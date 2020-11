KDY: bez omezení

KDE: webové stránky jednotlivých institucí



Třebaže jsou nyní hrady a zámky pod dvojitým zámkem ukončené hlavní sezony a především státních epidemických omezení, nahlédnutí alespoň klíčovou dírkou umožňují jejich weby a různé online prezentace.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA HRADU

Mimořádně zachovalý středověký hrad Pernštejn u Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku je možné si prohlédnou díky panoramatické online prohlídce. Byl základnou pánů z Pernštejna. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. Návštěvník může alespoň virtuálně nahlédnout do historie a vývoje sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století. Hradem je možné projít na webu hrad-pernstejn.pamatky3d.cz.

PO STOPÁCH SANTINIHO

Žďárský zámek připravil pro zájemce video prohlídku Po stopách Santiniho a ukáže jim ty nejoblíbenější místa. Průvodci návštěvníky provedou zámkem rodiny Kinských, rozsáhlým areálem, který býval významným cisterciáckým klášterem s panstvím na pomezí Čech a Moravy.

ZÁMEK LEDNICE I S MINARETEM

Hned několik možností, jak si připomenout eleganci komnat i přívětivé prostředí zahrad a parku, dává zámek v Lednici, jedna z vůbec nejnavštěvovanějších památek v zemi. „Prostřednictvím webu pamatky3d.cz si lidé mohou náš zámek prohlédnout zvenčí, nahlédnou do knihovny a rodinného sálu a podívají se virtuálně i do našeho známého minaretu,“ připomněla lednická kastelánka Ivana Holásková.

V aplikaci SmartGuide pro chytré telefony přibyl nedávno také průvodce lednickým parkem a zahradami s mnoha informacemi o minulosti a komentovanou procházkovou trasou parkem.

PROCHÁZKOVÉ HRY V PARKU

Online se se svými návštěvníky snaží zůstat i správci zámku ve Slavkově u Brna. „Na webu máme samozřejmě různé fotogalerie, nyní se ale snažíme naše příznivce oslovit zejména na sociálních sítích. Volíme proto odlehčenější formy různých šotů, výzev ke sdílení dýňových receptů a podobně,“ uvedla ředitelka zámku spravovaného městem Eva Oubělická. Jak dodala, stále se snaží také nabídnout vyžití lidem při vycházkách formou několika jednoduchých procházkových her. Podrobnosti k nim lidé najdou buď nawebu nebo na panelech přímo v parku.

SÁL PŘEDKŮ VE VRANOVĚ ONLINE

Svou největší architektonickou pýchu, známý Sál předků hrabat Althannů, má na památkářském webu také zámek ve Vranově nad Dyjí. „Na stránkách zámku najdou návštěvníci také bohatou galerii obou našich hlavních prohlídkových okruhů. Celoročně pak stojí za doporučení zdravá procházka na čerstvém vzduchu. Výborně značené vycházkové okruhy v okolí zámku a městyse,“ řekl vranovský kastelán Radek Ryšavý.

Virtuální prohlídky na památkářském webu návštěvníky zavedou také do Císařského, Ptačího a Zaječího sálu zámku v Bučovicích a ukáží i tamní působivé arkádové nádvoří.

Dvě nádvoří, salonky a jídelnu ukazuje hrad Veveří, bohatou virtuální prohlídku interiérů a zahrady nabízí web také pro brněnskou Vilu Stiassni.

DALŠÍ TIPY

Muzea a galerie na Vysočině on-line

KDY: bez omezení

KDE: www.mgvysociny.cz



Sbírkové předměty a exponáty v muzeích, galeriích a pamětních síních na Vysočině si mohou lidé prohlédnout interaktivní formou on-line. Do projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line je zapojeno na padesát spolupracujících institucí a organizací z Vysočiny. Hlavní ideou projektu je oslovit obyvatele i návštěvníky kraje, zaujmout i odborníky z oblasti muzejnictví a v neposlední řadě přivést do kulturně-poznávacích institucí nové návštěvníky všech věkových kategorií. Více na www.mgvysociny.cz.

Výstava Milujeme Jihlavu

KDY: bez omezení

KDE: Masarykovo náměstí, Jihlava



Ještě do soboty 7. listopadu si mohou zájemci prohlédnout výstavu vybraných fotografií s názvem Milujeme Jihlavu, která je umístěná na horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Do fotosoutěže se sešlo na šest set fotografií, ze kterých porota vybrala třicet. Tak návštěvníci mohou spatřit to nejlepší z letošního ročníku fotosoutěže.

Umění volá. Výstava škol a fakult

KDY: bez omezení

KDE: webové stránky



Společná výstava uměleckých škol a fakult z Brna, Zlína, Ostravy, Opavy, Liberce a Ústí nad Labem je lidem přístupná v podobě virtuálního modelu, kterým je možné procházet a zabývat se vystavenými uměleckými díly. Součástí modelu je také několik překvapení, které zavedou návštěvníka do míst, kam se obvykle nedostane. Výstava je členěna podle měst, kde se školy nachází. Zájemci vše najdou na my.matterport.com/show/?m=NLKTWCwu5YU

Net Art Week

KDY: do neděle 8. listopadu

KDE: brnoartweek.cz



Festival Brno Art Week přináší zájemcům zábavu i poučení po celý týden virtuálně. Ukazuje, jak prezentovat, tvořit i zprostředkovávat umění v době, kdy jsou galerie, muzea i umělecké školy zavřené. V pátek v 17. 15 nabídnou pořadatelé mimo jiné dokument o brněnském graffiti, v sobotu ve 21.15 přijde na řadu „listování“ Zbyňka Fišera a Ivany Kupkové, navíc každé ráno je připravená art-rozcvička. Kompletní program je k nalezení na brnoartweek.cz, videa zveřejňují pořadatelé na ttps://bit.ly/YT_BAW.

Projížďka po Zoo Brno

KDY: pátek od 12.00

KDE: facebook.com/zoobrno





Ani v době vládních omezení diváci o prohlídku Zoo Brno nepřijdou. Pořadatelé myslí na své příznivce a takřka na každý den připravují program. V pátek se dokonce zájemci projedou po Zoo. Na elektrovozík připevní pracovníci zahrady kamery, celý areál si tak lidé společně prohlédnou. Na sobotu je připravené další obývákové komentované krmení. O jaké zvíře se bude jednat, zůstává tentokrát překvapením. Na nedělní osmou hodinu večerní se mohou zase těšit příznivci četby na dobrou noc. Všechny přímé přenosy najdou lidé na Facebooku nebo Instragramu, čtení pak na YouTube i webu Zoo.

VIDA! a online doučování

KDY: bez omezení

KDE: www.vida.cz



Brněnský zábavní vědecký park VIDA! hledá různé cesty, jak v této nelehké době pomáhat. Proto od tohoto týdne nabízí online doučování pro žáky základních i studenty středních škol. Zájemci mohou vybírat ze široké škály předmětů – od matematiky a češtiny, přes fyziku, biologii a chemii až po nejrůznější jazyky. Doučování vedou lektoři brněnského science centra. Jak si VIDA! online doučování objednat? Stačí se přihlásit na www.vida.cz/blog/online-doucovani a vyplnit dotazník.

Festival dokumentu Ji.hlava vrcholí

KDY: pátek během dne

KDE: webové stránky MFDF Jihlava

ZA KOLIK: akreditace 350 korun



Online 24. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Jihlavě se blíží ke svému konci. V pátek večer se uskuteční předání Ceny diváků. Kdo ocenění získá vyhlásí v živém online streamu na festivalových sociálních sítích. Cena diváků je předávána pod pod záštitou generálního ředitele České televize. Hlasování trvá do pátečního poledne. Vybrat můžete jeden až tři filmy bez ohledu na pořadí. Hlasovat lze na https://vp.eventival.com/…/custom-form/audience-award/edit