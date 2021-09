Dvě krásné akce. Obě na Žďársku. O víkendu se zájemci mohou vydat na zámek do Žďáru nad Sázavou, kde se koná Den venkova nebo si mohou vybrat Svatováclavské slavnosti v Novém Městě na Moravě. Města jsou od sebe asi čtvrt hodiny jízdy autem, proto nebude problém obě akce spojit.

Celodenní program na zámku ve Žďáru nad Sázavou začíná v deset hodin dopoledne. Den venkova se bude věnovat přírodě, v hlavní roli se představí voda. Tu doplní lesy, rybníky, pole, dobrá hudba a zážitky pro děti. Hlavní dění se odehraje na Forotě za zámeckou zdí. „Lidé se mohou těšit na pokusy s vodou, vodní ateliéry věnované hudbě, tanci a výtvarnému umění, představení Led nad zlato připravila VIDA! science centrum Brno, rybářský workshop, nový edukační program s tématem vody, na řemesla s Chytrou rubou a v neposlední řadě na mezinárodní odbornou konferenci pro veřejnost,“ uvedla jen zlomek z programu Martina Sedláková, marketingová manažerka žďárského zámku.

Konference začíná v půl jedenácté dopoledne a končit bude ve dvě. Její názvem zní Voda nezná hranice. Celodenní program potrvá až do šesti večer.

V doprovodném hudebním programu vystoupí Hot Sisters, Zevl nebo Zelenohorští muzikanti. Lidé se mohou dozvědět zajímavé informace o práci v lese i ve vsi. Vyzkouší si například střelbu z posedu, projedou se na koních nebo si budou moci prohlédnout výstavu trofejí. Děti budou určitě zajímat zvířátka ze dvorku i opékání buřtu či jablek. Celý program doplní jarmark a občerstvení v podobě regionálních i rybích pochoutek.

Svatováclavské slavnosti v Novém Městě na Moravě zahájí už v pátek ve tři hodiny odpoledne na Vratislavově náměstí česká folková hudební skupina Bokomara, tu vystřídá v osm hodin večer kapela The People. Doprovodný program obstarají v Horáckém muzeu a galerii divadla a beseda. Divadlo Kateřiny Molčíkové přiveze Legendu o svatém Václavovi a na Výlet na Říp vezme divadelní uskupení Loutky bez hranic.

V sobotu se už v osm ráno otevírá na náměstí farmářský trh, na něm si lidé nakoupí až do pravého poledne. Zelenohorští muzikanti rozbalí hudební nástroje v devět ráno, ve tři odpoledne je vystřídá Tata Band, v pět kapela Sorry a vrcholem bude v půl deváté vystoupení známé zpěvačky Anny K. Kromě toho se lidé v centru Nového Města budou moci pokochat pohledem na historická vozidla a v Horáckém muzeu a galerii jsou opět připravená divadla a beseda.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Zámecký koncert

KDY: sobota od 17.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

ZA KOLIK: 300 korun



Na zámku v Náměšti nad Oslavou se v sobotu 25. září uskuteční jubilejní třicátý Zámecký koncert, který bude jako tradičně vyvrcholením zámecké hudební sezony. Program koncertu letos připomene ojedinělé dílo českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky v podání souboru Ensemble Inégal s dirigentem Adamem Viktorou. Na koncertě zazní Zelenkova mše k poctě patronky hudebníků svaté Cecílie. Koncert začíná v pět hodin, vstupné 300 korun.

Prohlídky hradu Kámen

KDY: sobota a neděle

KDE: Hrad Kámen



Únavné letopočty, krkolomná jména šlechticů, nuda. Ničím takovým nebudou děti zatěžovat na speciálních prohlídkách hradu Kámen tento víkend. Děti se aktivně zapojí do prohlídky zábavnou a nenáročnou formou a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Prohlídky v sobotu a neděli budou začínat vždy o půl jedenácté, o půl jedné a o půl třetí a jsou určeny především pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Mlýnfest

KDY: neděle od 13.00

KDE: Horný Mlýn u Chotěboře

Slavnostní odhalení pamětní desky Ignáta Hermanna, koncerty, workshopy a tvořivé dílničky, divadlo, stánky, fotokoutek a mnoho dalšího. Takový bude Mlýnfest, který se uskuteční v neděli 26. září na Horním Mlýnu u Chotěboře. Výtěžek z akce půjde na obnovu budovy, kde působí Svobodná škola Chotěboř a lesní klub Šalamounkův Dvoreček. Ty nabízejí žákům a jejich rodičům alternativní způsob vzdělávání. Benefiční odpoledne začne v jednu hodinu koncertem školní kapely Bosonožky.

Noc vědců na VŠPJ Jihlava

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, VŠPJ

ZA KOLIK: zdarma



Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na lidi může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Vysoká škola polytechnická Jihlava se v letošním roce poprvé zapojí v pátek od pěti hodin do této celostátní akce. Na akademické půdě se budou konat workshopy, přednášky, koncerty, hraní deskových her, komentované prohlídky, výstava, a mnoho dalšího se společným tématem – čas. Vstupné zdarma.

SRAZY, AUTO-MOTO

Škoda sraz ve Vyskytné

KDY: pátek až neděle

KDE: Vyskytná u Pelhřimova, kemp

ZA KOLIK: vstupné auto 300 korun, pěšák 50 korun



Tradiční již sedmý sraz příznivců škodovek se koná o víkendu ve Vyskytné. Startuje se v pátek 24. září od šesti hodin. Návštěvníci se mohou těšit na dovednostní soutěže, orientační jízdu, spanilou jízdu, měření hlasitosti výfuků a mnoho dalšího. Sraz není omezen rokem výroby, dorazit je možné s jakoukoli škodovkou bez rozdílu tipu nebo roku výroby. Navíc, kdo přijede v pátek, bude hrát i kapela.

Burza a bleší trh

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brtnice, areál lyžařského vleku



Tuto sobotu se nadšenci mohou těšit na auto-moto burzu s bleším trhem v areálu lyžařského vleku v Brtnici u Jihlavy. Drobné občerstvení zajištěno.

PRO DĚTI, POHYB

Slavnosti brambor

KDY: sobota od 9.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

Na Slavnosti brambor v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci dorazit v sobotu 25. září. Od půl desáté je čeká rytířské vystoupení na koních, zábavná show pro děti, soutěž jedlíků, country taneční vystoupení La Quadrilla, kapela Ranch, po celý den ukázky kovářské a řezbářské práce, soutěž o největší a nejzvláštnější bramboru.

Parkan plný zábavy

KDY: sobota od 15.00

KDE: Jihlava, brána Matky Boží

ZA KOLIK: 50 korun, děti zdarma



Parkán u Brány Matky Boží ožije pro rodiny s dětmi. Bude nachystán skákací hrad, divadlo a další. Rodiče určitě rádi ochutnají dobré víno, burčák a pivo, něco k zakousnutí bude také. Navečer zahraje kapela B2beat.

Svatováclavské ohně

KDY: sobota od 16.00

KDE: Stránecká Zhoř

V sobotu 25. září se uskuteční akce Svatováclavské ohně ve Zhoři. Ve čtyři hodiny zahájí mši svatou v kapli sv. Benedikta. Poté vyjde průvod svatováclavské družiny obcí a ve čtvrt na šest vystoupí šermíři Novus Origo, Kašpar Kuba, Fakír Jafar. Večer zakončí ohňostroj a zahraje kapela Los Valos.

Krajem pramenů Dyje

KDY: sobota od 6.00 do 11.00

KDE: Třešť, Základní škola Josefa Hory

ZA KOLIK: dospělí 20 korun, děti 10 korun



Klub českých turistů v Třešti pořádá dálkový pochod a cykloakci. Na pochod si mohou lidé vybrat trasy od deseti do padesáti kilometrů. Cyklotrasy mají délku od patnácti do sedmdesáti kilometrů. Start je v čase od šesti do jedenácti hodin dopoledne.

Humpolecká 50

KDY: sobota, prezence od 10.00

KDE: Humpolec, sraz na hřišti házené

ZA KOLIK:

V sobotu 25. září se uskuteční v Humpolci desátý ročník amatérského cyklozávodu Humpolecká 50. Závodníci poměří síly na tratích padesát a pětadvacet kilometrů. Start závodu je o půl dvanácté. Trať vede po nádherných místech Humpolecka zahrnujících okolí Orlíku (hradu i kopce) nebo Lipnice nad Sázavou. Startovat mohou i děti, a to v rámci vložených závodů. Je připravené i občerstvení.

Noc vědců 2021

KDY: pátek od 14.00

ZA KOLIK:



Pozorování Slunce a fyzikální show od dvou hodin na Masarykově náměstí. Od pěti přednáška s názvem Tak jde čas Petra Dvořáka v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava a od devíti večer astronomické pozorování na Bráně Matky Boží.

ZÁBAVA A POUČENÍ

Noc vědců v Třebíči

KDY: pátek od 20.00

KDE: Třebíč, hvězdárna

ZA KOLIK: zdarma



Jsou připravené zajímavé přednášky a soutěže pro děti.

XII. Farní den

KDY: neděle od 12.00

KDE: Luka nad Jihlavou, farní zahrada, sklípek, kostel sv. Bartoloměje

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Na farní zahradě zahraje od jedné odpoledne Lučanka, poté ji vystřídají kapely The Shots, Druhej dech a loutkové divadlo Koník s pohádkou Perníková chaloupka. V kostele sv. Bartoloměje se konají prohlídky s průvodcem, prohlídky věže a v pět hodin varhanní koncert s varhaníkem Ondřejem Horňasem. Ve farním sklípku od dvou hodin degustace vína, za zdravotním střediskem od půl čtvrté Cesta za pokladem pro děti.

TRHY A HODY

Podzimní jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kostníky Hájek

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 25. září se koná v Kostníkách u Jemnice Podzimní kostnický jarmark. Prodejci zde nabídnou zejména domácí výrobky a farmářské produkty, ručně šité boty, med, ovocná vína, kosmetiku, dekorace, dětské atrakce a mnoho dalšího.

Hody v Rouchovanech

KDY: sobota a neděle

KDE: Rouchovany

ZA KOLIK: zdarma



O víkendu se konají tradiční krojované hody v Rouchovanech. Po oba dny bude hrát kapela Horanka.

Africké trhy

KDY: neděle od 9.00 do 15.00

KDE: Humpolec, Havlíčkovo náměstí

ZA KOLIK:

Do Humpolce se tuto neděli poprvé vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Zájemci mohou přijít na Havlíčkovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které vypěstovali ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez chemie.

Den pro Starou Brtnici

KDY: úterý 28. září, od 9.00 do 17.00

KDE: Brtnice, náměstí Svobody, Hoffmannův dvůr



Řemeslný jarmark a farmářské trhy s historickým kolotočem na kliku, ukázky uměleckého kování, dílničky pro děti, dětský koutek, projížďky koňským povozem, ukázky dravců a hudební vstupy. Budou také otevřené památky a výstavy ve městě.

KONCERTY

Trio od svatého Jakuba

KDY: pátek od 19.30

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Benefiční koncert u příležitosti Dne charity se uskuteční v pátek 24. září od půl osmé večer v kostele svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou. Vystoupí Trio od svatého Jakuba Brno ve složení Milan Řihák – zpěv, Karel Plocek – viola a Martin Jakubíček – varhany. Dobrovolné vstupné bude věnované na nákup kyslíkového koncentrátoru pro klienty Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Koncert pro Hospic sv. Mikuláše

KDY: neděle od 16.00

KDE: Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vystoupí chrámový sbor farnosti, řídí Marie Rosová a na varhany zahraje Kristýna Bradáčová.

Stamicovy slavnosti

KDY: sobota od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, sál Staré radnice

ZA KOLIK: 200 korun



V pořadí šestý koncert festivalu Stamicovy slavnosti se koná v sobotu od sedmi večer v Havlíčkově Brodě. V sále Staré radnice vystoupí Baborák Ensemble. Na koncertě zazní skladby od W.A.Mozarta, Alexandra Glazunova, Johannese Brahmse, Leva Kogana.

Koncert na počest Jana Nováka

KDY: sobota od 19.15

KDE: Nová Říše, klášter

ZA KOLIK:



V sobotu se uskuteční koncert ke stému výročí narození českého skladatele Jana Nováka v koncertním sále premonstrátského kláštera v Nové Říši. Vystoupí smíšený pěvecký sbor Lumír.

Nocturno Přibyslav 2021

KDY: pátek až neděle

KDE: Přibyslav, farní stodola

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Jednadvacátý ročník festivalu Přibyslavského nocturna se uskuteční ve dnech 24. až 26. září. v Přibyslavi. Vystoupí Monika Načeva & Zdivočelí koně, Zvíře jménem Podzim, Petr Voldán, Gulag.cz a další. Více informací najdou zájemci na stránkách Farnost Přibyslav.

Festival studentských kapel

KDY: sobota od 15.00

KDE: Třebíč, Sokolský stadion

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vystoupí skupiny Flek!, Made4Mate, Bed infection, Peaches & Cream, Nouzový východ 85.

OSLAVY

Oslavy 920 let obce Koněšín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Koněšín, sportovní areál

ZA KOLIK: zdarma



Obec Koněšín ve spolupráci s místními spolky, umělci, školou a dalšími pořádá v sobotu 25. září oslavy 920 let od založení obce. Návštěvníky čeká bohatý program po celé obci. Slavnostní zahájení v jednu hodinu po poledni ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Koněšín. Je připravené sportovní klání a soutěže, vystoupení hasičů, zábavné hry pro děti, Den otevřených dveří v Základní a mateřské škole Koněšín, prohlídka obecního úřadu, Prodejní výstava a ukázka výroby keramiky. Na starém hřišti od jedné hodiny prezentace Leteckého muzea. Před kulturním domem od pěti odpoledne bude připravené občerstvení a zahrají místní mladí muzikanti spolu s Klokočí, následovat bude cimbálová muzika Michala Gani a od deseti večer zahrají ke zpěvu a tanci koněšínští hudebníci různých žánrů. V neděli 26. září od jedenácti hodin slavnostní mše svatá za obec Koněšín v kostele sv. Bartoloměje.

Svatováclavská pouť

KDY: pátek až sobota

KDE: Stonařov, náměstíčko a kulturní dům



Tradiční Svatováclavská pouť ve Stonařově s atrakcemi na městečku, doprovodným programem a páteční zábavou v kulturním domě. Tu pořádá Sokol Stonařov a začíná v půl osmé večer.

VÝSTAVY

Mineral-Expo Jihlava

KDY: sobota od 9.00 do 17.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

Prodejní výstava minerálů a šperků v Jihlavě s bohatým programem pro celou rodinu.

Třešťský jednorožec

KDY: sobota a neděle, od 13.00 do 18.00

KDE: Třešť, výstavní areál Klínarka Třešť

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti zdarma



Oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů o cenu Třešťského jednorožce. Občerstvení zajištěno.

Výstava hub

KDY: sobota a neděle, od 9.00 do 17.00

KDE: Jemnice, kulturní dům

Šestý ročník výstavy pořádané na počest pana Bohumila Ježka, významného mykologa, ředitele jemnické základní školy. V sobotu od jedenácti hodin zasazení borovice v místě zvaném U borovice (silnice na Menhartice), od pěti hodin odpoledne beseda s Jaroslavem Malým na téma Snadno poznatelné jedlé houby.

Bezčasí

KDY: do 7. listopadu

KDE: Třebíč, výstavní síň Předzámčí

Výstavu prací studentů Gymnázia Třebíč, která se koná při příležitosti výročí 150. let od jeho založení, mohou zájemci navštívit ve výstavní síni Předzámčí v Třebíči. Výstava bude přístupná do 7. listopadu. Otevřeno denně od devíti do sedmnácti.