Do zoologické zahrady v Jihlavě se zatím dostal každý, kdo přišel. Snížená kapacita dovoluje v jeden okamžik vstup patnácti stovkám návštěvníků. Například pondělní číslo ale bylo třetinové. V prvních dnech navštívila jihlavskou zoo také Ivana Žatečková se svým synem. „Už se nemohl dočkat, nikde jsme nenarazili na žádné davy, ani u pokladny. Moc jsme si to po dlouhé době užili,“ popsala Žatečková.

Pokud si někdo dělá plány na víkend, může si jihlavskou zoo zapsat do diáře. Zahrada se v sobotu i v neděli otevírá v devět ráno a zavírá v pět hodin odpoledne.

Návštěvníci se mohou těšit i na nového člena zvířecí rodiny. Do zoo dorazil nový chovný samec levharta perského ze Zoo Plock. Dva a půl roku starý samec si zatím zvyká na nové prostředí a čeká, až mu přicestuje samice z Atén. „Samec je ve svém kotci a může volně do výběhu. Je pravda, že jsem ho v prvních hodinách venku neviděl, ale on se rychle adaptuje a lidem se ukáže,“ vysvětlil mluvčí zoo Martin Maláč. Kromě toho se do Jihlavy po zhruba patnácti letech vrátil i velký papoušek aratinga zlatý.

Kdo se chce vydat za hranice kraje, může zavítat do brněnské zoo. „Zavřené zatím musí zůstat jen exotárium a tropické království, jinak máme medvědy, žirafy a všechna další našimi návštěvníky oblíbená zvířata ve venkovních výbězích,“ uvedla mluvčí brněnské zahrady Monika Brindzáková. Jak dodala, za pěkného počasí a o víkendu bude jezdit i zoovláček. „Naše zahrada je rozlehlá, proto neočekáváme komplikace s kapacitou, stanovenou při současných omezeních na dva tisíce návštěvníků, ani s tlačenicemi,“ sdělila mluvčí. Ve výbězích uvidí příchozí například dvě malá velblouďata, z matčiných vaků už možná vyskočí i mladí klokani.

Všichni správci zoo shodně žádají, aby lidé dodržovali stávající opatření, nosili respirátory, udržovali rozestupy a chovali se ohleduplně.

DALŠÍ TIPY



Vycházky

Hledání Velikonočního pokladu

KDY: do 18. dubna, denně bez omezení

KDE: Panenská u Jemnice

ZA KOLIK: 20 korun



Do neděle 18. dubna mohou malí i velcí hledat velikonoční poklad ukrytý na pohádkové stezce v Panenské u Jemnice. Hra je volně přístupná a hrát ji mohou zájemci kdykoliv. Hrací kartu za dvacet korun si zakoupí na hřišti v samoobsluze u infobudky.

Velikonoční putování

KDY: do 30. dubna

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Po celý duben se koná v Jihlavě soutěž Velikonoční putování určená nejen pro rodiče s dětmi. Po absolvování trasy mohou vyhrát spoustu zajímavých cen. Zájemci si vyzvednou soutěžní kartičky na Městském informačním centru s vchodem z náměstí. Na deseti stanovištích po celé Jihlavě je čeká nejenom krásná velikonoční výzdoba, ale také soutěžní úkoly.

Čistá Jemnice

KDY: sobota 17. dubna od 13.00

KDE: Jemnice

ZA KOLIK: zdarma



Spolek Mladí za rozvoj Jemnice a skautské středisko Jemnice pořádají akci Čistá Jemnice aneb ukliďme společně malebná zákoutí našeho města. Akce se koná v sobotu 17. dubna od jedné hodiny. Sraz je pro zájemce u Informačního centra. Lidé budou uklízet zámecký park, obůrku a centrum města. Pytle na odpadky, rukavice a občerstvení je zajištěné. Sobotní sběr vzhledem k vládním nařízením se bude konat pouze ve dvojicích, větší skupinka mohou být pouze lidé z jedné rodiny či domácnosti. Sbírat ve větších skupinách není možné.

Cvičení pro zdravé tělo

KDY: středa 21. dubna od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Zdravé město Třebíč ve spolupráci s fyzioterapeutkou Lenkou Burdovou připravilo pro zájemce sérii on-line cvičení pro zdravé tělo. Cvičení se bude konat každou středu vždy v sem hodin. Následující cvičení se uskuteční 28. dubna, 5. a 12. května. V každém týdnu se cvičitelka zaměří na určitou část těla. Stačí si jen otevřít odkaz na Facebooku města Třebíč.

Santiniho hvězda

KDY: bez omezení

KDE: okolí zámku, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Pomůžete Santinimu postavit kostel na Zelené hoře a vyřešit tajné heslo? Nová dobrodružná mobilní hra je na světě. Zájemci si stáhnou aplikaci Skryté příběhy a najdou příběh Santiniho hvězda. Hra začíná na zámecké terase žďárského zámku. Hra je zdarma a hrát ji je možné kdykoliv. Trasa vede ke vstupu do Muzea nové generace do zámku a následně k tzv. morovému hřbitovu, statku Lyra, kolem rybníka a pak na Zelenou horu a zpět k rybníku u zámku. Je dlouhá tři a půl kilometru a má osm zastavení.

Trhy

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: park, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Jedenáctý ročník novoměstských farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem je po koronavirové přestávce zpátky. V sobotu 17. dubna v parku na Vratislavově náměstí, v čase od osmi do jedenácti hodin, si mohou lidé opět nakoupit na trzích například bio dobroty z kozího mléka, zeleninovou přísadbu, masné výrobky, vejce a drůbež, křupavé čerstvé pečivo, med a medové produkty a další dobroty.

Zelný trh

KDY: sobota od 8.00 do 14.00, všední dny od 6.00 do 18.00

KDE: Zelný trh, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Komu chyběly tradiční trhy s nabídkou sezonního ovoce, zeleniny nebo třeba sazenic, může opět po pauze zavítat do centra Brna. Tamní tradiční Zelný trh opět žije a patří trhovcům i nakupujícím. Ti se mohou těšit třeba na voňavé bylinky nebo květiny.

Přednášky, besedy

Osadníci a novověk

KDY: pondělí 19. dubna od 9.00

KDE: on-line, knihovna Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



On-line přednášku Miloslava Lopaura s názvem Dějiny lidské přítomnosti ve Žďárských vrších I. si mohou lidé poslechnout v pondělí 19. dubna od devíti hodin dopoledne na stránkách žďárské knihovny Matěje Josefa Sychry. První část se bude věnovat nejstaršímu období. Odkud přišli kolonisté. Jak vypadala oblast ve středověku, jak se žilo ve vesnici a jak ve městě. Odkaz k přednášce bude s předstihem zveřejněný na webu a Facebooku knihovny.

Po škole

KDY: čtvrtek 22. dubna od 17.30

KDE: www.ghb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Pedagogové Gymnázia Havlíčkův Brod připravili cyklus online přednášek Po škole. Další z přednášek se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna na téma Umělá inteligence – hrozba nebo naděje? Přednášet budou Zuzana Šimůnková a Maria Šimůnková. Výlet do historie a současného využití umělé inteligence mohou zájemci podniknout, pokud otevřou v daný čas odkaz k živé události.

Zajímavosti z Pelhřimova

KDY: neděle 18. dubna od 19.00

KDE: online Facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Každou neděli se lidé mohou těšit na nějakou zajímavost z Pelhřimova, kterou jim bude vyprávět Miroslava Kvášová z Muzea Vysočiny Pelhřimov. Tentokrát si zájemci poslechnou vyprávění o kapli sv. Anny. Záznamy pořadů lze najít také na YouTube kanálu a Instagramu Pelhřimák.

Kolem světa a Sahara

KDY: pátek 16. dubna od 20.00

KDE: online

ZA KOLIK: 99 korun



Nejzajímavější místa severozápadní Afriky představí zájemcům arabistka Lenka Hrabalová. Přednáška je součástí online festivalu Kolem světa a příznivci cestování do dalekých zemí zaplatí za účast od devětadevadesáti korun. Setkání plné písku a žhavého slunce nabídne historky ze života pašeráků, bojovníků i panovníků. Více informací najdou zájemci na webu festivalu.

Pavel Svoboda o Peru

KDY: úterý 20. dubna od 20.00

KDE: online, Facebook nebo web Café Práh

ZA KOLIK: 150 nebo 200 korun



Do daleké Peru se mohou lidé vydat díky přednášce pořádané brněnským Café Práh. Tentokrát přiblíží daleké Peru fotograf a cestovatel Pavel Svoboda. Posluchači zjistí, jaké bylo cestování ve dvou po zemích jižní Ameriky. Za sedm měsíců poznala dvojice pět zemí a nevynechala ani prameny Amazonky. Vstupenky zájemci koupí prostřednictvím portálu Streamio. Více informací najdou na facebookové události nebo na webu Café Práh.

Koncerty

Koncert kvartetu Zevl

KDY: pátek 16. dubna od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: vstup dobrovolný



V pátek 16. dubna zazní další on-line stream z Kulturáku, a to od sedmi hodin večer. Vystoupí novoměstský dámský vokální pěvecký kvartet Zevl. Zájemci se mohou těšit na písně folklórní, černošské spirituály i swing, a také na nějakou tu klasiku. Odkaz na koncert lidé najdou na stránkách novoměstského kulturního domu třicet minut před začátkem.

Koncert Čechomoru

KDY: neděle od 20.00

KDE: online na www.ticketstream.cz/cechomor

ZA KOLIK: od 280 korun



Oblíbená kapela Čechomor a její hosté slaví šedesáté narozeniny svého houslisty Karla Holase. Vzhledem k epidemické situaci musí volit online koncert, ale doufají, že v neděli večer svými nestárnoucími melodiemi roztancují lidi i doma v obývácích.

Kino, výstavy

Autokino v Telči

KDY: sobota 17. dubna od 17.00

KDE: Hornomyslovská ulice, Telč

ZA KOLIK: vstupné 150 korun za auto



Kino na kolečkách putuje po celé republice. Tentokrát se zastaví v Telči. Z pohodlí svého vozu si lidé mohou od půl deváté večer užít novou českou pohádku o Princezně zakleté v čase. Hlediště autokina otevřou divákům pětačtyřicet minut před začátkem promítání. Na místě si budou moci zájemci zakoupit občerstvení.

Zahájení výstavy

KDY: 15. dubna – 11. července

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zve na novou výstavu autorů Jitky Králové, Roberta Bučka – Nesebereš! Výstavu zahájí on-line ve čtvrtek 15. dubna v šest hodin na stránkách Facebooku galerie. Práce samotné i proces jejich vytváření jsou do velké míry založené na přirozené rozpolcenosti vztahu člověka k přírodě. Autoři si tento rozpor uvědomují, přijímají ho a vědomě s ním pracují. Výstava po otevření galerií bude k vidění do 11. července.

Velikonoce za okny

KDY: do neděle 18. dubna

KDE: Kurfürstův dům, Přibyslav

ZA KOLIK: zdarma



Lidé si mohou ještě do neděle přijít prohlédnout výstavu s názvem Velikonoce za okny výstavní síně, při procházce městem. Za okny uvidí velikonoční vajíčka, mazanec, perníčky a zvyky od Rudolfa Ludmily.

Výstava Co to sbíráš?

KDY: bez omezení

KDE: za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan, Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Vysočiny Pelhřimov zve na výstavu s názvem Co to sbíráš? Tentokrát bude o keramice od 13. do 27. dubna. Lidé ji uvidí za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan, na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Cyklus postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to "ochutnávka" výstavy, kterou otevře muzeum, jakmile to bude možné.

Rok s Liškou Bystrouškou

KDY: bez omezení

KDE: online www.mzm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Moravské zemské muzeum na svém webu připravuje seriál nahlédnutí do svých sbírek, ve kterém představí souvislosti a historii slavného příběhu Lišky Bystroušky. V úvodním dílu seriálu literární historička Hana Kraflová popisuje, kdo s nápadem na příběh svérázné lišky přišel a s jakými pocity se spisovatel Rudolf Těsnohlídek uloženého úkolu ujímal. „Záměrem seriálu je seznámit čtenáře s autentickými dokumenty ze sbírek našeho muzea a s širokými a často překvapivými souvislostmi spojenými s legendární postavou Lišky Bystroušky,“ lákali muzejníci ke čtení.

Botanické zahrady



Botanická zahrada Brno

KDY: pondělí – pátek 9.00 – 17.00

KDE: ulice Veveří, Brno

ZA KOLIK: vstup volný



Z provozních důvodů zatím jen ve všedních dnech je otevřená Botanická zahrada u Přírodovědecké fakulty v Brně. I v zahradě platí povinnost nosit respirátor a dodržovat rozestupy. Návštěvníci již mohou obdivovat první jarní květy, do dalšího uvolnění zůstávají zavřené skleníky.