Premiéra opery Evžen Oněgin

KDY: pondělí 29. března od 20.15

KDE: ČT Art

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Premiéru nového nastudování známé opery mohou lidé zažít i v době koronavirové pandemie. Musí sice oželet krásné prostředí divadla, zato je ale výjimečně nemusí trápit vhodný outfit. Premiéru nové inscenace opery Evžen Oněgin Národního divadla Brno si vychutnají díky televiznímu vysílání.

Premiéra je na programu ČT Art v pondělí od čtvrt na devět večer. „Režisérem inscenace je Martin Glaser a autorem hudebního nastudování Robert Kružík,“ uvedla mluvčí Janáčkovy opery brněnského národního divadla Adéla Biravská. V hlavních rolích se mohou lidé těšit na sólisty Svatopluka Sema, Lindu Ballovou, Ondřeje Koplíka či Václavu Krejčí Houskovou či Jiřího Sulženka.

Nejslavnější operu Petra Iljiče Čajkovského inspiroval známý Puškinův román. „Pořád sníme, pořád se honíme za marnými iluzemi a pořád se potřebujeme vztahovat k nějakému ideálu. Zároveň se musíme naučit přijmout život jaký je a zároveň se nesmíme přestat snažit, aby svět byl lepší. A musíme kvůli tomu sny a iluze většinou obětovat. To je často velmi bolestivé a dvě a půl hodiny nádhery, kterou nachystal Čajkovskij inspirovaný Puškinem, nám mohou k té cestě dodat síly“ uvedl o opeře ředitel Národního divadla Brno a zároveň režisér inscenace Martin Glaser.

Nejde o první přenos z některého z aktuálně zavřených brněnských divadel. „Česká televize podporuje kulturu a přímé přenosy či záznamy brněnských divadel nejsou ojedinělé. Například nedávno se setkal s velkým diváckým zájmem živě odvysílaný Skleněný pokoj z Městského divadla v Brně,“ zmínila mluvčí brněnského studia České televize Hana Orošová. Televize rovněž uvedla záznam představení HaDivadla Maloměšťáci.

Vysílání bude mít tentokrát i charitativní rozměr. „Spustili jsme benefiční prodej vstupenek, jehož výtěžek poputuje Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje na pomoc lidem, které koronavirus dostal do těžké životní situace,“ upozornila Biravská. Vstupenky lidé zakoupí přes web divadla.

Další víkendové tipy



Divadlo

AktrŠéf

KDY: premiéra nového dílu v neděli od 19.00

KDE: online Youtube kanál MdB TV

ZA KOLIK: zdarma



Kdo půjde z kola ven, a kdo naopak svým hereckým výkonem přesvědčí přísnou trojici porotců? I tuto neděli se lidé mohou těšit na pokračování divadelní reality show z Městského divadla Brno AktrŠéf.

Otázky pro herce

KDY: neomezeno

KDE: playlist Otázky pro na facebookovém profilu Činohra NdB

ZA KOLIK: zdarma



Mahenka či Reduta? Pomocí podobných otázek poznají lidé blíže herce Činohry Národního divadla Brno. Na oficiálním facebookovém profilu divadla se zajímavosti o hercích lidé dozvědí ze série několika minutových videí plných krátkých otázek na tělo. Už odpověděli třeba Tereza Groszmannová, Viktor Kuzník či Tereza Richtrová.

Pro děti

Sokolské kamínkování

KDY: bez omezení

KDE: Moravské Budějovice

ZA KOLIK: zdarma



Procházky v Moravských Budějovicích si může teď každý oživit se sokolským kamínkováním. Zájemci namalují kamínky, na zadní stranu napíší Sokol Moravské Budějovice a své jméno. Ozdobené kamínky pak položí na místo spojené se Sokolem. Kdo najde kamínek, přenese ho zase jinam, vyfotí a pošle na Instagram nebo Facebook Sokola Moravské Budějovice.

Pohádkový svět

KDY: od 26. března do do 23. dubna

KDE: informace online

ZA KOLIK: zdarma



Dům dětí a mládeže Radost v Náměšti nad Oslavou připravil další online aktivitku, která se trošku liší od těch ostatních. Pohádkový svět si mohou zájemci užít i bez toho, aniž by vytáhly paty z domu. Čeká na ně mnoho pohádkových otázek a audio poslechů pro malé i velké. To vše zažijí s aplikací Actionbound, kterou si stáhnou do svého chytrého telefonu či tabletu, najdou si hru Pohádkový svět a dál je aplikace navede.

Výtvarná soutěž a online hra

KDY: do 30. dubna

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Jihlavská zoo u příležitosti Světového dne vody měla původně připravený program v areálu zahrady. Jelikož je stále zavřená, tak na děti čeká program v podobě on-line hry Which fish? se soutěží a výtvarné soutěže Kdyby ryby. Hraje se o volné vstupenky, dárkové předměty a speciální rodinnou prohlídku. Všechny informace najdou zájemci na webových stránkách nebo Facebooku Zoo Jihlava.

Jarní putování s AZ Centrem

KDY: bez omezení

KDE: Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Po stopách Fanynky a Františka se mohou vydat děti i s rodiči v Havlíčkově Brodě. Známé postavičky se nechaly vyfotit na patnácti místech ve městě. Lidé mají za úkol z fotek na stránkách AZ Centra poznat alespoň deset míst. Pak už stačí jen vyfotit se na některém z nich se svým oblíbeným plyšákem. S fotkou a seznamem deseti míst, která poznaly, si mohou přijít děti každou středu od devíti do pěti odpoledně do kanceláře Střediska volného času k paní Ludmile Kučírkové pro odměnu. Více informací najdou zájemci na Facebooku nebo webu AZ Centra.

Beseda talent

KDY: do 12. dubna

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Rádi zpíváte nebo hraje na nějaký hudební nástroj? Potom je přesně pro vás tato online výzva. Může si vybrat jakoukoliv písničku nebo skladbu, natočí se při produkci a pošle video na mail Besedy Moravské Budějovice nebo na Facebook Všichni umělci budou odměněni malým dárečkem. Bližší info najdou zájemci na stránkách moravskobudějovické Besedy.

Koncert, zábava

Koncert kapely D.O.P. online

KDY: sobota od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Další on-line stream z Kulturáku je tady. V sobotu 27. března od sedmi hodin večer vystoupí metalová kapela D.O.P. online. Odkaz na koncert lidé najdou na stránkách novoměstského kulturního domu třicet minut pře začátkem. Vstupné je dobrovolné. Zakoupit vstupenku a přispět na koncert je možné v síti SMS Ticket.

Dušek Z kulturáku

KDY: bez omezení

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Pro ty, co nestihli vystoupení herce a improvizátora Jaroslava Duška nazvané Z kulturáku, které se v premiéře uskutečnilo 21. března v Hodoníně, nemusí zoufat. Záznam naleznou na platformě YouTube nebo Facebooku Dům kultury Hodonín.

Beseda s Kateřinou Šedou v kině online

KDY: pátek od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 150 korun



Projekt Moje kino live umožňuje divákům podpořit stále zavřená kina zapojená do projektu zakoupením vstupenek na online projekce na jejich webech. V pátek online kino nabídne místo filmu besedu s umělkyní Kateřinou Šedou. „V současné době i navzdory pandemii pracuje na několika chystaných projektech v Česku, Rakousku, Bulharsku nebo Číně. Ve své přednášce na Moje kino LIVE se umělkyně zaměří především na projekty, které mohou ostatní motivovat k vlastní aktivitě, a tím jim pomoci překlenout tuto složitou dobu,“ pozvali pořadatelé.

Všude dobře, doma nevím

KDY: sobota od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Příběh mladé terapeutky, která si otevře ordinaci v rodném Tunisku. „Milá komedie o boření předsudků, nových přátelstvích a návratu ke kořenům okouzlila publikum na festivalu v Benátkách a v Torontu,“ lákali kinaři.

McQeen

KDY: neděle od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Britský životopisný film přiblíží úspěchy a traumata významného módního návrháře Alexandra McQueena.

Přednášky, besedy

Noc s Andersenem 2021 v jihlavské galerii

KDY: pátek 26. března od 18.00

KDE: online na YouTube kanálu OGV Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



V projektu Noc s Andersenem připravila Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro děti on-line čtení knížky Den, kdy voskovky řekly DOST. Na čtení a přespání do galerie u příležitosti Noci s Andersenem bohužel děti zatím pozvat nemohou, tak pro ně přichystali alespoň krátké video, které bude mít premiéru v pátek od šesti hodin. Čtený příběh zároveň poslouží jako inspirace pro soutěžní tvoření. Jak se děti ve videu dozví, tvořit mohou jakkoliv a cokoliv, nesmí ale zapomenout použít všechny barvy, aby to některé nebylo líto. Fotky výtvorů zašlou na galerijní email nejpozději do konce března. Z došlých děl vylosují tři, jejichž autoři získají zajímavé ceny.

Beseda s Biancou Bellovou

KDY: středa 31. března od 17.00 hodin

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte do knihovny poznat současné české spisovatele, takový je společný projekt Asociace spisovatelů a knihoven z celé České republiky. Od ledna do prosince 2021 se v nich autorským čtením a debatou představí deset současných českých autorů prózy i poezie. Čtvrtý ročník projektu se bude odehrávat i v novoměstské Městské knihovně a ve středu 31. března v pět hodin přivítají spisovatelku Biancu Bellovou on-line. V roce 2009 jí vyšla prvotina Sentimentální román, následovaly knihy Mrtvý muž a Celý den se nic nestane, dále Jezero, Mona a poslední dílo je Tyhle fragmenty.

Pohyb, vycházky

Charitativní běh

KDY: do konce března

KDE: bez určení místa

ZA KOLIK: zdarma



Udělat něco pro zdraví a zároveň pomoci dobré věci mohou již registrovaní zájemci na Rosicku. Vybrat si mohou individuální běžecké trasy o délce tři až dvaačtyřicet kilometrů. Startovné ve výši sto korun zašlou účastníci na darujme.cz. Výtěžek poputuje na pomoc matkám samoživitelkám.

Koupání medvědů v Kuchyňce

KDY: sobota 27. března od 14.00

KDE: Kuchyňka, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Otužilci Klubu ledních medvědů Třebíč přivítají jaro při svém pravidelného tréninku v sobotu 27. března ve dvě hodiny v rybníku Kuchyňka. Vzhledem k dostatečnému prostoru a možnosti vstupu ze všech stran, se tam vejdou i jiní otužilci, aniž by museli porušit vládou nařízené rozestupy. Vstup do vody od školy je vhodný i pro neplavce.

Výstavy

Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí

KDY: do 4. dubna

KDE: zámek, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Putovní výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže vyhlášené minulý rok si lidé prohlédnou v okně ze zámeckého nádvoří. Svítí každý den od devíti ráno do osmi večer. Mezi sedmi oceněnými autory bylo pět fotografů z Vysočiny – dva z okresu Třebíč, dva z okresu Žďár nad Sázavou a jeden z Havlíčkova Brodu.

Velikonoce v Humpolci

KDY: od 28. března

KDE: Humpolec

ZA KOLIK: zdarma



Humpolecká radnice navzdory covidu připomene i letos velikonoční svátky. Lidé se mohou těšit třeba na Putování za velikonočním beránkem se Střediskem volného času, které začíná již tuto neděli, velikonoční výlepové plochy nebo velikonoční výlohy. Radnice připravuje také sérii speciálních humpoleckých velikonočních videí na městském YouTube kanále, Velikonoční Zichpil a mrskačku nebo strom Velikonočník, který si mohou lidé přijít sami ozdobit. Od 28. března do 5. dubna bude městem znít také Velikonoční zvonkohra.

Jiří Kraus a Pelhřimov

KDY: středa 31. března od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Premiéru studentského krátkometrážního dokumentárního filmu o architektu Jiřím Krausovi a sídlišti Pražská v Pelhřimově uvidí zájemci on-line ve středu 31. března od sedmi hodin. Kdo stojí za urbanistickým konceptem ústřední části sídliště Pražská, projektem základní školy Na Pražské a jejich sochařskou výzdobou? A čím vším prošel ve svém životě architekt Jiří Kraus, který v den premiéry filmu oslaví své 91. narozeniny? Lidé mohou sledovat premiéru filmu živě na FB, YouTube a IGTV Muzeum Vysočiny Pelhřimov.