„Trasy měří většinou mezi deseti a dvaceti kilometry. Lidé chodí nejčastěji z Řásné, Mrákotína, Studené, Telče, Jihlávky a z dalších míst. Někteří zdolávají trasu i na kolech či na lyžích, podle situace,“ uvedl Vladimír Mazal, předseda Klubu českých turistů Telč. Na vrcholu na ně čeká Studenský knoflík, který pořídí za dvacet korun a za příspěvek ve výši čtyřicet korun mohou získat Novoroční čtyřlístek.

„Slavnostní novoroční přípitek na vrcholu Javořice plánujeme v půl jedné. Malé občerstvení na vrcholu zajištěno,“ dodal Mazal. Silvestrovský výstup na Javořici s Vlastou Javořickou nese názve Za studenský knoflík a je připomínkou známé spisovatelky.

HOLÝ VRCH. Na Žďársku se zase zájemci vydají na výšlap Holého Vrchu. Akce začíná v neděli 1. ledna v pravé poledne u hospody v Jívoví. Lidé však vyjdou i z okolních obcí. Přímo na holém vrchu čeká na zájemce polévka, čaj a další nápoje. „Ve vaření polévky se střídají obce Bory, Jívoví, Dobrá Voda a Vídeň. Letos vaří Bory,“ uvedl František Uhlíř z Jívoví. Letos se tu koná už 25. ročník akce. „Začalo to tak, že se pánové z Jívoví sešli a domluvili se, že cestu na vrch prohází lopatou. A tak se začalo chodit,“ dodal Uhlíř. Z Holého vrchu jsou za dobrého počasí vidět Alpy, Dukovany i Žďár nad Sázavou.

MAŘENKA A DALŠÍ. Rozhlednu Mařenku na Třebíčsku u Štěměch čeká předsilvestrovský výšlap. Lidé se na vrchol vydají v pátek 30. prosince v půl desáté z návsi v Římově. Sraz na Mařence je v pravé poledne.

Silvestrovské rozhledy čekají také hrad Orlík nad Humpolcem. Lidé se mohou vydat na hrad a ohlédnout se za končícím rokem a přístupná bude také rozhledna na věži. „Zároveň také naplníme krmítka, ať holdují zvířátka,“ uvedli organizátoři. Akce se koná mezi jednou a třetí hodinou odpoledne.

V Havlíčkově Borové pořádají zase každoroční silvestrovský výběh, takzvanou Borovskou desítku. Sraz je na Silvestra na náměstí. Kdo půjde procházkovým tempem, vyjde v jednu hodinu odpoledne, kdo chce běžet, startuje se ve dvě odpoledne.

DALŠÍ AKCE NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Rozběháme Jihlavu

KDY: neděle od 17.00

KDE: Jihlava, Nad Splavem

Vběhni s námi do nového roku a staň se součástí nového českého rekordu. Stačí vyběhnout v Jihlavě ve Starých Horách od rozsvíceného stromu, na křižovatce ulic Květnová a Nad splavem. Stačí si zapnout hodinky nebo mobilní aplikaci, zaznamenat aktivitu a nahrát k registraci. Registrace je zdarma na webu rozbehamecesko.cz.

Silvestrovský výšlap na Jelení horu

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hodice, Jelení hora

Silvestrovský výšlap na Jelení horu bude letos podesáté. Start je u hodické hasičárny, kde bude i mapka pro zájemce. Na hoře čeká na lidi občerstvení v podobě teplé čočkové polévky a teplého čase. Dále bude opékání špekáčků na táborovém ohni a pro žíznivé turisty tu bude bar s nealko i alkoholickými nápoji. K zakoupení budou sběratelské známky s jelenem

Otužilci v Jihlavě

KDY: neděle od 14.00

KDE: Jihlava, Český mlýn

Otužilci Jihlava zvou příznivce zimního plavání na novoroční koupání v řece Jihlava v areálu Českého mlýna. Přesné místo je pod lávkou u tenisových kurtů za obchodním místem Kaufland. Pro všechny pořadatelé připravili něco teplého na zahřátí.

Varhany nad betlémem

KDY: pátek a sobota

KDE: Telč, kostel Jména Ježíš

Varhany nad betlémem je koncert, který zazní v kostele Jména Ježíš v Telči. Jde o sérii minikoncertů telčských varhaníků v uvedených dnech vždy od 14.3é do 15.00. Pokaždé vystoupí někdo jiný z varhaníků.

Vánoční koncert Santini Telč

KDY: neděle od 15.00

KDE: Telč, kostel Jména Ježíš

Novoroční koncert pěveckého sboru Santini Telč se koná 1. ledna od 15.00 v kostele Jména Ježíš. Zazní klasické a netradiční české a světové vánoční písně a koledy. Účinkuje Pěvecký sbor Santini Telč a hosté s dirigentem Anežkou Tichou.

Novoroční setkání

KDY: neděle od 17.00

KDE: Telč, náměstí

Přivítání nového roku 2023 s představiteli města a slavnostní přípitek se uskuteční na telčském náměstí. Akce začíná na náměstí Zachariáše z Hradce 1. ledna v pět hodin večer. Vystoupí dechový kvintet Hynka Vohosky, dále se představí Novus Origo a světelná show. 1. ledna se v Telči zvoní pro štěstí.

Silvestrovské derby

KDY: sobota od 10.00

KDE: Třešť, fotbalový areál v ulici Josefa Hory

V Třešti se uskuteční každoroční silvestrovské derby příznivců dvou pražských S. Proti sobě se utkají místní fotbalisté podle toho, zda fandí Slavii Praha nebo Spartě Praha. Akce je vždy vtipným fotbalovým zakončením roku.

Nový rok v Třešti

KDY: neděle od 17.00

KDE: Třešť, náměstí T. G. Masaryka

V Třešti zahájí nový rok s ohňostrojem. Ten vypukne přesně v pět hodin večer na náměstí T. G. Masaryka. Poté bude novoroční projev starosty města, novoroční přání pana faráře a bude také zahájena Tříkrálová sbírka. Novoroční mše svaté jsou v 9.00 v kostele svatého Martina a od 18.00 v kostele svaté Kateřiny Sienské.

Novoroční pekelné koupání

KDY: neděle od 14.00

KDE: Polná, rybník Peklo

Novoroční pekelné koupání začíná ve dvě hodiny odpoledne na břehu rybníka Peklo v Polné. Jde o příležitost pro otužilé plavce a vděčné diváky.

Silvestrovský výšlap na Aleje

KDY: sobota od 9.30

KDE: Brtnice, před radnicí

Turistický pochod na Aleje se uskuteční opět poslední den roku. Lidé se mohou přijít pozdravit se známými a přáteli a připít si na zdraví. Hromadný sraz na Alejích je v pravé poledne. Občerstvení zajištěno. Zámeček přístupný nebude.

Výšlap na Roštejn

KDY: sobota od 11.00

KDE: Doupě, hrad Roštejn

Každoroční výstup na hrad Roštejn se koná i letos. Jde o hvězdicový pochod z okolních obcí Růžená, Třeštice, Doupě, Hodice a další. Sraz je v pravé poledne na vrcholu, kde nebude chybět přípitek, svařák a možnost opéct si buřta na ohni.

Třebíčsko

Putování pohádkovou stezkou

KDY: pátek od 10.00 do 17.00

KDE: Panenská u Jemnice

Putování pohádkovou stezkou s vánočními úkoly čeká na rodiče s dětmi tento pátek od deseti ráno do pěti hodin odpoledne na dětském hřišti v Panenské u Jemnice. Během vánoční procházky jsou připravené zábavné úkoly pro malé i velké účastníky. Po vyplnění soutěžní kartičky čeká na děti odměna a občerstvení, možnost opékání buřtů. Vstupné je padesát korun za hrací kartu. Je připravená vánoční tvořivá dílna, posezení při poslechu vánočních koled.

Setkání U dubu

KDY: pátek od 12.30

KDE: start libovolný, cíl Svatocheň, U dubu

Mikroregion Hrotovicko a pořadatelé z obcí Myslibořice, Odunec, Račice a Zárubice zvou na jedenáctý ročník předsilvestrovského setkání v lese Svatochni u starobylého památného dubu. Začátek je ve dvě odpoledne, oficiální zahájení vypukne o hodinu později. Letos se představuje obec Myslibořice. V místě samém bude k dispozici oheň na zahřátí a možnost opékání buřtů, teplý čaj a Račická medovina. Z Myslibořic budou účastníci vycházet o půl druhé od zámku, z Odunce ve tři čtvrtě na dvě od kaple, z Račic ve čtvrt na dvě od zastávky autobusů, ze Zárubic na návsi vyjdou zájemci o půl druhé a od zámku v Hrotovicích už o půl jedné odpoledne.

X. ročník turistického pochodu na Modrák

KDY: sobota od 13.00

KDE: Jemnice

Tělovýchovná jednota Sokol Jemnice pořádá desátý ročník turistického pochodu na Modrák. Sraz pro všechny zájemce je v jednu hodinu odpoledne u kostela svatého Víta.

Výstava: Betlémy z Třebíčska

KDY: do 8. ledna

KDE: Náměšť nad Oslavou, výstavní síň Staré radnice

V adventním čase na návštěvníky čekají skříňové betlémy ze sbírek Západomoravského muzea v Třebíči. Výstavu mohou zájemci navštívit až do neděle 8. ledna 2023 ve výstavní síní Staré radnice na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou. Otevřeno je od pondělí do pátku v čase od jedné do čtyř odpoledne, v sobotu od devíti do jedenácti dopoledne a v neděli od dvou do čtyř hodin odpoledne. Vstupné na výstavu je třicet korun.

36. novoroční varhanní koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Třebíč, bazilika sv. Prokopa

Varhaník baziliky svatého Prokopa v Třebíči a kastelán náměšťského zámku Marek Buš přednese na Nový rok svůj v pořadí šestatřicátý Novoroční varhanní koncert. V programu nazvaném Novoroční Bach zazní tentokrát výhradně díla vrcholného představitele barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha.

Plavba lodí Horácko

KDY: sobota a neděle

KDE: Kramolín, přístaviště

ZA KOLIK:

Zájemci mohou vyrazit o svátcích na plavby lodí Horácko na Dalešické přehradě. Loď vyplouvá v sobotu na Silvestra a v neděli na Nový rok, vždy v jednu hodinu odpoledne z přístaviště Kramolín. Doporučená rezervace na telefonu 723 190 709 nebo na dalesickaprehrada@seznam.cz.

Přivítání nového roku 2023

KDY: neděle od 18.00

KDE: Moravské Budějovice, náměstí Míru

Přivítání nového roku s představiteli města Moravské Budějovice a ohňostrojem se uskuteční v neděli od šesti večer na náměstí Míru. Nebude chybět svařák a čaj, přípitek s sebou.

Žďársko

Silvestrovské oslavy na náměstí

KDY: sobota od 23.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

Setkat se se svými blízkými a oslavit konec roku budou moci lidé na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Setkání začíná v sobotu od jedenácti hodin večer. V plánu je půlnoční přípitek starosty, nový rok přítomní společně přivítají za světel ohňostroje. Pro dobrou náladu bude hrát reprodukovaná hudba a na místě bude k zakoupení i teplý nápoj na zahřátí.

Novoroční ohňostroj

KDY: neděle od 17.30

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Se slavnostní palbou ohňostroje vstoupí do nového roku společně ve Žďáře nad Sázavou. Setkání začíná o půl šesté večer. Vystoupí pěvecký sbor FONS, poté budou předneseny zdravice a zazní státní hymna a ohňostroj odstartuje v šest hodin. K zahřátí se bude podávat čaj a svařené víno.

Novoroční oslavy

KDY: neděle od 17.00

KDE: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Novoroční oslavy vypuknou ve Velké Bíteši v neděli pět hodin večer na Masarykově náměstí. Na programu je proslov starostky a novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.

Vánoční koncert

KDY: pátek od 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel svatého Prokopa

Pěvecký sbor Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou vystoupí v pátek ve čtyři hodiny odpoledne v tamějším kostele svatého Prokopa. Zazní vánočně laděné skladby i hudební překvapení. Vstupné je sto korun.

Předsilvestrovská zábava

KDY: pátek od 20.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Zatančit si a strávit čas v příjemné společnosti budou moci lidé v pátek od osmi hodin večer. Ve velkém sále velkomeziříčského Jupiter clubu se koná Předsilvestrovská zábava. Hrát bude skupina Adriana. Sál bude nachystán ve stolové úpravě. Vstupné je sto padesát korun.

Novoroční ohňostroj

KDY: neděle od 17.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Novoroční setkání zakončené ohňostrojem začne ve Velkém Meziříčí v neděli v pět hodin odpoledne. Doprovodí jej pěvecké vystoupení, projev starosty a také animovaná pohádka Mimoni 2: Padouch přichází, na kterou bude vstup zdarma.

Novoroční koncert

KDY: středa 4. ledna od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, evangelický kostel

Novoroční koncert novoměstských pěveckých sborů se koná ve středu čtvrtého ledna v šest hodin večer v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě. Vystoupí Naenia, Novocantus a Smíšený pěvecký sbor. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří veřejnou sbírku na vybavení Domova Pomněnka.

Výstava betlémů

KDY: do 1. ledna 2023

KDE: Žďár nad Sázavou, kaple svaté Barbory

Naladit se na vánoční atmosféru a žasnout nad výrobky šikovných betlémářů mohou návštěvníci ve Žďáře nad Sázavou. V kapli svaté Barbory tam bude k vidění množství nejrůznějších betlémů na oblíbené výstavě. Přístupná bude do Nového roku, vstupné je dobrovolné.

Vánoce v devadesátkách

KDY: do 15. ledna 2023

KDE: do 15. ledna

Až do patnáctého ledna je možné zhlédnout výstavu Vánoce v devadesátkách v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou. K vidění jsou dárky všeho druhu pro malé i velké, chybět nebude panenka Barbie, módní „džíska“ či kazetový magnetofon „dvojče“. Výstavu doplňuje i místnost, kde se příchozí dozvědí o tom, jak se Vánoce na Horácku slavily ještě dříve, jak tradiční Vánoce vypadaly i jaké se dodržovaly zvyky. Uvidí pouštění lodiček, odlévání cínu, z jehož tvarů se věštila budoucnost, i vytahování polínek. Vstupné je padesát korun za dospělého, třicet korun za dítě.

Havlíčkobrodsko

Silvestrovský výšlap na Melechov

KDY: sobota v 9.00

KDE: Kouty, hasičárna

Dobrovolní hasiči v Koutech zvou na silvestrovský výstup na vrchol Melechova. Sraz pro všechny účastníky je v sobotu v devět ráno u koutecké hasičárny. Trasa povede kolem zříceniny, po turistických cestách a možná bude nějaká ta zkratka. Občerstvení na vrcholu bude zajištěno, špekáčky, čaj nebo grog v ceně osmdesáti korun. Předpokládaný návrat bude kolem jedné odpoledne.

Živý betlém

KDY: pátek od 14.30

KDE: Ledeč nad Sázavou, náměstí

Římskokatolická farnost v Ledči nad Sázavou a Centrum sociálních služeb Petrklíč pořádají v pátek na ledečském náměstí Živý betlém aneb Putování za betlémskou hvězdou. Začátek je o půl třetí odpoledne. Návštěvníci si společně připomenou, co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě.

Novoroční ohňostroj

KDY: neděle od 18.00

KDE: Chotěboř, náměstí

V neděli si užijí všichni zájemci slavnostní novoroční ohňostroj na náměstí v Chotěboři. Začátek je šest hodin večer. Občerstvení zajištěno.

Obecní ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Oudoleň, kulturní dům

Obec Oudoleň pořádá Obecní ples v pátek v kulturním domě od osmi hodin večer. Vstupné je 150 korun. K poslechu a tanci zahraje kapela Tandem. Je připravená myslivecká kuchyně, míchané nápoje, bohatá tombola – každý los vyhrává.

Výstava betlémů

KDY: do 30. prosince

KDE: Česká Bělá, fara

Vánoční atmosféru mohou zájemci načerpat na jubilejní patnácté Výstavě betlémů na faře v České Bělé až do pátku 30. prosince. Otevřeno je od tří do pěti odpoledne. Dobrovolné vstupné bude věnováno na nátěr střechy kostela svatého Bartoloměje.

Pelhřimovsko

Betlémy Jiřího Kratochvíla

KDY: do pátku

KDE: Pacov, zámecká kaple

Do pátku 30. prosince mají malí i velcí zájemci poslední možnost, kdy mohou navštívit prezentaci papírových betlémů, vyřezávaných dřevěných hodin a hracích obrazů vyrobených panem Jiřím Kratochvílem, a to v zámecké kapli svatého Václava v Pacově. Přístupná bude od jedné do čtyř hodin odpoledne. Výstavu pořádá Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově.

Vánoční koncert Jazz Pilgrim

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, malá scéna KD Máj

Jazz Pilgrim ani v letošním roce nevynechala své vánoční koncerty. Oblíbená kapela zahrála již včera, a dnes pokračuje druhým vánočním koncertem na malé scéně Máje. Začátek je od osmi hodin večer. Na koncertě Jazz Pilgrim v plné sestavě nebudou chybět ani hosté. Vstupné na vystoupení činí 250 korun.

Novoroční koncert

KDY: neděle od 15.30

KDE: Košetice, kostel sv. Jana Křtitele

Obecní úřad Košetice zve na Novoroční koncert v kostele svatého Jana Křtitele v Košeticích v neděli od půl čtvrté odpoledne. Na programu zazní Vánoční trio, varhanní skladby, klarinetový kvartet Petra Randlíka. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Novoroční výstup na Lísek

KDY: neděle v 13.00

KDE: Počátky

V neděli pořádají tradiční výstup na vrchol Lísku 760 metrů n. m. Sraz je pro všechny účastníky v jednu odpoledne na autobusovém nádraží v Počátkách.

Slavnostní koncert

KDY: čtvrtek 5. ledna od 19.00

KDE: Pelhřimov, kostel sv. Víta

I v roce 2023 se koná tradiční novoroční koncert se slovem pana starosty. Svým zpěvem potěší Jana Vondrů, dále Aleš Janiga, a na klavír je doprovodí Tereza Plešáková. Vstupné v předprodeji 250 korun, na místě 300 korun.

CO SE CHYSTÁ

Tříkrálové koupání

KDY: 7. ledna od 14.00

KDE: Hrotovice, Dolní rybník

V sobotu 7. ledna se uskuteční Tříkrálové koupání otužilců v Hrotovicích. Fanoušci je mohou přijít podpořit ve dvě hodiny odpoledne u Dolního rybníku.

Vánoční koncert souboru Musica Animata

KDY: 7. ledna 2023, od 18.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, kostel sv. Markéty

Musica Animata ve spolupráci s farností Jaroměřice nad Rokytnou zve všechny lidi dobré vůle na vánoční koncert v sobotu 7. ledna v šest hodin večer v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zazní koledy pro sbor a orchestr Johna Ruttera a na závěr Missa Brevis Jiřího Pavlici. Soubor Musica Animata se těší na vánoční setkání se svými příznivci.

Tříkrálový pochod na Křemešník

KDY: 8. ledna, start od 8.30

KDE: Pelhřimov

Milovníci turistiky mohou vyrazit na procházku s dobročinným účelem. V neděli 8. ledna se uskuteční další ročník Tříkrálového pochodu na Křemešník s možností prohlídky Větrného zámku. Pochod se koná na podporu tradiční Tříkrálové sbírky. Zhruba deset kilometrů měřící výšlap startuje mezi půl devátou až desátou hodinou ranní z Masarykova náměstí v Pelhřimově a pro ty, kteří by chtěli jít kratší trasu, mezi desátou až jedenáctou hodinou dopoledne z Proseče pod Křemešníkem od Farmy Hrnčíř, kde by součástí pochodu měla být i prohlídka stájí s koňmi. Účastníky čeká také setkání se skauty na Slunečné pasece s guláškem a opékáním buřtů na ohni, možnost vystoupat na křemešnickou rozhlednu Pípalku, společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, komentované prohlídky kostela Nejsvětější trojice na Křemešníku, mimořádně i prohlídka Větrného zámku a na závěr zpívání koled v kostele se zpěváky pelhřimovské umělecké školy.