni, sjedou se do zámeckého parku v Pacově. Rodiny s dětmi si zase mohou užít na hradě Kámen, speciální prohlídky jsou určené dětem od čtyř do dvanácti. Je nutná rezervace předem.

PELHŘIMOVSKO

Kámen pro rodiny s dětmi

Kdy: sobota 29. července až neděle 30. července

Kde: Kámen, hrad

Za kolik: 110/70 korun, rodinné 260 korun

Proč přijít: Prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi. Speciální prohlídky jsou určené dětem od čtyř let do dvanácti. Děti se zábavnou formou seznámí s tím, jak se žilo na panském sídle, jakými zbraněmi se bojovalo, nebo pomohou motorkáři Frantovi najít správnou cestu k hradu. Za splnění úkolů děti dostanou odměnu. Prohlídky se o víkendu konají v časech 10.30, 12.30 a 14.30 a z důvodu omezené kapacity je vhodné si prohlídku předem zarezervovat na čísle: 721 846 931. V létě budou tyto prohlídky ještě o víkendu 19. a 20. srpna.

Sraz Amerik a veteránů

Kdy: sobota 29. července od 9.00

Kde: Pacov, zámecký park

Za kolik: 100 korun, děti do 130 cm zdarma

Proč přijít: Charitativní akce na podporu malé Elišky Kaunové se uskuteční v zámeckém parku v Pacově. Půjde o čtvrtý sraz Amerik a veteránů. Celý den si lidé mohou užívat krásné stroje, auta i motorky a spoustu zábavy. Celodenní akce nabídne soutěže o skvělé ceny, dětskou zónu, vynikající občerstvení, skvělou hudbu, soutěž v Pin-up girls, skákací hrad, soutěžní kvízy, rodeo, býka i siloměr.

JIHLAVSKO

Prázdniny v Telči

Kdy: od 28. července do 12. srpna 2023

Kde: Telč, nádvoří zámku, Panský dvůr, zámecký park, náměstí

Za kolik: na hlavní program od 400 do 600 korun

Proč přijít: Sedmnáct dní koncertů, divadel a krásných setkání. To je festival Prázdniny v Telči. Na pěti scénách vystoupí přes sto kapel a muzikantů, mezi nimi Hradišťan, Karel Plíhal, Vlasta Redl, Mňága a Žďorp, Monkey Business nebo Tata Bojs. Festival začne v pátek 28. července ve stylu filmu z prostředí Telče Až přijde kocour. Začíná se v 17.00 U Lodiček s Voila. Na korbě Barkase přijede principál s kapelou Funny Fellows a v rytmu swingu s velkou taškařicí dovezou návštěvníky až na zámek. Zde festival odstartuje Ondřej Ruml a Zatrestband. Více na www.prazdninyvtelci.cz.

Lady Soul v Třešti

Kdy: sobota 29. července od 19.30

Kde: Třešť, zámek

Za kolik: na místě 1190 korun

Proč přijít: Zpěvačka Marie Rottrová přijede zazpívat na zámek do Třeště, kde ji doprovodí Bigband Septet Plus Orchestra. Letní Open Air koncert nese podtitul Lady Soul, jak se jí léta přezdívá. Zazní osvědčené hity i písničky ze začátku její bohaté kariéry. Zazní písně, které ji vynesly na pomyslný Olymp. Mezi nimi například Lásko voníš deštěm, Ten vůz už jel, Skořápky ořechů, Markétka, S tím bláznem si nic nezačínej a další.

ČeřínekFest s Klusem

Kdy: pátek 28. července od 13.30

Kde: Čeřínek, Hutě u Cejle

Za kolik: vstupné pro jednoho 689 korun

Proč přijít: Patnáctý ročník multižánrového festivalu pro celou rodinu, který připravuje Jurda z Divokýho Billa na své zahradě u chalupy poblíž Cejle. To je ČeřínekFest. Letos nabídne od půl druhé odpoledne koncerty kapel Terestial, Libora Pavlatu s bandem a od půl páté zahraje a zazpívá také Tomáš Klus. Od šesti hodin zazní Queens of Everything, v půl osmé Poletíme?, od devíti Visací zámek a od půl jedenácté Wohnout. Akci završí Kurtyzány z 25.AV a SQOST. V divadelním stanu budou pohádky, oblíbený písničkář Láska nebo Čardáš Klaunů.

Puklice v akci

Kdy: sobota 29. července od 15.00

Kde: Puklice, fotbalové hřiště a další místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Letní kino, triatlon, dětský duatlon a ochutnávka vína. To vše čeká na zájemce v sobotu v Puklicích. Od tří hodiny tu vypukne v části Studénky U rybníka Puklický amatérský triatlon, pokračovat se bude od čtyř odpoledne dětským duatlonem s prezentací na fotbalovém hřišti. Od čtyř odpoledne mohou zájemci v puklicích u kostela ochutnávat vína z moravského vinařství a ve čtvrt na deset začíná letní kino s filmem Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Bohaté občerstvení, v případě špatného počasí se kino přesunuje do sokolovny.

HAVLÍČKOBRODSKO

Pocta Jaroslavu Haškovi

Kdy: pátek 28. července až sobota 29. července

Kde: Lipnice nad Sázavou, amfiteátr

Za kolik: na místě 300 korun za den

Proč přijít: Desátý ročník festivalu Quijotova šedesátka s podtitulem Pocta Jaroslavu Haškovi začal už v úterý, vrchol ale přijde v pátek a v sobotu. Letos vzdává hold literárnímu géniovi. V pátek se lidé mohou těšit na Haškův povídkomat, půjde o jevištní zpracování Haškových povídek, v sedm večer začne DonDon Šajn, originálně uchopená groteskní opera a v devět večer půjde o koncerty Marka Vojtěcha a Monty. V sobotu od čtyř opět Haškův podvídkomat, v sedm přijde na řadu Don Quijote de la mAncha v režii Bolka Polívky, v devět koncert Vondrák, Kudryavtsev a od půl dvanácté večer exhumační pochod za Jaroslava Haška.

Pouť u Svaté Anny

Kdy: od 28. července do 30. července

Kde: Pohled, zámek, sportovní areál TJ, kostel svaté Anny

Za kolik: vstupné na výstavu květin: dospělí 40 korun, děti 10 korun

Proč přijít: Svatoanenská pouť v Pohledu nabídne návštěvníkům 51. ročník výstavy květin v prostorách zámku, pouťové zábavy, tradiční veselí a pouťové mše. Český zahrádkářský svaz Pohled otvírá svou výstavu v sobotu i v neděli v osm hodin ráno. Až do pěti odpoledne si tu lidé mohou květiny nejen prohlédnout, ale mohou si je i zakoupit. V pátek v osm večer začíná ve sportovním areálu TJ Sokol Pohled tradiční pouťová zábava s kapelou Variace, v sobotu zahraje na tom samém místě kapela Gallen. V kostele svaté Anny jsou v neděli mše svaté v 7.30, 9.00 a v 10.30.

TŘEBÍČSKO

Polanka summer fest

Kdy: pátek 28. července od 15.00 a sobota 29. července od 13.30

Kde: Třebíč, koupaliště Polanka

Za kolik: jedodenní 590 korun, dvoudenní 1090 korun

Proč přijít: Šestý ročník dvoudenního festivalu na koupališti Polanka v Třebíči nabídne populární kapely české hudební scény, menší scéna nabídne nadějné hudebníky. V pátek vystoupí kapely Oči, Hodiny, Walda Gang, Chinaski nebo Arakain. Na menší scéně LandyGO, Vega Elektra, Bambus či Loretta. V sobotu jsou na programu Demons of Desire, Like-It, Michal Hrůza, Mňága a Žďorp nebo Vypsaná Fixa. Druhá scéna nabídne The Umars, Gender Question, Moravu či Civilní obranu.

Večer s cimbálovou muzikou

Kdy: sobota 29. července od 17.00

Kde: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří a konírna

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Večer s cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín chystají v sobotu v Moravských Budějovicích v areálu zámku. Součástí bude výstava kreslených vtipů s vinařskou tematikou Milana Kocmánka, rodáka z Budějovic, v zámeckých konírnách. Od sedmi večer zahraje cimbálová muzika Ivo Farkaš a vína se budou ochutnávat z Vinařství Schwarz. Občerstvení zajištěno.

ŽĎÁRSKO

Oheň a voda na Šikláku

Kdy: pátek 28. července od 10.00 a sobota 29. července od 10.00

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šiklův mlýn

Za kolik: na místě dvoudenní 720 korun, jednodenní 360 korun

Proč přijít: Celorepublikové setkání hasičů a hasičské techniky se o víkendu uskuteční v přírodním zábavním parku Šikland. Sjedou se sem hasiči ze všech koutů republiky a předvedou divákům, co umí. Kromě toho lidé uvidí westernový program, velkou noční ohňovou show a megaohňostroj. Na programu budou i divadla a koncerty. V pátek od pěti hodin vystoupí kapela Argema, v sobotu se zájemci mohou těšit na zážitkové jízdy s BVP. V pět vystoupí zpěvačka Olga Lounová a vše zakončí ohňová show a diskotéka.

Kopec Muziky

Kdy: pátek 28. července od 19.00 a sobota 29. července od 10.00

Kde: Nové Město na Moravě, různá místa

Za kolik: na místě 350 korun na den

Proč přijít: Kopec Muziky je dvoudenní festival v Novém Městě na Moravě, který přináší hudbu na zajímavých místech. Součástí jsou koncerty na nádvoří Horácké galerie, i noční tančírna v parku, workshopy a rozhovory s umělci. Součástí bude i festivalový průvod na kopec Tři kříže, který je symbolem festivalu, kde se odehraje závěrečný koncert při západu slunce. V pátek vystoupí například Libor Šmoldas quartet, v sobotu můžete začít den od deseti hodin Brunchem s Jaroslavem Ježkem v kavárně Kafe 133 a skvělým jídlem. Dále zahrají Miloš Železňák Acoustic Trio, v osm vyjde zmiňovaný průvod na Tři kříže z Horácké galerie. Na kopci od půl deváté zahraje Mr.Lovo a Jiří Stivín.

