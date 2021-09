Proslulý mnichovský Oktoberfest letos nebude. Na Vysočině se toho však nebojí a tradiční pivní akci podle bavorského stylu uspořádají letos už potřetí v Hartvíkovicích na Třebíčsku. Sportovní areál Vzákoutí se už v pátek zahalí pod velké stany, kde se po dva dny bude hodovat, dobře pít a tančit. A protože je Oktoberfest hlavně o pivu, přichystali organizátoři na ochutnání rovnou osm druhů. „Lidé se mohou těšit na moky z pivovarů Dalešice, Zlatý Josef, Radegast, Velké Popovice, Heřman, Svatojakubský Pivovar a Herold,“ vyjmenoval organizátor Jaromír Zezula.

v pátek se brány festivalu otevírají v šest hodin večer. Obsluha se obleče do tradičních bavorských krojů a zájemcům bude čepovat do skleněných tupláků, ale i do půllitrových kelímků. Večerem provede DJ Marty. Sobota už čeká na návštěvníky se vší parádou. „Začneme ve čtyři hodiny naražením bečky. Pozvali jsme kapelu Q-Style, která uspěla na naší akci už v předchozích letech a k pivním speciálům nebude chybět dobré jídlo. V nabídce máme pečené koleno, klobásu se zelím, preclíky s dipem, ale i sladký bar s palačinkami, koláčky a kávou,“ poznamenal Zezula.

Během akce se návštěvníci mohou těšit na několik soutěží, převážně s pivní tematikou. Kdo přijde v kroji, má po oba dny vždy jedno pivo zdarma.

Komu nestačí nabídka českých piv a chtěl by zajet na Oktoberfest s tradičními německými pivy, tak musí popojet o trochu dál k sousedům na jižní Moravu. Už během čtvrtečního dne začali čepovat březňáky rovnou z pěti německých pivovarů na Zelném trhu v Brně. V pátek ve tři odpoledne se pípy roztočí na podobné akci také ve Slavkovském pivovaru ve Slavkově u Brna. V Brně na Zelňáku půjde podle organizátora Daniela Budíka z Craft Beer Import o menší akci při zachování bavorských tradic. „Určitě se lidé mohou těšit na akci pod velkým stanem s posezením, možností nechat si načepovat pivo do tupláků a nebude chybět ani bavorská výzdoba,“ popsal Budík.

Na Vyškovsku se o podobnou akci v mnichovském stylu postará Slavkovský pivovar. Návštěvníci zdejší pivnice si přijdou na své a ochutnají speciálně uvařená piva pro tuto příležitost. „Návštěvníkům nabídneme tři naše verze piv, typické pro tuto událost. Prvním bude Slavkovský Pils, půjde o hořký, avšak nekomplikovaný ležák, dále Slavkovský Helles, což je naopak sladový ležák a třetím pivem bude Slavkovský Münchener Dunkel a zde se bude jednat o velice zajímavou polotmavou třináctku,“ uvedl obchodní ředitel pivovaru Zdeněk Vlček.

Kromě toho budou v nabídce také dvě piva z produkce nejstaršího německého pivovaru Weihenstephan. Půjde o lahvová piva Festbier a Heffeweissbier. Návštěvníci mohou těšit na tradiční občerstvení Oktoberfestu. V nabídce budou preclíky, vepřová kolena, pečené kuře s houbovou nádivkou a omáčkou z pšeničného piva a další tradiční jídla.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Svatováclavské slavnosti

KDY: sobota od 10.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: zdarma



Svatováclavské slavnosti se konají v sobotu od deseti do pěti odpoledne na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Tradičně lidé uctí svátek svatého Václava, který opět se svojí družinou zavítá do města ve dvě odpoledne. Už v deset hodin začne hraná pohádka s písničkami pro děti O čertovském křesle v podání Divadelního spolku Jana Lišky z Třeště. Od půl třetí zahraje cimbálová muzika Rathan. Návštěvníci si mohou projít řemeslný trh či ochutnat domácí speciality a medovinu od místních včelařů.

Hradohraní s indiány

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Orlík u Humpolce

ZA KOLIK: 50 a 30 korun



O víkendu připravili pro zájemce na hradě Orlík nad Humpolcem Hradohraní s indiány. Vítáni jsou malí i velcí, mladí i staří bojovníci. Čeká je mnoho zkoušek, při kterých budou muset prokázat své dovednosti, důmyslnost a zvídavost. Dozví se, jak vystopovat lišku, jaké indiáni malovali obrázky na svá týpí, vyzkouší si střelbu z luku či rozdělávání ohně. V sobotu akce trvá od deseti do pěti a v neděli pouze do dvou hodin odpoledne. Vstupné je padesát a třicet korun.

Futrování na Farských humnech

KDY: sobota od 11.00 do 22.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská zahrada

ZA KOLIK: zdarma



Na sobotním street food festivalu Futrování na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou se návštěvníci seznámí nejen s jídlem z více než třiceti kuchyní všech koutů světa, ale vyzkouší si třeba i detektory kovů, rýžování zlata a prozkoumají život Keltů. Velkou podívanou pro všechny bude unikátní kovová Zoo. Návštěvníci zjistí, že ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vzniknout i užitečné věci. Odpoledne se na pódiu představí kapela Shannon s irskou muzikou a workshopy irského tance a večer všechny rozdovádí kapela Circus Problem. Začátek je v jedenáct hodin.

Lipské rockování 2021

KDY: sobota od 17.00

KDE: Lípa, kulturní dům



V sobotu se v Lípě u Havlíčkova Brodu rozjede čtvrtý ročník malého rockového festivalu Lipské rockování v místní sokolovně. O nevšední zahájení festivalu se postará již v pět hodin odpoledne metal-classical kapela Barock z Havlíčkova Brodu. Další kapelou je Zakopanej Pes a pak to rozjedou Kejvavý koně a IRAS. Festival uzavře v pozdních nočních hodinách Fousatej Hat.

HODY, TRHY

Veganské hody

KDY: pátek od 15.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Smetanovy sady

Veganské hody v městském parku. Návštěvníci se budou moci inspirovat veganskými recepty, informovat se o veganství a zúčastnit se workshopu o kvašení zeleniny. Afterparty od dvaceti hodin v DIODu s názvem Benefice pro zvířátka. Výtěžek bude věnován azylové farmě pro hospodářská a laboratorní zvířata.

Třebíčský jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Třebíč, před Pasáží

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční prodejní trhy s regionálními potravinami, vstup volný.

Farmářské trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Město Humpolec zve na tradiční farmářské trhy na Horním náměstí v pátek od osmi do čtyř odpoledne. Další se uskuteční 15. října.

Podzimní jarmark

KDY: neděle, během dne

KDE: Krátká, Dům přírody Žďárských vrchů



Tradiční podzimní jarmark, který pořádají Chaloupky v malebné vesničce Krátká, se koná již tuto neděli. A je to jarmark, jak má být. Tradiční řemeslníci tu nejen své zboží nabízejí k prodeji, ale také předvádějí svůj um a krásné předměty vznikají přímo před očima návštěvníků. A k tomu všemu hudba harmonikáře a tanec krojovaného souboru ze Štěpánova nad Svratkou. A co ještě? Malá výstava jablek a dobré jídlo. Na to se při kráteckých akcích mohou zájemci spolehnout.

Jablkobraní

KDY: sobota od 10.00 do 13.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, Farní dvůr

V sobotu na farním dvoře v Náměšti nad Oslavou se koná dvanáctý ročník Jablkobraní. Soutěžní výstava ovoce, zeleniny, květin a dalších výpěstků z Náměště a okolí. K dostání bude jablečný mošt, burčák, chryzantémy a další.

POHYB A ZÁBAVA

Faraonský běh

KDY: sobota od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 30 korun



Pro milovníky aktivního pohybu letos již pošestnácté pořádá Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – zámek soutěž nazvanou Faraonský běh na Zelenou horu. Cílem je v co nejkratším čase vyběhnout osmdesát pět schodů na Zelenou horu. Sraz závodníků je pod prvním schodem.

Kaskadéři v Jihlavě

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jihlava, Březinovy sady

ZA KOLIK: 240 a 180 korun



Zájemci mají v neděli v jihlavském amfiteátru Březinovy sady výjimečnou příležitost vidět, jak pracují profesionální filmový kaskadéři. Stunt show je devadesáti minutová velmi agresivní exhibice, ve které se prolínají žánry American Monster Truck, Freestyle Motocross, Automobile Drift, Autorodeo Clasic, Quaid Exhibition, Monster Offroad a Auto-Speedway. Živá vystoupení jsou plná napětí a adrenalinu. Vystoupení jsou doprovázena mnoha pyrotechnickými a ohňovými efekty.

Běh městem Hrotovice

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hrotovice, náměstí 8. května



Osmý ročník sportovně-kulturní akce Běh městem Hrotovice se koná 18. září. Zahájení závodů je v devět hodin, o čtvrt hodiny později jsou na programu jako první dětské běhy, v pravé poledne běh na dva a půl kilometru a hlavní běh na deset kilometrů za doprovodu Josefa Zimovčáka startuje v jednu hodinu. Je připravený bohatý doprovodný program včetně občerstvení.

Firefighter combat challenge Telč

KDY: sobota od 9.00

KDE: Telč, hasičská stanice Luční ulice

Soutěžní klání nejtvrdších hasičů z České republiky i zahraničí. Nejtvrdší dvě minuty ve sportu, kdy se závodníci utkají v hasičském pětiboji.

PRO DĚTI

Pohádková Třebíč

KDY: pátek, start od 16.00 do 18.00

KDE: Třebíč, Havlíčkovo nábřeží



Čtrnáctý ročník Pohádkové Třebíče se koná tento pátek. Dobrodružný pochod městem, start je mezi čtvrtou až šestou odpoledne u vodáckého muzea na Havlíčkově nábřeží. Trasa je dlouhá šest kilometrů. Účastníci na startu obdrží popis trasy. Děti se mohou těšit na pohádkové postavy, soutěže a hry. Cíl je v klubovně Klubu českých turistů u Babáku.

Václavské slavnosti v Počátkách

KDY: sobota od 11.00 do 23.00

KDE: Počátky, Palackého náměstí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradiční prodejní jarmark, bohaté občerstvení, prodej suvenýrů v otevřeném Infocentru. Možnost vyhlídky z počátecké věže, návštěvy Městského muzea a kostela sv. Jana Křtitele.Vystoupí Počátecká dechovka, Pepa Štross a syn, Luboš Pospíšil a 5P a další aktivity. Pro děti jsou připravené výtvarné dílničky, divadélko Teatro Piccolino a skákací hrad.

Westernový den aneb Divoký západ

KDY: sobota od 10.00

KDE: Stonetown u Kamenice u Humpolce

ZA KOLIK: 130 a 70 korun



Ukázky traperských dovedností, krátké zábavné hry pro nejmenší, divadlo, tvořivé dílničky. Mimo hlavní program je možnost vyzkoušet si westernové dovednosti s lasem, bičem, kolty a další.

FESTIVALY

Swing pod Zelenou horou

KDY: pátek a sobota

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

O víkendu se koná první ročník swingového festivalu v prostorách barokních sálů žďárského zámku. V pátek zájemce čeká warm-up tančírna. V sobotu odpoledne lekce pro začátečníky i pokročilé s lektory Janou Měchurovou a Štěpánem Jordánkem.

BMXtreme fest

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, Panský dvůr

ZA KOLIK: pátek 100 korun, sobota do 14.00 150 korun, sobota od 14.00 300 korun



Sedmý ročník sportovně hudební akce. Zájemci se mohou těšit na Mistrovství České republiky v BMX minirampě, promítání bike filmů, ale i na dva večery plné hudebních interpretů.

Národní Fronta Fest

KDY: sobota od 14.00 do 22.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné



V sobotu pod budovou hasičské pojišťovny se uskuteční již osmý ročník oslavy toho nejlepšího ze žďárské kultury. Skvělé kapely, místní pivo, víno, burgery a různé dobroty, zábava pro děti.

Metal fest v Chotěboři

KDY: pátek od 16.00 do 22.00

KDE: Chotěboř, areál firmy Metal Systém

ZA KOLIK: vstupné 200 korun



Vystoupí kapely D.O.P., Zodiac, Pavilon 9, Baricade, Absolute Zero, Salazar.

OTEVŘENÉ PAMÁTKY

Dny evropského dědictví v Třebíči

KDY: sobota a neděle

KDE: Třebíč, bazilika sv. Prokopa, kostel sv. Martina, Zadní synagoga, Větrný mlýn

ZA KOLIK: vstup zdarma



O víkendu bude pro návštěvníky zdarma zpřístupněna Bazilika sv. Prokopa od jedné do pěti odpoledne, městská věž při kostele svatého Martina od deseti do pěti odpoledne. V židovské čtvrti otevřou Zadní synagogu od devíti do pěti odpoledne. Zájemci se podívají do Větrného mlýna, bude otevřený od deseti do pěti odpoledne.

Dny evropského dědictví v Polné

KDY: sobota a neděle

KDE: Polná, památky



V sobotu bude přístupná trasa městským muzeem, otevřený chrám Nanebevzetí Panny Marie a Rabínský dům a synagoga. Ten samý den je přichystaná také vycházková trasa s dvaadvaceti zastaveními. První zastavení na Kalvárii s komentářem ve tři a ve čtyři hodiny odpoledne. V neděli v chrámu Nanebevzetí Panny Marie varhany v podání Adama Viktory. Začátek v půl páté odpoledne. Výtěžek věnován na opravu kostela svaté Kateřiny, vstupné dobrovolné.

KONCERTY

Koncert skupiny Poetika

KDY: pátek od 20.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné od 250 korun



Hudební kapela Poetika vystoupí v pátek od dvaceti hodin ve velkém sále novoměstského kulturního domu. Vstupné v předprodeji 250 korun, na místě 300 korun.

Jazz Quintet

KDY: pátek od 19.30

KDE: Třešť, koncert v klubu Fabrika



Jazzový koncert v třešťském klubu pětičlenného uskupení Jazz Quintet Třešť.

Mozart Gala

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, divadelní sál

ZA KOLIK: 250 a 200 korun



Devatenáctou koncertní sezonu zahájí Filharmonie G. Mahlera Jihlava velkolepým koncertem Mozart gala, který připomene významné narození a úmrtí jednoho z největších hudebních géniů Wolfganga Amadea Mozarta. Výběr z jeho nejslavnějších děl v podání violoncellisty Petra Nouzovského a sólistů filharmonie.

Koncert bratří Ebenů

KDY: pátek od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, Zámecká jízdárna

ZA KOLIK: stupné 390 a 440 korun



V pátek 17. září se koná v Náměšti nad Oslavou přesunutý koncert bratří Ebenů z května letošního roku. Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru či flétny, Davidova klarinetu a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý ebenovský zvuk, obohacený dalšími nástroji. Již koncem sedmdesátých let, kdy Ebeni vstupovali na scénu, se v jejich hudbě proplétaly vlivy klasiky, folku, rocku či jazzu a prvky vytříbeného hudebního humoru. V dnešní době je jejich hudba ještě vyzrálejší a ze svého původního kouzla neztratila nic, co by jí mohlo chybět.

Chvění houslových strun s Leou Mackovou

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jemnice, kostel sv. Víta

Město Jemnice pořádá koncert nazvaný Chvění houslových strun s Leou Mackovou, držitelkou ocenění Talent Vysočiny 2017, v neděli 19. září v kostele svatého Víta od čtyř hodin odpoledne. Lea Macková zahraje na housle společně s Jindřichem Mackem na loutnu.

VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY

Vernisáž výstavy

KDY: pátek od 16.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

ZA KOLIK: vstupné je zdarma



V pátek zahájí výstavu o historii ochotnických divadel v novoměstském Horáckém muzeu od čtyř odpoledne. Výstava bude věnovaná historii ochotnického divadla, které ve městě působí od počátku 19. století. Návštěvníci si také prohlédnou fotografie, dokumenty, rekvizity či kulisy.

Ondřej Sekora: Ze života nejen hmyzu

KDY: pátek od 16.00

KDE: Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění

ZA KOLIK: vstupné 20 a 10 korun



Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Moravským zemským muzeem zve na zahájení výstavy Ondřej Sekora Ze života nejen hmyzu, které se uskuteční v pátek 17. září od šestnácti hodin. Výstavu uvede Tomáš Prokůpek. Výběr z rozsáhlé ilustrační tvorby Ondřeje Sekory, který ve svém díle zúročil všechny své záliby. Výstava potrvá do 5. prosince 2021. Otevřeno kromě pondělí 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00.

Koruna Himaláje

KDY: pondělí 20. září, od 19.00

KDE: Přibyslav, farní stodola

ZA KOLIK: 250 korun



Posledních dvacet let uskutečnil Radek Jaroš desítky expedic do nejvyšších pohoří světa. Za tu dobu nasbíral nepřeberné množství záběrů, fotografií a zážitků, které si mohou zájemci poslechnout a vidět během cestovatelského promítání.