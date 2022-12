Adventní zvyky, kostýmované prohlídky a nádherně vyzdobené interiéry. To všechno čeká na návštěvníky dvou zámků a hradu na Vysočině. Konají se tu totiž vánočně laděné prohlídky. A jsou opravdu pestré.



ZÁMEK ŽĎÁR. V sobotu 10. prosince začínají vánoční prohlídky zámku Žďár nad Sázavou. Zájemci projdou vánočně nazdobený areál zámku a kláštera, poznají adventní zvyky i historii tohoto místa, kde lidé slaví Vánoce už 770 let. „Na středověkých sádkách si popovídáme o významu Žďárského kapra nebo o období půstu, na druhém nádvoří si odkryjeme význam adventu V Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše se seznámíme s životem svatého Mikuláše a připomeneme si vánoční příběh,“ popsala Eva Bernardová ze turistického informačního centra. Lidé nahlédnou také do Prelatury, bývalého sídla opata, kde bude ukázka barokních vánočních zvyků, kuchyně a koled. První prohlídka je v devět hodin ráno, poslední začíná ve tři odpoledne. Kdo chce, může se na vánoční prohlídky přijít podívat o víkendu 10. a 11. prosince a také i o víkendu 17. a 18. prosince. Základní vstupné stojí 160 korun, rodinné 380 korun.

ZÁMEK JAROMĚŘICE. O víkendu 10. a 11. prosince se konají Vánoce na zámku v Jaroměřici nad Rokytnou. Po oba dva víkendové dny se otevírá v devět ráno a končí ve čtyři odpoledne. V rámci adventních oslav lidé uvidí výstavu na téma Vrbnové slaví Vánoce doplněnou kostýmovanými scénkami. Kostýmované scénky začínají oba dny v deset, půl jedenácté, ve dvě odpoledne, v půl třetí a ve tři. Pouze v neděli je poslední už v půl třetí. Kulturní program po oba dny obstará kočovná herna Sládkovna, v jedenáct dopoledne a ve dvě odpoledne vystoupí kejklíři a v jednu a ve tři odpoledne divadelníci zahrají Furiantskou pohádku.



HRAD KÁMEN. O víkendu mohou lidé navštívit od deseti do tří hodin odpoledne také hrad Kámen. Pro návštěvníky jsou tu připravené speciální prohlídky ve vánočně vyzdobených interiérech hradu, kde si připomenou historii adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradice. „Budeme s lidmi zdobit perníčky, dále se mohou těšit na vánoční hradní punč, betlémy, tematický kvíz a výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen. Bude tu pravá vánoční atmosféra,“ uvedla správkyně hradu Zlata Vobinušková. Na dlouhou dobu půjde o poslední příležitost navštívit hrad, pak se totiž na čtyři roky kvůli rozsáhlé rekonstrukci turistům uzavře. Adventní prohlídky jsou v plánu ještě i další víkend 17. a 18. prosince. Začínají v každou celou hodinu, a to v deset, jedenáct, dvanáct, v jednu, ve dvě a ve tři odpoledne.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Nezmaři na radnici

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jihlava, radnice

Adventní koncerty pokračují ve velké gotické síni jihlavské radnice koncertem oblíbené folkové skupiny Nezmaři. Tradiční koncert bude doplněný o vánoční punč. Vstupné stojí 350 korun a koncert začíná v sedm večer.

Pavel Callta v Jihlavě

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jihlava, Dělnický dům

Zpěvák Pavel Callta přijede se svou kapelou na vánoční tour také do Jihlavy. Představí se v D clubu tuto sobotu. Pavel Callta se začal věnovat profesionální hudbě v roce 2012, do rádiového éteru se dostal s písní Terapeut. S Leošem Marešem zpíval píseň Píšem si svůj sen. V roce 2021 se objevil v seriálu Ulice v roli barmana Jonáše.

Opatovský jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Opatov, Jihlavsko

Opatovští pořádají tradiční jarmark se stánky uvnitř i venku. Součástí bude také doprovodný program, vystoupení dětí a jízdu na koníkovi. Zájemci na prodejní akci seženou nejen vánoční dárky, ale i další zajímavé zboží.

Sotovox v Hodicích

KDY: neděle od 17.00

KDE: Hodice, kulturní dům

Adventní koncert začíná v kulturním domě v Hodicích v neděli v pět hodin večer. Pozvání přijala skupina Sotovox. Do vánoční pohody v Hodicích vstoupí se svařeným vínem.

Balkánsko-španělský večer

KDY: pátek od 18.30

KDE: Třešť, klub Fabrika

Rytmické písně skupin Ponorka i uskupení Florecitas zazní v třešťském klubu Fabrika v pátek od půl sedmé večer. Nebude chybět Tequila a vstupné se bude vybírat do klobouku.

Čtvrťáková tančírna

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třešť, kulturní dům

Zatrestband letos slaví pětadvacet let na scéně. A tak pořádá v třešťském kulturním domě tančírnu s přízviskem čtvrťáková. Jako hosté vystoupí kapely Goody Moody, Voxtet, Kolorez, Funny Felows, Tereza Hálová a Jarda Dolník.

Kino na kolečkách

KDY: sobota od 18.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Panský dvůr zve na kino na kolečkách. Tentokrát půjde o vnitřní promítání opravdu božské pohádky nazvané Největší dar. Ta je novinkou v kinech. Otevřeno bude hodinu před začátkem.

Výměnné trhy

KDY: neděle od 7.00 do 9.00

KDE: Telč, areál chovatelů

Výměnné trhy drobného zvířectva se konají v neděli od sedmi do devíti v areálu chovatelů v Telči v Jihlavské ulici Na Kopečku. Zajištěn bude výkup kůží, exotů, prodej krmiv a krmných doplňků.

3. adventní koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Telč, kostel Jména Ježíš

Třetí adventní koncert učitelů a žáků Základní umělecké školy v Telči se koná v neděli od pěti hodin odpoledne v kostele Jména Ježíš.

Koncert ve Ždírci

KDY: sobota od 17.00

KDE: Ždírec, kostel svatého Václava

Adventní koncert smyčcového souboru, komorního smyčcového souboru a pěveckého sboru Varhánek se koná ve Ždírci. Útočiště nabídne kostel svatého Václava, dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu zmíněného kostela.

Třebíčsko

Vánoční náměstí

KDY: 9. až 22. prosince

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

V předvánočním čase ožije třebíčské Karlovo náměstí jarmarkem s bohatým kulturním programem od 9. do 22. prosince. Začátky kulturního programu vždy od půl páté odpoledne. Každou adventní neděli zazní troubení z Městské věže ve čtvrt na pět odpoledne. Vstup na kulturní program je zdarma.

Bruslení Na Hvězdě

KDY: od pátku, denně 8.00 až 18.45

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

Oblíbenou venkovní ledovou plochu Na Hvězdě v Třebíči si mohou bruslaři letos opět užít, a to od pátku 9. prosince až do konce února 2023. Ledová dráha bude pro zájemce otevřená denně mezi osmou hodinou ranní až do tři čtvrtě na sedm večer v rozepsaných blocích, v závislosti na počasí. Aktuální rozpis lidé najdou na www.na-hvezde.cz. Vstupné jednotné sedmdesát korun za blok.

Kostnický Jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kostníky u Jemnice, na Hájku

V adventním čase mohou zájemci navštívit tradiční jarmark v obci Kostníky u Jemnice. Koná se v sobotu od deseti hodin dopoledne na Hájku. Lidé tu najdou zboží s vánoční tématikou. V jedenáct hodin začnou troubené koledy. Po celý den je připravené bohaté občerstvení.

Vánoční trhy za Špitálkem

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

V sobotu od devíti rádo do čtyř hodin odpoledne se konají vánoční trhy za Špitálkem v Náměšti nad Oslavou. Od jedenácti dopoledne je připravené promítání pohádek pro děti. Ve dvě odpoledne zazpívá koledy dětský sbor Vrabčáci, od půl čtvrté bude následovat divadelní pohádka O zatoulané kometě. Na vánočních trzích bude možné nakoupit si rukodělné a a domácí výrobky, stánky s občerstvením, nebude chybět opékání špekáčků, jízdy na koních či malý bleší trh.

Vánoční dobročinný bazar

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, kavárna Pohodička

Zájemci si mohou přijít užít vánoční atmosféru a nakoupit dárky na dobročinný bazar v kavárně Pohodička v Náměšti nad Oslavou. Výtěžek z této akce poputuje klientům Domova bez zámku.

Vánoční turné 2022 – Petr Bende & Band a hosté

KDY: sobota od 19.00

KDE: Třebíč, Fórum

Adventní období se u Petra Bende již pětadvacet let váže na sérii koncertů s tou pravou sváteční atmosférou. I letos se mohou zpěvákovi příznivci těšit na vánoční tour s novým programem doplněnou o zajímavé hosty, jakými je již tradičně oblíbená Cimbálová muzika Gromba. V Třebíči Petr Bende vystoupí 10. prosince v budově Fóra. Jako speciálního hosta si zpěvák letos vybral herečku a zpěvačku Báru Štěpánovou, která se objevila v aktuálním videoklipu k písní Tisíce cest. Bára obohatí akustický program několika písněmi, duetem s Petrem Bende a také divadelním čtením a povídkami, které pobaví i dojmou.

3. Adventní koncert

KDY: sobota od 17.00

KDE: Hrotovice, kostel sv. Vavřince

Třetí Adventní koncert s Telemannem, Bachem aj. se koná v sobotu od pěti odpoledne v kostele svatého Vavřince v Hrotovicích. Vystoupí sopranistka Lenka Cafourková Ďuricová, na zobcovou flétnu ji doprovodí Michaela Koudelková, na cembalo Monika Knoblochová a na violoncello Libor Mašek. Dobrovolné vstupné bude použito pro Římskokatolickou farnost Hrotovice.

Nad horama vyšla hvězda

KDY: neděle od 16.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, kostel sv. Jana Křtitele

Na koncertě s podtitulem Nad horama vyšla hvězda vystoupí v neděli od čtyř hodin odpoledne v kostele svatého Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou pěvecký sbor Allegro, smyčcový soubor Maliny a další žáci hudebního oboru z místní umělecké školy. Vstupné je dobrovolné.

Pride debata & Duhová čítárna

KDY: neděle od 14.00

KDE: Třebíč, kavárna Za Pecí

V neděli čeká zájemce speciální duhový event pořádaný ve spolupráci s Prague Pride Festival v kavárně Za Pecí v Třebíči. Ve dvě hodiny odpoledne odstartuje debata s Lucií Zachariášovou z organizace Jsme fér a o půl páté na ni naváže duhová čítárna, autorské čtení poezie, na kterém vystoupí čtyři queer básníci*řky: Richard L. Kramár, Aleš Kauer, Atrin Matuštík a Magdaléna Šipka. Vstupné je dobrovolné.

Adventní koncert

KDY: úterý 13. prosince od 19.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

Špičkový houslista Josef Špaček a vynikající smyčcový ansámbl Barocco sempre giovane zahrají na Adventním koncertě v úterý 13. prosince 2022 v divadle Pasáž v Třebíči Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho a Ástora Piazzolly. Osmero ročních dob zazní v unikátním pojetí, propojující jednotlivé věty obou cyklů v jeden celek, v němž lze tušit fascinující koloběh života. Vstupenky jsou k zakoupení na goout.net.

Havlíčkobrodsko

Krampus fire show v Jeníkově

KDY: sobota od 17.00

KDE: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka

Krampus Fire show pokračuje se svou tour po Vysočině a v sobotu bude bavit malé i velké odvážlivce na náměstí v Golčově Jeníkově. Kromě domácích z Krampus Vysočina se představí Démoni CZ Orlová, pekelníci z Vlašimi a Eligor z Mladé Boleslavi. Součástí akce budou velkolepé efekty a svou ohnivou show předvedou Synové bouře z Jeníkova a Novus Origo z Polné. Přijít může každý, kdo se chce tak trochu bát. Celou tour završí 17. prosince u obchodního centra Březinky v Jihlavě.

Vánoční koncert

KDY: sobota od 17.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla

Hrad Ledeč nad Sázavou zve na adventní koncert s názvem Příběh zrození, který se uskuteční v sobotu od pěti hodin odpoledne v kostele svatého Petra a Pavla. Skladatel, zpěvák a spisovatel Richard Pachman poprvé vystoupí v Ledči nad Sázavou se svým adventním koncertem. Společně se šestnáctiletou zpěvačkou Kateřinou Jechovou zazpívají řadu adventních a slavnostních písní a provedou posluchače příběhem narození Ježíše. Vstupné ve výši sto korun lze zakoupit pouze na místě.

Adventní jarmark na hradě v Ledči nad Sázavou

KDY: neděle od 10.00 do 16.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, hrad

Možnost užít si sváteční atmosféru budou mít lidé možnost na hradě v Ledči třetí adventní neděli. Od deseti ráno do čtyř hodin odpoledne zde pořádají tradiční vánoční jarmark. Pro návštěvníky bude připravený i doprovodný program a k zakoupení budou možné drobné výrobky a pochutiny spojené s časem adventu. Od půl jedné odpoledne vystoupí skupina Melissa, Mateřská škola Ledeč, na flašinet zahraje Martin Štěpánek, troubení z věže. Vstupné je zdarma.

Mikulášská besídka

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, Kulturní dům Horní Studenec

Sbor dobrovolných hasičů Horní Studenec pořádá v sobotu v kulturním domě od dvou hodin odpoledne Mikulášskou besídku. Na děti čekají zábavné úkoly. Na konci besídky přijde Mikuláš, Anděl a možná i čert. Občerstvení je zajištěno.

Adventní koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, Kostel sv. Václava v Horním Studenci

Město Ždírec nad Doubravou, Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou a Římskokatolická farnost Krucemburk zvou na Adventní koncert v neděli od tří hodin odpoledne v kostele sv. Václava v Horním Studenci. Vystoupí pěvecký sbor Fones Melody a Žákovský komorní orchestr Základní umělecké školy Chotěboř. Vstupné je dobrovolné.

Václav Neckář & Bacily – Půlnoční turné

KDY: středa 14. prosince, od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Koncert plný známých hitů předního českého zpěváka Václava Neckáře se uskuteční ve středu 14. prosince v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě od sedmi hodin večer. Koncertní program se skupinou Bacily je retrospektivou pěvecké kariéry Václava Neckáře. Během koncertu zazní písně ze začátku kariéry v pražském divadle Rokoko, například Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Stín katedrál, Lady Jane či Ša-la-la-la-li, pak z krátkého období skupiny Golden Kids jako Suzanne, Časy se mění. Ale především však ze spolupráce se skupinou Bacily, se kterou koncertuje zpěvák od roku 1971 a řídí ji jeho bratr Jan Neckář.

Žďársko

Vánoční jarmark v muzeu

KDY: pátek od 9.00 do 17.00

KDE: Horácké muzeum, Nové Město na Moravě

Kouzlo tradičních, lidových Vánoc dýchne v pátek na návštěvníky Vánočního jarmarku v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Od devíti hodin ráno do pěti odpoledne tam bude možné nejen obdivovat a nakupovat vánoční drobnosti, ale také obdivovat výrobu vánočních dekorací.

Vánoční a farmářský trh

KDY: sobota 10. prosince od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Nasát vánoční atmosféru a nakoupit dárečky pro své blízké a třeba i sobě pro radost budou moci lidé v sobotu 10. prosince v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí. K tradičním farmářským trhům se připojí trh vánoční, na kterém nebude chybět umělecký kovář, vánoční stromky, svíčky, jmelí, ozdoby, proutěné zboží, dekorace, dřevěné hračky, perníčky, cukroví, svařák a další adventní a vánoční radosti. Trhy začínají v osm hodin ráno, ty farmářské skončí jako obvykle v poledne, vánoční trh však bude otevřený až do čtyř hodin odpoledne.

Adventní vláčky

KDY: sobota a neděle, od 13.00 do 18.00 hodin

KDE: Velké Meziříčí, Základní umělecká škola

Klub železničních modelářů z Velkého Meziříčí zve všechny malé i velké nadšence a obdivovatele mašinek na výstavu Adventní vláčky. K vidění bude v sobotu a v neděli od jedné do šesté hodiny odpoledne v budově základní umělecké školy ve Velkém Meziříčí.

Vánoční pohádka a dílnička pro děti

KDY: neděle od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Galerie Stará radnice

Veselý andělíček a nezbedný čert provedou děti příběhem o narození Ježíška. Představení Divadla Kejkle plné koled a taškařic s pastýři čeká na děti v Galerii Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou v neděli 11. prosince od dvou hodin odpoledne. Malí diváci se mohou těšit také na tři krále, přelstění Heroda i příběh o tom, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale také o lásce, přátelství a společném setkávání. Po skončení pohádky nebudou muset diváci smutnit, mohou se zdržet a v dílničkách si postavičky z pohádky vyrobit a odnést s sebou domů. Vstupné je 120 korun, vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na internetu.

Dobročinná aukce pro Pomněnku

KDY: neděle od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Dvacítka umělců věnovala třiatřicet uměleckých děl, která se budou dražit v neděli v Dobročinné aukci pro Pomněnku. Výtěžek podpoří výstavbu domova v Novém Městě na Moravě pro lidi s alzheimerovou nemocí. Aukce začíná v pět hodin odpoledne v podkroví novoměstské Horácké galerie. Zájemci o dražbu by se měli předem zaregistrovat, vstupné pro ně bude sto padesát korun, ostatní zaplatí sto korun. Dražit se budou například obrazy Vlasty Švejdové, Jana Odvárky, Jana Svobody, plastiky a další díla.

Vánoční koncert

KDY: neděle a pondělí, od 18.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Pěvecký sbor Slunko, Sluníčko, Harmonie, ze základní umělecké školy pak taneční orchestr, pěvecký sbor Andante a smíšený orchestr vystoupí v neděli a v pondělí od šesti hodin večer ve velkém sálu Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Jako moderátorka vystoupí Eva Kočí Valová.

Obyčejný život v baroku

KDY: středa 14. prosince od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Známý historik Jaroslav Čechura vystoupí ve středu čtrnáctého prosince s přednáškou Obyčejný život v baroku. Přednášet v konventu zámku ve Žďáře nad Sázavou od pěti hodin odpoledne, Jedná se o součást oslav třístého výročí vysvěcení Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vstupné je osmdesát korun.

Pelhřimovsko

Dechovky 21. století v Žirovnici

KDY: pátek 9. prosince od 20.00

KDE: Žirovnice, Sokolovna

Město Žirovnice a festival Dechovky 21. století už neodmyslitelně patří k sobě. Setkání dechovek v Žirovnici už dávno není pouze místní slavnost, do města se sjíždí příznivci tohoto žánru ze širokého okolí, ale vzhledem k velké kapacitě místní Sokolovny se zájemci nemusí bát o nedostatek místa, vstupenky si mohou zakoupit vždy na místě, v předprodeji na MěÚ Žirovnice nebo na telefonu 565 301 510. Poslední koncert festivalu Dechovky 21. století se uskuteční 9. prosince, na kterém vystoupí Božejáci a Vracovjáci. Návštěvníci se kromě kvalitní hudby mohou těšit na doprovodné kulinářské akce, které zajišťuje místní Restaurace U Kuše.

Vánoční jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hrad Lipnice nad Sázavou

Na nádvoří hradu Lipnice se v sobotu uskuteční vánoční jarmark, který pořádá místní základní škola ve spolupráci s městem Lipnice nad Sázavou. V předvečer Štědrého dne si tu mohou zájemci zazpívat vánoční koledy s lipnickým pěveckým sborem.

Adventní benefiční koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Pelhřimov, kostel svatého Víta

Uznávaná sopranistka Zuzana Kohoutová ve spolupráci s Nemocnicí Pelhřimov zve na Adventní benefiční koncert, který se uskuteční v neděli od sedmi hodin večer v kostele svatého Víta v Pelhřimově. Předvánoční koncert se koná na podporu Oddělení paliativní péče Nemocnice Pelhřimov. Operní pěvkyně Zuzana Kohoutová vystoupí v nejstarší sakrální stavbě Pelhřimova společně s klavíristou Mihály Bereczem. Návštěvníci se mohou těšit na skladby známých světových hudebních skladatelů, jako jsou J.S.Bach, W.A. Mozart či A. Dvořák. Vstupné v předprodeji 250 korun, na místě 280 korun.

Vánoční tradice - dětská prohlídka

KDY: 10. prosince a 17. prosince, od 14.00 a 15.00

KDE: Želiv, klášter

Klášter Želiv nabízí prohlídky speciálně pro děti, které se uskuteční tuto sobotu a příští sobotu 17. prosince, vždy ve dvě a ve tři hodiny odpoledne. Zábavnou formou se malí návštěvníci seznámí s vánočními tradicemi. Výlet pro rodinu s dětmi zde nebude všedním zážitkem, ale výjimečně stráveným časem jak pro rodiče, tak i jejich děti. Vstupné 150 a 200 korun. Rezervace na na e-mailu: centrum@zeliv.eu nebo na telefonních číslech: 725 448 291, 569 431 234.

Adventní neděle v Počátkách

KDY: 11. a 18. prosince, od 17.00

KDE: Počátky, Palackého náměstí

Kulturní zařízení města Počátky zve na adventní neděle v Počátkách, vždy od pěti hodin odpoledne. Na třetí adventní neděli 11. prosince se mohou zájemci těšit na Adventní koncert Michala Svobody a Radky Rubešové. Na Palackého náměstí u kostela zazní klasická kytara a zpěv. Občerstvení bude zajištěno. Čtvrtou adventní neděli 18. prosince si lidé mohou přijít poslechnout vánoční koncert v kostele svatého Jana Křtitele. Vystoupí pěvecký soubor Lumen.

Adventní prohlídka s překvapením

KDY: neděle od 15.00

KDE: klášter Želiv

Speciální adventní prohlídka kláštera spojená s prohlídkou kůru a varhan se koná v neděli od tří odpoledne v klášteře Želiv.

Liga proti nevěře

KDY: středa 14. prosince od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Divadlo Lubomíra Lipského v Pelhřimově uvede představení s názvem Liga proti nevěře ve středu 14. prosince od sedmi hodin večer. Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato divadelní inscenace – žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se vraždit. Hrají: Ivo Šmoldas, Veronika Arichteva / Miluše Bittnerová, Michaela Kuklová, Petr Mácha. Vstupné na představení činí 440 a 470 korun.