„Jádrem celé akce je slavnostní průvod s Během o Barchan. Letos bude skromnější. Bude méně postav v průvodu a také nebude tak bohatý doprovodný kulturní program,“ uvedl Zdeněk Hopian z jemnického informačního centra. Kvůli pandemii tedy zvolili v Jemnici přijatelný kompromis. Veškerý kulturní program se odehraje v zámeckém parku, pouťové atrakce budou stát na náměstí Svobody a část stánkového prodeje najdou lidé kromě zámeckého parku také na Havlíčkově náměstí.

Letos začíná slavnostní průvod s během v sobotu 19. června od čtvrt na dvě odpoledne u zámku. Už o den dříve se od šesti večer uskuteční první část průvodu s vyvěšením praporu na budově městského úřadu v Husově ulici. Od půl sedmé večer zahraje k tanci a poslechu Telčská dechovka, večer pokračuje taneční zábavou s kapelou Kalíšci a v deset večer lidé zažijí ohňovou show Fakír Dragon.

V sobotu v devět ráno se otevírá historické tržiště s doprovodným programem v zámeckém parku a od tří odpoledne vystoupí zpěvačka Dasha, známá například ze Star Dance, s kapelou Pajky Pajk Martina Kumžáka. Po celý den si zájemci mohou vyzkoušet žonglování a večer na ně čeká zábava se skupinou Spektrum a ohňová noční show Novus Origo.

V neděli v deset ráno se koná poutní mše svatá u kostela svatého Víta, dále jsou na programu kejklířská vystoupení, koncerty Luďka Minka a skupiny Dobrá Pára. V pondělí ve čtyři odpoledne vystoupí v areálu zámku Duo Jamaha a v šest večer pokračuje taneční zábava s Vasr Bandem.

Vstupné do bran města a areálu zámku je zdarma. Pouze koncert Dua Jamaha vyjde na 175 korun. Návštěvníci jsou povinní dodržovat aktuálně platná hygienická opatření. Celý program je k nalezení na webu barchan.cz.

Běh o Barchan, který byl v roce 2014 zapsaný na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, je během čtyř poslů, kteří nesou zpráv královně Elišce Přemyslovně od jejího muže, krále Jana Lucemburského. Ten ani v boji nezapomněl manželku informovat o tom, jak se mu vede. Královna posly odměnila tím, co měla. Barchetovým náprsníkem, šátkem, punčochami a věncem. Odsud pochází název Barchan.

PELHŘIMOVSKO

Letní Platforma Humpolec

KDY: sobota od 10.30

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma



Je tu osmý ročník humpoleckého festivalu Letní Platforma Humpolec, který je spojený s létem v parku Stromovka. Festival nabízí od středy do neděle pestrý program. Sobota 19. června bude patřit již tradičně jídlu pod širým nebem v čase od půl jedenácté do půl třetí. Děti se mohou těšit na loutkovou rodinnou pohádku Král Karel, která začne od jedenácti hodin.

Humpolecké trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

ZA KOLIK: zdarma



V pátek na Horním náměstí v Humpolci si mohou přijít zájemci nakoupit na tradiční farmářský trh.

Prohlídky hradu Kámen

KDY: sobota a neděle, od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: 100/70 korun



Na hradě Kámen připravili speciální prohlídku, do které se děti zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Nutná rezervace předem.

S kolem kolem Humpolce

KDY: sobota od 14.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí, před muzeem

ZA KOLIK: startovné 50 korun



Oblíbená cykloakce pro závodníky a pohodáře se v Humpolci koná už čtrnáct let. Jsou opět připravené dvě trasy, které ovšem pořadatelé odtajní až v den závodu. Start a cíl je na Horním náměstí. Obě trasy jsou vhodné jak pro děti, tak i pro dospělé i skupinky.

DALŠÍ TIPY

Havlíčkobrodsko

Oslavy spolku přátel železnic

KDY: sobota od 9.30

KDE: Chotěboř

V sobotu 19. června se v půl desáté dopoledne vznese první oblak páry z komínu lokomotivy Skaličák na chotěbořském nádraží. Místní spolek přátel železnice ve spolupráci s městem Chotěboř si v tento den připomenou sto padesát let od zahájení pravidelného provozu na trati Německý (dnes Havlíčkův) Brod – Rosice nad Labem (dnes stanice Pardubice-Rosice nad Labem). Celodenní program složený z venkovních aktivit, které zohledňují aktuální hygienická nařízení, se bude odehrávat na nádraží a u pivovaru v Chotěboři.

Nové expozice hraček

KDY: pátek od 11.00

KDE: Kamenice nad Lipou, zámek



Pro sběratele a milovníky hraček otevírají na zámku v Kamenici nad Lipou v pátek 18. června nové expozice. Neformální setkání se uskuteční od jedenácti hodin na nádvoří zámku. Jedná se o expozice hraček ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze a sbírku parních strojků Romana Hedvičáka.

Creaks: umění ve hře

KDY: úterý až neděle 9.00-12.00, 13.00–17.00

KDE: Havlíčkův Brod, muzeum

ZA KOLIK: 40/30 korun



Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Janem Chlupem, Radimem Jurdou a studiem Amanita Design připravilo výstavu Creaks: umění ve hře. Vzdává hold celosvětově úspěšné počítačové hře Creaks, kde se postava studenta dostává do tajuplných a neznámých míst za stěnou svého pokoje. Právě bujná fantazie a představivost tvůrčí dvojice Jan Chlup a Radim Jurda je hlavním obsahem výstavy v Havlíčkově domě. Součástí výstavy je edukační a zážitkový program pro děti. Výstava trvá do 13. srpna.

Jihlavsko

Havíření

KDY: pátek až neděle

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Kulturu v Jihlavě nastartují tento víkend havíři. Zájemci se mohou těšit na tradiční průvod z náměstí v pátek 18. června od devíti hodin večer. Během víkendu si užijí letní koncerty, pouliční divadla, dobročinný běh a Svatojánskou pouť. Ve Smetanových sadech jsou připravené stánky, dobroty, dřevěný kolotoč pro děti. Kompletní program lidé najdou na webových jihlavský havířský průvod.

Motoholomek Telč

KDY: sobota od 13.00

KDE: Telč, Panský dvůr

ZA KOLIK: startovné 200 korun na osobu, večerní zábava 120 korun pro hosty zvenčí



Motorkářský sraz se koná v Telči. Účastníci mohou dorazit do Panského dvora už v pátek večer. V sobotu od jedné hodiny je naplánovaný odjezd na spanilou jízdu Českou Kanadou, od půl páté následují soutěže o ceny, grilování a další program. Večer je připravená rocková zábava.

Telčská dechovka

KDY: neděle od 14.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: zdarma



Příznivci dechovky si užijí příjemné odpoledne s Telčskou dechovkou pod vedením Evžena Mašáta.Koncert začne v neděli ve dvě odpoledne na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.

Dubový downhill

KDY: sobota od 9.00

KDE: Třešť, dubová alej ulice Dr. Richtra

ZA KOLIK: startovné 50 korun



Nultý ročník amatérského cyklozávodu Dubový downhill ve sjezdu dubovou alejí pro všechny věkové generace a pro dobrodruhy a příznivce lehkého adrenalinu startuje tuto sobotu od devíti hodin dopoledne v Třešti.

Žďársko

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu mohou lidé opět vyrazit na novoměstské farmářské trhy do parku na Vratislavově náměstí, a to v čase od osmi do dvanácti hodin. Nebudou chybět masné a mléčné výrobky, pečivo, koření, sazenice květin a zeleniny, džemy, medové produkty a spoustu dalších dobrot.

Oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu na náměstí se uskuteční oslavy 150. let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky techniky Integrovaného záchranného systému od devíti a od dvou hodin odpoledne, vystoupení orchestru Základní umělecké školy a na ty nejmenší čeká skákací hrad. Výstavu z historie i současnosti místních hasičů lidé uvidí v Jupiter clubu od devíti do jedenácti.

Ateliér pro děti

KDY: sobota od 10.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 110 korun



Je tu další sobotní ateliér na žďárském zámku, který připravily lektorky pro děti. Během něj budou účastníci prozkoumávat život na sádkách a čistotu vody. Ve zkumavce mají z minulého týdne vodu z potoka a budou ji porovnávat s čistotou vody ze sádek. Děti se seznámí s druhy ryb, které mohou žít v sádkách a nedalekém rybníku. V encyklopedii prozkoumají anatomii ryb, za pomoci Montessori stavebnice si anatomii procvičí a osvojí. Pod mikroskopem si prohlédnou strukturu rybí šupiny. A na závěr si vyrobí prut a rybičku ze dřeva. Ateliér trvá od deseti do půl dvanácté a vstupné za dítě je sto deset korun.

Třebíčsko

Slavnosti růžového vína

KDY: sobota od 10.00 do 22.00

KDE: Třebíč, zámecký park

ZA KOLIK: vstupné na místě 150 korun



V sobotu se od deseti hodin konají již po sedmé Slavnosti růžového vína v prostoru zámeckého parku v Třebíči. Návštěvníci budou moci degustovat novou úrodu od těch nejlepších vinařů, ochutnat gastronomii od zajímavých prodejců z celé republiky, ale i z lokálních provozoven. Nadchne je i rozšířená gastrozóna, workshopy, ale i celodenní program určený pro rodiny s dětmi.

Festival českého kmínu

KDY: sobota od 10.00 do 15.00

KDE: Třebíč, Centrum tradiční lidové kultury

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Pro návštěvníky bude připravená kuchařská show Ondřeje Slaniny a Martina Štangla, ochutnávka vín a kmínové speciality. Nebude chybět přednáška o Českém kmínu. Jako hudební doprovod zahrají Hudci z Kyjova.

Třebíčské kolečko

KDY: pátek až neděle od 21.30

KDE: Třebíč, za zimním stadionem

ZA KOLIK: 50 korun



Městské kulturní středisko Třebíč připravilo na letošní letní sezónu projekt Třebíčské kolečko aneb kultura jde za vámi! Lidé se mohou těšit na čtyřiatřicet letních večerů s filmy a koncerty na pěti různých místech v Třebíči. Začíná se letním kinem pod širým nebem na parkovišti za zimním stadionem. V pátek budou promítat Star Trek: Do neznáma, v sobotu Šarlatán a v neděli Panství Dawnton. Program letního kina za zimním stadionem je zveřejněný na webových stránkách a Facebooku Městského kulturního střediska Třebíč. Vstupenky na filmová představení v ceně padesáti korun zakoupí zájemci v místě konání vždy cca půl hodiny před začátkem promítání.

Co se chystá

Výprava po stopách druhé světové války

KDY: 13. července od 10. a od 11.00

KDE: Žďár nad Sázavou



Procházky městem s historiky Miloslavem Lopaurem a Pavlem Elblem po stopách druhé světové války chystají ve Žďáře. Sraz bude před tvrzí, v jejíž pokladně si zájemci zakoupí vstupenku – dospělí za čtyřicet korun a děti za polovic. Čekat na ně bude rudoarmějec s ukázkou dobové výzbroje i výstroje sovětské i německé armády, uslyší příběhy místních obyvatel z posledních dnů války, dle chuti si vyzkouší také hod granátem či přesun raněného. Na výpravy je možné se objednat v Regionálním muzeu.

Stock Dobrohostov

KDY: 13. až 15. srpna

KDE: Dobrohostov

Šestadvacátý ročník festivalu Stock na letním parketu v Dobrohostově u Havlíčkova Brodu se koná od pátku 13. srpna do neděle 15. srpna. Lidé se mohou těšit například na kapely jako Morčata na útěku, Brutus, Morava, Túfaranka a další.