Na zámku poznají staré umění sklářů

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

KDE: zámek Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma

Sklářské akce se po nucené odmlce znovu rozjíždějí. Nejbližším velkým lákadlem spojeným s prastarým a krásným řemeslem je Zámecký sklářský den. Koná se 13. června na zámku ve Světlé nad Sázavou. Nabídne skleněné expozice, křest plastiky Pocta sklářům a představí se i vysočinské sklárny. Pro návštěvníky budou připravené výtvarné dílny a vyzkouší si nejrůznější druhy zpracování skla. „Zájemci budou vinout či foukat skleněné perly, malovat na sklo nebo dokonce přímo malovat sklem. Koho omrzí vyrábění, může se vydat na nádvoří, kde bude připravený jarmark,“ pozvala majitelka světelského zámku Helena Degerme.

Plastika nazvaná Pocta sklářům je společným dílem skláren a výtvarníků nejen z Vysočiny. Tvoří ji více než stovka skleněných koulí. Každá jednotlivá koule plastiky reprezentuje jednu sklárnu, jednoho výtvarníka. Některé jsou barevné, některé broušené, některé jinak zdobené. Každý tu svoji pojal po svém. „Instalace o průměru pěti metrů bude trvale k vidění na zámeckém nádvoří,“ upřesnila Degerme.

V ten samý den se uskuteční vernisáž nové zámecké výstavy Sklo mluví skrz staletí. „Je instalovaná v expozici evropského historického skla. Mezi vitrínami s historickými exponáty jsou k vidění umělecké objekty nejlepších současných sklářských výtvarníků. A nechybí ani ti místní,“ popsala Degerme. Ale to není všechno.

Dalšími výstavami, na které se mohou návštěvníci Zámeckého sklářského dne těšit, jsou díla vzešlá ze šesti ročníků Sympozia broušení skla společnosti Bohemia Machine a práce výtvarníků České republiky s názvem Když dva dělají totéž, není to totéž. K vidění bude do 18. září.

Akce je součástí projektu Vysočina sklářská.

Muzejní a galerijní noc zve do všech expozic

KDY: pátek od 16.00

KDE: Horácká galerie a muzeum, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Letos se opět Horácká galerie a Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě spojily, aby pro návštěvníky přichystaly na dnešní den tradiční akci Muzejní a galerijní noc, tentokrát na téma sklářství a ornitologie. V Horáckém muzeu v čase od čtyř odpoledne do devíti hodin večer mohou návštěvníci využít volný vstup do všech expozic a na výstavu Život v přírodě, od pěti hodin je naplánované otevření nové expozice lidové architektury. Ve stejný čas v Horácké galerii jsou připravené ukázky a workshop sklářských technik na nádvoří, komentované prohlídky výstavy Současná sklářská tvorba na Žďársku od šesti, sedmi a osmi hodin. Děti mohou vyrazit na ptačí stezku se startem v Horáckém muzeu a koncem v galerii, kde je čekají výtvarné dílny.

Noc kostelů nabídne koncerty i prohlídky

KDY: pátek 12. června od 18.00

KDE: Jihlava, kostel sv. Jakuba Většího

ZA KOLIK: zdarma



Letošní Noc kostelů nabídne opět koncerty, besedy i programy pro rodiny s dětmi. Například v jihlavském kostele svatého Jakuba Většího se koná koncert pěveckého sboru Juventus, lidé si svatostánek prohlédnou a vyslechnou zajímavé vyprávění o premonstrátech. Třebíčský kostel svatého Martina nabídne varhanní improvizaci. Vysoké Studnice zvou na výstup na věž a komentovanou prohlídku varhan. V brodském kostele Nanebevzetí Panny Marie zazpívá kapela Výbuch Podrobný program včetně všech svatostánků, které se do akce zapojují, najdou zájemci na webu Noci kostelů.

Turisté se vydají na Ostrou skálu a Dalečín

KDY: sobota 13. června od 7.30

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: 150 korun



Účastníci turistického výšlapu s holemi se sejdou v půl osmé na parkovišti u Gymnázia v Novém Městě na Moravě. Jejich cílem bude Ostrá skála a Dalčín, před sebou budou mít trasu o délce patnácti kilometrů. Do Písečného se společně svezou auty. Zapomenout by neměli na svačinu, pití a pohodlné oblečení i obuc. V ceně 150 korun je zapůjčení holí pro nordic walking.

Cyklo cup odstartuje z Polné

KDY: sobota v 8.00

KDE: start u Městského stadionu, Polná

ZA KOLIK: startovné na místě



IV. ročník polenského Cyklo cupu je naplánovaný na sobotu 13. června. Start i cíl je pod pergolou u bufetu na Městském stadionu, zájemci s emohou registrovat od somi do deseti hodin ráno. Na letošní ročník jsou pro závodníky opět připravené tři trasy. Cyklo cup je poznávací – úkolový závod a je určen pro všechny příznivce cyklistiky, kteří vlastní trekkingová, horská a krosová kola. Jednotlivé trasy vedou po silnici, polních a lesních cestách a cyklostezkách. Zájemci se mohou těšit na trasy se speciálními úkoly, které musí plnit.

Věci prodají na trhu ve Žďáře

KDY: sobota v 8.30

KDE: Farská humna, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Věci všeho druhu od knížek, přes hračky a domácí potřeby až po sportovní vybavení nebo oděvy se v sobotu 13. června objeví na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Bleší trh nazvaný Nažďár bazár! se bude konat od 8.30 do 12 hodin. „V loňském roce se zúčastnilo na tři desítky nabízejících a okolo pěti set nakupujících,“ připomenul jeden ze spoluorganizátorů akce Jan Šedo. Pro prodejce neplatí žádná přísná pravidla. „Prodávat tam může kdokoli, ale pouze jako soukromá osoba, ne jako živnostník. Stačí si vzít třeba deku, přijít, zabrat si místo a vyskládat tam věci, které chce nabídnout ostatním. Neplatí se žádný poplatek,“ řekl Šedo. Bleší trh se bude konat pouze za příznivého počasí.

Telč zavoní africkým ovocem

KDY: sobota od 10.00

KDE: Panský dvůr, Telč

ZA KOLIK: zdarma



Do Telče se už dnes vrátí to nejlepší z Afriky. Mezi desátou a šestnáctou hodinou mohou zájemci přijít ochutnat tropické ovoce, které pro ně vypěstovali drobní ugandští farmáři. Akce se koná v areálu Panského dvora v Telči. Návštěvníci zde nakoupí čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, máslové avokádo, spoustu druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čokoláda, káva, marmelády a dokonce čerstvé kakaové boby. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Vstup je na trhy volný.

Platforma zahajuje léto již v sobotu

KDY: sobota od 13.30 hodin

KDE: park Stromovka, Humpolec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné nebo zdarma



Je tu léto a s ním začíná tradiční multižánrový humpolecký festival Letní Platforma Humpolec, který se letos koná již po sedmé. S oblíbeným festivalem se návštěvníci setkají od června do srpna v parku Stromovka v Humpolci. Festival nabízí bohatý program pro děti i dospělé. Jedná se o žánrově pestrá hudební vystoupení, promítání letního kina, přednášky nebo autorská čtení. Platforma se otevírá v sobotu 13. června od dvou hodin odpoledne a jako první vystoupí Studio Damúza s představením pro děti Pohádky z lesa. Se svou oblíbenou hudební náloží dorazí Petr Taks, Pohřební kapela a formace Vepřové komety.

Koncert třebíčského zpěváka Frencize

KDY: pátek v 19.00

KDE: Národní dům, Třebíč

ZA KOLIK: 80 korun



Třebíčský zpěvák, muzikant, skladatel a doprovodný kytarista Jitky Boho Frenciz vystoupí dnes v Národním domě v Třebíči. Začátek koncertu je v 19 hodin. Zahrál si před takovými hvězdami, jako jsou Desmod, Olympic, Elán nebo Miro Žbirka. V roce 2005 obdržel ocenění v třebíčském Výběru kapel a získal ocenění v kategorii text roku za text Tebe zasadím a objev roku. Vstupné je 80 korun. Vstupenky lze rezervovat na telefonu 568 610 013 nebo zakoupit na místě v den konání koncertu.

Divadlo pro děti Maxipes Fík

KDY: neděle v 15.00

KDE: Horácké divadlo, Jihlava

ZA KOLIK: vstupné od 100 korun



V neděli 14. června Horácké divadlo Jihlava připravilo pro děti a jejich rodiče interaktivní pohádku pro celou rodinu na motivy známého Večerníčkového seriálu Maxipes Fík. Děti se v divadle potkají s Fíkem a jeho kamarádkou Ájou a prožijí s nimi jejich dobrodružství. Představení začíná v 15 hodin na velké scéně divadla.