Zoologická zahrada v Jihlavě čekala s programem do poslední chvíle, protože nevěděla, zda bude mít otevřeno. Den Země proto oslaví informačními panely se zajímavými informacemi a úkoly pro návštěvníky. Tématem je Pomoc přírodě. Lidé se dozví, jakým způsobem je možné si doma na zahradě udělat malou zoologickou zahradu. „Vždy jsme připravili ke Dni Země hromadné aktivity, například komentované krmení a měli stanoviště s hromadnými ukázkami. To tentokrát nejde. Letos si návštěvníci zoologické zahrady budou moci vyzvednout papírovou kartičku s trasou. Cestou budou plnit úkoly a zároveň se i něco zajímavého dozví,“ popsal letošní akci mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

Zájemci, kteří si nevyzvednou hrací kartu, se budou moci do Dne Země zapojit i prostřednictvím mobilního telefonu. Kdo se do akce zapojí, může se těšit na slosování o odměny. Účastnit se může každý, kdo v sobotu přijde na návštěvu do jihlavské zoo.

Příznivci turistiky mohou o víkendu zavítat do Žďárských vrchů. Ekologická organizace Chaloupky ve spolupráci s Horáckým muzeem v Novém Městě na Moravě nachystala delší i kratší výlety dle vlastního výběru. Specialitou je sobotní noční trasa Den Země tmou s pokladem na konci. Mapy a pokyny jsou zveřejněné na webu Horáckého muzea. Noční trasa začíná v osm večer a končí o půlnoci. S sebou je nutné vzít si psací potřeby nebo fotoaparát na zaznamenání otázek. Kdo se zapojí do soutěžních aktivit, může se těšit na losování o drobné ceny.

V Třebíči se rozhodli, že tento speciální den oslaví úklidem. Dobrovolníci budou uklízet město. Od pátku do neděle budou v pytlomatech v Týnském a Libušině údolí a v Krajíčkově stráni k dispozici černé pytle. Na tato místa se potom budou soustřeďovat i pytle plné, které potom město odveze.

DALŠÍ TIPY



Koncert

On-line hudba z Kulturáku

KDY: pátek 23. dubna a sobota 24. dubna, od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V pátek 23. dubna zazní další on-line stream z Kulturáku, a to od sedmi hodin večer. Vystoupí Martin E. Kyšperský, zpěvák, kytarista a autor skladeb kapely Květy. Získal mnoho ocenění, například Vinyla nebo Anděl. O den později, 24. dubna ve stejný čas, se hudební fanoušci mohou těšit na kapelu Mr. Lovo. Kapela, která původně hrála jenom převzaté písně jazzových velikánů, se nyní zanořuje čím dál více do vlastní tvorby, které začíná být kolonka jazz trochu malá. Odkaz na koncerty zájemci najdou na stránkách novoměstského kulturního domu třicet minut před začátkem. Nebo stačí na webovém portálu YouTube či Facebooku zadat heslo Pan Kulturák.

Venkovní hry a pohyb

Vyprávění stromů

KDY: 23. dubna – 23. května

KDE: okolí zámku, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek



Nová zámecká hra pro celou rodinu, při níž lidem tentokrát budou průvodci mohutné zámecké stromy. Zájemci si poslechnou vyprávění dlouhověkých stromů, poznají jejich příběhy. Úkolem bude zachytit voskovkou strukturu kůry, vyluštit název stromu a také soutěžní tajenku o vstupenky na Letní dětské prohlídky. Zahrát si je možné od 23. dubna do 23. května během otevírací doby výdejního okénka zámecké kavárny. Je to od pátku do neděle od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne. V zámecké kavárně si zájemci za dobrovolný příspěvek vyzvednou stromové leporelo, herní plánek a voskovku.

Narozeniny na ranči

KDY: sobota 24. dubna od 13.00 do 18.00

KDE: ranč Telč, Salaš 491 – lokalita Lipky

ZA KOLIK: zdarma



První narozeniny organizují pro zájemce na Ranči v Telči. Výdejové okénko bude příchozím otevřené od jedné do šesti hodin odpoledne. Pro malé návštěvníky bude připravený sladký dárek a malé překvapení. Akce se koná za příznivého počasí.

Uličníci v uličkách

KDY: od 1. do 31. května

KDE: Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Pro ty, co se rádi toulají uličkami města Třebíče, je připravená další pátrací aktivita. Zájemci se projdou městem a objeví zajímavou ulici, buď jejím názvem či vzhledem, napíší její jméno a fotografii pošlou na mail nebo Facebook Domu dětí a mládeže. Hra začíná 1. května, ale nedočkavci mohou začít hned. Ze zaslaných fotografií pak uspořádá Dům dětí a mládeže společnou výstavu.

Za sovím houkáním

KDY: bez omezení

KDE: lesy na Vysočině

ZA KOLIK: zdarma



Podvečerní vycházka za sovím houkáním mohou podniknout lidé na Vysočině. K tomu je potřeba mobilní telefon s nahrávkami hlasů sov, dobré obutí, baterka a trpělivost. Sovu je možné nalákat na nahrávku, pokud se v dané lokalitě vyskytuje, odpoví svým hlasem. K aktivitě až do konce dubna vyzývá nezisková organizace v oblasti environmentální výuky Chaloupky.

Velikonoční putování

KDY: do 30. dubna

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Do konce dubna se koná v Jihlavě soutěž Velikonoční putování určená nejen pro rodiče s dětmi. Po absolvování trasy mohou vyhrát spoustu zajímavých cen. Zájemci si vyzvednou soutěžní kartičky na Městském informačním centru s vchodem z náměstí. Na deseti stanovištích po celé Jihlavě je čeká nejenom krásná velikonoční výzdoba, ale také soutěžní úkoly.

Cvičení pro zdravé tělo

KDY: středa 28. dubna od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Zdravé město Třebíč ve spolupráci s fyzioterapeutkou Lenkou Burdovou připravilo pro zájemce sérii on-line cvičení pro zdravé tělo. Cvičení se bude konat každou středu vždy sedm hodin večer. Následující cvičení se uskuteční 28. dubna, 5. a 12. května. V každém týdnu se cvičitelka zaměří na určitou část těla. Stačí si jen otevřít odkaz na Facebooku města Třebíč.

Přednášky

Švejnoha o Tanzanii

KDY: neděle 25. dubna od 20.00

KDE: online

ZA KOLIK: 99 korun



Vyslechnout si další přednášku z festivalového cyklu Kolem světa mohou lidé on-line v neděli 25. dubna. David Švejnoha přiblíží Tanzanii, nekonečné pláně Serengeti a neskutečné až šokující množství zvířat všude kolem. On-line setkání pro milovníky dalekých zemí a poutavého vyprávění začne v osm hodin večer, vstupné je od 99 do 177 korun.

Lofoty a cesta na jih k polárnímu kruhu

KDY: pondělí 26. dubna od 18.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



On-line přednášku Kamily Dvořákové s názvem Lofoty a cesta na jih k polárnímu kruhu si mohou lidé poslechnout v pondělí 26. dubna od šesti hodin večer na stránkách žďárské knihovny Matěje Josefa Sychry. Přednášející se bude velmi podrobně věnovat norskému souostroví Lofoty, včetně hlavního města Svolvaru, rybářským vesničkám, z nichž Nusfjord je na seznamu UNESCO. Odkaz k přednášce bude s předstihem zveřejněný na webu a Facebooku knihovny.

Po škole

KDY: čtvrtek 29. dubna od 17.30

KDE: www.ghb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Pedagogové Gymnázia Havlíčkův Brod připravili cyklus online přednášek Po škole. Další z přednášek se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna na téma Kvantová teleportace. Přednášet bude Tereza Lorencová. V přednášce se zájemci dozví, jak kvantová teorie vznikla, jaké jsou její nejdůležitější závěry o vlastnostech elementárních částic a na jakém principu funguje kvantová teleportace. Přednášky projektu Po škole jsou nově k dispozici i na YouTube.

Zajímavosti z Pelhřimova

KDY: neděle 25. dubna od 19.00

KDE: online Facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Každou neděli se lidé mohou těšit na nějakou zajímavost z Pelhřimova, kterou jim bude vyprávět Miroslava Kvášová z Muzea Vysočiny Pelhřimov. Tentokrát si zájemci poslechnou vyprávění o kostelíku Božího těla. Záznamy pořadů lze najít také na YouTube a Instagramu Pelhřimák.

Brno Art Week

KDY: do neděle 25. dubna

KDE: online



Na besedy, netradiční rozcvičky i výstavy se mohou těšit ještě do neděle 25. dubna příznivci Brno Art Weeku. Tento ročník se uskuteční on-line. Například v sobotu 24. dubna program nabídne Buran Teatr, Fait Gallery nebo putování po brněnském graffiti. Program je na brnoartweek.cz.

Výstavy

Výstava Nesebereš!

KDY: bez omezení

KDE: Oblastní galerie Vysočiny, galerie Alternativa, zatím na Facebooku OGV Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Výstava Jitky Králové a Roberta Bučka nese název Nesebereš. Je k vidění v galerie Alternativa. Autoři výstavy poukazují na vztah člověka k přírodě a potřebu člověka organizovat přírodní prostředí kolem sebe. Výstava potrvá do 11. července, později ji možná lidé budou moci osobně zhlédnout dle vládních nařízení.

Výdejní okénka na žďárské tvrzi

KDY: do 25. dubna

KDE: tvrz, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Do neděle 25. dubna mohou zájemci nahlédnout na žďárské tvrzi do výdejních okének s velikonoční tématikou. Nejvhodnější čas k návštěvě nasvícených výjevů v oknech je vždy od soumraku do úsvitu, nechybí ani krátké popisky jednotlivých aranžmá či předmětů. Okénka jsou zaměřená na Velký pátek, Bílou sobotu, Boží Hod velikonoční a Červené pondělí. Prohlídka je zdarma.

Mizející město: pohlednice Havlíčkova Brodu

KDY: bez omezení

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Od 1.dubna je v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod připravena výstava historických pohlednic ze sbírky pana Bohumíra Špačka, který se tomuto koníčku věnuje již od roku 1987. Protože je muzeum zavřené, výstavou zájemce zatím jen virtuálně provede Eva Paulusová, kurátorka výstavy. Odkaz lidé najdou na stránkách Facebooku Muzea Havlíčkův Brod.

Výstava Co to sbíráš?

KDY: bez omezení

KDE: za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan, Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Vysočiny Pelhřimov zve na výstavu s názvem Co to sbíráš? Tentokrát pojednává o keramice. Lidé ji uvidí za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan, na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevře muzeum, jakmile to bude možné.

K muzeu za Valdštejny

KDY: bez omezení

KDE: zámek, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční cyklus pro rodiny s dětmi Do muzea za nějakým exponátem se konat nemůže, ale malí i velcí se mohou vydat k muzeu. Třebíčské muzeum totiž odstartovalo aktivitu K muzeu za … A co zájemce čeká na nádvoří zámku? Dozví se zajímavosti ze života posledních majitelů třebíčského zámku, uvidí jejich portréty a mohou vyluštit různé kvízy. Jde o aktivity, které návštěvníky rozpohybují, a nad kterými se budou muset zamyslet.

Zábava

Tančírna v obýváku

KDY: pátek 23. dubna od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Další díl tančírny je opět tady. Zájemci se mohou naučit pár tanečních kroků a zpříjemnit si díky lektorům Vaškovi a Terezce večer přímo doma v obýváku. Online přenos si pustí na Facebooku Pelhřimák. Záznamy pořadů lze najít také na YouTube kanálu a instagramu Pelhřimák.

Talk show MdB CLUB

KDY: sobota 24. dubna od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Další díl oblíbené talk show MdB CLUB nabídne v sobotu 24. dubna setkání tří hereckých kolegů. Diváky pobaví vyprávění Barbory Goldmannové s jejími dvěma hosty. Alena Antalová a Petr Gazdík mají spoustu společných vzpomínek i názorů. Zájemci mohou show sledovat on-line na www.mdb.cz.

Příští zastávka: Divadlo Bolka Polívky

KDY:bez omezení

KDE: online na YouTube

ZA KOLIK: zdarma



Oblíbené brněnské divadlo připravilo nový rozhovor, tentokrát bude hostem Eva Novotná. Je jednou z nejvýraznějších brněnských hereček a dabérek. V Divadle Bolka Polívky hraje po boku Milana Kňažka ve hře Horská dráha a s Veronikou Žilkovou a Hanou Halberstadt nastudovala hru S láskou Mary.

Až vyjde měsíc

KDY: pátek 23. dubna od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Až vyjde měsíc je americká filmová komedie z roku 2012, kterou si mohou diváci pustit v pátek od půl deváté prostřednictvím projektu Moje kino live. Koupí vstupenky podpoří například brněnské Kino Art. Jsou šedesátá léta a na ostrově nedaleko Nové Anglie se do sebe zamilují dvanáctiletí školáci, sirotek Sam a dobře vychovaná Suzy. Společně utečou do divočiny a celé poklidné městečko je rázem obráceno vzhůru nohama. Pod vedením místního šerifa zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání po dvojici malých uprchlíků. Režisérem filmu je Wes Anderson.

Doprava

Plavba lodí Horácko

KDY: sobota 24. a neděle 25. dubna od 13.00

KDE: přístaviště Kramolín

ZA KOLIK: dle ceníku



O víkendu vyplouvá linka Lodní dopravy na Dalešické přehradě. Ve dnech 24. a 25. dubna popluje na lince Kramolín – Třesov – Koněšín a zpět. Z přístaviště Kramolín vyplouvá do Koněšína v jednu po poledni se zastávkou v Třesově. Zpět z lodní zastávky Koněšín se vrací do Kramolína ve čtvrt na tři se zastávkou opět v Třesově.

Dobročinnost

Potravinová sbírka

KDY: sobota po celý den

KDE: prodejny potravin a supermarkety



Podpořit potřebné lidi nákupem trvanlivých potravin nebo drogerie mohou všichni zájemci tuto sobotu na různých místech Vysočiny. Celorepubliková akce má web www.sbirkapotravin.cz a obvykle konkrétní sbírku ve městech koordinující pracovníci oblastních charit společně s dobrovolníky.

Podpora Zoo Jihlava

KDY: bez omezení

KDE: online



Podpořit Zoo v Jihlavě mohou lidé libovolnou částkou. Finanční dar jihlavské Zoo mohou zájemci poslat na účet 4050002846/6800, VS 9999. Lidé mohou také adoptovat zvíře, poslat zvíře na dovolenou nebo pomoci formou adopčního puzzle. Všechny potřebné informace naleznou na stránkách jihlavské zoologické zahrady.