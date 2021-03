KLÁŠTER V ŽELIVĚ A KŘEMEŠNÍK. Na Pelhřimovsku stojí za návštěvu konventu kláštera premonstrátů v Želivi se svými ambity a přilehlým kostelem Narození Panny Marie, jehož současná podoba je také dílem Santiniho. Stavba je národní kulturní památkou a významným poutním místem. V areálu funguje klášterní pivovar. „Z kláštera se můžeme autem přemístit na asi pětadvacet kilometrů vzdálený vrch Křemešník, kde se nachází barokní areál s kostelem Nejsvětější trojice z počátku 18. století a také dvaapadesát metrů vysoká rozhledna Pípalka,“ zve k výletu portál Vysočina.eu.

DO POHÁDKOVÉ TELČE. Moravské Benátky nebo Jezerní růže. To jsou názvy romantického města, které se zapsalo do Seznamu UNESCO už v roce 1992. Vděčí za to zejména renesančnímu zámku a náměstí Zachariáše z Hradce ze 16. století s dvaasedmdesáti domy. „Malebná Telč učarovala také filmařům, kteří tu natočili přes sedmdesát filmů, seriálů a pohádek. Například Z pekla štěstí, Jak se budí princezny, Až přijde kocour, Pyšná princezna Kouzelný měšec nebo Bathory,“ uvádí turistický server Vysočina tourism.

BAZILIKA SVATÉHO PROKOPA. Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa patří ke klenotům evropského stavitelství. V roce 2003 byla zapsána na seznam UNESCO. Byla budována od 30. let 13. století jako součást benediktinského kláštera, založeného v roce 1101. Kostel byl postaven stavební hutí v románském slohu s prvky gotiky. Stavba byla poškozena při obléhání Třebíče vojsky uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě sta let sloužila světským účelům. Stala se kulisou několika filmů jako například Vláčilovy Markéty Lazarové. „Majitelé ji využívali baziliku například jako sýpky, skladiště, konírny nebo pivovar,“ píše se na turistickém serveru Třebíčsko-moravská Vysočina.

SANTINIHO SKVOST VE ŽĎÁŘE. Další památka zapsaná na seznam UNESCO v roce 1994 nás zavede do Žďáru nad Sázavou. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Vznikl za pouhé dva roky v letech 1719 až 1722. „Po pětasedmdesáti letech se na Zelenou horu vrátily tři zvony: ve věži kostela sv. Cyril a Metoděj, v ambitu sv. Vojtěch a sv. Zdislava,“ zmiňuje turistický portál Žďárska Koruna Vysočiny.

Pelhřimovsko

Koncert

KDY: sobota od 19.00

KDE: online na www.facebook.com/pelhrimak

ZA KOLIK: zdarma



Koncert stream z kulturního Domu Máj v Pehřimově tentokrát představí pelhřimovskou folkovou skupinu 4Zdi. Čtyřčlenná kapela má za sebou několik alb a za osmnáct let existence desítky koncertů a vystoupení po celé České republice. Záznam koncertu je pak možné shlédnout i na youtube kanálu Pelhřimák nebo na instagramu Pelhřimák

DALŠÍ TIPY

Havlíčkobrodsko

Videoprohlídka knihovny

KDY: bez omezení

KDE: na youtube kanálu knihovny Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Zbrusu nová budova Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě je kvůli covidu uzavřena. Zájemcům ale nově nabízí alespoň krátkou videoprohlídku svých prostor. Projít si virtuálně knihovnou můžete na youtube kanálu knihovny.

Jihlavsko

Máme rádi zvířata

KDY: do 28. února

KDE: Polná

ZA KOLIK: zdarma



Kdo má chuť poznat zvířátka a jejich svět? Zájemci mohou vyzkoušej své znalosti v ulicích Polné. K výpravě opět potřebují mobil s foťákem nebo tužku a papír. Soutěžní karty najdou vedle hlavních dveří polenského Tempa a na Husově náměstí a v jeho okolí naleznou patnáct obrázků. Na soutěžní karty pak podle nich ke každému číslu doplní správnou odpověď ze tří možností. Pět vylosovaných soutěžících získá odměnu, proto je nutné doplnit také své jméno, adresu i telefonní číslo a vhodit kartičky do schránky SVČ Tempo Polná. Losovat se bude vždy v týdnu po akci.

Žďársko

Martin Sedlák & Jenda Novák – Rock’n Roll párty

KDY: pátek od 20.00

KDE: na Facebooku i Youtube kanálu pan kulturák NMNM

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Další on-line stream z Kulturáku je tady. V pátek od osmi do deseti večer si mohou zájemci vychutnat Rock’n Rollovou párty online. Martin Sedlák & Jenda Novák, známí muzikanti z večírků v Káčku, zahraji rokenrol i vlastni tvorbu. Nejen že si lidé užijí parádní muziku ale navíc si mohou pozvat K bar přímo domů. Pro rozvoz si mohou kontaktovat přes Facebook (objednávku napíší do zprávy) nebo na telefonním čísle 775 144 277. Rozvážet budou po Novém Městě na Moravě v pátek od 18 do 21 hodin.Vysílat budou na Facebooku i Youtube kanálu pan kulturák.. Kdo bude chtít, může přispět muzikantům libovolnou částkou.

Třebíčsko

Přednáška o Africe

KDY: pátek od 17.30

KDE: www.knihovnatr.cz

ZA KOLIK: zdarma



Jižní Afrika je velmi proměnlivá a podmanivá svou krásou. Suché pouště střídají hory se zelenými svahy, kaňony, řekami a vodopády. Na několikatýdenní cestě od Atlantiku k Indickému oceánu Petr Nazarov navštívil nejzajímavější místa Namibie, Lesotha, Svazijska a Jihoafrické republiky. Petr Nazarov procestoval několik desítek zemí a v některých z nich i na několik měsíců, či dokonce let, zakotvil.