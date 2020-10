Pozorovat zvířata při komentovaném krmení mohou zájemci první říjnovou sobotu v jihlavské Zoo.Ta se totiž připojí k oslavě Dne zvířat. V jedenáct hodin dopoledne uvidí lidé žirafy, jak si pochutnávají na připravené potravě, v pravé poledne přijdou na řadu lamy, v jednu hodinu medvědi a ve dvě tapíři američtí. „Program jsme letos museli přizpůsobit situaci s koronavirem. Přesto doufáme, že se návštěvníci budou dobře bavit,“ vzkázal mluvčí Zoo Martin Maláč. Jak dodal, pro malé návštěvníky jsou připravené tvořivé dílny, uvidí ukázky zvířecích obydlí nebo si vlastnoručně vyrobí hmyzí domeček.

Pracovníci Zoo se zaměří také na aktuální téma nalezených ježků. „Lidé právě v této době nachází ježky z vrhů. Chceme je upozornit, aby malé ježky neodnášeli někam jinam, a pokud je to možné pro ně nechali v rohu zahrady kompost nebo hromadu listí,“ upozornil Maláč.

V sobotu také v Zoo vyhlásí výsledky fotosoutěže s podtitulem Jak si kdo ustele, tak si lehne. „Napadlo nás soutěž zaměřit na chování zvířat při spánku a odpočinku, protože takto je mohou návštěvníci Zoo vidět často. Sešlo se nám více než dvě stě osmdesát fotek, z nichž jsme vybrali sedm, které oceníme,“ řekl Maláč.

Fotografie hodnotila trojčlenná porota tvořená profesionálními fotografy. Ta vybrala dvacet fotografií, které Zoo zveřejnila na svém facebooku, kde měli lidé možnost hlasovat o tři nejlepší. Porota pak navíc ocení tři autory podle svého výběru a jednu fotku vyberou návštěvníci během Dne zvířat. Všech sedm oceněných autorů se dočká uznání v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Výstavu nejlepších fotografií si budou moci návštěvníci prohlédnout v areálu Zoo.

Návštěvníky láká i brněnská Zoo. „V sobotu nabídneme návštěvníkům, kteří přinesou vysloužilý malý domácí elektrospotřebič, dětskou vstupenku zdarma. V neděli máme u příležitosti Světového dne zvířat speciální cenu vstupného pro návštěvníky se zvířecím jménem, zaplatí jen dvacet korun,“ informoval mluvčí Zoo Michal Vaňáč. Nedělní procházku návštěvníků zpestří naučná stezka.

TIPY Z PELHŘIMOVSKA

Koncert Lenky Nové

KDY: pátek od 20.00

KDE: Divadlo Za komínem, Humpolec

ZA KOLIK: vstupné 380 korun



Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem Lenka Nová, která se v posledních letech nejvíce prezentovala na koncertech s Michalem Horáčkem, navázala spolupráci s klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem. Společně vystoupí v pátek v Divadle Za komínem v Humpolci od osmi hodin večer.

Kniho MOLI

KDY: neděle od 16.00

KDE: Divadlo Za komínem, Humpolec

ZA KOLIK: vstupné od 20 korun



Představení Divadla NAVĚTVI nabídne veselý náhled do jedné knihovničky a do života dvou obyčejných knihoMOLŮ. Diváci se setkají s významnými literárními postavami jako je Don Quijotte, Babička, Malý Princ, Pipi Dlouhá punčocha nebo vodník Česílko. Navštíví i Říši divů, a když budou diváci sledovat hru pozorně, třeba se naučí, jak si knížky jaksepatří vychutnat a jak použít sílu písmen ve svůj prospěch. Pořadatelé slibují představení s autorskou hudbou plné písniček, u kterého se budou bavit děti i dospělí.

Milada Kučerová – Barevné doteky

KDY: neděle od 10.00

KDE: Výstavní sál Muzea Dr. A. Hrdličky, Horní náměstí, Humpolec



První autorská výstava místní výtvarnice Milady Kučerové představí její malby a obrazy, které tvoří převážně kombinovanou technikou. Nejprve temperovými barvami a na detailní zpracování použije suchý pastel. V její tvorbě převažují květinové motivy, zátiší a příroda. Obrázky vznikají nejčastěji podle dané předlohy. Zajímavým zpestřením je pro ni vytváření malovaného betlému z postav v životní velikosti, který tvoří společně s kolegou Josefem Horkým. Také letos do série přidali další dvě postavy, které si můžete prohlédnout.

Výstava - Krajina dotýkaná

KDY: do 22. listopadu

KDE: Muzeum Vysočiny Pelhřimov



Ve výstavní síni Muzea Vysočiny Pelhřimov je možné navštívit výstavu obrazů, která nese název Krajina dotýkaná Vladimíra Franze. Výstava je složená z desítek autorových akvarelů a velkoformátových obrazů z cyklu Šumava. Vladimír Franz je český hudební skladatel a výtvarník, autor scénické hudby a od počátku devadesátých let vůdčí osobnost českého postmoderního divadla. Výstava bude k vidění do 22. listopadu

DALŠÍ TIPY

Třebíčsko

Studentská liturgie

KDY: neděle od 19.00

KDE: Třebíč, bazilika svatého Prokopa

ZA KOLIK: 150 až 250 korun



Na koncertě v Třebíči se představí v neděli od sedmi hodin večer v bazilice sv. Prokopa Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena s programem Studentská liturgie – Sedm dní na Karlově univerzitě. Koncert je součástí festivalu Concentus Moraviae s podtitulem Domov můj, potrvá do 29. října 2020. Dramaturgie je dílem umělkyně Barbary Marie Willi.

Jihlavsko

Scapinova šibalství

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

ZA KOLIK: od 230 korun



Třetí premiéra jednaosmdesáté sezóny na velké scéně Horáckého divadla v Jihlavě se uskuteční v sobotu v sedm hodin. Návštěvníci budou moci shlédnout světoznámou komedii od Molièra Scapinova šibalství. Po šestadvaceti letech se do Horáckého divadla navrací sluha, který svou výřečnou obratností a duchapřítomností přivádí diváky po celém světě k údivu i smíchu už tři a půl století. Vstupné jeod 230 korun.

Žďársko

Štístko a Poupěnka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 195 korun



Dětmi oblíbená pěvecká a taneční dvojice Štítsko a Poupěnka vystoupí v neděli ve Velkém Meziříčí. Divákům nabídne představení s názvem Ať žijí pohádky! Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, osvědčené písničky a po skončení představení focení a autogramiáda.





Havlíčkobrodsko

Koncert Brontosaurů revival

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, sál Staré radnice

ZA KOLIK: 100 korun



Brontosauři revival – folková kapela, která se rozhodla hrát tvorbu nejúspěšnějších folkových písničkářů Jana a Františka Nedvědových, vystoupí v pátek v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě od sedmi hodin večer. V repertoáru kapely posluchači nenajdou jen písničky od Brontosaurů, ale celou tvorbu Jana a Františka Nedvědových. Kapela nezapomíná na jejich působení ve skupině Spirituál Kvintet, na kapelu Příbuzní či sólovou dráhu bratrů Nedvědových. Jsou jediným oficiálním revivalem v České republice, který uznávají i samotní autoři.