Zažít historii na vlastní kůži budou moci zájemci v želivském klášteře na Pelhřimovsku. Den otevřených dveří doplněný hranými prohlídkami se koná tento víkend. Příchozí se přenesou do dávných časů a zažijí významné události kláštera na vlastní kůži.

Organizátoři slibují pohodovou atmosféru v nádherném prostředí kláštera. „Žádnou novinku sice letos nemáme připravenou, ale návštěvníci zde budou moci načerpat novou energii v této složité době, “uvedl za organizátory Michal Hájek.

Lidé mohou nakoupit zboží na stáncích, ale pořadatelé mysleli i na rodiny s dětmi. Nejmenší účastníci akce se mohou těšit na soutěžní stanoviště a pobaví je průvodci v dobových kostýmech. Zájemce čeká každou hodinu prohlídka kláštera, pivovaru a kostela Narození Panny Marie. Kromě klidu nabízejí pořadatelé i pěnivý mok. „Na své si přijde milovník klidu a historie, která ho hned po příjezdu obklopí. Ale potěšíme i milovníky piva! Želiv má totiž i svůj minipivovar, který navazuje na tradici výroby klášterního piva. Zájemci si je budou moci i zakoupit,“ slíbil Hájek.



Doplnil, že v kulturním programu vystoupí mladý muzikálový zpěvák Lukáš Mazač. Návštěvníci zde najdou i poučení ohledně historie odívání, čeká je totiž ukázka dobového oblečení. Samotná prohlídka kláštera je zavede i do klášterní lazebny či hotelových pokojů.

O prodlouženém víkendu vyrazí s rodinou na výlet i Andrea Kopečková. „Podobné akce na památkách máme moc rádi a Želiv si rozhodně nenecháme ujít. Kdo ví, jestli to není na dlouho poslední výprava za kulturou,“ poznamenala Kopečková.

Pokud se vydá do želivského kláštera až v pondělí, může se těšit na hrané prohlídky. Průvodci přiblíží zábavnou formou historii kláštera od založení až po obnovu slavným barokním architektem Santinim. Je nutné si vstupenky zarezervovat. Zájemci mohou využít e-mail centrum@zeliv.eu nebo telefon 725 448 291.

TIPY Z PELHŘIMOVSKA

Výstava Sklářství na Kamenicku

KDY: denně kromě pondělí, do 20. listopadu

KDE: Kamenice nad Lipou

ZA KOLIK: běžné vstupné



Proniknout do tajů historie sklářství mohou návštěvníci v Kamenici nad Lipou. Uvidí výstavu nazvanou Sklářství na Kamenicku. Vychází z výzkumů soukromého badatele Petra Valeše. K vidění jsou i výrobky nejznámější zdejší sklárny ve Včelničce a ukázky autorského skla Pavla Hlavy. Výstava je přístupná v otevírací době muzea na zámku v Kamenici nad Lipou do 20. listopadu.

Cesta samuraje

KDY: pátek od 20.00

KDE: 8smička, Humpolec

ZA KOLIK: 18 korun



Poslední pátek v měsíci patří v 8smičce filmovým projekcím. Diváci se díky snímkům seznamují s mistry filmařského oboru. Nyní to bude Jim Jarmusch, jehož tvorba ovlivnila 80. léta i první dekádu tohoto století. Uvidí snímek Ghost Dog – Cesta samuraje.

Židé v Kamenici

KDY: pátek od 16.00

KDE: Kamenice nad Lipou



K páté komentované procházce po Kamenici s názvem Židé v Kamenici nad Lipou se mohou zájemci připojit v pátek odpoledne. Sraz je ve čtyři hodiny před oddělením pro dospělé Městské knihovny, průvodcem bude Petr Valeš.

Zázračný komplex

KDY: úterý od 17.00

KDE: knihovna, Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Přednášku a cvičení s názvem Zázračný komplex zaměřené na a uzdravení páteře a kloubů s Irenou Veroňkovou mohou lidé navštívit v úterý v pelhřimovské knihovně. Zájemce čeká jogové cvičení na páteř a klouby ruského léčitele Borise Tichanovského. Vyzkouší si také Wimhofovo dýchání, které ovlivňuje léčbu stresu a depresí, snižuje bolesti a únavu.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Burza na letišti v Jihlavě

KDY: neděle od 7.00

KDE: letiště Jihlava

ZA KOLIK: 50 korun



Tradici veřejné burzy na letišti v Jihlavě obnovuje v neděli spolek Fajro, zájemci mohou přijít prodávat či nakupovat na největší prodejní plochu na Vysočině. Vstupenky jsou slosovatelné, děti za vstup neplatí.

Nablýskaní brouci v Telči

KDY: sobota, od 9.00 do 11.00

KDE: náměstí Zachriáše z Hradce, Telč

ZA KOLIK: zdarma



Na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči se uskuteční tuto sobotu mezinárodní sraz vozů Volkswagen Beetle a New Beetle. Nablýskaní „brouci“zaplní náměstí od devíti do jedenácti hodin dopoledne. Téma letošního srazu je western. Příznivci těchto automobilů se mohou těšit na tématické kostýmy a nazdobená auta. Součástí akce bude vyhodnocení nejlepších kostýmů i aut.

Havlíčkobrodsko

Stamicovy Slavnosti

KDY: pátek od 19.00

KDE: Stará radnice, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: 150 korun



Závěrečný koncert devatenáctého ročníku hudebního festivalu Stamicovy slavnosti je připravený na pátek v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Od sedmi hodin vystoupí smíšený pěvecký sbor Jasoň pod vedením Jany Lstibůrkové s programem Sborová tvorba napříč staletími. Vstupné na místě je 150 korun.

Žďársko

Den české státnosti

KDY: sobota od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Svatováclavské slavnosti se konají v sobotu na Vratislavově náměstí v Novém Městě. Program začne od devíti hodin vystoupením Venkovské kapely. Postupně od dvou hodin vystoupí Perfect Fifth, Žďárský swingový orchestr a Tata band. V šest hodin je naplánované předávání ocenění významným osobnostem města a poté vystoupí Anna K.

Třebíčsko

Koncert Heleny Vondráčkové

KDY: sobota od 19.00

KDE: Moravské Budějovice

ZA KOLIK: od 490 korun



Legenda české populární hudby Helena Vondráčková letos vyráží na další česko-slovenské turné. Během něj vystoupí v sobotu v Moravských Budějovicích. A jako hosty si na turné pozvala taneční skupinu Tap Academy Prague a také Olgu Lounovou.