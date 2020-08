Jemnice se vrátí do středověku, doby chrabrých rytířů bojujících za spravedlnost, lásku, čest a slávu. Zámecký park poskytne útočiště pro stovky šermířů z celé republiky, kteří se postaví do boje. Komu nejsou cizí jména jako Merlin, Lancelot nebo Artuš, nesmí chybět v sobotu odpoledne v Jemnici. Bitva navíc bude výroční, letos se koná již po desáté.

Doprovodný program začne již v pátek od osmé hodiny večerní koncertem jihlavské heavy metalové kapely Metanoon.

V sobotu dvě hodiny po poledni ožije park vystoupeními šermířů a žongléřů. „O šermířské vystoupení se postarají skupiny Fratres in Armis a SHŠ Bakaláři. Vox Luminas a Novus Origo předvedou, jak vypadá žonglování ve dne, protože večer se obklopí ohněm. S ohněm si bude zahrávat i fakír Petr Dragon Kozák. Nebude chybět ani trio tanečnic – Zafirah, Dahlia Maya a Eva T,“ pozval diváky organizátor akce Martin Bahounek.

Do tajů alchymistické kuchyně vezme diváky Bavor Rodovský. „Jak správně práskat bičem, naučí diváky členové spolku Keltoviny a práci s koňmi ukáže Black Unicorn v denním i večerním bloku,“ dodal Bahounek.

Bitevní vřava vypukne o půl páté odpoledne. Letos jsou spojujícím tématem postavy Merlin, Lancelot a Artuš.

Skupina Druga přiveze svojí hudbu inspirovanou pověstmi a pohanskou mytologií a obohatí nejen odpolední program. Večer předpoví hodinovým koncertem příchod ohňové galashow. V té se kromě již zmíněných umělců představí Rytíři Země zubra, Synové bouře, In Taberna a celý den završí velký ohňostroj z dílny Draco Ardens. V závěru se představí i pořádající skupina Novus Origo.

V areálu nebude chybět středověké tržiště s gastronomickými lahůdkami, šperky a hračkami. Nově bude k dispozici dřevěný kolotoč pro potěšení a zábavu dětských návštěvníků. Kdo má raději jízdu na koni, bude mít příležitost k projížďce. Po celé odpoledne se mohou zájemci přímo v areálu účastnit několika seminářů. Vyzkouší si žonglování, lukostřelbu nebo šerm. Dámy zase zkusí napodobit dobové účesy.

Na akci v Jemnici míří řada návštěvníků. Nejen místní příznivce historie láká atraktivní program, dobová atmosféra, ale i dávné legendy o králi čarodějů i rytířích kulatého stolu. „Letos se na bitvu moc těšíme, obzvláště náš malý syn, který miluje legendu o kouzelníku Merlinovi a králi Artušovi,“ prozradila například Marta Dvořáčková.

Kdo nechce cestovat večer domů, nemusí. Pořadatelé slibují, že zájemci, kteří budou chtít prožít celou atmosféru bitvy a následnou večerní ohňovou show až do konce, mohou po domluvě přespat v areálu ve vlastním stanu.

V pátek je jednotné vstupné 50 korun. V sobotu zaplatí dospělí návštěvníci 120 korun, rodinné vstupné je 300 korun, děti do výše meče mají vstup zdarma. Od šesti hodin v podvečer je vstupné za polovinu.

TIPY Z PELHŘIMOVSKA

Koncert Tomáše Kluse

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: 500 korun



Na vystoupení zpěváka Tomáše Kluse se mohou těšit jeho fanoušci v Pelhřimově. Začátek koncertu je v pátek v osm hodin večer a vstupné na místě je pět set korun. Vystoupení Kluse je součástí projektu Léto u Máje a patří mezi největší taháky letošního ročníku.

Promenádní koncert

KDY: neděle od 10.00

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Město Pelhřimov každoročně pořádá akci Letní promenádní koncerty, při které každé nedělní dopoledne zahraje jiná hudební skupina. Tentokrát vystoupí skupina Malá Muzika, jejíž kořeny sahají až do konce minulého tisíciletí.

Bubnování v parku

KDY: sobota od 15.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma



Společné bubnování, hra na tibetské mísy či perkuse. Také zpěv a dechová cvičení. To vše se děti naučí či procvičí na hudebním semináři v Humpolci. Na místě budou tradiční hudební nástroje z různých domorodých kultur z celého světa, například australský nástroj didgeridoo.

Hraná prohlídka kláštera

KDY: sobota od 14.00

KDE: Želiv

ZA KOLIK: 150 korun



Zažít historii na vlastní kůži budou moci zájemci v Želivě na Pelhřimovsku. Pořadatelé totiž připravili další termín hraných prohlídek kláštera. Příchozí se setkají s postavami, které jsou s historií kláštera spojené, jako například kněžna Adléta, biskup Otto, kníže Soběslav z rodu Přemyslovců, Burian Trček z Lípy, Marie Magdalena Trčková, opat Kašpar nebo mistr Jan Blažej Aichelem – Santini. Začátek je ve dvě hodiny odpoledne. Další termíny prohlídek jsou 23. srpna, 28. září, 3. a 17. října. Zájemci si zarezervují vstupenky na e-mailové adrese centrum@zeliv.eu nebo telefonu 725 448 291.

DALŠÍ TIPY

Havlíčkobrodsko

Quijotova Šedesátka

KDY: pátek od 15 30, sobota od 14.00

KDE: Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: 300 korun



Festival Quijotova Šedesátka se koná v pátek a v sobotu v Lipnici nad Sázavou. Návštěvníci se mohou již tradičně těšit na řadu hudebních vystoupení, především těch folkových. Dále připravili pořadatelé různé divadelní a taneční projekty. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na pohádková představení. Akce začíná v pátek o půl čtvrté. Dvoudenní vstupné přijde na 300 korun.

Žďársko

Retroden ve Svratce

KDY: sobota od 14.00

KDE: Svratka

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V areálu hasičské a sokolské zahrady ve Svratce na Žďársku se v sobotu koná Retroden. Program začne od dvou hodin odpoledne příjezdem historických vozidel, zájemci se mohou svézt historickými autobusy. Vystoupí Stanislav Hložek a Charlie Band, následuje módní přehlídka s hudebním překvapením a diskotéka.

Třebíčsko

Šamajim v Třebíči

KDY: pátek a sobota od 11.00

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: 50 - 130 korun, dle druhu akce



Originální možnost, jak se seznámit v Třebíči s židovskou čtvrtí Zámostí, zapsanou společně s bazilikou sv. Prokopa mezi památkami Unesco, je každoroční festival židovské kultury Šamajim. Páteční i sobotní program začíná v jedenáct hodin dopoledne. Nabídne koncerty, divadla přednášky, akce pro děti i dospělé. Na koncertech zaznívá klezmer i chasidské písně.

Jihlavsko

Prázdniny v Telči

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč

ZA KOLIK: od 100 korun, dle koncertu



Festival Prázdniny v Telči pokračují ještě do neděle. V pátek se návštěvníci mohou těšit na koncert Lenny. V sobotu se smyčcovým orchestrem zahraje Lenka Filipová a dvacet let na scéně zde oslaví kapela Monkey Business. Festival s prvorepublikovou elegancí a příjemnou dávkou jazzu i swingu zakončí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.