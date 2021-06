Vysočina - Na hradě Kámen čekají po oba dva dny na milovníky zahrad komentované prohlídky, a to vždy v jedenáct hodin dopoledne a v jednu a ve tři odpoledne. „Prohlídky budou zaměřené na květiny a zástupce živočišné říše, na historii a současnost parku a na jeho nedávnou obnovu. Návštěvníci se mohou těšit na znalostní kvíz, poznávací stezku nebo květinové aranžmá v interiérech hradu,“ uvedla kastelánka hradu Zlata Vobinušková.



Školní zahrada v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku připravila pro veřejnost program na neděli 13. června od devíti hodin ráno do čtyř odpoledne. „Prohlídka zahrady bude s průvodci z řad dětí, dále jsme připravili výstavu fotografií k patnáctému výročí založení školní zahrady, představíme novou včelí stezku a na jednotlivých stanovištích po zahradě budou moci lidé plnit různé úkoly,“ popsala akci na zahradě přibyslavské základní školy Marie Zichová. Zájemci si budou moci zakoupit výrobky a výpěstky od dětí. Zahrada prošla v posledním roce rekonstrukcí a ještě jsou další úpravy plánované pro letošní rok.



Ve Velkém Meziříčí na Žďársku otevírá ukázkovou zahradu zahradnictví Petráveč. Na milovníky přírody čekají po oba dva dny komentované prohlídky, zábavná oslice a kozlík, tvoření pro děti i pestrý výběr okrasných rostlin i ovocných keřů. Jako doplněk bude prodej různých dárkových předmětů a šperků. V sobotu je otevřeno od devíti ráno do pěti odpoledne, přičemž komentované prohlídky se uskuteční v deset, ve dvě a ve čtyři odpoledne. V neděli se brány otevírají v jednu odpoledne a zavírají v šest večer. Komentované prohlídky jsou v plánu ve dvě a ve čtyři odpoledne.



Kdo by však toužil po nějaké komornější ukázce zahradnického umění, může se jet podívat například do Resslovy ulic v Polné na Jihlavsku. Tam Lenka Hubáčková a Petr Holas už před časem odstranili ploty a budou rádi, když se lidé přijedou podívat. Pyšní se tím, že jim dosud zahradu nikdo nezničil. „Vybudovali jsme systém pro vsakování velkého množství srážkové i povrchové vody ze silnice. Staráme se o přilehlé pozemky, o které se nikdo nestaral. Vybudovali jsme prostor pro vlastní učení a pozorování, zkoušení nových nápadů a pracujeme s tím, co máme,“ popsali svou zahradu Hubáčková s Holasem.



Informace o otevřených zahradách na Vysočině lidé zde

PELHŘIMOVSKO

Letní Platforma Humpolec

KDY: pátek od 16.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma

Je tu léto a s ním tradiční humpolecký festival Letní Platforma Humpolec v parku Stromovka. Festival začne v pátek 11. června od čtyř hodin odpoledne, kdy se naplno rozjede humpolecké léto plné zábavy, radosti, hudby, divadla, jídla a dalších mnoha programů a aktivit. Program je připravený pro děti i dospělé. O gril se bude starat šéfkuchař Jenda Kotrba. Každý může přijít a užít si start letošního léta.

Proč to sbíráš?!

KDY: sobota a neděle, od 10.00 do 17.00

KDE: Pelhřimov, výstavní síň zámku pánů z Říčan

ZA KOLIK: od 20 korun



Pelhřimovské muzeum má letos sto dvacet let a pro své návštěvníky připravilo výstavu Proč to sbíráš?! s rozličnými exponáty z muzejního depozitáře. Na co se mohou zájemci těšit? Čerstvě po renovaci na výstavu dorazil motocykl Jawa 350 model 634 se sidecarem. Na výstavě dále lidé uvidí poklad z Pekla, díla pelhřimovského rodáka Vojtěcha Benedikta Juhna, keramiku, pušky a šavle, historický textil, lidové kroje a další.

DALŠÍ TIPY

Žďársko

Sobotní ateliér

KDY: sobota od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 110 korun

Na žďárském zámku čekají na ěti další sobotní ateliéry. Během nich budou pozorovat život kolem zámeckého potoka – živočichy, čistotu vody, zaposlouchají se do zvuků kolem potoka. Za pomoci mapy zjistí, kam potok teče. Čeká je také samostatná průzkumná výprava do areálu. Ateliér trvá od deseti do půl dvanácté a vstupné za dítě je 110 korun.

Vernisáž výstavy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 12. června bude v deset hodin v předsálí velkomeziříčského kina Jupiter vernisáží zahájena výstava věnovaná oslavám 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí. Návštěvníci uvidí, jakou proměnou prošlo vybavení hasičské techniky v průběhu let. Nebudou chybět ani trofeje získané v různých soutěžích a fotografie dokumentující dění hasičského sboru.

Řemeslné trhy

KDY: neděle od 8.00

KDE: Velké Meziříčí, náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční řemeslné trhy se budou konat v neděli na Náměstí ve Velkém Meziříčí. V nabídce budou řemeslné výrobky, ovoce, zelenina, květiny, občerstvení a cukrovinky.

Havlíčkobrodsko

Čtyři vraždy stačí, drahoušku

KDY: pátek od 20.00

KDE: Krucemburk, sokolovna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Divadélko DIK Chotěboř uvádí divadelní hru na motivy literární předlohy Nenada Brixyho a filmového scénáře Oldřich Lipského a Miloše Macourka Čtyři vraždy stačí, drahoušku v sokolovně v Krucemburku.

Trhy na náměstí

KDY: sobota od 9.00

KDE: Ždírec nad Doubravou

ZA KOLIK: zdarma

Město Ždírec nad Doubravou zve na trhy na náměstí 9. května v sobotu 12. června od devíti do jedné hodiny. V doprovodném programu vystoupí kapela Zelenohorští muzikanti ze Žďáru nad Sázavou. Na děti čekají zdarma pouťové atrakce. Po celou dobu nebude chybět občerstvení.

Jihlavsko

Mahler Jihlava - Slavnostní koncert

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jihlava, Kostel Povýšení svatého Kříže

ZA KOLIK: 99 nebo 49 korun



Slavnostní koncert k třicátému výročí Českého filharmonického sboru Brno se sbormistrem Petrem Fialou se uskuteční v pátek 11. června v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě. Koncert je součástí festivalu Mahler Jihlava Hudba tisíců. Začátek koncertu je naplánovaný na sedmou hodinu večerní. Vstupné na místě je devětadevadesát korun, studenti a senioři zaplatí bez koruny padeát korun.

Z kopce festival

KDY: sobota od 14.30

KDE: Dolní Cerekev, nad líhní

ZA KOLIK: zdarma

Hudební festival s kapelami, divadlem, dílnami, vegáčem, sekáčem, čajovnou, antikvariátem a dalším programem se uskuteční v sobotu v Dolní Cerekvi. Na festivalu vystoupí divadlo Letem sokolím, večerníček Barky Hubáčkové z divadla Kufr a kohout, kapely Makak Akustikus, Huso, Zuby nehty a Lajky.

Po Vysočině s Gustavem Mahlerem

KDY: neděle od 7.30

KDE: Kaliště

ZA KOLIK: zdarma



Zájemci mohou vyrazit v neděli na turistický pochod na trase Kaliště – Kouty – Ledeč nad Sázavou. Odjezd autobusu z ulice Legionářů za Billou. V Kalištích je připravené sázení růže do mahlerovského rozária, převoz do Koutů a odtud vyrazí účastníci pěšky do Ledče nad Sázavou.

Třebíčsko

Putování k javoru

KDY: sobota od 7.30

KDE: Trnava a Třebíč

ZA KOLIK: startovné na místě

Klub českých turistů pořádá jednačtyřicátý ročník turistického pochodu Putování k javoru v sobotu 12. června. Pochod startuje buď v Trnavě u hostince U dvou lišek od půl osmé nebo v Třebíči u Základní školy Kpt. Jaroše ve stejný čas. Trasy pro pěší jsou šestnáct až jednadvacet kilometrů, cyklo šestnáct až šestapadesát kilometrů. Cíl pochodu je v Trnavě v hostinci U dvou lišek do tří hodin odpoledne. Občerstvení je zajištěno.

Poslední ze žhavých milenců

KDY: sobota od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámecká jízdárna

ZA KOLIK: 420 nebo 360 korun



Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích inspirovala autora k napsání komedie, při které se baví a smějí diváci bez rozdílu věku. Divadelní komedii Poslední ze žhavých milenců mohou diváci vidět v sobotu v zámecké jízdárně v Náměšti nad Oslavou. Hraje Simona Stašová a Petr Nárožný.

Co se chystá

Charitativní koncert Mirky Časarové pro Danečka

KDY: 25. června od 19.00

KDE: Lipnice nad Sázavou, hrad Lipnice

ZA KOLIK: 500 korun

Charitativní koncert Mirky Časarové s hosty se koná 25. června na nádvoří hradu Lipnice od sedmi hodin. Veškerý výtěžek ze vstupného půjde na terapeutické a rehabilitační aktivity pětiletého Danečka postiženého vrozenou vadou.

Arakain s hostem Lucií Bílou

KDY: 19. srpna od 20.00

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

ZA KOLIK: 450 korun



Na koncertě známé metalové skupiny Arakain vystoupí jako host Lucie Bílá, která právě s Arakainem začínala svou kariéru. Na Podzámecké nivě 19. srpna zazní největší hity z celé historie kapely. Vstupné v předprodeji je 450 korun, na místě je 550 korun.