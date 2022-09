Ve Žďáře nad Sázavou si letos připomínají tři sta let od vysvěcení poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Oslavy v následujících dnech budou vrcholit, protože právě 28. září 1722 byl kostel slavnostně vysvěcen. Návštěvníky čekají mše svaté, koncerty a také pouť.

Po otevření hrobu a potvrzení mučednické smrti Jana z Nepomuka se opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Václav Vejmluva rozhodl postavit budoucímu světci a zemskému patronu první kostel na Moravě. „K realizaci stavby vyzval geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Ten navrhl projekt na půdorysu pěticípé hvězdy jako symbolu mučednictví,“ uvedla místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.

Hlavní oslavy začínají v sobotu 24. září v půl páté odpoledne poutní mší svatou v kostele svatého Jana Nepomuckého. Po něm se mohou návštěvníci těšit na koncert chlapeckého sboru Florianer Sängerknaben z kláštera Sankt Florian v Rakousku. „Koncert světově unikátního třicetičlenného chlapeckého sboru z Rakouska se uskuteční na hladině Konventního rybníka. V případě nepříznivého počasí v Bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie,“ doplnila Řezníčková.

Také v neděli budou oslavy pokračovat v devět hodin dopoledne poutní mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. „Ve tři hodiny odpoledne se v kostele svatého Jana Nepomuckého uskuteční přednáška o ikonografii Poutního kostela a osobnosti svatého Jana Nepomuckého. Přednášet bude Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy v Praze,“ upřesnila místostarostka. V pět hodin odpoledne zazní slavnostní Te Deum v podání Tišnovského komorního orchestru a smíšeného pěveckého sboru. Sbor rozezní zdi poutního kostela skladbami Franze Schuberta Slavnostní mší G-dur. Zazní i díla Mozarta a Händela.

A protože sté výročí připadá na svátek svatého Václava, tak už v úterý 27. září zazní v kostele svatého Jana Nepomuckého od sedmi večer koncert Mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus. Ve středu 28. září se v deset dopoledne vydá lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému za účasti folklorních souborů z Vysočiny. V jedenáct doprovodí poutní mši svatou svatojánské písně v podání Horácké muziky.

V pravé poledne se představí folklorní soubory a dětské pěvecké sbory v ambitech poutního kostela. Ve dvě hodiny bude vysazen památný strom. Závěrečný koncert je na programu ve čtyři hodiny odpoledne v prostorách Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého. Vystoupí sopranistka Michaela Katráková a tenorista Martin Vydra. Třešničkou na dortu bude od šesti večer přednáška o životě malíře spojeného se žďárským cisterciáckým klášterem. Život Simona Gionima představí Jana Zapletalová v zámecké čajovně.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Veganské hody

KDY: pátek od 15.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Park Gustava Mahlera

Park Gustava Mahlera v Jihlavě bude hostit Veganské hody. Jde o tradiční podzimní veganský rej. Lidé budou moci ochutnat celou řadu dobrot. Letos se lidé mohou těšit na nejrůznější chlebíčky, dorty, dýňové koláčky, gyros a mnoho dalšího. Věděli jste, že se dá udělat například i veganská svíčková nebo guláš? Organizátoři uvítají vlastní misky a příbory. Lidé se mohou nechat inspirovat a vyzkoušet 3D brýle s virtuální realitou ze života hospodářských zvířat.

Rendez-fou

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jihlava, DIOD

Koncert kapely Rendez-fou se koná v café-baru Sokolovna. Na koncertu uslyšíte rytmy folku nebo swingu, ale také latiny a někdy i romskou muziku. Písně prokládají hravými básněmi a slovními hřičkami. Kapela je složená ze tří hudebníku z Jihlavska. Vstupné dobrovolné.

Benefiční koncert

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

V pátek přijede do divadelního sálu v Domě kultury ukrajinský národní soubor Banduristů. Půjde o benefiční koncert na podporu Ukrajiny v Česku. Jde o nejstarší tvůrčí kolektiv Ukrajiny se stoletou historií. Jde o padesát mužů, kteří zpívají a hrají na bandury, což je strunný drnkací nástroj. Koncert bude na hodinu až hodinu a půl a vstupné vychází od 350 do 490 korun.

Hrdinové nové fronty

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jihlava, DKO

Hrdinové nové fronty je kultovní česká punková kapela, která vznikla v roce 1985 v Jihlavě ve složení Petr Štěpán, Pavel Štěpán a Leoš Kostelecký. Koncertní comeback vyvolal tlak fanoušků i reakcí skupiny na dění v naší společnosti. V současné době zůstali oba Štěpánové a k nim se přidal Miroslav Paleček. Hostem bude punkrocková kapela Zeměžluč z Brna. Vstupné na místě 490 korun.

Farmářský trh

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

V Telči se v sobotu uskuteční tradiční farmářský a řemeslný trh na náměstí. Lidé si budou moci koupit výrobky z domácích produkcí od šikovných ručiček.

Zahajovací koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

Filharmonie Gustava Mahlera začíná svou jubilejní dvacátou sezonu. Šéfdirigent Jiří Jakeš pozval na zahajovací koncert koloraturní sopranistku Soňu Godarskou, sólistu Státní opery Praha a Národního divadla basistu Zdeňka Plecha a předního českého violoncellistu Petra Nouzovského. Na programu bude krásný Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 a-moll, op. 33 francouzského skladatele Camilla Saint-Saëse a oblíbené árie např. z oper Rusalka, Evžen Onegin, Romeo a Julie. Vstupné vychází na 250 až 350 korun.

Výlov v Nevcehli

KDY: sobota od 9.00

KDE: Nevcehle, areál U komára

V sobotu se uskuteční tradiční výlov v Nevcehli na hrázi v areálu U komára. Lidé mohou přijít už v devět hodin dopoledne, prodej živých ryb je na programu od 12.00.

Podzimní sousedská

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jihlava, Horní Kosov

Podzimní sousedská akce začíná v sobotu 24. září ve dvě odpoledne programem pro děti. Akce se koná na hřišti za restaurací Formanská pošta na Horním Kosově. Nápoje, jídlo a sladkosti organizátoři zajistí. Hlavní program pak startuje v půl šesté, vystoupí skupina Jarda Band. Vstupné volné.

Žďársko

Podvečer s vínem a lidovou písničkou

KDY: pátek od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Ve znamení lidové muziky a ochutnávky vín se ponese symbolické rozloučení s létem na dvorku Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Začíná v pátek v šest hodin večer, hudební doprovod zajistí kytarista a sólista Brněnského rozhlasového orchestru Václav Kovářík a Ladislav Jedlička s houslemi, lidové písničky doprovodí komentované ochutnávky vína z Velkých Bílovic.

Den venkova

KDY: sobota od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

Na zámku ve Žďáře nad Sázavou chystají na sobotu Den venkova. Od deseti hodin dopoledne do šesti hodin večer bude připravený rozmanitý program, který zaujme děti i dospělé. Téma zní Co čteme v krajině a přítomní se dozvědí, jak vnímat krajinu, jak v přírodě správně naslouchat, jaké jsou ideály a realita, jak se krajina vyvíjela a podobně. K vyzkoušení bude téměř pět desítek aktivit, ať už si návštěvníci vyberou tvořivé dílny, diskuzi, hudební vystoupení či zábavné pokusy z dílny Úžasného divadla fyziky. Program připravilo i Sdružení krajina, VIDA centrum, myslivci a řada dalších organizací.

Svatováclavské slavnosti

KDY: sobota

KDE: Nové Město na Moravě

Svátek českého patrona, svatého Václava, oslaví v Novém Městě na Moravě v sobotu. Svatováclavské slavnosti začnou v osm hodin ráno farmářským trhem, který bude k dispozici do poledne. Od rána do pěti hodin odpoledne se budou pro děti točit kolotoče řezbáře Matěje – dřevěný kolotoč, kozí taxi, dračí houpačka a další nevšední atrakce. O půl páté ožije Legenda o svaté Ludmile a svatém Václavu v podobě loutkového divadla pro děti i jejich rodiče. Divadlo K2 tvoří Kateřina Tichá a Kateřina Tschornová, autorem loutek je Robert Smolík. Všichni jsou z pražského divadla Minor.

Slavnosti brambor na Edenu

KDY: sobota a neděle

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, Eden

Vonět podzimem bude poslední víkend v září na Edenu v Bystřici nad Pernštejnem. Konat se budou Slavnosti brambor, a to v sobotu i v neděli od půl desáté ráno do šesti hodin večer. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní prohlídku panského bydlení, přehlídku koní, svezení v traktoru, ukázku orby a sázení brambor, králičí bob, aktivity pro děti, svezení na koni, stánky s občerstvením i dílničky. V sobotu navíc koňské vystoupení a svezení na bryčce, nedělní program nabídne také přehlídku dravců.

Dětský den a bazar

KDY: pátek od 16.00

KDE: Velké Meziříčí, Areál zdraví

Dětský den a zároveň bazar prakticky jakéhokoli zboží pořádají v pátek v Areálu zdraví ve Velkém Meziříčí. Od čtyř do sedmi hodin večer bude pro děti připravený sportovně-kreativní program, zároveň bude možnost prodávat, nakupovat, smlouvat i handlovat cokoliv, co prodávající na bazar přinesou. Vstupné je sto korun pro děti, dvě stě pro prodávající, doprovod zdarma.

Dračí létání s Dózou

KDY: neděle

KDE: Velké Meziříčí, Fajtův kopec

Středisko volného času Dóza si připravilo na nedělní odpoledne dračí létání. Na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí čeká na děti i rodiče odpoledne plné zábavy, smíchu a pohybu. Nebudou chybět soutěže a doprovodný program. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Výšlap na Vejdoch

KDY: úterý 27. září

KDE: Nové Město na Moravě

Komentovaná vycházka na kopec Vejdoch nad obcí Jámy se koná v úterý 27. září. Z centra Nového Města na Moravě se bude odjíždět v 11.20 autobusem. Příjezd do Jam 11.48, zpátky se pojede ve 14.03, příjezd zpět do Nového Města bude ve 14.38. Cestou na vyhlídku se Stromem života čeká na výletníky Cesta života – deset zastavení podle desatera Božích přikázání. Pití, svačinu a dobrou náladu s sebou.

Třebíčsko

Bramborobraní

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

Dvaadvacátý ročník přehlídky folklórních souborů, v programu vystoupí Bajdyš, Bajdyšek, Borověnka, Javor, Javoráček, Okřešánek, Rosénka, Studánka, Yocheved. Na návštěvníky čeká celodenní jarmark lidových řemesel, bohaté občerstvení, hry a soutěže pro malé a velké. Ve tři hodiny odpoledne budou podávat bramboračku třebíčští radní. O čtvrt hodiny později bude následovat vyhlášení soutěže o největší bramboru. Je připravený i doprovodný program: Třebíčské vinobraní se Sádeckými víny a burčákem od dvou do šesti hodin večer v Národním domě, možnost posezení ve dvoře. Hrát bude Cimbálová muzika Sylván, dále ochutnávka vín a slovo o víně. Vstup je zdarma.

Motokros jedovské stráně

KDY: sobota od 9.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, Jedov

Pro všechny příznivce motoristického sportu pořádá Veteran enduro–motokros klub v AČR Náměšť nad Oslavou společně s Domem dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou motokrosové závody v Jedově. Závod o putovní pohár Veteran enduro-motokros klubu Jedovské stráně se koná v sobotu 24. září. Trénink začne v devět hodin ráno a samotný závod startuje ve 12.20. Vstup je volný.

Podzimní kostnický jarmark

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Kostníky, Hájek

Řemeslný jarmark zaměřený na prodej domácích výrobků od regionálních prodejců mohou zájemci navštívit v sobotu v čase od deseti do čtyř hodin odpoledne v Hájku v Kostníkách u Jemnice. Budou si zde moci také vybrat z široké nabídky podzimních dekorací a domácích produktů. Dále zde budou k prodeji ovocné stromky a zelenina a brambory k uskladnění. Na jarmarku lze pořídit nosnice a zároveň se bude konat výkup ptactva. Součástí jarmarku bude i prodejní burza. Samozřejmostí je i bohaté občerstvení: polévky k zahřátí, grilované speciality, slané a sladké palačinky, pokrmy z jedlého hmyzu, langoše, a další. K poslechu zahraje živá hudba. Od dvou do šesti hodin večer vystoupí bluegrass country kapela Jaksepatří.

Chovatelská výstava

KDY: sobota a neděle

KDE: Dukovany, chovatelský areál

Český svaz chovatelů ZO Dukovany pořádá o víkendu výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstavu bude možné navštívit v sobotu od jedné do šesti hodin odpoledne a v neděli od osmi ráno do čtyř hodin odpoledne v novém chovatelském areálu vedle bývalých Stavebnin. Návštěvníky čeká také soutěž o ceny, občerstvení, nákup chovných zvířat.

Koncert pro Charitu

KDY: sobota od 17.00

KDE: Třebíč

Římskokatolická farnost Třebíč Jejkov ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč a hudebním souborem Musica animata zvou na Koncert pro Charitu tuto sobotu od pěti hodin odpoledne v kostele Proměnění Páně na Jejkově v Třebíči. Na koncertě vystoupí smíšený pěvecký sbor Musica animata, Malý smyčcový orchestr Základní umělecké školy Třebíč a hosté, chrámové sbory farnosti Třebíč Jejkov – dětský sbor Kuliferda a komorní soubor Amea chorus.

Den státnosti

KDY: středa od 10.00

KDE: Třebíč, bazilika

Lidé, kteří se vydají na svatého Václava do Třebíče navštívit památky, se mohou těšit na taneční vystoupení skupiny Siderea, která doplní sváteční prohlídky v bazilice. Samotní průvodci budou v tento den provázet v kostýmech, vystoupení se uskuteční na zahradě za bazilikou po každé prohlídce. Svatováclavské prohlídky začínají v deset, jedenáct, jednu a ve dvě odpoledne. Taneční vystoupení je možné navštívit také samostatně, začínají ve tři čtvrtě na jedenáct, dvanáct, ve tři čtvrtě na dvě a na tři odpoledne. Ve večerních hodinách zazní v bazilice koncert v podání orchestru Virtuosi Trebicenses. Návštěvníci se mohou těšit na skladby od Vivaldiho, Jenkinse a Suka. Koncert začíná v sedm večer. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace prohlídek na telefonu 568 610 022, 777 746 982 nebo emailu infobazilika@mkstrebic.cz. Vstupenky na večerní koncert je možné zakoupit online na www.mkstrebic/e-vstupenky.

Havlíčkobrodsko

Hlasy tří světů

KDY: pátek od 19.30

KDE: Zahrádka, kostel sv. Víta

Zahajovací představení druhé koncertní sezóny Hlasy tří světů se uskuteční v pátek v kostele svatého Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Začátek je o půl osmé večer. Renomovaný vokálně-instrumentální soubor Victoria Ensemble, v čele se sopranistkou Viktorií Kaplanovou, se představí společně se skupinou historického tance En Garde! v originálním kostýmovaném představení z oblasti francouzského barokního umění. Hudební a taneční vystoupení nese název Múza Versailles.

Svatováclavská pouť

KDY: sobota a neděle

KDE: Světlá nad Sázavou

Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou je jedna z největších poutí v Kraji Vysočina i v celém Česku a nejdéle opakující se akcí v historii města. Pouť se koná každoročně v září a pokaždé ji navštíví tisíce návštěvníků. Od roku 2006 jsou součástí programu Svatováclavské poutě prohlídky světelského podzemí. V letošním roce se pouť kvůli opravám náměstí Trčků z Lípy přesune do areálu zámeckého parku. Prohlídky Středověkého podzemí v neděli 25. září budou začínat v devět a v jedenáct dopoledne a v jednu a ve tři hodiny odpoledne. Vstupenky je možné zakoupit v Infocentru ve Světlé, rezervace na telefonním čísle 775 653 884. Prohlídky jsou s průvodcem.

Koncert babího léta

KDY: neděle od 15.00

KDE: Habry, zámek

Ženský pěvecký sbor Donatio Artis Golčův Jeníkov pod vedením sbormistra Ondřeje Mejsnara zve na koncert babího léta, který se uskuteční v neděli od tří hodin na zámku v Habrech.

O Drakovi

KDY: sobota, od 14.00 a 15.30

KDE: Přibyslav, kulturní dům

Loutkářský soubor Přibyslavská Pimprlata si po prázdninové přestávce připravil pro malé i velké diváky pohádku O Drakovi na tuto sobotu od dvou a o půl čtvrté odpoledne v kulturním domě v Přibyslavi. Vstupné na představení je dvacet korun.

Divadelní Přibyslav

KDY: 25. září až 26. listopadu

KDE: Přibyslav, kulturní dům

Kulturní zařízení města Přibyslav zve všechny zájemce na osmatřicátý ročník Divadelní Přibyslavi. Návštěvníci se mohou těšit na mnoho divadelních souborů a jejich představení. Na své si přijdou jak velcí tak malí diváci. Jako první představení uvidí diváci Švec loupežníkem v podání DS Furiant Přibyslav v neděli od šesti hodin večer. Celou Divadelní Přibyslav zakončí 26. listopadu vánoční jarmark a koncert kapely Staré časy. Vstupné na jednotlivá představení sto korun, snížené osmdesát korun.

Pelhřimovsko

Prohlídky hradu pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle, od 10.30, 12.30 a 14.30

KDE: Hrad Kámen

O víkendu se uskuteční prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi. Děti se do speciální prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod, výklad obsahuje pouze kusé informace o historii hradu a jeho majitelích. Prohlídky budou začínat vždy o půl jedenácté dopoledne, o půl jedné a o půl třetí odpoledne a jsou určeny zejména pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

O víle Květince

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo L. Lipského

Na sobotní odpoledne připravili v Divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově představení pro rodiče s dětmi s názvem O víle Květince. Začátek je od tří hodin. Hudební pohádka v podání Divadla Kukadlo bude vyprávět o tom, co se stalo na louce a kterak všichni broučci kopretinám pomáhali. Dětem se zjeví víla Květinka a prozradí jim, jaké zázraky mohou na louce spatřit. Vstupné na místě je 150 korun.

Putováním se Santinim – dětská prohlídka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Klášter Želiv

Na sobotní odpoledne připravili v želivském klášteře interaktivní edukační prohlídku pro nejmenší nazvanou Putování se Santinim. Během prohlídky se malí i velcí návštěvníci dozví mnoho důležitého o Santiniho stavitelství. Pomocí interaktivních úkolů a sbírání mincí možná pomohou mistrovi dokončit jeho dílo. Vstupné 200 a 150 korun. Nutná rezervace prohlídky.

Varhanní koncert

KDY: neděle od 19.30

KDE: Želiv, kostel Narození Panny Marie

Kanonie premonstrátů zve na varhanní koncert, který se koná v kostele Narození Panny Marie. Vystoupí Tetiana Tishchenko (Tiščenko). Vstupné je dobrovolné.

Přednáška: Pelhřimovský hřbitov

KDY: pondělí 26. září 2022 od 17.00

KDE: Pelhřimov, Městská knihovna

Městská knihovna v Pelhřimově zve všechny zájemce na pondělní na přednášku s názvem Pelhřimovský hřbitov – místo posledního odpočinku významných osobností s výkladem Mgr. Jaromíry Jirků. První seznámení se uskuteční formou prezentace, v případě zájmu bude možné uspořádat procházku hřbitovem.