Na Pelhřimovsku se milovníci chmelového moku setkají v klášteře v Želivě. Za doprovodu několika kapel tady ochutnají piva z minipivovarů. V Pelhřimově zase netradičně zahoří vatra na Masarykově náměstí, děti se mohou těšit na zpestření.

Rej malých čarodějnic a čarodějů. Takhle se bavili lidé v Červené Řečici | Video: Markéta Kamešová

PELHŘIMOVSKO

Čarodějnice na náměstí

Kdy: neděle 30. dubna od 18.00 do 22.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pálení čarodějnic v Pelhřimově se letos neuskuteční u rybníka Stráž, ale v centru na Masarykově náměstí. U rybníka jsou nyní dělníci, kteří pracují na okruh pro pěší a cyklisty, proto vedení města připravuje variantu na náměstí. Větší oheň umístí do kovové vany se zvýšenými okraji a dále budou pro rodiny s dětmi po celém náměstí mobilní ohniště. Tam si lidé opečou buřty. Na místě bude stánek s masnými dobrotami i s pelhřimovským pivem. Děti si mohou dát bezinkovou limonádu a zpestřit si podvečer Čarodějnou stezkou v režii Domova dětí a mládeže Pelhřimov. Na náměstí vystoupí od 18 hodin kapela Páťáci.

Slavnosti piva v klášteře

Kdy: sobota 29. dubna od 10.00 do 23.45

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: vstupné 80 korun

Proč přijít: Jedinečnou akci pro milovníky piva chystají v klášteře v Želivě. Jarní slavnosti piva budou ve znamení degustace z minipivovarů Kozlíček Horní Dubenky, Rodinný pivovar Pacov, Pivovar Čechovka a Klášterní pivovar Želiv. Hudební doprovod obstará dechovka Vysočinka, kterou vystřídá swingová kapela BeeBand, na ní naváže JazzPilgrim a závěr bude v režii MobyDick. Lidé se mohou v průběhu celého dne těšit na pivní soutěže, karneval, hry, soutěže a pravidelné prohlídky Klášterního pivovaru.

Zdroj: Youtube

JIHLAVSKO

Out Distance v Ořechově

Kdy: sobota 29. dubna od 12.00

Kde: Ořechov, různá místa, pomník npor. A. Opálky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vzpomínková akce k 81. výročí seskoku paraskupiny Out Distance v Ořechově a 78. výročí konce druhé světové války. V jednu hodinu odpoledne se lidé sejdou na pietním aktu u pomníku nadporučíka Adolfa Opálky. Při pěkném počasí se lidí mohou těšit na seskoky parašutistů, slaňování a na bojová umění. Součástí bude i vojenská výstava, ukázka výstroje a výzbroje armády ČR a historická auta a technika. V půl třetí bude přednáška o Historii paravýsadku Out Distance. Koncertovat bude Swingstep.

První Máj

Kdy: pondělí 1. května od 9.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na prvního máje se na Masarykově náměstí v Jihlavě opět setkají stará vozidla, motorky a technika. Začátek bude už v devět hodin ráno. Účastníci slavnostního setkání by se poté, co si lidé prohlédnou veterány, vydají na spanilou jízdu na náměstí do Brtnice. Zde se potom akce ukončí s možností oběda.

Telčské čarování

Kdy: neděle 30. dubna od 15.00

Kde: Telč, rybník Roštejn

Za kolik: vstupné 70 dospělí, 30 korun děti

Proč přijít: Telčské čarování u rybníka Roštejn začíná ve tři hodiny odpoledne programem pro děti v podobě soutěží a her. Bonusem bude skákací hrad. Od šesti hodin večer bude hrát živá hudba. V sedm bude zapálena vysoká vatra a vyhlášena nejhezčí maska čarodějnice. V osm hodin večer se návštěvníci mohou těšit na losování tomboly o exkluzivní ceny. První cena je let balónem, druhou 50 litrový sud piva a třetí uzená kýta. Kdo přijde v tématické masce, bude mít vstup zdarma. V pondělí 1. května v pravé poledne bude čarodějnický kotlík. Směs masa a zeleniny pozvolna pečené v čarodějnickém popelu.

Zdroj: Youtube

Čarodějnice v Brtnici

Kdy: neděle 30. dubna od 19.30

Kde: Brtnice, náměstí

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Čarodějnice v Brtnici začínají v půl osmé na náměstí, kde zahraje kapela Vysočanka. Čarodějnice zatancují svůj tanec, poté se v osm večer vypraví průvodem s lampiony na hřiště TJ Sokol. Na hřišti bude připraveno posezní, občerstvení z food trucku. Vystoupí Cheerleading Legends Jihlava a pro děti bude čarodějná Disko Párty. Masky a kostýmy jsou vítány, pro děti v kostýmech jsou připravené odměny.

Májovka v Lukách

Kdy: pondělí 1. května od 13.00

Kde: Luka nad Jihlavou, náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Lukách nad Jihlavou v pondělí 1. května slavnostně postaví májku. Akce začíná v jednu hodinu odpoledne úvodním slovem starosty a poté vystoupí kapela Oči, taneční vystoupení Ladíme a od půl třetí zahraje Líchbend. V přestávkách se předvedou děti z Majáku a malí hasiči postaví májku. Hlavním hostem bude od pěti hodin odpoledne kapela Kern, po ní vystoupí Hairy Groupies a od půl deváté večer III.Třetina.

Zdroj: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Vinný košt a festival chutí

Kdy: sobota 29. dubna od 11.00 do 22.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Už podruhé se v Havlíčkově Brodě uskuteční vinný košt. Na zájemce čeká množství vína, které ani nejde vypít, zóna s jídlem, které se k ochutnávaným vzorkům hodí, pestrý program pro děti a po celý den také hudební program. Nalévá se pouze do festivalových skleniček, které zájemci zakoupí na místě za 100 korun nebo si lidé mohou vzít vlastní skleničku na víno, na kterou si zakoupí samolepku za 60 korun. Na akci se ukáže sedmnáct vinařství z Čech a Moravy. Po ceý den budou hrát cimbálová muzika Alexandra Vrábely a Klasickej Postup.

Čarodějnice v Lipnici

Kdy: neděle 30. dubna od 17.00

Kde: Lipnice nad Sázavou, hrad

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Čarodějnice budou pálit také na hradě v Lipnici nad Sázavou. Už v pět hodin odpoledne začne program pro děti, zapálení vatry je naplánováno na sedmou hodinu večerní. V průběhu večera vystoupí skupina historického šermu Vivamus, zahraje kapela Starý klády a návštěvníci, kteří přijdou v maskách, budou mít vstup na akci zdarma. Ostatní zaplatí 200 korun, děti od pěti do patnácti let jdou za padesát korun. Pejsci mají vstup zakázaný. Akci pořádají dobrovolní hasiči z Lipnice.

Zdroj: Youtube

ŽĎÁRSKO

Filipojakubská noc ve Žďáře

Kdy: neděle 30. dubna od 17.30

Kde: Žďár na Sázavou, areál na Libušíně

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Ve Žďáře nad Sázavou se o čarodějnické noci zájemci sejdou na Libušíně, kde si zapálí oheň. Program začíná v půl šesté večer soutěžemi a hrami pro děti. V šest večer vystoupí děti z kroužků Active SVČ. Půjde o moderní gymnastiku, mažoretky, parkour, street dance. V osm hodin večer bude zapálená vatra a poté začne hrát kapela Sorry! V devět večer akci zpestří ohňová show s Novus Origo. Večer také bude možné zvolit Miss čarodějnice a čaroděje.

Čarodějnice v Novém Městě na Moravě

Kdy: 30. dubna od 18.00

Kde: Nové Město na Moravě, přírodní koupaliště

Proč přijít: Čarodějnice na novoměstském koupališti začínají v šest hodin večer. Akce začne v šest výtvarnými dílnami, výrobou lektvarů, čarodějnickou stezkou nebo airbrush tetováním. Nebude chybět kovářská dílna, opékání špekáčků a občerstvení od K Clubu. V půl deváté přijde na řadu žonglování, svolávání k vatře, čarozpěv a ohňová show v podání skupiny Fire Ericius. Poté bude zapálená vatra. V případě špatného počasí se akce ruší.

Zdroj: Petr Balvín

TŘEBÍČSKO

Čarodějnický rej

Kdy: 30. dubna od 17.00

Kde: Třebíč, sokolský stadion

Za kolik: vstupné dospělí 100 korun, děti 50 korun, soutěžní karta 20 korun

Proč přijít: Čarodějnický večer se v Třebíči odehraje v režii Tělocvičné jednoty Sokol Třebíč. Začíná v pět večer hrami a soutěžemi pro děti. Návštěvníci se mohou těšit na ohňovou show v podání Magnis a také na Juggler Milana. Během večera zahraje k tanci a poslechu kapela Dioptric Band a nebude chybět ani ohňostroj.

Čarodějnická sobota v podzámčí

Kdy: sobota 29. dubna od 14.00 do 17.00

Kde: Třebíč, předzámčí

Za kolik: vstupné 120 korun dospělí, 80 korun děti

Proč přijít: Čarodějnická sobota, tak se jmenuje interaktivní expozice Cesty časem v třebíčském předzámčí. Čaroděje, čarodějnce a další nadpřirozené bytosti čeká výroba čarovného amuletu, škola kouzel, složení zkoušky pro řízení létajícího prostředku, kurz poznávání bylin a vaření lektvarů a spousta další zábavy.

Zdroj: Youtube