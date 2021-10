Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě se o nadcházejícím víkendu prohne pod tunami knih. Chystá se tu totiž 31. Podzimní knižní veletrh, ten se uskuteční podle plánu v pátek a v sobotu 15. a 16. října. Přijede sto dvaatřicet vystavovatelů, což je méně než obvykle. Nicméně návštěvníci se mohou těšit na spisovatelské hvězdy. Do Brodu míří například spisovatelé Martin Hilský, Michal Viewegh, Michael Kocáb a spisovatelky Alena Mornštajnová, Irena Obermannová a další.

„Vystavovatelů bude záměrně o něco méně než v předchozích letech. Neoslovovala jsem nové, dokonce jsem odmítala i ty, kdo se přihlásili po uzávěrce. Chtěla jsem zajistit větší rozestupy mezi stánky a i mezi lidmi,“ vysvětlila ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová s tím, že všichni vystavovatelé i návštěvníci budou muset splnit aktuální podmínky koronavirových opatření.

Hlavní motto veletrhu zůstává stejné, jako mělo být loni, tedy Země skrytých úsměvů. Stejně tak se jmenuje i kniha povídek třiceti autorů, která měla být vydaná k 30. ročníku veletrhu, ten se ale nakonec kvůli koronavirové pandemii nekonal. „Na letošním veletrhu se uskuteční jak odložený křest knihy, tak dvě velké autogramiády s účastí mnoha autorů,“ dodala Hejkalová.

Lidé budou moci dorazit v pátek od deseti ráno do sedmi večer, v sobotu potom od devíti do pěti hodin odpoledne. Veletržní program se skládá z besed, autorských čtení a autogramiád. Seznam spisovatelů, kteří dorazí, je opravdu dlouhý. V pátek večer převezmou od vydavatelů ceny za nejkrásnější knihy veletrhu. Dílčím tématem veletrhu je i Karel Havlíček Borovský a svoboda slova ve 21. století. Před dvěma sty lety se narodil Karel Havlíček Borovský a před sto lety byl založený světový PEN klub. Spojnicí obou výročí je právě důležitost svobody slova. Kompletní program najdou návštěvníci na webových stránkách Hejkal.cz v sekci Podzimní knižní veletrh.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Slavnosti medu a vína

KDY: pátek a sobota

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Příjemně strávený víkend s vínem a medem mohou zájemci zažít v Novém Městě na Moravě. V pátek od sedmi večer zahájí slavnosti cimbálová muzika Antonína Stehlíka v kulturním domě. V sobotu bude pokračovat program od tří hodin prezentací vinařů, prodejem a ochutnávkou vína, prodejem medu, medoviny a dalších produktů. Od šesti vystoupení Stanley’s Dixie Street Band, Quanti Minoris a závěrem Děda Mládek Ilegal band. Vstupné v pátek 150 korun, v sobotu 200 korun. V ceně vstupného je ochutnávka vína.

Komentované prohlídky parku

KDY: sobota a neděle, od 11.30, 13.00, 14.30

KDE: Hrad Kámen

ZA KOLIK: zdarma



Působivý park hradu Kámen nabízí pozoruhodná místa v každé roční době. A právě na tento víkend připravili pro zájemce komentované prohlídky v čase od půl dvanácté, od jedné a od půl třetí odpoledne. Během nich se zaměří na historii parku, nedávnou revitalizaci i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat. Návštěvníci tak proniknou do tajů romantického parku. Vstupné je zdarma.

Premiéra: Poklekni před duší

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

ZA KOLIK: od 240 korun



Jihlavské Horácké divadlo uvede v sobotu od sedmi večer na Velké scéně divadla premiéru představení Poklekni před duší. O den dříve, v pátek 15. října, ji mohou zájemci zhlédnout během veřejné generálky od deseti dopoledne. Inscenace Poklekni před duší navazuje na řadu her představujících mimořádné osobnosti Vysočiny. Hra se věnuje meziválečnému nakladateli a katolickému mysliteli Josefu Florianovi. Pro Horácké divadlo ji napsal Martin Františák, který ji zároveň i režíruje. Vstupné je od 240 korun.

Císařské posvícení

KDY: pátek až pondělí

KDE: Moravské Budějovice



Císařské posvícení je každoroční velkou událostí Moravských Budějovic. Letos slaví 790 let od první písemné zmínky města. V pátek od pěti hodin odpoledne zahajuje akce výstavou obcí regionu. V sobotu od osmi ráno jsou připravené trhy na Purcnerově ulici a zámeckém nádvoří. Ve dvě odpoledne vyjde slavnostní průvod městem v čele s dechovou hudbou Dubňanka a o půl hodiny později vypukne posvícenský program na zámeckém nádvoří. Nebude chybět ohňostroj.

HODY A VINOBRANÍ

Vojnoměstecký posvícení

KDY: pátek až neděle

KDE: Vojnův Městec

ZA KOLIK: 160 korun



V pátek vystoupí v sokolovně Venkovská kapela známá z TV Šlágr od sedmi večer. V sobotu mohou lidé během dne navštívit farmářské a řemeslné trhy, střelnici na náměstí. Dále bude k vidění výstava vysokovibračních obrazů a dřevořezbářských výrobků na radnici, slavnostní otevření půdní vestavby základní školy a den otevřených dveří. V neděli dopoledne bude mše svatá v kostele sv. Ondřeje, odpoledne od tří hodin vystoupí dětí ze základní a mateřské školy a poté začne divadelní představení Honzy Hrubce O princi z knížky v sokolovně.

Tradiční krojované hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Mohelno



Mohelenská chasa připravila na sobotu a neděli krojované hody. V sobotu od dvou hodin stavění máje, průvod obcí, večer hodová zábava se skupinou Klaxon. V neděli od půl deváté průvod obcí s dechovou kapelou Horanka, odpoledne od pěti zahraje cimbálová muzika Majerán.

Vinobraní

KDY: pátek od 13.00

KDE: Jaderná elektrárna Dukovany

Jadernou elektrárnu Dukovany čeká první vinobraní. V pátek 15. října odpoledne jsou tak na vinohrad u jaderné elektrárny zvaní milovníci vína, cimbálové hudby a dobré nálady.

Tradiční krojované hody

KDY: sobota od 11.00

KDE: Březník



V sobotu od jedenácti projde obcí krojovaný průvod, do kterého jsou zváni všichni, kteří se rádi nastrojí do tradičního kroje. Od osmnácti hodin čeká zájemce v sokolovně krojované předtančení a také vystoupení nejmenších dětí z tanečního kroužku Jablíčko a pak večerní zábava. Celým hodovým dnem provede dechovka Polužanka.

KONCERTY

Zatrestband: Děkujeme

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

ZA KOLIK: 300 korun



Výjimečný galakoncert swingového orchestru věnovaný lidem z první linie, kteří bojují v posledních letech s následky pandemie COVID 19. Pod taktovkou Petra Píši.

Přehlídka lidových muzik

KDY: sobota a neděle od 13.30

KDE: Třebíč, Centrum tradiční lidové kultury

ZA KOLIK: zdarma



Ve dnech 16. a 17. října se bude v Centru tradiční lidové kultury konat přehlídka lidových muzik. V programu se představí lidové muziky z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Horního Rakouska.

Koncert: Swing pigs

KDY: sobota od 19.00

KDE: Třebíč, HonkyPonk Café

ZA KOLIK: 420 korun



Hudební performance plná improvizace mísící nejrůznější hudební vlivy a žánry. Klasika, swing, blues, soul, jazz a folklór v nevyzpytatelné postprodukci slovanského dua. Vystoupí Alexey Aslamas na housle a Samuel Paučo na kytaru.

Bastien a Bastienka

KDY: sobota od 20.00

KDE: Nové Město na Moravě, atrium ZUŠ Jana Štursy



Akvarteto společně s Novým Městem na Moravě zve na operu Bastien a Bastienka. Vystoupí Akvarteto a hosté pod vedením Ondřeje Kunovského.

Javory Beat & Hradišťan

KDY: úterý 19. října od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

ZA KOLIK: 490, 650 a 790 korun



Jiří Pavlica, Hradišťan & Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat vystoupí na jednom pódiu. Téměř tříhodinový společný koncert zažijí diváci v úterý 19. října v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Svými písněmi přinášejí radost posluchačům už více než padesát let a za tu dobu s nimi spolupracovala řada hudebníků a zpěváků.

TRHY

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 16. října se lidé mohou těšit na farmářské trhy na náměstí Republiky. V letošní sezóně jsou poslední. Návštěvníci si mohou nakoupit kvalitní maso, sýry, zeleninu, ovoce, med i bylinky z regionálních ověřených zdrojů.

Posvícenské trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Chotěboř

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční Posvícenský řemeslný trh se koná v pátek 15. října na Masarykově náměstí. Od půl druhé zahraje návštěvníkům kapela Detto.

Podzimní trhy

KDY: pátek od 10.00 do 17.00

KDE: Jemnice, zámek

ZA KOLIK: zdarma



Lidé si nakoupí zahradní a užitnou keramiku, květiny, kosmetiku, perníčky, sýry a další. Uvidí ukázku kovářské práce, točení na hrnčířském kruhu, zdobení perníčků, malování keramiky.

DIVADLO

Horská dráha Bolka Polívky

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

ZA KOLIK: 420 až 450 korun



Do Jihlavy přijede Divadlo Bolka Polívky s hrou Horská dráha. Starší, ale zkušený lev salónu si přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší atraktivní dámu, kterou potkal v baru. A večer rozhodně nebude nudný, děj se přelévá jako na horské dráze. Hrají Milan Kňažko, jeho partnerkou je Eva Novotná, v alternaci Jitka Ježková.

TURISTIKA

Podzimním Horáckem

KDY: sobota od 6.00

KDE: Třebíč, Klubovna u Babáku

ZA KOLIK: dospělí 25 korun, děti 10 korun



Pětačtyřicátý ročník turistického pochodu. Start a cíl od šesti ráno do šesti večer v klubovně Klubu českých turistů u Babáku v Třebíči. Zájemci si mohou vybrat buď pěší nebo cyklotrasu v okolí Třebíčska. Občerstvení po cestě v Budíkovicích, Rudíkově, Hostákově a cíli.

Podzimní vycházka: Bransoudovské lesy

KDY: sobota od 13.00

KDE: Humpolec

Na podzimní muzejní vycházce se sejdou zájemci před budovou muzea na Horním náměstí. Odtud se vydají k bývalému Bransoudovskému Dvoru a zpět. Celková trasa je nenáročná v délce dvou až tří hodin. Vycházku vede Petr Filip.

ZÁVODY

Běh Šeptouchovem

KDY: sobota od 9.15

KDE: Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK: startovné deset a dvacet korun



V Ledči nad Sázavou pořádají v sobotu 16. října jednašedesátý ročník běhu Šeptouchovem. Je to veřejný závod v přespolním běhu o cenu starosty města Ledeč nad Sázavou. Pořadatelé zvou všechny děti, jejich rodiče a prarodiče, kteří se rádi proběhnou a mají chuť závodit.

Náměšťský cyklomaraton

KDY: sobota od 7.30

KDE: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí

Osmnáctý ročník MTB maratonu pro všechny zájemce pořádaný Bikeclubem Sokolisti Náměšť se uskuteční v sobotu 16. října. Závod je zařazený do Galaxy série 2021 a závodí se O pohár města Náměště nad Oslavou. Dětský závod startuje v deset hodin, trasa A o půl dvanácté a o půl hodiny později startuje trasa B. Součástí doprovodného programu bude malování na obličej a skákací auto.

O pohár Barchanu

KDY: sobota od 9.00

KDE: Jemnice, zámecký park



Druhý ročník přespolního běžeckého závodu O pohár Barchanu Kraje Vysočina se koná v sobotu 16. října. Start a cíl závodu je v areálu pod fotbalovým hřištěm u spodního rybníku. Ve všech kategoriích obdrží první tři medaile a diplomy.

PRO DĚTI

Pirátská stezka

KDY: sobota od 13.00 do 16.00

KDE: Telč, Dolní brána

Pirátská stezka za pokladem v zámeckém parku je připravená na sobotní odpoledne. Začátek stezky je ve třináct hodin u Dolní brány Na Baště, v parku pak na děti čeká deset zastávek s tematickými úkoly.

Třešťské deskohraní

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třešť, budova kina Máj

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Odpoledne s deskovými hrami, které už dávno nejsou jenom Člověče, nezlob se nebo Dostihy a sázky. Existuje spoustu zajímavějších a propracovanějších herních systémů, kdy lze zážitky z hraní srovnávat se sledováním filmů nebo čtením zajímavých knih.

Společné pouštění draků

KDY: neděle od 15.00

KDE: Růžená, louka pod fotbalovým hřištěm

ZA KOLIK: zdarma



Společné pouštění draků pod fotbalovým hřištěm v Růžené. Svařák a čaj bude zdarma. Špekáčky s sebou.

O Malé hvězdě

KDY: neděle od 16.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: 80 korun



Muzikoterapeutická pohádka s Evou Sádlíkovou se koná v hudebním sále ZUŠ ve Staré radnici na Masarykově náměstí. Vyprávění o Malé hvězdě a jejím putování vesmírem je doprovázeno hudebními nástroji s přirozeným laděním.

VÝSTAVA



Vzpomínky na Jana Zahradníčka

KDY: sobota od 13.00

KDE: Stařeč u Třebíče, kostel sv. Jakuba a víceúčelová hala

V sobotu 16. října zahájí ve Starči po slavnostní mši svaté v kostele svatého Jakuba Staršího výstavu nazvanou Vzpomínky na Jana Zahradníčka. Od tří hodin si mohou lidé přijít prohlédnout výstavu do víceúčelové haly. Je připravený kulturní program a občerstvení.

Výstava ovoce, zeleniny a chryzantém

KDY: pátek až pondělí

KDE: Třebíč, Dům zahrádkářů



Na výstavě zájemci shlédnou ovoce, zeleninu, hroznové víno z Vinohradu Sádek. Vystaveny budou také nové odrůdy brambor. Ke koupi budou sazenice drobného ovoce a květin, dále med a výrobky ze včelího vosku. Také budou moci návštěvníci ochutnat Regionální potraviny z Vysočiny. Otevřeno v pátek od 13.00 do 17.00, v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 a v pondělí od 9.00 do 12.00 hodin.

VÝROČÍ

Sto let Jednoty Orel

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem



Orli v Bystřici nad Pernštejnem zvou v sobotu do Orlovny na oslavu sto let Jednoty Orel. Zájemci si od dvou odpoledne prohlédnou budovu, kterou znají spíše jako bývalé kino. Součástí programu bude možné zhlédnout ukázku oddílu historického šermu, krátké loutkové vystoupení s historickými marionetami, sportovní vystoupení děvčat pod vedením Jitky Exlové, orelské prapory i veškeré dochované fotografie zachycující orelskou činnost. Pro děti je připravená herna v malém zrcadlovém sále a před budovou skákací atrakce.

PŘEDNÁŠKA

Trabantem z Austrálie do Asie s Danem Pribáněm

KDY: úterý 19. října od 19.00

KDE: Velké Meziříčí, kinosál Jupiter clubu

ZA KOLIK: na místě 250 korun



V úterý 19. října návštěvníci zažijí v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí poutavé vyprávění s promítáním Dana Pribáně nazvané Trabantem napříč kontinenty. Uslyší o jeho nové výpravě. Začátek je od šesti večer. Nejvtipnější český cestovatel Dan Pribáň bude vyprávět divákům o svých cestách. Poslechnou si cestovatelský rokenrol o výpravách těmi nejméně pravděpodobnými auty. Uvidí fotky, videa a hlavně uslyší historky, které člověk nevymyslí. Vstupné v předprodeji dvě stě korun, na místě dvě stě padesát korun.

SETKÁNÍ

Harmonikáři v Bystřici

KDY: neděle od 14.00

KDE: Bystřice na Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 60 korun



Setkání hráčů na všechny druhy harmonik se koná v neděli ve velkém sále kulturního domu v Bystřici pod Pernštejnem od čtrnácti hodin. Příznivci dobré muziky a harmonikářského umění se mohou těšit na příjemně strávené odpoledne. Harmonikáři, kteří se chtějí přehlídky zúčastnit, se mohou přihlásit na telefon 566 552 626, nebo e-mailu info@kdbystricenp.cz. Vstupné je šedesát korun.