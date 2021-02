Na závěr jarních prázdnin zasáhla také Vysočinu obleva. Místo sněhových radovánek tak teplejší počasí láká spíše k procházkám do přírody. Zpestřit si je mohou turisté návštěvou hradních zřícenin. Ty poskytují v zimě odhalené výhledy do okolí. Nabízíme několik tipů, kam se na Vysočině vydat.

POHÁDKOVÝ ORLÍK u HUMPOLCE. Nad Humpolcem stojí zřícenina hradu postaveného ve 14. století pravděpodobně Jindřichem z Dubé. Za třicetileté války byl pobořený, pomalu chátrá a kámen lidé rozebírají ke stavebním účelům. V roce 1977 posloužil hrad jako filmová kulisa známé pohádky Jak se budí princezny. Od roku 1997 je hrad zpřístupněný. Okolo prochází Naučná stezka Březina, která nabízí jednotlivá zastavení k historii Humpolecka i přírodním zajímavostem. „Nyní je hrad kvůli pandemii bohužel uzavřený. Někteří lidé ale bránu přelezou a hrad přesto „navštíví.“ Chci ale upozornit, že pohybovat se po hradě je v tomto období nebezpečné a nerozumím tomu, proč lidé takto riskují někdy i s dětmi,“ upozornil kastelán hradu Pavel Koubek.

POVĚSTMI OPŘEDENÝ ZUBŠTEJN. Hrad patřil k nejvýznamnějším sídlům mocného rodu pánů z Pernštejna. Rozlehlou zříceninu turisté najdou na skalnatém břehu řeky Svratky u vesnice Pivonice nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o jedno z nejhezčích a nejromantičtějších míst Vysočiny. Hrad nazývaný původně Kámen byl postavený zřejmě ve 14. století a patřil pánům z Medlova, později z Pernštejna. Poslední doklad o tom, že byl rozlehlý hrad obydlený, je z roku 1522. Do dnešních dní se dochovaly pozůstatky obytného paláce a vstupní věže. Dřevěný můstek propojuje části zříceniny a poskytuje výletníkům kouzelný výhled do okolí. Ke hradu se pojí i řada pověstí – o pokladu ve zřícenině, o tajné chodbě, o duchu nešťastné Blaženky, která zde pyká za svou zrazenou lásku. Zřícenina hradu je volně přístupná.

RONOVEC A BÁJNÝ POKLAD. Poblíž Havlíčkova Brodu, nedaleko obce Dolní Krupé, na stráni nad Břevnickým potokem se rozkládají skromné zbytky hradu Ronovce, nazývaného původně Sommerburg (Letní hrad). Hrad byl vystavěný z kamene kolem roku 1262. V terénu lze dosud nalézt stopy po hradbách a věžovitém stavení, které bývalo sídlem pána hradu. V jihozápadním nároží Ronovce je vidět prohlubeň, kde snad bývala studna. Další osudy hradu Ronovce v 15. století jsou již nejasné. V roce 1544 je uváděný jako pustý. „Hradní zřícenina postupně vzniká až v průběhu 18. a 19. století, kdy jej podkopáním poničili hledači pokladů,“ uvádí se o hradu na webu obce Dolní Krupá. V roce 1871 byl vidinou pokladu zlákaný i majitel břevnického statku Wels. Ani on ale neuspěl. Zřícenina je volně přístupná.

JANŠTEJN POBOŘENÝ HUSITY. Nedaleko Horní Cerekve na Jihlavsku, asi dva kilometry od obce Horní Dubenky, se nacházejí pozůstatky hradu Janštejn, nebo Janův kámen či Janův hrad. Do dnešního dne se z původně gotického hradu dochovaly pouze zbytky. Podle pověstí pobořil hrad Jan Žižka. Konec Janštejnu pak pravděpodobně přinesly husitské války v 15. století. Měl ho zničit při vojenském tažení v roce 1423 husitský hejtman Jan Hvězda z Vícemilic. K dramatické bitvě došlo u nedalekého rybníka Bor, který bývá od té doby v některých pramenech nazýván Krvavec. Bitvu připomíná kamenný památník. V místech, kde se bojovalo, se dodnes nacházejí zbraně a podkovy. Zřícenina je volně přístupná. Je častým cílem turistů a v zimě běžkařů.

LAMBERK, SÍDLO LOUPEŽNÍKA. Na hradě Lamberk na Náměšťsku žil na přelomu 14. a 15. století rytíř Jan zvaný Sokol. Podnikal loupeživé výpravy a byl zdatným válečníkem. Byl vojevůdcem markraběte Prokopa a stal se významným Žižkovým spolubojovníkem. Hrad byl po polovině 15. století pobořený, opuštěný a vzhledem k jeho poloze na úzkém skalním ostrohu se z něj mnoho nedochovalo. Dobře patrná je ve skále vytesaná přístupová cesta a část hradeb. Zřícenina hradu je volně přístupná.

Pelhřimovsko

Tančírna v obýváku ukáže taneční kroky

KDY: pátek od 19.00

KDE: online na www.facebook.com/pelhrimak

ZA KOLIK: zdarma



Pelhřimák online pokračuje i tento pátek pořadem Tančírna v obýváku. Zájemci se naučí pár tanečních kroků a zpříjemní si díky lektorům večer přímo u sebe doma! Online přenos se uskuteční na www.facebook.com/pelhrimak Záznam bude k dispozici na youtube kanálu a instagramu Pelhřimák.

Muzeum zahájilo výstavu za okny II

KDY: od 2. února

KDE: Muzeum Vysočiny Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřeme, jakmile to bude možné. V první sérii jsou k vidění dobové vývěsní štíty, následovat bude Josef Šejnost, na řadu přijde třeba reklama nebo móda, lákají organizátoři na webu muzea.

DALŠÍ TIPY

Havlíčkobrodsko

Vladimír Suchánek

KDY: bez omezení

KDE: na www.galeriehb.cz

ZA KOLIK: zdarma



V první únorové on-line výstavě připomene havlíčkobrodská galerie, stejně jako v díle tohoto měsíce, jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků druhé poloviny 20. století, Vladimíra Suchánka, který 25. ledna letošního roku odešel do grafického nebe. Zájemci jsou tak zvaní do světa smutných pierotů a smyslných kolombin, vznešených torz a opuštěných lastur, do světa barevných litografií plných nostalgie, fantazie a snů.

Fantazii se meze nekladou

KDY: bez omezení

KDE: na www.galeriehb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě navazuje na předchozí online výtvarný kroužek, ale postoupí o trochu dál. Papírovou koláž doplní ještě o další materiály, jako jsou látky, provázky, bublinkovou folii a mnohé další. Lidé si tak vytvoří své abstraktní dílo a nebo třeba stylizovanou hladinu moře z různých materiálů, kterou natisknou a fixami pak domalují detaily. Fantazii se meze nekladou a mohou tak tvořit naprosto originální díla. Návod zájemci najdou na webu havlíčkobrodské galerie.

Jihlavsko

Výstava Čekání na sníh

KDY: bez omezení

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Výstavu Čekání na sníh Zuzany Bartošové si lidé prohlédnou v ulici Malá Lazebnická v Jihlavě v prostoru Galerie Nonstrop. Interaktivní výstava reaguje na klimatické změny v krajině. Meteorologické balóny se vznášejí nad chodníkem jako světelné sondy.

Tvůrčí dílna

KDY: bez omezení

KDE: na Youtube knihovny Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Na Youtube kanálu jihlavské knihovny je volně ke zhlédnutí video, ve kterém zájemci najdou návod k výrobě drátované mandaly. Jedná se o součást pravidelně pořádané Tvůrčí dílny, kterou provede lektorka Magdaléna Kupková.

Třebíčsko

Muzejní okýnko

KDY: od 9.00 do 20.00

KDE: zámek, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Znovu otevřené muzejní výdejní okýnko mohou opět lidé navštívit v Třebíči. Každý může nakouknout a prohlédnout si plakáty z muzejní sbírky. Ta čítá zhruba dvacet tisíc položek. Pro každého je v okýnku přichystáno malé překvapení v podobě hrací karty a samolepky. Ty si mohou sbírat, lepit do hrací karty a uchovat si tak vzpomínku na muzejní okýnko a sbírku plakátů. Fungovat bude po celý únor každý den od devíti ráno do osmi hodin večer. Vždy v pondělí dojde k výměně plakátů.

Žďársko

Výstava o Bedřichu Rozehnalovi

KDY: bez omezení

KDE: na webu Horácké galerie, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Náhled výstavy o Bedřichu Rozehnalovi lidé uvidí na webových stránkách novoměstské Horácké galerie. Kurátorem je Jindřich Chatrný. Rozehnal byl architektem navrhujícím zejména zdravotnická zařízení. Kromě nemocnice v Novém Městě na Moravě je autorem například nemocnice v Kyjově, chirurgického pavilonu okresní nemocnice v Kroměříži nebo Dětské nemocnice v Brně – Černých polích. Výstava představuje i akvarely a grafiku.