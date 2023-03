Lidé budou mít v sobotu možnost nahlédnout do Národní atmosferické observatoře v Košeticích. Koná se tam den otevřených dveří, kdo by chtěl trochu divočit, může zajet na závodiště do Humpolce, kde bude cirkus.

V Národní atmosférické observatoři Košetice se koná den otevřených dveří. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

PELHŘIMOVSKO



Cirkus bude!

Kdy: 24. března od 17.00, 25. března a 26. března od 15.00

Kde: Humpolec, závodiště Dusilov

Za kolik: dospělí a děti od dvou let 220/250 korun

Proč přijít: Artistická skupina Mistral se vrací do Humpolce s přestavením Cirkus bude! Představení splňuje kritéria nového cirkusu, tedy vystoupení lidí, a je určeno pro všechny věkové kategorie. Na závodišti Dusilov se lidé mohou těšit hned tři dny ve velkém vytápěném stanu. Srdcem cirkusu je klaun Charlie Rigetti, který baví diváky všech věkových kategorií po celé Evropě. Artisté jsou nejen z České republiky, ale i z Německa nebo Itálie.

Otevřené dveře v Košeticích

Kdy: sobota 25. března od 9.00 do 14.00

Kde: Národní atmosférická observatoř Košetice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Český hydrometeorologický ústav pořádá den otevřených dveří a při té příležiosti bude lidem zpřístupněná Národní atmosférická observatoř v Košeticích. Prohlídky jsou vždy v hodinových intervalech a začátek každé je vždy deset minut po celé hodině. První tedy začíná v 9.10, poslední potom v 13.10.

Moc nechybělo a Žirovnice přišla o zámek. Než otevře, připomíná si velký požár

JIHLAVSKO



Festival vína v DKO

Kdy: sobota 25. března od 13.00 do 21.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné na místě 220 korun

Proč přijít: Třináctý ročník prezentační přehlídky s názvem Festival vína hostí v sobotu DKO v Jihlavě. Na přehlídce se představí čeští a moravští producenti vína. Na dvě desítky vystavovatelů nabídnou nejen degustační vzorky, ale i možnost zakoupení kvalitních vín přímo od vinařů. Atmosféru doplní kulturní program včetně řízených degustací a cimbálové muziky. Ke každé vstupence je zdarma koštovací sklenička, kterou lidé obdrží při vstupu na akci.

Bambulková párty

Kdy: neděle 26. března od 10.00

Kde: Jihlava, Dělnický dům

Za kolik: 350 a 550 korun

Proč přijít: Bambulková Párty čeká na děti v neděli v jihlavském Dělnickém domě. Přijede oblíbená show Kája a Bambuláček. Návštěvníci se mohou těit na párty plnou barev, světel, tance a zábavy, která nenechá sedět žádného malého ani velkého fanouška. Součástí programu jsou bláznivé kostýmy, oblíbené písničky jako Kulička, Lama Dance či Dalmatin a také novinky. Kdo si zakoupí dražší vstupenku, bude se moci s hlavními protagonisty po vystoupení setkat a třeba i vyfotit.

Svátek Josefů. Děti se na zámku v Třešti bavily se skřítkem a dráčkem

Velikonoční Panské trhy

Kdy: sobota 25. března od 9.00 do 17.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Společenský sál Panského dvora nabízí Velikonoční Panské trhy. Od devíti hodin ráno si mohou lidé přijít nakoupit velikonoční zboží a dekoraci před nadcházejícími velikonočními svátky. Dopolední program od deseti hodin dopoledne obstará vystoupení žáků Základní umělecké školy Telč, odpolední aktivity pro děti začínají ve tři hodiny odpoledne. Půjde o velikonoční tvoření nebo malování na obličej.

Swap v knihovně

Kdy: 24. března od 8.00 do 18.00

Kde: Jihlava, městská knihovna

Proč přijít: Výměna knih, hraček, stolních her a oblečení. Jestli máte doma věc, kterou už nevyužíváte a je ve velmi dobrém stavu, tak je možné donésti ji na swap v knihovně. Někomu dalšímu může ještě posloužit a potěšit ho. Lidé mohou nosit knihy, stolní hry, hračky, oblečení. Co rozhodně nenosit: obnošené oblečení, kosmetiku, plyšové hračky, domácí potřeby, drobný nábytek nebo doplňky.

Tisíce květů bílého zlata. Na Jechovec u Staré Říše chodí lidé vyhlížet jaro

TŘEBÍČSKO

Velikonoční jarmark v Jemnici

Kdy: pátek 24. března od 10.00 do 16.00

Kde: Jemnice, prostranství před TIC

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Jemnici pořádají v pátek velikonoční jarmark. Na místě se návštěvníci mohou těšit na prodej rukodělných výrobků. Kdo chce, může přijít načerpat velikonoční náladu, může si sám zkusit uplést pomlázku nebo si zakoupit velikonoční dekoraci. Součástí budou také dílničky pro děti a zajištěno bude také občerstvení. Akce se koná v prostoru před turistickým informačním centrem.

Třebíčské loutkářské jaro

Kdy: sobota 25. března od 10.00 do 18.00

Kde: Třebíč, Národní dům

Za kolik: vstupné 30 korun

Proč přijít: Třebíčské loutkářské jaro je 55. ročník Krajské přehlídky amatérských loutkářských souborů. V Národním domě se vystřídají nejrůznější spolky. Od 10 hodin dopoledne vše v malém sále zahájí hra Kouzelný hrnec Spolku Loutek Loutkino Brno a akci zakončí od půl páté do čtvrt na šest v malém sále hra Čarovný závoj. S tou do Třebíče zavítá Loutkové divadlo T. J. Sokol Uherské Hradiště. Hra je určená pro děti od tří let.

Louky plné fialových květů. Kobylinec zve na koberce konikleců

HAVLÍČKOBRODSKO

21. maškarní ples Krucemburku

Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: Krucemburk, sokolovna

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Už jednadvacátý ročník maškarního plesu se uskuteční v sobotu od osmi večer v sokolovně v Krucemburku. K tanci a poslechu bude hrát Jari-Kurri-Band, součástí plesu bude i bohatá tombola, její prodej bude zahájen už půl hodiny před začátkem akce. Masky bez nároku na místo budou mít vstupné zdarma. Ty nejlepší maškarní převleky budou ohodnoceny cenami.

Lollipopz v Brodě

Kdy: sobota 25. března od 15.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné 400 a 700 korun

Proč přijít: Oblíbená dětská hudební formace Lollipopz vystoupí v sobotu v kulturním domě v Havlíčkově Brodě. Potěšit ty nejmenší přijedou Anet, Amy, Neli a Annie. Návštěvníci se mohou těšit na barevnou jízdu plnou písniček, tancování a bláznivostí. Délka programu je sedmdesát minut, kdo si zakoupí dražší vstupenku, tak se bude moci se svými oblíbenými protagonisty potkat po vystoupení. Kromě setkání si děti budou moci odnést podepsaný plakát A3.

Dorostenci Chotěboře vyhráli nad Humpolcem. Herně to ale nebylo ono

ŽĎÁRSKO

Karnevalové poslední mazání

Kdy: neděle 26. března od 14.00 do 16.30

Kde: Nové Město na Moravě, Vysočina Arena

Proč přijít: Rozloučení s lyžařskou sezonou připravili ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě. V neděli mohou vzít lidé běžky a nebo přijít pěšky a rozloučit se s zimní sezonou v lyžařském areálu. Nezapomeňte si s sebou a na sebe vzít nějakou masku, protože půjde o karneval. Na návštěvníky budou čekat stanoviště s úkoly, dílničky, občerstvení a další. Akce je vhodná pro celé rodiny.

Morčata na útěku v Meziříčí

Kdy: sobota 25. března od 19.00

Kde: Velké Meziříčí, Jupiter Club

Za kolik: vstupné 390 korun

Proč přijít: Morčata na Útěku a kapela Terapie s Náhodným výběrem. Fanoušci si přijdou na své v sobotu v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí. Moračata na útěku je brněnská hudební skupina, která působí na hudební scéně od roku 2004. Jejich tvorba spočívá v parodování známých českých i zahraničních populárních písniček vlastními vtipnými texty.

Zelená hora na prodej pomohla. V Novém Městě pořídili rehabilitační pomůcky