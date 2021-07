Nadcházející víkend bude ve znamení výpravy do minulosti. Pro milovníky historie připravili pořadatelé na sobotní den bitvu o Notorburg u Ledče nad Sázavou. Letos nese podtitul Morové rány. Festival historického šermu, hudby a tance navíc čeká návštěvníky v sobotu a neděli v areálu hradu Zubštejn na Žďársku.

16. ročník Bitvy o Notorburg v Sechově u Ledče nad Sázavou. | Foto: Jaroslav Loskot

I do Čech zavítala „černá smrt“. Mocní ji využili k utlačování a vykořisťování celého národa. Nechá si to obyčejný lid líbit, nebo to povede ke krvavému zúčtování? Zřete poučný příběh z (ne)dávné doby…Těmito slovy zve na již osmnáctý ročník velkolepé historické Bitvy o Notorburg 2021 na sobotní odpoledne šermířská skupina Notorix Denatur z Ledče nad Sázavou, která celou akci pořádá. Bitva se bude odehrávat na louce pod Sechovem.